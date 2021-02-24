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Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка. ДОКУМЕНТ

Одеський активіст Сергій Стерненко, який 23 лютого був засуджений до 7 років і 3 місяців позбавлення волі і конфіскації половини майна, обвинувачувався за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Про це йдеться в обвинувальному акті, передає Цензор.НЕТ.

У справі двоє фігурантів Сергій Стерненко і Руслан Демчук.

Прокуратура кваліфікувала дії Стерненка так:

- ч. 2 ст. 146 КК України за кваліфікуючими ознаками: "викрадення людини, незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, із застосуванням зброї, протягом тривалого часу";

- ч. 2 ст. 187 КК України за кваліфікуючими ознаками: "напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя і здоров'я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб";

- ч. 1 ст. 263 КК України за кваліфікуючими ознаками: "носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу".

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Далі наводимо версію прокуратури щодо того, що сталося:

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Щербич С.С. перебуває на посаді директора Фонтанського сільського будинку культури, є керівником громадської організації "Охорона громадського порядку державного кордону "Комітет. С." та являється членом Національної спілки журналістів України. 2 За результатами проведених місцевих виборів 06.04.2015, його як самовисуванця обрано депутатом Комінтернівської районної ради Одеської області та він приступив до здійснення своїх функціональних обов'язків.

Приблизно о 19.00 24.04.2015 на мобільний телефон, який належить Щербичу С.С., подзвонив Демчук Р.С. з номера мобільного телефону оператора мобільного зв'язку, яким він раніше користувався, і запропонував зустрітися з ним і Стерненком С.В. біля автозаправної станції "Тат нафта", з метою обговорення питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю. Щербич С.С., не сприймаючи можливу зустріч як загрозу його життю та здоров'ю з боку Стерненка С.В. і Демчука Р.С., оскільки вони були знайомі, погодився зустрітися і попрямував на належному йому автомобілі, до зазначеної автозаправної станції. В цей же день, приблизно о 19.30, приїхавши на місце зустрічі, Щербич С.С. підійшов до припаркованого на узбіччі дороги біля перукарні "У Лари" автомобіля марки "Opel" темно-зеленого кольору з прихованими реєстраційними номерами з написом "ПТНХ", що належить Демчуку Р.С., і сів на заднє сидіння салону автомобіля, в якому в той час на водійському сидінні був Демчук Р.С., а на передньому пасажирському сидінні Стерненко С.В.

Після нетривалої розмови на загальні теми з обох сторін автомобіля на заднє сидіння салону сіли двоє невстановлених осіб, тим самим обмеживши можливість пересування Щербича С.С. і можливість самостійно покинути автомобіль. Перебуваючи на задньому сидінні автомобіля, невстановлені особи за вказівкою Стерненка С.В. почали наносити удари по різних частинах тіла і по голові Щербича С.С., при цьому Демчук Р.С., який перебував за кермом, діючи згідно із заздалегідь обумовленим планом зі Стерненком С.В., почав рух автомобілю в напрямку с. Олександрівка Комінтернівського району Одеської області. Усвідомлюючи, що існує реальна загроза його життю і здоров'ю від осіб, які перебували в салоні автомобіля, Щербич С.С. намагався чинити опір і відкрити задні дверцята автомобіля, щоб покинути салон автомобіля. Під час руху автомобіля Стерненко С.В., намагаючись припинити опір з боку потерпілого і перебуваючи на передньому пасажирському сидінні, повернувся в сторону Щербича С.С., якого примусово утримували двоє невстановлених осіб і зробив по ньому три постріли зі зброї травматичної дії, тим самим спричинивши тілесні ушкодження у вигляді трьох вогнепальних сліпих поранень спини та правої нижньої кінцівки, які згідно з висновком судової експертизи, є легкими тілесними ушкодженнями, які призвели до короткочасного розладу здоров'я.

