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Новости Происшествия Приговор Стерненко
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СИЗО (1352) Стерненко (384) Найем Маси (137)

Стерненко нет в СИЗО Одессы, где он - неизвестно, - адвокат Найем

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Стерненко нет в СИЗО Одессы, где он - неизвестно, - адвокат Найем

Адвокат активиста Сергея Стерненко Маси Найем заявил, что не знает, где находится его подзащитный.

Об этом он сказал в комментарии изданию "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Найема, активиста нет в СИЗО, а у его защитников нет с ним контактов и они не могут с ним связаться.

"Сейчас неизвестно, где он, - в СИЗО его нет… Нам не дают ответа, ни где он в СИЗО, ни где он может быть", - заявил адвокат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Адвокаты Стерненко просят перевести его в СИЗО Киева: в Одессе есть угроза жизни

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Также на Цензор.НЕТ: Пропагандист Шарий угрожает устроить нападение на Стерненко в тюрьме. СКРИНШОТ

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
Началом конца правления петуховича стали избитые студенты. Началом конца правления тупорылого клоуна станет инцидент со Стерненко. И если сегодня было 5-7тыс на банковой, то в случае чп, на банковую в субботу прийдут 500тыс.
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23.02.2021 23:12
+17
Стерненка немає в СІЗО Одеси, де він - невідомо, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 5051
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23.02.2021 23:22
+16
Я прошу ще раз, усіх виборців зеленого, згадати свої радощі в 2019 році і те, що вас аж 73%. Ви зробили це разом
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23.02.2021 23:10
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С огнем играет Зе, ох доиграется!!
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23.02.2021 23:09 Ответить
видать Зеленский не такой умный,как хочет показаться,если не понимает что его подставляют: если с Сергеем Стерненко в тюрьме что-то плохое случится, люди Зеленского на вилах вынесут с кабинета
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23.02.2021 23:19 Ответить
100% як завжди движуху почнуть люди кому не все одно, а в кінці її очолять тварі тіпа сивочового гетьмена.
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24.02.2021 11:26 Ответить
я и сам удивился,как к власти пришли люди,которые не были на Майдане
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24.02.2021 13:12 Ответить
Я прошу ще раз, усіх виборців зеленого, згадати свої радощі в 2019 році і те, що вас аж 73%. Ви зробили це разом
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23.02.2021 23:10 Ответить
шо зробили, то зробили.
і жодного зебуїна сьогодні на сайті немає.
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23.02.2021 23:12 Ответить
Тебе не рахуємо. Ти тут просто пил. А де ваша елітна артилерія ?
Міну в штани собі наклала ?
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23.02.2021 23:14 Ответить
Та я не тобі москалю писав. Я знаю, що вас 15-19% відсотків таких. Я наївним українцям, що повірили кловуну-наркоману, який цілком логічно був також підтриманий 15-19% москалів, котрих ще сталін підселив
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23.02.2021 23:32 Ответить
Тяпні баяри і пад стол свалісь.
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23.02.2021 23:36 Ответить
вижу твоя жопа и от Поляков пострадала ))))
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24.02.2021 00:59 Ответить
Началом конца правления петуховича стали избитые студенты. Началом конца правления тупорылого клоуна станет инцидент со Стерненко. И если сегодня было 5-7тыс на банковой, то в случае чп, на банковую в субботу прийдут 500тыс.
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23.02.2021 23:12 Ответить
"Зеленые человечки" обещали убить, не зря они оккупировали Украину в 2014 Крым а в 2019 и остальную Украину. Молюсь чтобы Украина не повторила судьбу УНР. 1918-1933 было миллионы казненных украинцев.
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23.02.2021 23:13 Ответить
Все еще тихо, пока не бросили клич побратимам.
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23.02.2021 23:13 Ответить
У мышебратьев своя точка зрения.
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23.02.2021 23:52 Ответить
Пока что бесполезный шлак это ты, потому как ничего у тебя нет кроме кликухи паганой, даже имени.
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24.02.2021 00:02 Ответить
См. выше.
