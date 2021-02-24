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Обнародован обвинительный акт по делу Стерненко. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обнародован обвинительный акт по делу Стерненко. ДОКУМЕНТ

Одесский активист Сергей Стерненко, который 23 февраля был приговорен к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества, обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом говорится в обвинительном акте, передает Цензор.НЕТ.

В деле двое фигурантов Сергей Стерненко и Руслан Демчук.

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Прокуратура квалифицировала действия Стерненко так:

ч. 2 ст. 146 ККУ - похищение человека, незаконное лишение свободы, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, сопровождавшемся причинением физических страданий, с применением оружия, в течение длительного времени;

ч. 2 ст. 187 ККУ - нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 1 ст. 263 ККУ - ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

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Далее приводим версию прокуратуры относительно того, что произошло: 

"Досудебным расследованием установлено, что Щербич С.С. занимает должность директора Фонтанского сельского дома культуры, является руководителем общественной организации "Охрана общественного порядка государственной границы "Комитет. С." и является членом Национального союза журналистов Украины. По результатам проведенных местных выборов 06.04.2015, его как самовыдвиженца избрали депутатом Коминтерновского районного совета Одесской области и он приступил к осуществлению своих функциональных обязанностей.

Примерно в 19.00 24.04.2015 на мобильный телефон, который принадлежит Щербичу С.С., позвонил Демчук Р.С. с номера мобильного телефона оператора мобильной связи, которым он раньше пользовался, и предложил встретиться с ним и Стерненком С.В. возле автозаправочной станции "Тат нафта", с целью обсуждения вопросов, связанных с его депутатской деятельностью. Щербич С.С., не воспринимая возможную встречу как угрозу его жизни и здоровью со стороны Стерненка С.В. и Демчука Р.С., поскольку они были знакомы, согласился встретиться и направился на принадлежащем ему автомобиле, к указанной автозаправочной станции. В этот же день, примерно в 19.30, приехав на место встречи, Щербич С.С. подошел к припаркованному на обочине дороги возле парикмахерской "У Лары" автомобилю марки "Opel" темно-зеленого цвета со скрытыми регистрационными номерами с помощью надписи "ПТНХ", принадлежащему Демчуку Р.С., и сел на заднее сиденье салона автомобиля, в котором в то время на водительском сиденье находился Демчук Р.С., а на переднем пассажирском сиденье Стерненко С.В.

После непродолжительного разговора на общие темы с обеих сторон автомобиля на заднее сиденье салона сели двое неустановленных лиц, тем самым ограничив возможность передвижения Щербича С.С. и возможность самостоятельно покинуть автомобиль. Находясь на заднем сидении автомобиля, неустановленные лица по указанию Стерненко С.В. начали наносить удары по различным частям тела и по голове Щербича С.С., при этом Демчук Р.С., который находился за рулем, действуя согласно заранее оговоренному плану со Стерненко С.В., начал движение автомобилю в направлении с. Александровка Коминтерновского района Одесской области. Осознавая, что существует реальная угроза его жизни и здоровью от лиц, находившихся в салоне автомобиля, Щербич С.С. пытался сопротивляться и открыть заднюю дверцу автомобиля, чтобы покинуть салон автомобиля. Во время движения автомобиля Стерненко С.В., пытаясь прекратить сопротивление со стороны потерпевшего и находясь на переднем пассажирском сиденье, повернулся в сторону Щербича С.С., которого принудительно удерживали двое неустановленных лиц и сделал по нему три выстрела из оружия травматического действия, тем самым причинив телесные повреждения в виде трех огнестрельных слепых ранений спины и правой нижней конечности, которые согласно заключению судебной экспертизы, являются легкими телесными повреждениями, повлекшими кратковременное расстройство здоровья.