Далі, Демчук Р.С., керуючи автомобілем "Opel" темно - зеленого кольору з прихованими реєстраційними номерами за допомогою напису "ПТНХ", пройшов у двір будинків, розташованих по вул. Центральна, 39 в с. Фонтанка Комінтернівського району Одеської області, де зупинився. Після зупинки транспортного засобу, Стерненко С.В., діючи спільно з Демчуком Р.С. і невстановленими особами, продовжуючи здійснювати активні дії щодо Щербича С.С., примусово витягли останнього з салону автомобіля і продовжили завдавати тілесні ушкодження. В цей час до вказаного місця події під'їхав а/м Nissan - Maxima сірого кольору, з якого вийшли двоє невстановлених осіб, які спільно з Стерненком С.В., Демчуком Р.С. і двома невстановленими особами, завели руки потерпілому Щербичу С.С. за спину і зв'язали зап'ястя рук пластиковим затиском з фіксатором, тим самим спричинивши тілесні ушкодження у вигляді саден ділянок обох променезап'ясткових суглобів, які належать до легких тілесних ушкоджень. Продовжуючи свої злочинні дії, Стерненко С.В., Демчук Р.С. і невстановлені особи, заштовхали потерпілого на заднє сидіння салону автомобіля Opel, наділи на голову тканинний чорний мішок, при цьому обмотавши його липкою стрічкою типу "скотч", щоб уникнути запам'ятовування постраждалим напрямку руху транспортного засобу. Під час подальшого руху автомобіля в напрямку м. Одеса невстановлені особи, які перебували на задньому сидінні з обох сторін зі Щербичем С.С., продовжували наносити тілесні ушкодження руками і ногами останньому по різних частинах тіла, при цьому заволоділи його двома сімкартами.

Прибувши до Приморського району м. Одеси за невстановленою слідством адресою, Стерненко С.В., діючи за попередньою змовою з Демчуком Р.С. та невстановленими особами, витягли Щербича С.С. з салону автомобілю та під час переміщення останнього до підвального приміщення продовжували наносити тілесні ушкодження руками і ногами по різних частинах тіла, при цьому погрожували вбивством та висловлювались нецензурною лайкою, що принижувало честь та гідність потерпілого. Доставивши Щербича С.С. до підвального приміщення за невстановленою слідством адресою та продовжуючи застосовувати фізичне і психічне насильство до потерпілого, Стерненко С.В., діючи за попередньою змовою з Демчуком Р.С. та невстановленими особами, вимагали від Щербича С.С. виконати їхні умови, які суперечать його волі, законним правам і інтересам, а саме добровільно скласти з себе депутатські повноваження та припинити будь-яку службову діяльність. Утримуючи Щербича С.С. в підвальному приміщенні протягом тривалого часу, понад п’яти годин, Стерненко С.В., діючи за попередньою змовою з Демчуком Р.С. та невстановленими особами, продовжили спричиняти фізичне і психічне насильство, що виразилося в демонстрації вогнепальної зброї та погрози її застосування, шляхом прикладання до голови Щербича С.С., в подальшому з метою залякування та підтвердження своїх злочинних намірів один із невстановлених слідством осіб зробив постріл поряд з головою потерпілого

Крім того, Стерненко С.В., діючи за попередньою змовою з Демчуком Р.С. та невстановленими особами, використовуючи наявні при собі плоскогубці, з метою спричинення фізичних страждань потерпілому, здійснили здавлювання пальця кисті правої руки Щербича С.С., внаслідок чого йому завдані тілесні ушкодження у вигляді закритого пошкодження зв'язкового апарату першого міжфалангового суглоба другого пальця правої кисті, які відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я

В ході примусового утримання, тривалих знущань та нанесення тілесних ушкоджень потерпілому, Стерненко С.В., діючи за попередньою змовою з Демчуком Р.С. та невстановленими особами, із корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, застосувавши насилля, небезпечне для життя та здоров’я Щербича С.С., шляхом обшуку речей та одягу останнього відкрито заволоділи банківською карткою, що не має матеріальної цінності, дозволом на носіння травматичного пістолета "Форд-12" та грошовими коштами в сумі 300 грн, тим самим спричинивши матеріальну шкоду Щербичу С.С. на вказану суму. Незаконні злочинні дії Стерненка С.В., Демчука Р.С. та невстановлених осіб, спрямовані на позбавлені волі та спричинення тілесних ушкоджень Щербичу С.С., припинені тільки після того, як стан здоров'я потерпілого погіршився внаслідок спричинених йому тілесних ушкоджень у вигляді закритої черепно-мозкової травми у формі струсу головного мозку, синців і саден обличчя, забитої-рваної рани крила носа, множинних саден сідниць, передньої поверхні правої гомілки, синців нижніх кінцівок. Ці ушкодження заподіяні ударною дією тупих, твердих предметів, якими могли бути стисла в кулак кисть, ноги взуття, предмети з подібними характеристиками, і за критерієм визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я

