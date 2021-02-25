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Новини Суспільство Вирок Стерненку
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У справі Стерненка немає політики, докази - проти нього, - прокурорка Коломійчук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У справі Стерненка немає політики, докази - проти нього, - прокурорка Коломійчук

Прокурорка Одеської обласної прокуратури Анна Коломійчук заявила, що у справі активіста Сергія Стерненко немає політики, і розповіла про докази його провини.

Коментар Коломійчук опублікував "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не бачу причин називати справу політичною, адже за вироком суду встановлено, що Стерненко і Демчук здійснили такі загальнокримінальні злочини, як розбій, незаконне поводження зі зброєю, викрадення людини", - сказала прокурор.

Коломійчук стверджує, що звинувачення проти активіста ґрунтується на доказах, отриманих під час розслідування викрадення Сергія Щербича, який на той час був депутатом райради.

"Злочинці використовували вогнепальну зброю, зв'язували руки і натягували на голову мішок. Все це відбувалося в автомобілі під час викрадення і в підвалі, де Стерненко й інші фігуранти справи незаконно утримували свою жертву. У підвалі зловмисники приставляли до голови потерпілого зброю і стріляли з неї. Вони затискали пальці потерпілого плоскогубцями. Ці факти доведено за допомогою відповідних балістичних, судово-медичних експертиз", - сказала прокурорка.

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Коломійчук заявила, що у Щербича було три вогнепальні сліпі поранення спини і ноги, струс мозку, розірвана ніздря, пошкоджені пальці, а також безліч синців і саден.

За словами прокурора, соратник Сергія Стерненка Руслан Демчук подзвонив потерпілому і запросив поговорити про благодійну акцію на заправці біля одеського ТРЦ. Там його нібито схопили, посадили в машину і відвезли катувати.

"Правоохоронці зробили запит у компанії мобільного зв'язку і дізналися історію дзвінків і входів в інтернет з номерів фігурантів справи. Зібрана інформація діє проти засуджених. Є також свідчення потерпілого - він упізнав своїх кривдників", - додала Коломійчук.

Вона уточнила, що у викраденні, крім Стерненка і Демчука, брали участь ще дві особи, які підсіли на заднє сидіння. Стерненко, за її словами, сидів на передньому пасажирському сидінні з рацією, Демчук був за кермом.

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Топ коментарі
+48
Я один не верю прокурору??!
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24.02.2021 21:21
+26
против зажопников , зазывалы путинских войск , масса доказательств .Но почему-то никого из них на нары не кинули .Нельку Штепу семь лет никак в суд не могут привести .Судья Вовк тоже неуловимый . Татаров под крылом президента прячется , а защитникам Украины моментально срок лепят и на нары кидают . Причём это делается ещё со времён Петра и его шепелявого кума подонка .
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24.02.2021 21:24
+19
Все эти портновские выкормыши недолюстрированные такие смешные, ей богу

« Венедиктова: Подозрение Стерненко будет в любом случае
ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ 2020, 07:07»
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/7/7246787/

Надоели уже свей собачей тупостью
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24.02.2021 21:22
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не соглашусь с прокурором !

живой сепар это все же политика,
а вот мертвый сепар это действительно отсутствие политики В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук - Цензор.НЕТ 6343
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24.02.2021 21:48 Відповісти
дела о одесских сепарах уже расследованы ? В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук - Цензор.НЕТ 8847



Стерненко ЗЕбене боком вылезет
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24.02.2021 21:50 Відповісти
"Прокурор" Коломийчук! Когда выяснится что доказательств против Стерненко нет, а есть политика, ты лично сядешь вместо него на 7 лет?!! А шо. Рукавицы шить научишься...
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24.02.2021 21:52 Відповісти
Не принижуйте заздалегідь його здібностей ))) там ще такі шкатулки з візерунками роблять ))) і ножі ))) і плетені меблі ))) і багато чого ще
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24.02.2021 22:31 Відповісти
зе! получишь новый майдан!
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24.02.2021 21:54 Відповісти
угадай с трех раз
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24.02.2021 22:04 Відповісти
Да конечно,на ******* кивалова у вас доказательств нет,а не Стерненко у вас все есть,таким, как вы, мы конечно верим.
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24.02.2021 21:55 Відповісти
Я утверждаю что меня похитил собаков, пытал, требовал 1000 грн. Требую что бы его посадил этот прокурор на 10 лет, а все имущество собакова мне в качестве компенсации...Это как то так выглядит..)))))))
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24.02.2021 21:55 Відповісти
Заяву против собакова?)))))Кто это сделает сейчас в Украине, тот Стерненку позавидуют что легко отделался. Сейчас если собаков лично кого то застрелит, и даже будет видео, то обвинят труп в нападении на министра, или вы верите в справедливость в стране? У нас все решают деньги ,лично знаю несколько случаев когда даже не очень богатые хмыри уходили от ответственности, за 10-25 тыс. долларов.
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24.02.2021 22:44 Відповісти
Не зрозуміло хто загинув, хто нападав. Чому був напад? Хто заказав? Яка сума? Біографія потерпілогоого, його родина та характеристика по життю. Де це все елементарно ? Зрозуміло захист від нападу, тим більш що провокація була до того.
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24.02.2021 21:56 Відповісти
прокурор Коломийчук! Ссу всем в глаза - твои единственные доказательства
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24.02.2021 21:57 Відповісти
Це кого він планує цією "заявою" переконати? Сам себе, Бубачку, портнова з беня-діктовою, містечкову вату? Кого?
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24.02.2021 22:03 Відповісти
Вата радуется именно потому, что нет политики.
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24.02.2021 22:05 Відповісти
татарова посади
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24.02.2021 22:07 Відповісти
Зєля за два роки зробив лише одну корисну справу - закрив три російські помийки медведчука(але і ця корисна справа теж сумнівна). Тим не меньш Зєля продовжує гадити і шкодити. Будемо ковтати, чи Зєлю геть і дострокові?
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24.02.2021 22:07 Відповісти
зеленский гнида
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24.02.2021 22:29 Відповісти
Рух Опору Капітуляції

