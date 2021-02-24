Обнародован обвинительный акт по делу Стерненко. ДОКУМЕНТ

Одесский активист Сергей Стерненко, который 23 февраля был приговорен к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества, обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом говорится в обвинительном акте, передает Цензор.НЕТ.

В деле двое фигурантов Сергей Стерненко и Руслан Демчук.

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Прокуратура квалифицировала действия Стерненко так:

ч. 2 ст. 146 ККУ - похищение человека, незаконное лишение свободы, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, сопровождавшемся причинением физических страданий, с применением оружия, в течение длительного времени;

ч. 2 ст. 187 ККУ - нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 1 ст. 263 ККУ - ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

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Далее приводим версию прокуратуры относительно того, что произошло:

"Досудебным расследованием установлено, что Щербич С.С. занимает должность директора Фонтанского сельского дома культуры, является руководителем общественной организации "Охрана общественного порядка государственной границы "Комитет. С." и является членом Национального союза журналистов Украины. По результатам проведенных местных выборов 06.04.2015, его как самовыдвиженца избрали депутатом Коминтерновского районного совета Одесской области и он приступил к осуществлению своих функциональных обязанностей.

Примерно в 19.00 24.04.2015 на мобильный телефон, который принадлежит Щербичу С.С., позвонил Демчук Р.С. с номера мобильного телефона оператора мобильной связи, которым он раньше пользовался, и предложил встретиться с ним и Стерненком С.В. возле автозаправочной станции "Тат нафта", с целью обсуждения вопросов, связанных с его депутатской деятельностью. Щербич С.С., не воспринимая возможную встречу как угрозу его жизни и здоровью со стороны Стерненка С.В. и Демчука Р.С., поскольку они были знакомы, согласился встретиться и направился на принадлежащем ему автомобиле, к указанной автозаправочной станции. В этот же день, примерно в 19.30, приехав на место встречи, Щербич С.С. подошел к припаркованному на обочине дороги возле парикмахерской "У Лары" автомобилю марки "Opel" темно-зеленого цвета со скрытыми регистрационными номерами с помощью надписи "ПТНХ", принадлежащему Демчуку Р.С., и сел на заднее сиденье салона автомобиля, в котором в то время на водительском сиденье находился Демчук Р.С., а на переднем пассажирском сиденье Стерненко С.В.

После непродолжительного разговора на общие темы с обеих сторон автомобиля на заднее сиденье салона сели двое неустановленных лиц, тем самым ограничив возможность передвижения Щербича С.С. и возможность самостоятельно покинуть автомобиль. Находясь на заднем сидении автомобиля, неустановленные лица по указанию Стерненко С.В. начали наносить удары по различным частям тела и по голове Щербича С.С., при этом Демчук Р.С., который находился за рулем, действуя согласно заранее оговоренному плану со Стерненко С.В., начал движение автомобилю в направлении с. Александровка Коминтерновского района Одесской области. Осознавая, что существует реальная угроза его жизни и здоровью от лиц, находившихся в салоне автомобиля, Щербич С.С. пытался сопротивляться и открыть заднюю дверцу автомобиля, чтобы покинуть салон автомобиля. Во время движения автомобиля Стерненко С.В., пытаясь прекратить сопротивление со стороны потерпевшего и находясь на переднем пассажирском сиденье, повернулся в сторону Щербича С.С., которого принудительно удерживали двое неустановленных лиц и сделал по нему три выстрела из оружия травматического действия, тем самым причинив телесные повреждения в виде трех огнестрельных слепых ранений спины и правой нижней конечности, которые согласно заключению судебной экспертизы, являются легкими телесными повреждениями, повлекшими кратковременное расстройство здоровья.

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Далее, Демчук Р.С., управляя автомобилем "Opel" темно - зеленого цвета со скрытыми регистрационными номерами с помощью надписи "ПТНХ", проследовал во двор домов, расположенных по ул. Центральная, 39 в с. Фонтанка Коминтерновского района Одесской области, где остановился. После остановки транспортного средства, Стерненко С.В., действуя совместно с Демчуком Р.С. и неустановленными лицами, продолжая совершать активные действия в отношении Щербича С.С., принудительно вытащили последнего из салона автомобиля и продолжили наносить телесные повреждения. В это время к указанному месту происшествия подъехал а / м "Nissan - Maxima" серого цвета, из которого вышли двое неустановленных лиц, которые совместно с Стерненко С.В., Демчуком Р.С. и двумя неустановленными лицами, завели руки пострадавшему Щербичу С.С. за спину и связали запястья рук пластиковым зажимом с фиксатором, тем самым причинив телесные повреждения в виде ссадин областей обоих лучезапястных суставов, которые относятся к легким телесным повреждениям. Продолжая свои преступные действия, Стерненко С.В., Демчук Р.С. и неустановленные лица, затолкали пострадавшего на заднее сиденье салона автомобиля "Opel", надели на голову тканевый черный мешок, при этом обмотав его липкой лентой типа "скотч" во избежание запоминания пострадавшим направлении движения транспортного средства. Во время дальнейшего движения автомобиля в направлении г. Одесса неустановленные лица, которые находились на заднем сиденье с обеих сторон с Щербичем С.С., продолжали наносить телесные повреждения руками и ногами последнему по различным частям тела, при этом завладели его двумя сим-картами.