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Далее, Демчук Р.С., управляя автомобилем "Opel" темно - зеленого цвета со скрытыми регистрационными номерами с помощью надписи "ПТНХ", проследовал во двор домов, расположенных по ул. Центральная, 39 в с. Фонтанка Коминтерновского района Одесской области, где остановился. После остановки транспортного средства, Стерненко С.В., действуя совместно с Демчуком Р.С. и неустановленными лицами, продолжая совершать активные действия в отношении Щербича С.С., принудительно вытащили последнего из салона автомобиля и продолжили наносить телесные повреждения. В это время к указанному месту происшествия подъехал а / м "Nissan - Maxima" серого цвета, из которого вышли двое неустановленных лиц, которые совместно с Стерненко С.В., Демчуком Р.С. и двумя неустановленными лицами, завели руки пострадавшему Щербичу С.С. за спину и связали запястья рук пластиковым зажимом с фиксатором, тем самым причинив телесные повреждения в виде ссадин областей обоих лучезапястных суставов, которые относятся к легким телесным повреждениям. Продолжая свои преступные действия, Стерненко С.В., Демчук Р.С. и неустановленные лица, затолкали пострадавшего на заднее сиденье салона автомобиля "Opel", надели на голову тканевый черный мешок, при этом обмотав его липкой лентой типа "скотч" во избежание запоминания пострадавшим направлении движения транспортного средства. Во время дальнейшего движения автомобиля в направлении г. Одесса неустановленные лица, которые находились на заднем сиденье с обеих сторон с Щербичем С.С., продолжали наносить телесные повреждения руками и ногами последнему по различным частям тела, при этом завладели его двумя сим-картами.

Прибыв в Приморский район г.. Одессы по неустановленному следствием адресу, Стерненко С.В., действуя по предварительному сговору с Демчуком Р.С. и неустановленными лицами, вытащили Щербича С.С. из салона автомобиля и при перемещении последнего в подвальное помещение продолжали наносить телесные повреждения руками и ногами по различным частям тела, при этом угрожали убийством и высказывались нецензурной бранью, что унижало честь и достоинство потерпевшего. Доставив Щербича С.С. в подвальное помещение по неустановленному следствием адресу и продолжая применять физическое и психическое насилие к потерпевшему, Стерненко С.В., действуя по предварительному сговору с Демчуком Р.С. и неустановленными лицами, требовали от Щербича С.С. выполнить их условия, которые противоречат его воли, законным правам и интересам, а именно добровольно сложить с себя депутатские полномочия и прекратить любую служебную деятельность. Удерживая Щербича С.С. в подвальном помещении в течение длительного времени, более пяти часов, Стерненко С.В., действуя по предварительному сговору с Демчуком Р.С. и неустановленными лицами, продолжили оказывать физическое и психическое насилие, выразившееся в демонстрации огнестрельного оружия и угрозы ее применения, путем прикладывания к голове Щербича С.С., в дальнейшем с целью запугивания и подтверждения своих преступных намерений один из неустановленных следствием лиц выстрелил рядом с головой потерпевшего.

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Кроме того, Стерненко С.В., действуя по предварительному сговору с Демчуком Р.С. и неустановленными лицами, используя имеющиеся при себе плоскогубцы, с целью причинения физических страданий потерпевшему, осуществили сдавливания пальца кисти правой руки Щербича С.С., вследствие чего ему причинены телесные повреждения в виде закрытого повреждения связочного аппарата первого межфалангового сустава второго пальца правой кисти, которые относятся к легким телесным повреждениям, повлекшим кратковременное расстройство здоровья.

В ходе принудительного содержания, длительных издевательств и нанесения телесных повреждений потерпевшему, Стерненко С.В., действуя по предварительному сговору с Демчуком Р.С. и неустановленными лицами, с корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, применив насилие, опасное для жизни и здоровья Щербича С.С., путем обыска вещей и одежды последнего открыто завладели банковской карточкой, которая не имеет материальной ценности, разрешением на ношение травматического пистолета "Форд-12" и денежными средствами в сумме 300 грн, тем самым вызвав материальный ущерб Щербичу С.С. на указанную сумму.