В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук - Цензор.НЕТ 2361

Обшуки ДБР у сотника Самооборони Майдану - влада підписує собі вирок.
Ще не встигли поприбирати Банкову від вчорашніх протестів #ВолюСтерненку, як знову репресії змушують нас виходити на протест.
Вчора у Львові до сотника 5-ї сотні Самооборони Майдану, ветерана російсько-української війни, Ігоря Солонинка з обшуком прийшли працівники ДБР.
В нього вилучили телефон та інші особисті речі. Неодноразово погрожували і підіймали голос на ветерана.
В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук - Цензор.НЕТ 7723Солонинка викликають на допит у Київ на наступний вівторок, інкримінуватимуть побиття «беркутівця» під час Революції Гідності.
Рух Опору Капітуляції попереджає реваншистів з ДБР, Офісу Президента та прокуратури будь-які дії проти Самооборони Майдану, як правило, завершувалися втечею президентів до Ростова.
Люди, які пройшли Революцію та Війну не будуть бавитися у флешмоби у тік-токах.
Для антимайданівців у владі все завершиться дуже швидко.
В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук - Цензор.НЕТ 7723Нагадаємо, що у суботу о 12.00 відбудеться акція проти політичних репресій.
У Зеленського є ще час позвільняти портновську нечисть зі свого офісу, ДБР та ОГПУ.
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24.02.2021 22:31 Відповісти
В цій справі ДБР не має повноважень згідно самому Закону про ДБР стаття 5.
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25.02.2021 13:20 Відповісти
Коли народ буде судити прокурора Одеський області Колимийчук, побачемо що вона тоді буде казати.А відповідати прийдеться за все зло.
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24.02.2021 22:32 Відповісти
Давно они в мусорных баках не катались!!! Подзабыли суки!!!
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24.02.2021 22:53 Відповісти
ПОЗОР ! Человек оборонялся а его посадили! ПОЗОР ТАКОЙ ПРОКУРАТУРЕ И ТАКИМ СУДАМ!
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24.02.2021 22:45 Відповісти
Акела промахнулся,Акела промахнулся.Позор джунглям.))))
Вы бы хоть почитали за что его осудили.
Будет апеляция,не виновен, отпустят.
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24.02.2021 22:50 Відповісти
Та да. И Вам бы следовало прочитать. Ему статью вроде как за грабеж впаяли, а не за похищение. За то, что отжал 300 гривен у кандидата в депутаты.
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25.02.2021 00:14 Відповісти
бери вище, цілого депутата
сільради чи райради...
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25.02.2021 09:10 Відповісти
Ему статью вроде как



ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю


За 300гр вроде как 7 лет не дают,вроде как.
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25.02.2021 13:32 Відповісти
Так ты почитай, за что дали. Если бы не было ущерба в 300 грн, то вообще ничего бы не дали.
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25.02.2021 13:43 Відповісти
Стерненко признан виновным в незаконном лишении свободы и похищении человека по предварительному сговору группы лиц (часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса), незаконном обращении с оружием (часть 1 статьи 263 УК) и разбое также по предварительному сговору группы лиц (часть 2 статьи 187 УК).
Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам подсудимый, также он прокомментировал данное решение и в зале суда.
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25.02.2021 14:15 Відповісти
Ну вот, молодец. А сроки посмотреть по указанным статьям слабо? За что там предусмотрен срок, который ему дали с конфискацией? Его посадили за разбой по предварительному сговору группой лиц, т.е. именно по ст. 187 ч.2. А разбой - это нападение с целью завладения чужим имуществом. Т.е. посадили его именно за то, что "отжал" 300 грн. По остальным статьям он отделался бы условным. Прикинь, как бывает? А вот теперь за такую "посадку" кому-то придется отвечать. Я не большой поклонник Стерненко, но здесь власти явно перегнули палку.
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25.02.2021 21:44 Відповісти
кому интересно что говорит проКурвАвор Коломийчук?
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24.02.2021 22:55 Відповісти
в деле Стерненко, нету дела Стерненко..
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24.02.2021 23:03 Відповісти
В тому сенсі, що це справа проти всіх громадян України, яких позбавляють права самозахисту від тих, хто їх вбиває.
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25.02.2021 11:29 Відповісти
Сім років, за 300 гривень, якіх можливо й не було???
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24.02.2021 23:08 Відповісти
их 100 процентов не было, была политика война с ватой но не разбой...
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25.02.2021 01:27 Відповісти
Резюмируем. Вина Стерненко и его подельника Демчака подтверждается, помимо слов пострадавшего, следующими доказательствами: - свидетельскими показаниями жительницы Фонтанки, данными мобильных операторов, по которым Щербич и Стерненко находились в одних и тех же местах и в одно время, соответствием оружия, найденного у Стерненко, и пулевым травмам Щербича, протоколом судебно-медицинской экспертизы о побоях нанесенных депутату, и все это суд счел логичными, последовательными и подтвержденными следственным экспериментом. Что из этого следует?
И здесь вопрос даже не к Стерненко, а к Фемиде: почему, имея столь убедительные доказательства вины, дело с 2016 года не могли довести до приговора?!
Как раз с этой стороны затягивание вердикта было сугубо политическим процессом. То есть Стерненко прикрывали сверху. Зачем и кто !? (с)
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24.02.2021 23:12 Відповісти
Щербич Сергій Сергійович
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24.02.2021 23:35 Відповісти
Материалы дела отправить в ЕСПЧ.
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25.02.2021 00:09 Відповісти
я думаю что когда такие тупые за ангажированные прокурваторши забывают о политике, то им ее напомнят во время революции... ***** тупая мы что не понимаем как мусора научили говорить терпилу? что б разбой приписать за 300 грн... ну что за сучки тупые в обл прокуратуре командуют... так на что но покушался? на нападение с целью завладения или на что то другое... от жеш тупые создания
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25.02.2021 01:26 Відповісти
Побиття Шуфрича йому не інкримінують?
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25.02.2021 07:01 Відповісти
- Хто перший завжди перебігаю на бік окупантів?
- Гебня, прокурня. мусорня. Судєйскіє.
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25.02.2021 07:22 Відповісти
хочется видеть прокурорва корнийчука на столбе...
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25.02.2021 07:52 Відповісти
Зараз набираємо групу юристів,що будуть працювати в майбутньому Трибуналі. Вимога одна: справи,дії, результати, життя... за захист України, державницькі підходи, визначення свого місця в ******** політситуації,розуміння загроз та викликів по загрозі безпеки! Усім юристам буде пропозиція в час "Ч". Девіз один: Країна одна і мушу її зберегти!
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25.02.2021 08:17 Відповісти
Якщо вже прокуратура стала такою принциповою то чому б їй не взятись за Татарова і Єрмака, а то й за Зеленського. Доказів проти цих персонажів більш ніж достатньо і всі проти них.
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25.02.2021 08:54 Відповісти
это называется хулиганка + нанесение телесных повреждений.
где там разбой? 300 грн. присвоили? так тот чёрт прорасеянский их пробухал.
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25.02.2021 08:59 Відповісти
Нема там мови про 300 гривень. Це, "пастрадавшій" оцінив збитки в 330 грн. Ну, там дві сім-карти по 30 грн штука, портсигар срібний і все що нажито непосильною працею.
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25.02.2021 12:17 Відповісти
Гімн - "Свобода Стерненку", відео
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25.02.2021 09:04 Відповісти
А тупоголова сєпарська повія могла щось інше прогівнякати?
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25.02.2021 09:53 Відповісти
Дело сшито белыми портянками...
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25.02.2021 09:56 Відповісти
Эти факты доказаны с помощью соответствующих баллистических, судебно-медицинских экспертиз", - сказала прокурор.

Плевать на ваши экспертизы.Никто не верит в ваши в экспертизы понимаете?Таких экспертиз по весне за пять копеек за пучок на Привозе можно купить.Оптом ще дешевле У справі Стерненка немає політики, докази - проти нього, - прокурорка Коломійчук - Цензор.НЕТ 3640
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25.02.2021 11:54 Відповісти
Його попередники точно так само говорили в 1979 році про справи Володимира Малинковича та Миколи Горбаля: ніякої політики, виключно спроби згвалтування.
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25.02.2021 12:14 Відповісти
Одеським ЗМІ надіслали листа з ОПУ щодо мітингів на підтримку Стерненка. Сьогодні одеські ЗМІ отримали від Офісу президента розсилку тексту щодо справи засудженого активіста Сергія Стерненка та мітингів на його підтримку (текст з-за цією ссиллю).

Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.
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25.02.2021 15:42 Відповісти
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