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У Харкові мерія втретє перейменувала проспект Григоренка на Жукова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Харкові мерія втретє перейменувала проспект Григоренка на Жукова

У Харкові міська рада ухвалила рішення перейменувати проспект Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Depo.Харків".

Перед голосуванням, виступаючи з цього питання, депутат Харківської міської ради від "Блоку Світличної" Дмитро Булах звернувся до депутатів і нагадав, що українські суди вже двічі скасовували рішення Харківської міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова.

У відповідь на це в.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що вшанування пам'яті Жукова – "святий обов’язок". Він, коментуючи судові рішення про скасування перейменування, сказав: "Будемо, значить, ухвалювати рішення 10 разів".

Також читайте: Суд у Харкові скасував рішення про перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова

За рішення проголосували 57 депутатів, проти – 16 депутатів, утрималися – 6 депутатів. Це рішення мерії громадські активісти зустріли вигуками "Ганьба!"

Відповідно до проєкту рішення, в межах "вшанування історичної пам'яті осіб, які брали участь у вигнанні нацистських окупантів з України" у Харкові на честь маршала Георгія Жукова буде названо проспект, що зараз носить ім'я генерала Петра Григоренка.

Цим же рішенням депутати ухвалили звернутися до Касаційного суду задля оскарження рішення судів про скасування попереднього перейменування проспекту на честь маршала Жукова.

Нагадаємо, раніше Харківська міськрада програла апеляційний суд у справі про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова. Верховний Суд України також не задовольнив касаційну скаргу Харківської міської ради щодо законності перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Георгія Жукова.

Дивіться також: "Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Гепа зробив з Харкова новий донецк(
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24.02.2021 13:45
+26
да нет - новый донецк сделали переселенцы, которых завезли туда с Московии после Голодомора и позже..
Генетическая скрепная память и ненависть к всему украинскому..
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24.02.2021 13:49
+21
Всё не угомонятся совкодрочеры. Жуков тупой садист, на совести которого миллионы жизней своих солдат. ,,Полководец" без образования, второй унтер Пришибеев.
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24.02.2021 13:53
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Может сразу город переименовать? В ,,Совкодрочевск,,
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24.02.2021 15:03 Відповісти
У Харкові мерія втретє перейменувала проспект Григоренка на Жукова - Цензор.НЕТ 6603
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24.02.2021 15:06 Відповісти
Закон о декомунизации разве отменен, разве это уже - не закон?
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24.02.2021 19:02 Відповісти
В Харькове городской совет принял решение переименовать проспект Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. Источник: https://censor.net/ru/n3249799

У Харкові мерія втретє перейменувала проспект Григоренка на Жукова - Цензор.НЕТ 9374
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24.02.2021 15:07 Відповісти
Шутки шутками, а эта история становится неким символом!
И если вата победит.....
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24.02.2021 15:07 Відповісти
У Харкові мерія втретє перейменувала проспект Григоренка на Жукова - Цензор.НЕТ 5316
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24.02.2021 15:08 Відповісти
один герой - другой мародер!!! догадайся, кто, есть кто?
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24.02.2021 16:29 Відповісти
Що там здогадуватись - це навіть кацапи знають, героїів в Московії немає,
там один орк "герой" гірший іншого, бо у владі Московії цінуються моральні
виродки - тільки такі можуть ефективно керувати кацапами які цивілізованість
сприймають за слабкість.
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24.02.2021 22:43 Відповісти
як немає? а зоя космодемянська(су ка каоторую повешали крестьяне), а матросов, а 28, из жопы выпавших панфиловцев... список придуманных героев огромен, с реальными есть проблема...
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25.02.2021 10:07 Відповісти
у кацапів тільки вигадані герої починаючи з Олександра "Невського" - виродка

якого хан Золотої Орди поставив збирати данину зі своїх одноплеміників,

Московія/Росія це країна вигаданая і яка не має права на існування.
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25.02.2021 15:28 Відповісти
Особливо смішна невська "битва" двох озброєних ватаг, шведської і ординської в ординській ватазі був той невський... кількість учасникі з каждої сторони не перевищувала 10 чоловік. - помахали кулаками, покрутили дулі на відстані та й розбіглись.. а для кацапії, як виявилось, то була битва.
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25.02.2021 16:54 Відповісти
Да что ж вы никак не уйметесь наконец!Переименуйте в проспект Жоры Тараканова и успокойтесь раз и навсегда! Это ж сколько денег из бюджета города потрачено в пустую
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24.02.2021 15:14 Відповісти
І це після 7-и років війни з мордором? Підори ватні...
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24.02.2021 15:32 Відповісти
Пора вводити військов-цивільну адміністрацію.
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24.02.2021 15:39 Відповісти
По информации российского политолога Валерия Соловья, Кремль в 2014 году пытался подкупить руководство Харьковщины, чтобы там "хлебом-солью встретили российские танки". Когда операция не удалась, Кернес и Демент отказались вернуть деньги.-В 2014 году Кернес, Добкин, Фукс и Димент получили от РФ $500 млн, чтобы сдать Харьковскую область.22.09.20
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24.02.2021 15:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vE88hG4FsyE&list=PLrfTcf-vdDrC5vJkhTmNoGy7SYvPUz-Lz&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0

Смотрите завидуйте как продают МОЮ Украину жиды лупоглазые. (Евреев это не касается)
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25.02.2021 09:42 Відповісти
Терехов пророSSийская вата, живет мифами о "Великой поБЕДЕ" и желает снискать "славы" у упоротой и безграмотной харьковской ваты. Жуков (как и все руководство сов. армии), это мясники, не в грош не ставящие жизнь простого солдата. Загранотряды, - это была идея Жукова, которую он опробовал на Дальнем Востоке, ещё до 2-й мировой войны.
слова Жукова: "Зачем вооружать этих х*хлов? Чем больше в Днепре потопим,
тем меньше придется в Сибирь ссылать!"Джерело: https://censor.net/ua/p3220269
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24.02.2021 16:52 Відповісти
Хорькам законы и решения суда не указ. У них Кернес до сегодняшнего дня мер, чему удивляться
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24.02.2021 16:57 Відповісти
Должен же придти "лесник" и разогнать всех к чертовой матери с их Жуковым. Если так уж хочется, то поставили в его бюст в построеном при Кернесе туалете за 5 млн.
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24.02.2021 18:09 Відповісти
муниципальная мэрия губернатора
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24.02.2021 19:53 Відповісти
Ватники по трошки захвачують міста, патріотів осуджують..?
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25.02.2021 02:05 Відповісти
Справа викрадача ,патріота, Кернеса .., жива...
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25.02.2021 02:06 Відповісти
НЕОБХОДИМО В ПРОСПЕКТ СТЕРНЕНКО ПЕРЕИМЕННОВАТЬ ЧТОБЫ У СЕПАРОВ РАЗРЫВ МОЗГА ПРОИЗОШЕЛ !)
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25.02.2021 09:29 Відповісти
Хочется что бы эта гаркивська гопота,по быстрее отправилась до самого мясника в котел,он им там объяснит,что такое улица жюкова.Гаркив и Одэса,всегда выбирают криминал!
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25.02.2021 10:33 Відповісти
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