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24.02.2021 00:09 Ответить
Зебила подставили его масковские кореша, если со Стерненко шось станеться зебилу хана.
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23.02.2021 23:14 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ Растов не різінавий
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23.02.2021 23:14 Ответить
не дай бог, зе. ты пожалеешь...
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23.02.2021 23:16 Ответить
Хм, и никаких заявлений от зеленского. Полный игнор.
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23.02.2021 23:16 Ответить
він тіпа не вмішується в правосуддя.
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23.02.2021 23:18 Ответить
Воно перелякалось і мовчить.
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23.02.2021 23:19 Ответить
Зелень заметает следы, потом скажут что сам повесился в сизо
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23.02.2021 23:16 Ответить
хочу нагадати що судова система залишається не реформованою ні за 5 років президентсва Порошенка ні за 3 роки Зеленського. тобто обидва ці чиновники абсолютно однаково нездатні вирішити одне з основних завдань.
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23.02.2021 23:16 Ответить
Подозреваю и надеюсь, что это сделано для его защиты, возможно перевозят в киевское сизо
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23.02.2021 23:17 Ответить
Да зе уже обтек и охраняет его как зеницу ока и судорожно думает, как выпутаться из дерьма...
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23.02.2021 23:19 Ответить
Зеля тільки встигає змінювати памперси.
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23.02.2021 23:17 Ответить
Не дай Бог... зеля должен за него молиться....
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23.02.2021 23:19 Ответить
Стерненка немає в СІЗО Одеси, де він - невідомо, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 5051
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23.02.2021 23:22 Ответить
Я б на місці влади пошукав, притому дуже швидко...
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23.02.2021 23:23 Ответить
..такого чмошного преза, пустого места, в Украине ещё не было
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23.02.2021 23:23 Ответить
Повинен бути чарівний пендель з американської амбасади. Бо дурнувате Зе нічого не розуиіє і починає всиратися . Воно ж бубочка...Хрипи не хрипи, а очі видають що всрався
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23.02.2021 23:25 Ответить
маємо самі змусити гаранта
щоб воно второпало - гратись з українцями не вийде.
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23.02.2021 23:29 Ответить
Ето тот наем который у шустера на подтанцовках
Слвпанение не думаю
.А шустер тварь снимало на видео как стингеры сбивали вертушки.
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23.02.2021 23:28 Ответить
Во первых не тот.
Во вторых скоро уже 10 лет будет, как Шустер с Наемом не работают
Вы из какого года пишете?
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23.02.2021 23:36 Ответить
Интересно, конфискованную половину майна Стерненка в офис преЗедента привезут? Это же не яхта какая-то медведчуковская)))
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23.02.2021 23:30 Ответить
Просто вони знищили зіпсовані докази і треба бало щось придумати аби їх не повертати.
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24.02.2021 10:42 Ответить
На месте Стерненко должен быть Шарий
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23.02.2021 23:37 Ответить
Про яку правову державу йде мова? Вся нечисть в разі чого зразу починає верещати про правову державу і пропонує вирішувати справу в судах,прекрасно знаючи про судову мафію. Як тільки запрацює оновлена,реформована,справедлива судова система,відразу розпочнеться великий шухер!
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24.02.2021 08:24 Ответить
https://twitter.com/AchteMarzo63/status/1364460800174415873

Вот оком это, наверно о Сереже
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24.02.2021 09:41 Ответить
Вот за портрет петра порошенка 4 года дали парню, кто вышел его защищать?
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24.02.2021 09:42 Ответить
Акції були і Юрій Павленко "Хорт" був звільнений.
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24.02.2021 10:55 Ответить
ЕСЛИ С НИМ ЧТО ТО СЛУЧИТСЯ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ВАЛИТЬ ОДЕССКИХ БАНДЮКОВ !!!
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24.02.2021 13:30 Ответить
 
 