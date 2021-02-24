У Харкові мерія втретє перейменувала проспект Григоренка на Жукова
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У Харкові міська рада ухвалила рішення перейменувати проспект Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Depo.Харків".
Перед голосуванням, виступаючи з цього питання, депутат Харківської міської ради від "Блоку Світличної" Дмитро Булах звернувся до депутатів і нагадав, що українські суди вже двічі скасовували рішення Харківської міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова.
У відповідь на це в.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що вшанування пам'яті Жукова – "святий обов’язок". Він, коментуючи судові рішення про скасування перейменування, сказав: "Будемо, значить, ухвалювати рішення 10 разів".
За рішення проголосували 57 депутатів, проти – 16 депутатів, утрималися – 6 депутатів. Це рішення мерії громадські активісти зустріли вигуками "Ганьба!"
Відповідно до проєкту рішення, в межах "вшанування історичної пам'яті осіб, які брали участь у вигнанні нацистських окупантів з України" у Харкові на честь маршала Георгія Жукова буде названо проспект, що зараз носить ім'я генерала Петра Григоренка.
Цим же рішенням депутати ухвалили звернутися до Касаційного суду задля оскарження рішення судів про скасування попереднього перейменування проспекту на честь маршала Жукова.
Нагадаємо, раніше Харківська міськрада програла апеляційний суд у справі про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова. Верховний Суд України також не задовольнив касаційну скаргу Харківської міської ради щодо законності перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Георгія Жукова.
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И если вата победит.....
там один орк "герой" гірший іншого, бо у владі Московії цінуються моральні
виродки - тільки такі можуть ефективно керувати кацапами які цивілізованість
сприймають за слабкість.
якого хан Золотої Орди поставив збирати данину зі своїх одноплеміників,
Московія/Росія це країна вигаданая і яка не має права на існування.
Смотрите завидуйте как продают МОЮ Украину жиды лупоглазые. (Евреев это не касается)
слова Жукова: "Зачем вооружать этих х*хлов? Чем больше в Днепре потопим,
тем меньше придется в Сибирь ссылать!"Джерело: https://censor.net/ua/p3220269