Незаконные преступные действия Стерненко С.В., Демчука Р.С. и неустановленных лиц, направленные на лишены свободы и причинение телесных повреждений Щербичу С.С., прекращены только после того, как состояние здоровья пострадавшего ухудшилось вследствие причиненных ему телесных повреждений в виде закрытой черепно-мозговой травмы в форме сотрясения головного мозга, кровоподтеков и ссадин лица, забитой-рваной раны крылья носа, множественных ссадин ягодиц, передней поверхности правой голени, кровоподтеков нижних конечностей. Данные повреждения причиненные ударным действием тупых, твердых предметов, которыми могли быть сжатая в кулак кисть, ноги, обувь, предметы со сходными характеристиками, и по критерию определения степени тяжести телесных повреждений, относятся к легким телесным повреждениям, повлекшим кратковременное расстройство здоровья.

В дальнейшем, Стерненко С.В., Демчук Р.С. и неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, оставили в подвальном помещении пострадавшего и вернувшись через неопределенный промежуток времени, вывели его из подвального помещения, переместили в автомобиль и вывезли в неизвестном для потерпевшего направлении. После остановки движения автомобиля неустановленные лица переместили Щербича С.С. на территорию Красного сквера, расположенного по ул. Черноморского казачества, 68 в г.. Одессе, и, угрожая, что в случае невыполнения ранее выдвинутых ими требований, а именно добровольного сложения с себя депутатских полномочий и прекращение всякой служебной деятельности, к нему и членам его семьи будут применены более жестокие действия, направленные на причинение физических страданий и лишение жизни. С учетом скоординированности и слаженности преступных действий Стерненка С.В., Демчука Р.С. и неустановленных следствием лиц, следует, что указанные лица действовали по заранее оговоренному плану, по предварительному сговору, роли между которыми были распределены и доведены до каждого из участников группы. Однако, разграничить действия каждого в ходе досудебного следствия не представилось возможным, в связи с применением ими меры конспирации, которые выражались в ограничении визуального наблюдения Щербича С.С. за окружающими событиями, маршрутом его передвижения, действиями каждого из участников группы и обстоятельствами совершенного ими преступления".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.
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Топ комментарии
+45
Володя, скажи.... В каком институте творческих идиотов нужно было учиться, чтобы ко второй годовщине каденции собрать такую коллекцию протестов?! Ты же чемпион в этой дисциплине. Абсолютный. Как можно было при поддержке в 73 процента, через 20 месяцев докатиться до цунами народного гнева? Ты, чудо (это Арестович так про тебя) хоть понимаешь, что по теории вероятности, половина из тех, кто вчера пришёл к тебе не Банковую, тогда голосовали за тебя?! Почему голосовали? Да потому что ты украсил их уши километрами отборнейшей лапши. Ты знал, что это предвыборные фейки, но продолжал врать, а люди верили. Верили тебе чудо в колпаке, ты это понимаешь? Нет? Не понимаешь? Ну спроси Подоляка? Он тебе напишет восемь километров умного текста. Ничего не понятно (ни тебе, ни ему), но как же красиво написано? Он кстати такие же хвалебные тексты про Януковича писал. Арестовича не проси. Не в той фазе сейчас Меркурий с мопедом. Пока не работает хрустальный кирпич, и сегодня уже не заработает.

Именно поэтому Вова к тебе вчера люди приходили семьями. И с детьми тоже. А ты не знал? Приходили, чтобы посмотреть в твои бесстыжие глаза.

Граждан Украины интересует простой вопрос, «Почему Бог знает за что, Сергей Стерненко и Андрей Антоненко за решёткой... Юлия Кузьменко с электронным браслетом... Яна Дугарь под следствием? И в тот же момент, Медведчук и Козак, тобой же обвинённые в финансировании терроризма, на свободе? Ещё раз, если ты не понял... В ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА! Позвони в Израиль (страна такая), узнай как у них на это реагируют? Агенты российских спецслужб Деркач и Ко, на свободе? Человек, который сорвал уникальную спецоперацию наших спецслужб, и сегодня ходит коридорами Банковой?»... Ведь простые вопросы Вова. И граждане Украины, как единственные носители власти в этой стране (забыл?), требовали от тебя простых ответов. А ты от них пацанами в экипировке отгородился... Смешной ты Вова. Был, есть и будешь... Смешной и убогий.

