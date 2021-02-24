Стерненко нет в СИЗО Одессы, где он - неизвестно, - адвокат Найем

Адвокат активиста Сергея Стерненко Маси Найем заявил, что не знает, где находится его подзащитный.

Об этом он сказал в комментарии изданию "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Найема, активиста нет в СИЗО, а у его защитников нет с ним контактов и они не могут с ним связаться.

"Сейчас неизвестно, где он, - в СИЗО его нет… Нам не дают ответа, ни где он в СИЗО, ни где он может быть", - заявил адвокат.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

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Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.