Надалі, Стерненко С.В., Демчук Р.С. та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, залишили в підвальному приміщенні потерпілого та повернувшись через невизначений проміжок часу, вивели його з підвального приміщення, перемістили до автомобілю та вивезли в невідомому для потерпілого напрямку. Після зупинення руху автомобіля невстановлені особи перемістили Щербича С.С. на територію Червоного скверу, розташованого по вул. Чорноморського козацтва, 68 в м. Одесі, та, погрожуючи, що в разі невиконання раніше висунутих ними вимог, а саме добровільного складання з себе депутатських повноважень та припинення будь-якої службової діяльності, до нього та членів його родини будуть застосовані більш жорстокі дії, направлені на спричинення фізичних страждань та позбавлення життя. З урахуванням координованості та злагодженості злочинних дій Стерненка С.В., Демчука Р.С. та невстановлених слідством осіб, випливає те, що вказані особи діяли за заздалегідь обумовленим планом, за попередньою змовою, ролі між якими були розподілені і доведені до кожного з учасників групи. Проте, розмежувати дії кожного в ході досудового слідства не представилося можливим, у зв'язку із застосуванням ними заходів конспірації, які виражалися в обмеженні візуального спостереження Щербича С.С. за навколишніми подіями, маршрутом його пересування, діями кожного із учасників групи та обставинами скоєного ними злочину".

Також читайте: "Слуга народу" Гурін: "Вирок Стерненку не принесе користі нікому"

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
Володя, скажи.... В каком институте творческих идиотов нужно было учиться, чтобы ко второй годовщине каденции собрать такую коллекцию протестов?! Ты же чемпион в этой дисциплине. Абсолютный. Как можно было при поддержке в 73 процента, через 20 месяцев докатиться до цунами народного гнева? Ты, чудо (это Арестович так про тебя) хоть понимаешь, что по теории вероятности, половина из тех, кто вчера пришёл к тебе не Банковую, тогда голосовали за тебя?! Почему голосовали? Да потому что ты украсил их уши километрами отборнейшей лапши. Ты знал, что это предвыборные фейки, но продолжал врать, а люди верили. Верили тебе чудо в колпаке, ты это понимаешь? Нет? Не понимаешь? Ну спроси Подоляка? Он тебе напишет восемь километров умного текста. Ничего не понятно (ни тебе, ни ему), но как же красиво написано? Он кстати такие же хвалебные тексты про Януковича писал. Арестовича не проси. Не в той фазе сейчас Меркурий с мопедом. Пока не работает хрустальный кирпич, и сегодня уже не заработает.

Именно поэтому Вова к тебе вчера люди приходили семьями. И с детьми тоже. А ты не знал? Приходили, чтобы посмотреть в твои бесстыжие глаза.

Граждан Украины интересует простой вопрос, «Почему Бог знает за что, Сергей Стерненко и Андрей Антоненко за решёткой... Юлия Кузьменко с электронным браслетом... Яна Дугарь под следствием? И в тот же момент, Медведчук и Козак, тобой же обвинённые в финансировании терроризма, на свободе? Ещё раз, если ты не понял... В ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА! Позвони в Израиль (страна такая), узнай как у них на это реагируют? Агенты российских спецслужб Деркач и Ко, на свободе? Человек, который сорвал уникальную спецоперацию наших спецслужб, и сегодня ходит коридорами Банковой?»... Ведь простые вопросы Вова. И граждане Украины, как единственные носители власти в этой стране (забыл?), требовали от тебя простых ответов. А ты от них пацанами в экипировке отгородился... Смешной ты Вова. Был, есть и будешь... Смешной и убогий.