В субботу Граждане Украины снова придут, с теми же вопросами! Кстати... Не помнишь, через кого твой кент Игорь Валерьевич выводил в офшоры миллиарды долларов из Приватбанка? Нет, не помнишь... Ну бывает
Алексей Петров
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24.02.2021 09:18
+26
Это е обвинительный акт для Стерненко, это приговор рашистскому ублюдку - зеленскому
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24.02.2021 09:14
+22
Обнародован обвинительный акт по делу Стерненко - Цензор.НЕТ 4367
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24.02.2021 09:24
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живучий ватан попався.
скільки разів йому "продолжали наносить телесные повреждения руками и ногами по различным частям тела" щоб 300 грн видерти..
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24.02.2021 10:00 Ответить
Вирок одеському активісту Сергію Стерненку є проявом реваншу проросійських сил в Україні. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» сказала народна депутатка з фракції «Європейської Солідарності» Яна Зінкевич.
«Цей вирок є абсолютним проявом реваншу проросійських сил в Україні. Ми ознайомилися зі справами Стерненка минулого року і як депутати «Європейської Солідарності» неодноразово прибували на суд та були поручителями в іншій справі. Дійсно, всі сьогодні очікували виправдального вироку, тому що обвинувачення просто абсурдні. І за нібито якихось 300 гривень давати 7 років ув'язнення і при цьому конфіскацію половини майна - ми розуміємо, для чого це робилося», - сказала Зінкевич.
«Якщо наші представники влади, в тому числі Венедіктова й інші, і так само Зеленський, вважають, що такі вироки для активістів і ветеранів є нормальним, тим паче вони необґрунтовані, то тоді дійсно держава Україна має відповідати. На жаль», - додала Зінкевич, прогнозуючи звернення адвокатів Стерненка до ЄСПЛ.
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24.02.2021 10:00 Ответить
Як морозно від усвідомлення того, що беззаконня настільки легалізоване і адресне! Сьогодні воно вистрелело в Стерненка, взавтра стерненком стане будь-хто невгодний. При повній непідсудності важливих дядів. Феміда скинула пов'язку, викинула ваги і озброїлась замашною бітою. Та й усмішка в неї виявилась така,.. якась вовча.. Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка - Цензор.НЕТ 6209
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24.02.2021 10:03 Ответить
а почему этого Щербича прессовали? Почему не указана причина?
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24.02.2021 10:06 Ответить
Да посмотрите на это милое лицо, вежливый, культурный, ну, подумаешь, там выкрал, там убил, там наркотики, это же ради страны. Конечно суд не прав.
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24.02.2021 10:07 Ответить
Почему мы не видели в суде "милое лицо",якобы "потерпевшего" Щербича?
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24.02.2021 10:21 Ответить
Да это знаменитый кацапский троль не отвечайте ему а просто спамте.
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24.02.2021 10:27 Ответить
ты придурок показания читал? все обвинения со слов потерпевшего, и ничего более)))) я на тебя такого могу наговорить
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24.02.2021 10:26 Ответить
Где докази?! Где билинги переговоров, где показания свидетелей и обвиняемих? Такое про кого угодно можно написать и какой-нибудь сталинист даст 7 лет.
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24.02.2021 10:14 Ответить
Особи не встановлені, а суд відбувся. Як так??
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24.02.2021 10:14 Ответить
Учитывая "доказательства" только лишь со слов "потерпевшего" можно прийти к выводу что 7 лет(???!!!) Стерненко получил за "разбой с целью завладения 300 грн.",да и то только лишь со слов "потерпевшего".Это просто-пи.....ц.
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24.02.2021 10:19 Ответить
А если бы он вальнул сепара срок был бы такой же, делайте выводы
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24.02.2021 10:22 Ответить
Украли, били и пытали чтобы отрёкся от депутатства райсовета?
Какая-то сказка прямо.
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24.02.2021 10:28 Ответить
Очень интересно. Похищение якобы состоялось в апреле, первые экспертизы проведены спустя почти два месяца, потом ещё две суд-мед экспертизы аж в августе и в ноябре. Что же смогли установить эксперты, обследовав "потерпевшего" спустя два месяца? А через полгода? И почему следствие длилось аж пять лет, если все экспертизы были проведены ещё в 2015м и ничего нового с тех пор у обвинения не появилось? Хотелось бы конечно ещё доказательства увидеть и результаты всех этих экспертиз "по горячим следам". А то дело пока что выглядит полностью политическим.
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24.02.2021 10:29 Ответить
встановили легкі тілесні пошкодження зі слів "постраждалого: ось тут у мене два місяці тому був синяк і дуже боліло.
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24.02.2021 11:28 Ответить
