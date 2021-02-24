В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук
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Прокурор Одесской областной прокуратуры Анна Коломийчук заявила, что в деле активиста Сергея Стерненко нет политики, и рассказала о доказательствах его вины.
Комментарий Коломийчук опубликовал "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я не вижу причин называть дело политическим, ведь по приговору суда установлено, что Стерненко и Демчук совершили такие общеуголовные преступления, как разбой, незаконное обращение с оружием, похищение человека", - сказала прокурор.
Коломийчук утверждает, что обвинение против активиста основано на доказательствах, полученных во время расследования похищения Сергея Щербича, который в то время был депутатом райсовета.
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"Преступники использовали огнестрельное оружие, связывали руки и натягивали на голову мешок. Все это происходило в автомобиле во время похищения и в подвале, где Стерненко и другие фигуранты дела незаконно удерживали свою жертву. В подвале злоумышленники приставляли к голове потерпевшего оружие и стреляли из него. Они зажимали пальцы пострадавшего плоскогубцами. Эти факты доказаны с помощью соответствующих баллистических, судебно-медицинских экспертиз", - сказала прокурор.
Коломийчук заявила, что у Щербича было три огнестрельных слепых ранения спины и ноги, сотрясение мозга, разорвана ноздря, повреждены пальцы, а также множество синяков и ссадин.
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По словам прокурора, соратник Сергея Стерненко Руслан Демчук позвонил пострадавшему и пригласил поговорить о благотворительной акции на заправке возле одесского ТРЦ. Там его якобы схватили, посадили в машину и увезли пытать.
"Правоохранители сделали запрос в компании мобильной связи и узнали историю звонков и входов в интернет с номеров фигурантов дела. Собранная информация действует против осужденных. Есть также показания потерпевшего - он узнал своих обидчиков", - добавила Коломийчук.
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Она уточнила, что в похищении, кроме Стерненко и Демчука, участвовали еще два человека, которые подсели на заднее сиденье. Стерненко, по ее словам, сидел на переднем пассажирском сиденье с рацией, Демчук был за рулем.
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живой сепар это все же политика,
а вот мертвый сепар это действительно отсутствие политики
Стерненко ЗЕбене боком вылезет
Обшуки ДБР у сотника Самооборони Майдану - влада підписує собі вирок.
Ще не встигли поприбирати Банкову від вчорашніх протестів #ВолюСтерненку, як знову репресії змушують нас виходити на протест.
Вчора у Львові до сотника 5-ї сотні Самооборони Майдану, ветерана російсько-української війни, Ігоря Солонинка з обшуком прийшли працівники ДБР.
В нього вилучили телефон та інші особисті речі. Неодноразово погрожували і підіймали голос на ветерана.
Солонинка викликають на допит у Київ на наступний вівторок, інкримінуватимуть побиття «беркутівця» під час Революції Гідності.
Рух Опору Капітуляції попереджає реваншистів з ДБР, Офісу Президента та прокуратури будь-які дії проти Самооборони Майдану, як правило, завершувалися втечею президентів до Ростова.
Люди, які пройшли Революцію та Війну не будуть бавитися у флешмоби у тік-токах.
Для антимайданівців у владі все завершиться дуже швидко.
Нагадаємо, що у суботу о 12.00 відбудеться акція проти політичних репресій.
У Зеленського є ще час позвільняти портновську нечисть зі свого офісу, ДБР та ОГПУ.
Вы бы хоть почитали за что его осудили.
Будет апеляция,не виновен, отпустят.
сільради чи райради...
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
За 300гр вроде как 7 лет не дают,вроде как.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам подсудимый, также он прокомментировал данное решение и в зале суда.
И здесь вопрос даже не к Стерненко, а к Фемиде: почему, имея столь убедительные доказательства вины, дело с 2016 года не могли довести до приговора?!
Как раз с этой стороны затягивание вердикта было сугубо политическим процессом. То есть Стерненко прикрывали сверху. Зачем и кто !? (с)
- Гебня, прокурня. мусорня. Судєйскіє.
где там разбой? 300 грн. присвоили? так тот чёрт прорасеянский их пробухал.
Плевать на ваши экспертизы.Никто не верит в ваши в экспертизы понимаете?Таких экспертиз по весне за пять копеек за пучок на Привозе можно купить.Оптом ще дешевле
Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.