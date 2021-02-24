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Стерненка немає в СІЗО Одеси, де він - невідомо, - адвокат Найєм

Новини Цензор.НЕТ Події

Стерненка немає в СІЗО Одеси, де він - невідомо, - адвокат Найєм

Адвокат активіста Сергія Стерненка Масі Найєм заявив, що не знає, де перебуває його підзахисний.

Про це він сказав у коментарі виданню "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Найєма, активіста немає у СІЗО, а в його захисників немає з ним контактів і вони не можуть з ним зв'язатися.

"Зараз невідомо, де він, - у СІЗО його немає ... Нам не дають відповіді, ні де він у СІЗО, ні де він може бути", - заявив адвокат.

Читайте також: Адвокати Стерненка просять перевести його в СІЗО Києва: в Одесі є загроза життю

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Началом конца правления петуховича стали избитые студенты. Началом конца правления тупорылого клоуна станет инцидент со Стерненко. И если сегодня было 5-7тыс на банковой, то в случае чп, на банковую в субботу прийдут 500тыс.
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23.02.2021 23:12
+17
Стерненка немає в СІЗО Одеси, де він - невідомо, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 5051
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23.02.2021 23:22
+16
Я прошу ще раз, усіх виборців зеленого, згадати свої радощі в 2019 році і те, що вас аж 73%. Ви зробили це разом
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23.02.2021 23:10
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С огнем играет Зе, ох доиграется!!
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23.02.2021 23:09 Відповісти
видать Зеленский не такой умный,как хочет показаться,если не понимает что его подставляют: если с Сергеем Стерненко в тюрьме что-то плохое случится, люди Зеленского на вилах вынесут с кабинета
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23.02.2021 23:19 Відповісти
100% як завжди движуху почнуть люди кому не все одно, а в кінці її очолять тварі тіпа сивочового гетьмена.
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24.02.2021 11:26 Відповісти
я и сам удивился,как к власти пришли люди,которые не были на Майдане
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24.02.2021 13:12 Відповісти
Я прошу ще раз, усіх виборців зеленого, згадати свої радощі в 2019 році і те, що вас аж 73%. Ви зробили це разом
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23.02.2021 23:10 Відповісти
шо зробили, то зробили.
і жодного зебуїна сьогодні на сайті немає.
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23.02.2021 23:12 Відповісти
Тебе не рахуємо. Ти тут просто пил. А де ваша елітна артилерія ?
Міну в штани собі наклала ?
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23.02.2021 23:14 Відповісти
Та я не тобі москалю писав. Я знаю, що вас 15-19% відсотків таких. Я наївним українцям, що повірили кловуну-наркоману, який цілком логічно був також підтриманий 15-19% москалів, котрих ще сталін підселив
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23.02.2021 23:32 Відповісти
Тяпні баяри і пад стол свалісь.
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23.02.2021 23:36 Відповісти
вижу твоя жопа и от Поляков пострадала ))))
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24.02.2021 00:59 Відповісти
Началом конца правления петуховича стали избитые студенты. Началом конца правления тупорылого клоуна станет инцидент со Стерненко. И если сегодня было 5-7тыс на банковой, то в случае чп, на банковую в субботу прийдут 500тыс.
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23.02.2021 23:12 Відповісти
"Зеленые человечки" обещали убить, не зря они оккупировали Украину в 2014 Крым а в 2019 и остальную Украину. Молюсь чтобы Украина не повторила судьбу УНР. 1918-1933 было миллионы казненных украинцев.
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23.02.2021 23:13 Відповісти
Все еще тихо, пока не бросили клич побратимам.
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23.02.2021 23:13 Відповісти
У мышебратьев своя точка зрения.
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23.02.2021 23:52 Відповісти
Пока что бесполезный шлак это ты, потому как ничего у тебя нет кроме кликухи паганой, даже имени.
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24.02.2021 00:02 Відповісти
См. выше.
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24.02.2021 00:09 Відповісти
Зебила подставили его масковские кореша, если со Стерненко шось станеться зебилу хана.