Цікаво що, виставили рахунок за експертизу, яка не проходила навіть по справі. Це, типу ми довели що, ви не наркоман і наркотичних речовин не зберігали тож, заплатіть 1841 гривню. Могли ще й провести експертизу що, він не розповсюджував дитячу порнографію і взяти ще тисячі дві. А якщо провести експертизи по іншим кримінальним статтям, як то: згвалтування громадянина Щ. чи замаха на Кернеса то, можна було б і відбити зарплату експертів та зробити поліцію самоокупаємою.
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24.02.2021 10:37 Ответить
Своим всё-остальным-закон !
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24.02.2021 10:45 Ответить
Лажа какая то.Стерненко вину признал?Не признал.Тому такие сочинения для школьников, в топку.
Примерно в 19.00 24.04.2015 на мобильный телефон, который принадлежит Щербичу С.С., позвонил Демчук Р.С. с номера мобильного телефона оператора мобильной связи, которым он раньше пользовался.А шо такое?Мобилу подрезали,позвонили и представились Демченко?Щербич пришёл к ранее знакомым,а встретил незнакомых Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка - Цензор.НЕТ 6400
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24.02.2021 10:46 Ответить
Там проблема в тому що, невідомо чи був сам факт злочину бо, крім заяви "постраждалого" начебто ніфіга валідного немає.
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24.02.2021 11:16 Ответить
Борислав Береза: "Стерненко присудили более чем 7 лет в деле, в котором нет... доказательств, но есть огромное количество процессуальных нарушений. Да, оказывается, что так можно. Все дело строилось на показаниях одного свидетеля, он же жертва похищения, который утверждает, что его похитили 5 человек в балаклавах, держали несколько часов в подвале, пытали его, стреляли в него из травмата и требовали отказаться от мандата депутата районного совета. Очень серьёзное обвинение. Да и преступление не шуточное. Но оказывается, что лиц похитителей свидетель не видел, было ли похищение не понятно, а кроме этих слов никаких доказательств вины Стерненко нет. А если учесть, что свидетель был членом пророссийской партии "Родина", близким человеком к Маркову, который давно прячется в Москве и испытывает личную неприязнь к Стерненко, то дело начинает отдавать заказухой. Ко всему этому, сам свидетель давно перестал приходить на допросы, дело покрылось пылью и за истечении срока давности должно было быть закрытым. И так бы было в любой цивилизованной стране. Но Украина все еще не цивилизованная страна, а страна продажных судей, которые выполнили заказ по Стерненко. И решение судьи закрыть Стерненко на более чем 7 лет с половиной конфискации - это расправа с проукраинским одесским активистом силами, которые имеют пророссийские взгляды. И эти силы близки к Зеленскому".
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24.02.2021 11:01 Ответить
ТУФТА. Это не обвинтельный акт а сочинение на заданную тему. Позор.
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24.02.2021 11:05 Ответить
Короче комбинашка,як вытянуть тадепута на разговор.Инструкция к действию:Звонок должен быть со знакомого для Щербича номера.В разговоре назначается место и время встречи.После звонка включается режим оффлайн,щоб Щербич не смог перезвонить и выдвигаться на позицию для встречи.Щербич пытаясь дозвониться,слышит"абонент не доступен" и тоже выдвигается на место встречи,думая,що к Демчуку.Но на самом деле,его встречают неизвестные люди и запихивают в машину.Ну дальше,предположительно,всё так и происходит в салоне авто.Исполнители уходят,а это всё действие вешается на Стерненко с Демчуком.Ну там ещё много ньюансов...Но в целом комбинашка вполне рабочая Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка - Цензор.НЕТ 8615
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24.02.2021 11:06 Ответить
а чи були якісь дії взагалі?
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24.02.2021 11:17 Ответить
Ну дивлячись на мафiозне сюрло прокурора Костенко,дii як раз приблизно так i вiдбувались як я написав,як раз для состава злочину.Щоб було з чого починати.Це ж ОПЗЖ,вони по iньшому не вмiють.Вiри им нема.I те,що белькоче прокурор нехай засуне собi у дупу.Стерненко вину не визнав,а Костенко йде в дупу Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка - Цензор.НЕТ 7263
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24.02.2021 11:38 Ответить
Чи є докази, окрім розповіді того хто наче б то постраждав?
Чи є Алібі у Стерненко, чи є відео з камер на з/п ? Питань багато....
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24.02.2021 11:22 Ответить
питань багато до адвокатів, яких у нього ціла купа
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24.02.2021 12:02 Ответить
Недопрокуроры гребаные
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24.02.2021 11:29 Ответить
- Привіт друзі!
- Що ти за друг що став депутатом районної ради? Відречися!
- Так мене народ України вибрав! Як я відречусь?
- Тоді ми будемо тебе катувати поки не відречешся!
- Ні, буду терпіти, я обранець народу!

