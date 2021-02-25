У справі Стерненка немає політики, докази - проти нього, - прокурорка Коломійчук
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Прокурорка Одеської обласної прокуратури Анна Коломійчук заявила, що у справі активіста Сергія Стерненко немає політики, і розповіла про докази його провини.
Коментар Коломійчук опублікував "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не бачу причин називати справу політичною, адже за вироком суду встановлено, що Стерненко і Демчук здійснили такі загальнокримінальні злочини, як розбій, незаконне поводження зі зброєю, викрадення людини", - сказала прокурор.
Коломійчук стверджує, що звинувачення проти активіста ґрунтується на доказах, отриманих під час розслідування викрадення Сергія Щербича, який на той час був депутатом райради.
"Злочинці використовували вогнепальну зброю, зв'язували руки і натягували на голову мішок. Все це відбувалося в автомобілі під час викрадення і в підвалі, де Стерненко й інші фігуранти справи незаконно утримували свою жертву. У підвалі зловмисники приставляли до голови потерпілого зброю і стріляли з неї. Вони затискали пальці потерпілого плоскогубцями. Ці факти доведено за допомогою відповідних балістичних, судово-медичних експертиз", - сказала прокурорка.
Коломійчук заявила, що у Щербича було три вогнепальні сліпі поранення спини і ноги, струс мозку, розірвана ніздря, пошкоджені пальці, а також безліч синців і саден.
За словами прокурора, соратник Сергія Стерненка Руслан Демчук подзвонив потерпілому і запросив поговорити про благодійну акцію на заправці біля одеського ТРЦ. Там його нібито схопили, посадили в машину і відвезли катувати.
"Правоохоронці зробили запит у компанії мобільного зв'язку і дізналися історію дзвінків і входів в інтернет з номерів фігурантів справи. Зібрана інформація діє проти засуджених. Є також свідчення потерпілого - він упізнав своїх кривдників", - додала Коломійчук.
Вона уточнила, що у викраденні, крім Стерненка і Демчука, брали участь ще дві особи, які підсіли на заднє сидіння. Стерненко, за її словами, сидів на передньому пасажирському сидінні з рацією, Демчук був за кермом.
Будь ласка, зачекайте...
живой сепар это все же политика,
а вот мертвый сепар это действительно отсутствие политики
Стерненко ЗЕбене боком вылезет
Обшуки ДБР у сотника Самооборони Майдану - влада підписує собі вирок.
Ще не встигли поприбирати Банкову від вчорашніх протестів #ВолюСтерненку, як знову репресії змушують нас виходити на протест.
Вчора у Львові до сотника 5-ї сотні Самооборони Майдану, ветерана російсько-української війни, Ігоря Солонинка з обшуком прийшли працівники ДБР.
В нього вилучили телефон та інші особисті речі. Неодноразово погрожували і підіймали голос на ветерана.
Солонинка викликають на допит у Київ на наступний вівторок, інкримінуватимуть побиття «беркутівця» під час Революції Гідності.
Рух Опору Капітуляції попереджає реваншистів з ДБР, Офісу Президента та прокуратури будь-які дії проти Самооборони Майдану, як правило, завершувалися втечею президентів до Ростова.
Люди, які пройшли Революцію та Війну не будуть бавитися у флешмоби у тік-токах.
Для антимайданівців у владі все завершиться дуже швидко.
Нагадаємо, що у суботу о 12.00 відбудеться акція проти політичних репресій.
У Зеленського є ще час позвільняти портновську нечисть зі свого офісу, ДБР та ОГПУ.
Вы бы хоть почитали за что его осудили.
Будет апеляция,не виновен, отпустят.
сільради чи райради...
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
За 300гр вроде как 7 лет не дают,вроде как.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам подсудимый, также он прокомментировал данное решение и в зале суда.
И здесь вопрос даже не к Стерненко, а к Фемиде: почему, имея столь убедительные доказательства вины, дело с 2016 года не могли довести до приговора?!
Как раз с этой стороны затягивание вердикта было сугубо политическим процессом. То есть Стерненко прикрывали сверху. Зачем и кто !? (с)
- Гебня, прокурня. мусорня. Судєйскіє.
где там разбой? 300 грн. присвоили? так тот чёрт прорасеянский их пробухал.
Плевать на ваши экспертизы.Никто не верит в ваши в экспертизы понимаете?Таких экспертиз по весне за пять копеек за пучок на Привозе можно купить.Оптом ще дешевле
Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.