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23.02.2021 23:14 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ Растов не різінавий
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23.02.2021 23:14 Відповісти
не дай бог, зе. ты пожалеешь...
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23.02.2021 23:16 Відповісти
Хм, и никаких заявлений от зеленского. Полный игнор.
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23.02.2021 23:16 Відповісти
він тіпа не вмішується в правосуддя.
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23.02.2021 23:18 Відповісти
Воно перелякалось і мовчить.
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23.02.2021 23:19 Відповісти
Зелень заметает следы, потом скажут что сам повесился в сизо
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23.02.2021 23:16 Відповісти
хочу нагадати що судова система залишається не реформованою ні за 5 років президентсва Порошенка ні за 3 роки Зеленського. тобто обидва ці чиновники абсолютно однаково нездатні вирішити одне з основних завдань.
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23.02.2021 23:16 Відповісти
Подозреваю и надеюсь, что это сделано для его защиты, возможно перевозят в киевское сизо
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23.02.2021 23:17 Відповісти
Да зе уже обтек и охраняет его как зеницу ока и судорожно думает, как выпутаться из дерьма...
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23.02.2021 23:19 Відповісти
Зеля тільки встигає змінювати памперси.
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23.02.2021 23:17 Відповісти
Не дай Бог... зеля должен за него молиться....
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23.02.2021 23:19 Відповісти
Стерненка немає в СІЗО Одеси, де він - невідомо, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 5051
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23.02.2021 23:22 Відповісти
Я б на місці влади пошукав, притому дуже швидко...
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23.02.2021 23:23 Відповісти
..такого чмошного преза, пустого места, в Украине ещё не было
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23.02.2021 23:23 Відповісти
Повинен бути чарівний пендель з американської амбасади. Бо дурнувате Зе нічого не розуиіє і починає всиратися . Воно ж бубочка...Хрипи не хрипи, а очі видають що всрався
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23.02.2021 23:25 Відповісти
маємо самі змусити гаранта
щоб воно второпало - гратись з українцями не вийде.
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23.02.2021 23:29 Відповісти
Ето тот наем который у шустера на подтанцовках
Слвпанение не думаю
.А шустер тварь снимало на видео как стингеры сбивали вертушки.
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23.02.2021 23:28 Відповісти
Во первых не тот.
Во вторых скоро уже 10 лет будет, как Шустер с Наемом не работают
Вы из какого года пишете?
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23.02.2021 23:36 Відповісти
Интересно, конфискованную половину майна Стерненка в офис преЗедента привезут? Это же не яхта какая-то медведчуковская)))
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23.02.2021 23:30 Відповісти
Просто вони знищили зіпсовані докази і треба бало щось придумати аби їх не повертати.
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24.02.2021 10:42 Відповісти
На месте Стерненко должен быть Шарий
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23.02.2021 23:37 Відповісти
Про яку правову державу йде мова? Вся нечисть в разі чого зразу починає верещати про правову державу і пропонує вирішувати справу в судах,прекрасно знаючи про судову мафію. Як тільки запрацює оновлена,реформована,справедлива судова система,відразу розпочнеться великий шухер!
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24.02.2021 08:24 Відповісти
https://twitter.com/AchteMarzo63/status/1364460800174415873

Вот оком это, наверно о Сереже
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24.02.2021 09:41 Відповісти
Вот за портрет петра порошенка 4 года дали парню, кто вышел его защищать?
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24.02.2021 09:42 Відповісти
Акції були і Юрій Павленко "Хорт" був звільнений.
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24.02.2021 10:55 Відповісти
ЕСЛИ С НИМ ЧТО ТО СЛУЧИТСЯ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ВАЛИТЬ ОДЕССКИХ БАНДЮКОВ !!!
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24.02.2021 13:30 Відповісти
 
 