Оце так балада!
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24.02.2021 11:45 Ответить
Писать следаки ВСЕГДА умели!
Работа у них такая - дела шить.....
А доказательства всему этому роману есть?
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24.02.2021 11:49 Ответить
медичній експертизі вдалося встановити легкі тілесні пошкодження через два місяці після події. Темперанс Бренан відпочиває.
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24.02.2021 12:55 Ответить
Значит по логике ментов -----
Если через 2 месяца легкие, то нанес - тяжелые или вообще смертельные!
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24.02.2021 15:19 Ответить
Я вот тоже патриот, если кто следит за моими постами.

Вы ответьте себе на вопрос: он совершал описанные действия? Что он сам говорит?
Ничего такого не было? Тогда это конечно несправедливый приговор и расправа над невиновным.

Только у него несколько адвокатов киевской юридической фирмы "Миллер", они что, такие дебилы, чтобы не защитить невиновного?

А если совершал, то 7 лет за похищение человека, пытки и истязания - справедливо.
И Конституция не делает разницы, кто был жертвой: негр, патриот или буддист.

А если определять справедливость наказания по политическим убеждениям жертвы, так можно далеко зайти. Я вот тоже не согласен с большинством комментаторов, давайте теперь за мое избиение меньше нападающему давать или вообще оправдывать. Это уже политический экстремизм, а не государство, и справедливо идите н!@#$

Плюс ситуации уже 5 лет. И вдруг сейчас почему-то забомбило у всех. Если человек невиновен, за 5 лет адвокаты смогли бы его защитить и поднять интерес к проблеме. А так 90% первый раз слышит об этом похищении. Значит, скорее всего пытались просто на тормозах спустить.
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24.02.2021 12:00 Ответить
У вас є докази знучань та мордувань? "Потерпілий" пішов робити експертизу через два місяці з дня події! Скаржився лікарям що, два місяці тому у нього ну дуже боліло ось тут і там, а на сраці він мав синяки, їх вже не видно але тоді вони сильно боліли.
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24.02.2021 12:59 Ответить
Ну да. Донбасядло тоже не согласно с существованием украинской государственности ,хочет,чтобы мы все сдохли и все для этого делает. Так шо,их убивать за это? Я правильно понял суть сказанного? Ты придурок или просто враг Украины???
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24.02.2021 14:39 Ответить
ты не понял ни слова из сути сказанного
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24.02.2021 14:48 Ответить
Шо тут можно не понять??? «А если определять справедливость наказания по политическим убеждениям жертвы, так можно далеко зайти. Я вот тоже не согласен с большинством комментаторов, давайте теперь за мое избиение меньше нападающему давать или вообще оправдывать. Это уже политический экстремизм, а не государство, и справедливо идите н!@#$
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24.02.2021 16:48 Ответить
действительно, не понимаю, что ты тут мог не понять
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25.02.2021 14:15 Ответить
Ігор Майстренко Ви правий, ЯК ЩО винен має відповідати. Але з доказів тільки слова сепара та ворога України... більше нічого... як що цього достатньо то так можно далеко зайти.
Є відео де Ківі погрожує відрізати голову людині, то чого він не сидить .
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25.02.2021 14:15 Ответить
я не знаю, що там з доказами. Звідки така інформація, вироку поки нема в реєстрі...
у мене великі питання до адвокатів як можна було просрати таку справу, погуглив 523/8553/16-к, вони декілька разів дозволяли потерпілому не з'являтися в суд та допитуватись дистанційно
таке враження, що до справи не ставилися серйозно на протязі 5 років...