В субботу Граждане Украины снова придут, с теми же вопросами! Кстати... Не помнишь, через кого твой кент Игорь Валерьевич выводил в офшоры миллиарды долларов из Приватбанка? Нет, не помнишь... Ну бывает
Алексей Петров
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24.02.2021 09:18
+26
Это е обвинительный акт для Стерненко, это приговор рашистскому ублюдку - зеленскому
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24.02.2021 09:14
+22
Обнародован обвинительный акт по делу Стерненко - Цензор.НЕТ 4367
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24.02.2021 09:24
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живучий ватан попався.
скільки разів йому "продолжали наносить телесные повреждения руками и ногами по различным частям тела" щоб 300 грн видерти..
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24.02.2021 10:00 Відповісти
Вирок одеському активісту Сергію Стерненку є проявом реваншу проросійських сил в Україні. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» сказала народна депутатка з фракції «Європейської Солідарності» Яна Зінкевич.
«Цей вирок є абсолютним проявом реваншу проросійських сил в Україні. Ми ознайомилися зі справами Стерненка минулого року і як депутати «Європейської Солідарності» неодноразово прибували на суд та були поручителями в іншій справі. Дійсно, всі сьогодні очікували виправдального вироку, тому що обвинувачення просто абсурдні. І за нібито якихось 300 гривень давати 7 років ув'язнення і при цьому конфіскацію половини майна - ми розуміємо, для чого це робилося», - сказала Зінкевич.
«Якщо наші представники влади, в тому числі Венедіктова й інші, і так само Зеленський, вважають, що такі вироки для активістів і ветеранів є нормальним, тим паче вони необґрунтовані, то тоді дійсно держава Україна має відповідати. На жаль», - додала Зінкевич, прогнозуючи звернення адвокатів Стерненка до ЄСПЛ.
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24.02.2021 10:00 Відповісти
Як морозно від усвідомлення того, що беззаконня настільки легалізоване і адресне! Сьогодні воно вистрелело в Стерненка, взавтра стерненком стане будь-хто невгодний. При повній непідсудності важливих дядів. Феміда скинула пов'язку, викинула ваги і озброїлась замашною бітою. Та й усмішка в неї виявилась така,.. якась вовча.. Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка - Цензор.НЕТ 6209
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24.02.2021 10:03 Відповісти
а почему этого Щербича прессовали? Почему не указана причина?
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24.02.2021 10:06 Відповісти
Да посмотрите на это милое лицо, вежливый, культурный, ну, подумаешь, там выкрал, там убил, там наркотики, это же ради страны. Конечно суд не прав.
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24.02.2021 10:07 Відповісти
Почему мы не видели в суде "милое лицо",якобы "потерпевшего" Щербича?
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24.02.2021 10:21 Відповісти
Да это знаменитый кацапский троль не отвечайте ему а просто спамте.
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24.02.2021 10:27 Відповісти
ты придурок показания читал? все обвинения со слов потерпевшего, и ничего более)))) я на тебя такого могу наговорить
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24.02.2021 10:26 Відповісти
Где докази?! Где билинги переговоров, где показания свидетелей и обвиняемих? Такое про кого угодно можно написать и какой-нибудь сталинист даст 7 лет.
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24.02.2021 10:14 Відповісти
Особи не встановлені, а суд відбувся. Як так??
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24.02.2021 10:14 Відповісти
Учитывая "доказательства" только лишь со слов "потерпевшего" можно прийти к выводу что 7 лет(???!!!) Стерненко получил за "разбой с целью завладения 300 грн.",да и то только лишь со слов "потерпевшего".Это просто-пи.....ц.
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24.02.2021 10:19 Відповісти
А если бы он вальнул сепара срок был бы такой же, делайте выводы
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24.02.2021 10:22 Відповісти
Украли, били и пытали чтобы отрёкся от депутатства райсовета?
Какая-то сказка прямо.
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24.02.2021 10:28 Відповісти
Очень интересно. Похищение якобы состоялось в апреле, первые экспертизы проведены спустя почти два месяца, потом ещё две суд-мед экспертизы аж в августе и в ноябре. Что же смогли установить эксперты, обследовав "потерпевшего" спустя два месяца? А через полгода? И почему следствие длилось аж пять лет, если все экспертизы были проведены ещё в 2015м и ничего нового с тех пор у обвинения не появилось? Хотелось бы конечно ещё доказательства увидеть и результаты всех этих экспертиз "по горячим следам". А то дело пока что выглядит полностью политическим.
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24.02.2021 10:29 Відповісти
встановили легкі тілесні пошкодження зі слів "постраждалого: ось тут у мене два місяці тому був синяк і дуже боліло.
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24.02.2021 11:28 Відповісти