Прибыв в Приморский район г.. Одессы по неустановленному следствием адресу, Стерненко С.В., действуя по предварительному сговору с Демчуком Р.С. и неустановленными лицами, вытащили Щербича С.С. из салона автомобиля и при перемещении последнего в подвальное помещение продолжали наносить телесные повреждения руками и ногами по различным частям тела, при этом угрожали убийством и высказывались нецензурной бранью, что унижало честь и достоинство потерпевшего. Доставив Щербича С.С. в подвальное помещение по неустановленному следствием адресу и продолжая применять физическое и психическое насилие к потерпевшему, Стерненко С.В., действуя по предварительному сговору с Демчуком Р.С. и неустановленными лицами, требовали от Щербича С.С. выполнить их условия, которые противоречат его воли, законным правам и интересам, а именно добровольно сложить с себя депутатские полномочия и прекратить любую служебную деятельность. Удерживая Щербича С.С. в подвальном помещении в течение длительного времени, более пяти часов, Стерненко С.В., действуя по предварительному сговору с Демчуком Р.С. и неустановленными лицами, продолжили оказывать физическое и психическое насилие, выразившееся в демонстрации огнестрельного оружия и угрозы ее применения, путем прикладывания к голове Щербича С.С., в дальнейшем с целью запугивания и подтверждения своих преступных намерений один из неустановленных следствием лиц выстрелил рядом с головой потерпевшего.

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Кроме того, Стерненко С.В., действуя по предварительному сговору с Демчуком Р.С. и неустановленными лицами, используя имеющиеся при себе плоскогубцы, с целью причинения физических страданий потерпевшему, осуществили сдавливания пальца кисти правой руки Щербича С.С., вследствие чего ему причинены телесные повреждения в виде закрытого повреждения связочного аппарата первого межфалангового сустава второго пальца правой кисти, которые относятся к легким телесным повреждениям, повлекшим кратковременное расстройство здоровья.

В ходе принудительного содержания, длительных издевательств и нанесения телесных повреждений потерпевшему, Стерненко С.В., действуя по предварительному сговору с Демчуком Р.С. и неустановленными лицами, с корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, применив насилие, опасное для жизни и здоровья Щербича С.С., путем обыска вещей и одежды последнего открыто завладели банковской карточкой, которая не имеет материальной ценности, разрешением на ношение травматического пистолета "Форд-12" и денежными средствами в сумме 300 грн, тем самым вызвав материальный ущерб Щербичу С.С. на указанную сумму.

Незаконные преступные действия Стерненко С.В., Демчука Р.С. и неустановленных лиц, направленные на лишены свободы и причинение телесных повреждений Щербичу С.С., прекращены только после того, как состояние здоровья пострадавшего ухудшилось вследствие причиненных ему телесных повреждений в виде закрытой черепно-мозговой травмы в форме сотрясения головного мозга, кровоподтеков и ссадин лица, забитой-рваной раны крылья носа, множественных ссадин ягодиц, передней поверхности правой голени, кровоподтеков нижних конечностей. Данные повреждения причиненные ударным действием тупых, твердых предметов, которыми могли быть сжатая в кулак кисть, ноги, обувь, предметы со сходными характеристиками, и по критерию определения степени тяжести телесных повреждений, относятся к легким телесным повреждениям, повлекшим кратковременное расстройство здоровья.

В дальнейшем, Стерненко С.В., Демчук Р.С. и неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, оставили в подвальном помещении пострадавшего и вернувшись через неопределенный промежуток времени, вывели его из подвального помещения, переместили в автомобиль и вывезли в неизвестном для потерпевшего направлении. После остановки движения автомобиля неустановленные лица переместили Щербича С.С. на территорию Красного сквера, расположенного по ул. Черноморского казачества, 68 в г.. Одессе, и, угрожая, что в случае невыполнения ранее выдвинутых ими требований, а именно добровольного сложения с себя депутатских полномочий и прекращение всякой служебной деятельности, к нему и членам его семьи будут применены более жестокие действия, направленные на причинение физических страданий и лишение жизни. С учетом скоординированности и слаженности преступных действий Стерненка С.В., Демчука Р.С. и неустановленных следствием лиц, следует, что указанные лица действовали по заранее оговоренному плану, по предварительному сговору, роли между которыми были распределены и доведены до каждого из участников группы. Однако, разграничить действия каждого в ходе досудебного следствия не представилось возможным, в связи с применением ими меры конспирации, которые выражались в ограничении визуального наблюдения Щербича С.С. за окружающими событиями, маршрутом его передвижения, действиями каждого из участников группы и обстоятельствами совершенного ими преступления".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.