якщо вирок висмоктаний з пальця, апеляція його скасує. мабуть...
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25.02.2021 15:06 Ответить
интересно, как с переднего сидения автомобиля можно выстрелить в человека, которого удерживают на заднем сиденье и попасть ему в спину ? "...сопротивление со стороны потерпевшего и находясь на переднем пассажирском сиденье, повернулся в сторону Щербича С.С., которого принудительно удерживали двое неустановленных лиц и сделал по нему три выстрела из оружия травматического действия, тем самым причинив телесные повреждения в виде трех огнестрельных слепых ранений спины и правой нижней конечности, которые согласно заключению судебной экспертизы, являются легкими телесными повреждениями, повлекшими кратковременное расстройство здоровья".Источник: https://censor.net/ru/n3249716
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24.02.2021 12:31 Ответить
Так він же каже що, хотів вилізти через багажник. Мене цікавить інше, які пошкодження мали бути у решти пасажирів після трьох пострілів гумострілом в закритому салоні автомобіля?
Я думаю що, стрілявшому висказали б незадоволення більше ніж молодому депутату.
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24.02.2021 13:04 Ответить
21 января 2014 года банда похитила активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из больницы Киева. После этого пострадавших пытали, а затем бросили в лесу. В конце концов Юрий Вербицкий умер вследствие полученных травм и переохлаждения. Игорь Луценко выжил. Вот это называется похищение и пытки

Спустя 7 лет итог , 2 подозреваемых под следствием, 10 в бегах, не осуждён НИКТО. И после этого судейско прокурорская шобла будет вещать о правосудии ?
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24.02.2021 13:21 Ответить
Перед вами сценарий распятия мальчика в трусиках. В главной роли - член антиукраинской партии "Родина" Щербич С.С.
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24.02.2021 14:22 Ответить
***, как это??? В лучших традициях продажной базарно-кучмово-януковской милиции написано, тольковчитайтесь в этот бред: Удерживая Щербича С.С. в подвальном помещении в течение длительного времени, более пяти часов...
В дальнейшем, Стерненко С.В., Демчук Р.С. и неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, оставили в подвальном помещении пострадавшего и вернувшись через неопределенный промежуток времени, вывели его из подвального помещения, переместили в автомобиль и вывезли в неизвестном для потерпевшего направлении. После остановки движения автомобиля неустановленные лица переместили Щербича С.С. на территорию Красного сквера, расположенного по ул. Черноморского казачества, 68 в г.. Одессе...
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24.02.2021 21:37 Ответить
Зачитали приговор де фігурує ннєустановлєниє двоє ліц...? Абсурд ? Мжливо маразм ? Ідіотизм? Де захит адвоката Стерненка і самого підсудного. Жуть.
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24.02.2021 23:09 Ответить
і я про те ж.
якщо мітингами виправляти погану роботу адвокатів - то це й насправді тиск на суд
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25.02.2021 15:09 Ответить
Кернес реально викрадав патріотів і ніхто його не засудив ... тепер вулицю думають назвати ...постае питання хто Е хто ????
.. судячи в Україні ватників поважають..
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25.02.2021 01:53 Ответить
Я хочу задати питання , чому під час війни ватники занімаеться керуючі посади ??
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25.02.2021 01:58 Ответить
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