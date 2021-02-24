В деле Стерненко нет политики, доказательства - против него, - прокурор Коломийчук

Прокурор Одесской областной прокуратуры Анна Коломийчук заявила, что в деле активиста Сергея Стерненко нет политики, и рассказала о доказательствах его вины.

Комментарий Коломийчук опубликовал "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу причин называть дело политическим, ведь по приговору суда установлено, что Стерненко и Демчук совершили такие общеуголовные преступления, как разбой, незаконное обращение с оружием, похищение человека", - сказала прокурор.

Коломийчук утверждает, что обвинение против активиста основано на доказательствах, полученных во время расследования похищения Сергея Щербича, который в то время был депутатом райсовета.

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"Преступники использовали огнестрельное оружие, связывали руки и натягивали на голову мешок. Все это происходило в автомобиле во время похищения и в подвале, где Стерненко и другие фигуранты дела незаконно удерживали свою жертву. В подвале злоумышленники приставляли к голове потерпевшего оружие и стреляли из него. Они зажимали пальцы пострадавшего плоскогубцами. Эти факты доказаны с помощью соответствующих баллистических, судебно-медицинских экспертиз", - сказала прокурор.

Коломийчук заявила, что у Щербича было три огнестрельных слепых ранения спины и ноги, сотрясение мозга, разорвана ноздря, повреждены пальцы, а также множество синяков и ссадин.

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По словам прокурора, соратник Сергея Стерненко Руслан Демчук позвонил пострадавшему и пригласил поговорить о благотворительной акции на заправке возле одесского ТРЦ. Там его якобы схватили, посадили в машину и увезли пытать.

"Правоохранители сделали запрос в компании мобильной связи и узнали историю звонков и входов в интернет с номеров фигурантов дела. Собранная информация действует против осужденных. Есть также показания потерпевшего - он узнал своих обидчиков", - добавила Коломийчук.

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Она уточнила, что в похищении, кроме Стерненко и Демчука, участвовали еще два человека, которые подсели на заднее сиденье. Стерненко, по ее словам, сидел на переднем пассажирском сиденье с рацией, Демчук был за рулем.