Цікаво що, виставили рахунок за експертизу, яка не проходила навіть по справі. Це, типу ми довели що, ви не наркоман і наркотичних речовин не зберігали тож, заплатіть 1841 гривню. Могли ще й провести експертизу що, він не розповсюджував дитячу порнографію і взяти ще тисячі дві. А якщо провести експертизи по іншим кримінальним статтям, як то: згвалтування громадянина Щ. чи замаха на Кернеса то, можна було б і відбити зарплату експертів та зробити поліцію самоокупаємою.
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24.02.2021 10:37 Відповісти
Своим всё-остальным-закон !
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24.02.2021 10:45 Відповісти
Лажа какая то.Стерненко вину признал?Не признал.Тому такие сочинения для школьников, в топку.
Примерно в 19.00 24.04.2015 на мобильный телефон, который принадлежит Щербичу С.С., позвонил Демчук Р.С. с номера мобильного телефона оператора мобильной связи, которым он раньше пользовался.А шо такое?Мобилу подрезали,позвонили и представились Демченко?Щербич пришёл к ранее знакомым,а встретил незнакомых Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка - Цензор.НЕТ 6400
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24.02.2021 10:46 Відповісти
Там проблема в тому що, невідомо чи був сам факт злочину бо, крім заяви "постраждалого" начебто ніфіга валідного немає.
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24.02.2021 11:16 Відповісти
Борислав Береза: "Стерненко присудили более чем 7 лет в деле, в котором нет... доказательств, но есть огромное количество процессуальных нарушений. Да, оказывается, что так можно. Все дело строилось на показаниях одного свидетеля, он же жертва похищения, который утверждает, что его похитили 5 человек в балаклавах, держали несколько часов в подвале, пытали его, стреляли в него из травмата и требовали отказаться от мандата депутата районного совета. Очень серьёзное обвинение. Да и преступление не шуточное. Но оказывается, что лиц похитителей свидетель не видел, было ли похищение не понятно, а кроме этих слов никаких доказательств вины Стерненко нет. А если учесть, что свидетель был членом пророссийской партии "Родина", близким человеком к Маркову, который давно прячется в Москве и испытывает личную неприязнь к Стерненко, то дело начинает отдавать заказухой. Ко всему этому, сам свидетель давно перестал приходить на допросы, дело покрылось пылью и за истечении срока давности должно было быть закрытым. И так бы было в любой цивилизованной стране. Но Украина все еще не цивилизованная страна, а страна продажных судей, которые выполнили заказ по Стерненко. И решение судьи закрыть Стерненко на более чем 7 лет с половиной конфискации - это расправа с проукраинским одесским активистом силами, которые имеют пророссийские взгляды. И эти силы близки к Зеленскому".
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24.02.2021 11:01 Відповісти
ТУФТА. Это не обвинтельный акт а сочинение на заданную тему. Позор.
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24.02.2021 11:05 Відповісти
Короче комбинашка,як вытянуть тадепута на разговор.Инструкция к действию:Звонок должен быть со знакомого для Щербича номера.В разговоре назначается место и время встречи.После звонка включается режим оффлайн,щоб Щербич не смог перезвонить и выдвигаться на позицию для встречи.Щербич пытаясь дозвониться,слышит"абонент не доступен" и тоже выдвигается на место встречи,думая,що к Демчуку.Но на самом деле,его встречают неизвестные люди и запихивают в машину.Ну дальше,предположительно,всё так и происходит в салоне авто.Исполнители уходят,а это всё действие вешается на Стерненко с Демчуком.Ну там ещё много ньюансов...Но в целом комбинашка вполне рабочая Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка - Цензор.НЕТ 8615
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24.02.2021 11:06 Відповісти
а чи були якісь дії взагалі?
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24.02.2021 11:17 Відповісти
Ну дивлячись на мафiозне сюрло прокурора Костенко,дii як раз приблизно так i вiдбувались як я написав,як раз для состава злочину.Щоб було з чого починати.Це ж ОПЗЖ,вони по iньшому не вмiють.Вiри им нема.I те,що белькоче прокурор нехай засуне собi у дупу.Стерненко вину не визнав,а Костенко йде в дупу Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка - Цензор.НЕТ 7263
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24.02.2021 11:38 Відповісти
Чи є докази, окрім розповіді того хто наче б то постраждав?
Чи є Алібі у Стерненко, чи є відео з камер на з/п ? Питань багато....
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24.02.2021 11:22 Відповісти
питань багато до адвокатів, яких у нього ціла купа
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24.02.2021 12:02 Відповісти
Недопрокуроры гребаные
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24.02.2021 11:29 Відповісти
- Привіт друзі!
- Що ти за друг що став депутатом районної ради? Відречися!
- Так мене народ України вибрав! Як я відречусь?
- Тоді ми будемо тебе катувати поки не відречешся!
- Ні, буду терпіти, я обранець народу!

