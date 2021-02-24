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В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук

Новости Цензор.НЕТ Общество

В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук

Прокурор Одесской областной прокуратуры Анна Коломийчук заявила, что в деле активиста Сергея Стерненко нет политики, и рассказала о доказательствах его вины.

Комментарий Коломийчук опубликовал "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу причин называть дело политическим, ведь по приговору суда установлено, что Стерненко и Демчук совершили такие общеуголовные преступления, как разбой, незаконное обращение с оружием, похищение человека", - сказала прокурор.

Коломийчук утверждает, что обвинение против активиста основано на доказательствах, полученных во время расследования похищения Сергея Щербича, который в то время был депутатом райсовета.

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"Преступники использовали огнестрельное оружие, связывали руки и натягивали на голову мешок. Все это происходило в автомобиле во время похищения и в подвале, где Стерненко и другие фигуранты дела незаконно удерживали свою жертву. В подвале злоумышленники приставляли к голове потерпевшего оружие и стреляли из него. Они зажимали пальцы пострадавшего плоскогубцами. Эти факты доказаны с помощью соответствующих баллистических, судебно-медицинских экспертиз", - сказала прокурор.

Коломийчук заявила, что у Щербича было три огнестрельных слепых ранения спины и ноги, сотрясение мозга, разорвана ноздря, повреждены пальцы, а также множество синяков и ссадин.

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По словам прокурора, соратник Сергея Стерненко Руслан Демчук позвонил пострадавшему и пригласил поговорить о благотворительной акции на заправке возле одесского ТРЦ. Там его якобы схватили, посадили в машину и увезли пытать.

"Правоохранители сделали запрос в компании мобильной связи и узнали историю звонков и входов в интернет с номеров фигурантов дела. Собранная информация действует против осужденных. Есть также показания потерпевшего - он узнал своих обидчиков", - добавила Коломийчук.

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Она уточнила, что в похищении, кроме Стерненко и Демчука, участвовали еще два человека, которые подсели на заднее сиденье. Стерненко, по ее словам, сидел на переднем пассажирском сиденье с рацией, Демчук был за рулем.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+48
Я один не верю прокурору??!
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24.02.2021 21:21
+26
против зажопников , зазывалы путинских войск , масса доказательств .Но почему-то никого из них на нары не кинули .Нельку Штепу семь лет никак в суд не могут привести .Судья Вовк тоже неуловимый . Татаров под крылом президента прячется , а защитникам Украины моментально срок лепят и на нары кидают . Причём это делается ещё со времён Петра и его шепелявого кума подонка .
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24.02.2021 21:24
+19
Все эти портновские выкормыши недолюстрированные такие смешные, ей богу

« Венедиктова: Подозрение Стерненко будет в любом случае
ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ 2020, 07:07»
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/7/7246787/

Надоели уже свей собачей тупостью
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24.02.2021 21:22
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не соглашусь с прокурором !

живой сепар это все же политика,
а вот мертвый сепар это действительно отсутствие политики В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук - Цензор.НЕТ 6343
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24.02.2021 21:48 Ответить
дела о одесских сепарах уже расследованы ? В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук - Цензор.НЕТ 8847



Стерненко ЗЕбене боком вылезет
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24.02.2021 21:50 Ответить
"Прокурор" Коломийчук! Когда выяснится что доказательств против Стерненко нет, а есть политика, ты лично сядешь вместо него на 7 лет?!! А шо. Рукавицы шить научишься...
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24.02.2021 21:52 Ответить
Не принижуйте заздалегідь його здібностей ))) там ще такі шкатулки з візерунками роблять ))) і ножі ))) і плетені меблі ))) і багато чого ще
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24.02.2021 22:31 Ответить
зе! получишь новый майдан!
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24.02.2021 21:54 Ответить
угадай с трех раз
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24.02.2021 22:04 Ответить
Да конечно,на ******* кивалова у вас доказательств нет,а не Стерненко у вас все есть,таким, как вы, мы конечно верим.
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24.02.2021 21:55 Ответить
Я утверждаю что меня похитил собаков, пытал, требовал 1000 грн. Требую что бы его посадил этот прокурор на 10 лет, а все имущество собакова мне в качестве компенсации...Это как то так выглядит..)))))))
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24.02.2021 21:55 Ответить
Заяву против собакова?)))))Кто это сделает сейчас в Украине, тот Стерненку позавидуют что легко отделался. Сейчас если собаков лично кого то застрелит, и даже будет видео, то обвинят труп в нападении на министра, или вы верите в справедливость в стране? У нас все решают деньги ,лично знаю несколько случаев когда даже не очень богатые хмыри уходили от ответственности, за 10-25 тыс. долларов.
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24.02.2021 22:44 Ответить
Не зрозуміло хто загинув, хто нападав. Чому був напад? Хто заказав? Яка сума? Біографія потерпілогоого, його родина та характеристика по життю. Де це все елементарно ? Зрозуміло захист від нападу, тим більш що провокація була до того.
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24.02.2021 21:56 Ответить
прокурор Коломийчук! Ссу всем в глаза - твои единственные доказательства
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24.02.2021 21:57 Ответить
Це кого він планує цією "заявою" переконати? Сам себе, Бубачку, портнова з беня-діктовою, містечкову вату? Кого?
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24.02.2021 22:03 Ответить
Вата радуется именно потому, что нет политики.
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24.02.2021 22:05 Ответить
татарова посади
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24.02.2021 22:07 Ответить
Зєля за два роки зробив лише одну корисну справу - закрив три російські помийки медведчука(але і ця корисна справа теж сумнівна). Тим не меньш Зєля продовжує гадити і шкодити. Будемо ковтати, чи Зєлю геть і дострокові?
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24.02.2021 22:07 Ответить
зеленский гнида
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24.02.2021 22:29 Ответить
Рух Опору Капітуляції