Оце так балада!
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24.02.2021 11:45 Відповісти
Писать следаки ВСЕГДА умели!
Работа у них такая - дела шить.....
А доказательства всему этому роману есть?
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24.02.2021 11:49 Відповісти
медичній експертизі вдалося встановити легкі тілесні пошкодження через два місяці після події. Темперанс Бренан відпочиває.
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24.02.2021 12:55 Відповісти
Значит по логике ментов -----
Если через 2 месяца легкие, то нанес - тяжелые или вообще смертельные!
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24.02.2021 15:19 Відповісти
Я вот тоже патриот, если кто следит за моими постами.

Вы ответьте себе на вопрос: он совершал описанные действия? Что он сам говорит?
Ничего такого не было? Тогда это конечно несправедливый приговор и расправа над невиновным.

Только у него несколько адвокатов киевской юридической фирмы "Миллер", они что, такие дебилы, чтобы не защитить невиновного?

А если совершал, то 7 лет за похищение человека, пытки и истязания - справедливо.
И Конституция не делает разницы, кто был жертвой: негр, патриот или буддист.

А если определять справедливость наказания по политическим убеждениям жертвы, так можно далеко зайти. Я вот тоже не согласен с большинством комментаторов, давайте теперь за мое избиение меньше нападающему давать или вообще оправдывать. Это уже политический экстремизм, а не государство, и справедливо идите н!@#$

Плюс ситуации уже 5 лет. И вдруг сейчас почему-то забомбило у всех. Если человек невиновен, за 5 лет адвокаты смогли бы его защитить и поднять интерес к проблеме. А так 90% первый раз слышит об этом похищении. Значит, скорее всего пытались просто на тормозах спустить.
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24.02.2021 12:00 Відповісти
У вас є докази знучань та мордувань? "Потерпілий" пішов робити експертизу через два місяці з дня події! Скаржився лікарям що, два місяці тому у нього ну дуже боліло ось тут і там, а на сраці він мав синяки, їх вже не видно але тоді вони сильно боліли.
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24.02.2021 12:59 Відповісти
Ну да. Донбасядло тоже не согласно с существованием украинской государственности ,хочет,чтобы мы все сдохли и все для этого делает. Так шо,их убивать за это? Я правильно понял суть сказанного? Ты придурок или просто враг Украины???
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24.02.2021 14:39 Відповісти
ты не понял ни слова из сути сказанного
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24.02.2021 14:48 Відповісти
Шо тут можно не понять??? «А если определять справедливость наказания по политическим убеждениям жертвы, так можно далеко зайти. Я вот тоже не согласен с большинством комментаторов, давайте теперь за мое избиение меньше нападающему давать или вообще оправдывать. Это уже политический экстремизм, а не государство, и справедливо идите н!@#$
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24.02.2021 16:48 Відповісти
действительно, не понимаю, что ты тут мог не понять
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25.02.2021 14:15 Відповісти
Ігор Майстренко Ви правий, ЯК ЩО винен має відповідати. Але з доказів тільки слова сепара та ворога України... більше нічого... як що цього достатньо то так можно далеко зайти.
Є відео де Ківі погрожує відрізати голову людині, то чого він не сидить .
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25.02.2021 14:15 Відповісти
я не знаю, що там з доказами. Звідки така інформація, вироку поки нема в реєстрі...
у мене великі питання до адвокатів як можна було просрати таку справу, погуглив 523/8553/16-к, вони декілька разів дозволяли потерпілому не з'являтися в суд та допитуватись дистанційно
таке враження, що до справи не ставилися серйозно на протязі 5 років...