В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук - Цензор.НЕТ 2361

Обшуки ДБР у сотника Самооборони Майдану - влада підписує собі вирок.
Ще не встигли поприбирати Банкову від вчорашніх протестів #ВолюСтерненку, як знову репресії змушують нас виходити на протест.
Вчора у Львові до сотника 5-ї сотні Самооборони Майдану, ветерана російсько-української війни, Ігоря Солонинка з обшуком прийшли працівники ДБР.
В нього вилучили телефон та інші особисті речі. Неодноразово погрожували і підіймали голос на ветерана.
В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук - Цензор.НЕТ 7723Солонинка викликають на допит у Київ на наступний вівторок, інкримінуватимуть побиття «беркутівця» під час Революції Гідності.
Рух Опору Капітуляції попереджає реваншистів з ДБР, Офісу Президента та прокуратури будь-які дії проти Самооборони Майдану, як правило, завершувалися втечею президентів до Ростова.
Люди, які пройшли Революцію та Війну не будуть бавитися у флешмоби у тік-токах.
Для антимайданівців у владі все завершиться дуже швидко.
В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук - Цензор.НЕТ 7723Нагадаємо, що у суботу о 12.00 відбудеться акція проти політичних репресій.
У Зеленського є ще час позвільняти портновську нечисть зі свого офісу, ДБР та ОГПУ.
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24.02.2021 22:31 Ответить
В цій справі ДБР не має повноважень згідно самому Закону про ДБР стаття 5.
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25.02.2021 13:20 Ответить
Коли народ буде судити прокурора Одеський області Колимийчук, побачемо що вона тоді буде казати.А відповідати прийдеться за все зло.
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24.02.2021 22:32 Ответить
Давно они в мусорных баках не катались!!! Подзабыли суки!!!
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24.02.2021 22:53 Ответить
ПОЗОР ! Человек оборонялся а его посадили! ПОЗОР ТАКОЙ ПРОКУРАТУРЕ И ТАКИМ СУДАМ!
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24.02.2021 22:45 Ответить
Акела промахнулся,Акела промахнулся.Позор джунглям.))))
Вы бы хоть почитали за что его осудили.
Будет апеляция,не виновен, отпустят.
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24.02.2021 22:50 Ответить
Та да. И Вам бы следовало прочитать. Ему статью вроде как за грабеж впаяли, а не за похищение. За то, что отжал 300 гривен у кандидата в депутаты.
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25.02.2021 00:14 Ответить
бери вище, цілого депутата
сільради чи райради...
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25.02.2021 09:10 Ответить
Ему статью вроде как



ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю


За 300гр вроде как 7 лет не дают,вроде как.
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25.02.2021 13:32 Ответить
Так ты почитай, за что дали. Если бы не было ущерба в 300 грн, то вообще ничего бы не дали.
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25.02.2021 13:43 Ответить
Стерненко признан виновным в незаконном лишении свободы и похищении человека по предварительному сговору группы лиц (часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса), незаконном обращении с оружием (часть 1 статьи 263 УК) и разбое также по предварительному сговору группы лиц (часть 2 статьи 187 УК).
Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам подсудимый, также он прокомментировал данное решение и в зале суда.
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25.02.2021 14:15 Ответить
Ну вот, молодец. А сроки посмотреть по указанным статьям слабо? За что там предусмотрен срок, который ему дали с конфискацией? Его посадили за разбой по предварительному сговору группой лиц, т.е. именно по ст. 187 ч.2. А разбой - это нападение с целью завладения чужим имуществом. Т.е. посадили его именно за то, что "отжал" 300 грн. По остальным статьям он отделался бы условным. Прикинь, как бывает? А вот теперь за такую "посадку" кому-то придется отвечать. Я не большой поклонник Стерненко, но здесь власти явно перегнули палку.
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25.02.2021 21:44 Ответить
кому интересно что говорит проКурвАвор Коломийчук?
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24.02.2021 22:55 Ответить
в деле Стерненко, нету дела Стерненко..
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24.02.2021 23:03 Ответить
В тому сенсі, що це справа проти всіх громадян України, яких позбавляють права самозахисту від тих, хто їх вбиває.
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25.02.2021 11:29 Ответить
Сім років, за 300 гривень, якіх можливо й не було???
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24.02.2021 23:08 Ответить
их 100 процентов не было, была политика война с ватой но не разбой...
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25.02.2021 01:27 Ответить
Резюмируем. Вина Стерненко и его подельника Демчака подтверждается, помимо слов пострадавшего, следующими доказательствами: - свидетельскими показаниями жительницы Фонтанки, данными мобильных операторов, по которым Щербич и Стерненко находились в одних и тех же местах и в одно время, соответствием оружия, найденного у Стерненко, и пулевым травмам Щербича, протоколом судебно-медицинской экспертизы о побоях нанесенных депутату, и все это суд счел логичными, последовательными и подтвержденными следственным экспериментом. Что из этого следует?
И здесь вопрос даже не к Стерненко, а к Фемиде: почему, имея столь убедительные доказательства вины, дело с 2016 года не могли довести до приговора?!
Как раз с этой стороны затягивание вердикта было сугубо политическим процессом. То есть Стерненко прикрывали сверху. Зачем и кто !? (с)
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24.02.2021 23:12 Ответить
Щербич Сергій Сергійович
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24.02.2021 23:35 Ответить
Материалы дела отправить в ЕСПЧ.
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25.02.2021 00:09 Ответить
я думаю что когда такие тупые за ангажированные прокурваторши забывают о политике, то им ее напомнят во время революции... ***** тупая мы что не понимаем как мусора научили говорить терпилу? что б разбой приписать за 300 грн... ну что за сучки тупые в обл прокуратуре командуют... так на что но покушался? на нападение с целью завладения или на что то другое... от жеш тупые создания
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25.02.2021 01:26 Ответить
Побиття Шуфрича йому не інкримінують?
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25.02.2021 07:01 Ответить
- Хто перший завжди перебігаю на бік окупантів?
- Гебня, прокурня. мусорня. Судєйскіє.
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25.02.2021 07:22 Ответить
хочется видеть прокурорва корнийчука на столбе...
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25.02.2021 07:52 Ответить
Зараз набираємо групу юристів,що будуть працювати в майбутньому Трибуналі. Вимога одна: справи,дії, результати, життя... за захист України, державницькі підходи, визначення свого місця в ******** політситуації,розуміння загроз та викликів по загрозі безпеки! Усім юристам буде пропозиція в час "Ч". Девіз один: Країна одна і мушу її зберегти!
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25.02.2021 08:17 Ответить
Якщо вже прокуратура стала такою принциповою то чому б їй не взятись за Татарова і Єрмака, а то й за Зеленського. Доказів проти цих персонажів більш ніж достатньо і всі проти них.
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25.02.2021 08:54 Ответить
это называется хулиганка + нанесение телесных повреждений.
где там разбой? 300 грн. присвоили? так тот чёрт прорасеянский их пробухал.
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25.02.2021 08:59 Ответить
Нема там мови про 300 гривень. Це, "пастрадавшій" оцінив збитки в 330 грн. Ну, там дві сім-карти по 30 грн штука, портсигар срібний і все що нажито непосильною працею.
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25.02.2021 12:17 Ответить
Гімн - "Свобода Стерненку", відео
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25.02.2021 09:04 Ответить
А тупоголова сєпарська повія могла щось інше прогівнякати?
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25.02.2021 09:53 Ответить
Дело сшито белыми портянками...
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25.02.2021 09:56 Ответить
Эти факты доказаны с помощью соответствующих баллистических, судебно-медицинских экспертиз", - сказала прокурор.

Плевать на ваши экспертизы.Никто не верит в ваши в экспертизы понимаете?Таких экспертиз по весне за пять копеек за пучок на Привозе можно купить.Оптом ще дешевле У справі Стерненка немає політики, докази - проти нього, - прокурорка Коломійчук - Цензор.НЕТ 3640
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25.02.2021 11:54 Ответить
Його попередники точно так само говорили в 1979 році про справи Володимира Малинковича та Миколи Горбаля: ніякої політики, виключно спроби згвалтування.
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25.02.2021 12:14 Ответить
Одеським ЗМІ надіслали листа з ОПУ щодо мітингів на підтримку Стерненка. Сьогодні одеські ЗМІ отримали від Офісу президента розсилку тексту щодо справи засудженого активіста Сергія Стерненка та мітингів на його підтримку (текст з-за цією ссиллю).

Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.
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25.02.2021 15:42 Ответить
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