якщо вирок висмоктаний з пальця, апеляція його скасує. мабуть...
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25.02.2021 15:06 Відповісти
интересно, как с переднего сидения автомобиля можно выстрелить в человека, которого удерживают на заднем сиденье и попасть ему в спину ? "...сопротивление со стороны потерпевшего и находясь на переднем пассажирском сиденье, повернулся в сторону Щербича С.С., которого принудительно удерживали двое неустановленных лиц и сделал по нему три выстрела из оружия травматического действия, тем самым причинив телесные повреждения в виде трех огнестрельных слепых ранений спины и правой нижней конечности, которые согласно заключению судебной экспертизы, являются легкими телесными повреждениями, повлекшими кратковременное расстройство здоровья".Источник: https://censor.net/ru/n3249716
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24.02.2021 12:31 Відповісти
Так він же каже що, хотів вилізти через багажник. Мене цікавить інше, які пошкодження мали бути у решти пасажирів після трьох пострілів гумострілом в закритому салоні автомобіля?
Я думаю що, стрілявшому висказали б незадоволення більше ніж молодому депутату.
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24.02.2021 13:04 Відповісти
21 января 2014 года банда похитила активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из больницы Киева. После этого пострадавших пытали, а затем бросили в лесу. В конце концов Юрий Вербицкий умер вследствие полученных травм и переохлаждения. Игорь Луценко выжил. Вот это называется похищение и пытки

Спустя 7 лет итог , 2 подозреваемых под следствием, 10 в бегах, не осуждён НИКТО. И после этого судейско прокурорская шобла будет вещать о правосудии ?
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24.02.2021 13:21 Відповісти
Перед вами сценарий распятия мальчика в трусиках. В главной роли - член антиукраинской партии "Родина" Щербич С.С.
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24.02.2021 14:22 Відповісти
***, как это??? В лучших традициях продажной базарно-кучмово-януковской милиции написано, тольковчитайтесь в этот бред: Удерживая Щербича С.С. в подвальном помещении в течение длительного времени, более пяти часов...
В дальнейшем, Стерненко С.В., Демчук Р.С. и неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, оставили в подвальном помещении пострадавшего и вернувшись через неопределенный промежуток времени, вывели его из подвального помещения, переместили в автомобиль и вывезли в неизвестном для потерпевшего направлении. После остановки движения автомобиля неустановленные лица переместили Щербича С.С. на территорию Красного сквера, расположенного по ул. Черноморского казачества, 68 в г.. Одессе...
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24.02.2021 21:37 Відповісти
Зачитали приговор де фігурує ннєустановлєниє двоє ліц...? Абсурд ? Мжливо маразм ? Ідіотизм? Де захит адвоката Стерненка і самого підсудного. Жуть.
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24.02.2021 23:09 Відповісти
і я про те ж.
якщо мітингами виправляти погану роботу адвокатів - то це й насправді тиск на суд
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25.02.2021 15:09 Відповісти
Кернес реально викрадав патріотів і ніхто його не засудив ... тепер вулицю думають назвати ...постае питання хто Е хто ????
.. судячи в Україні ватників поважають..
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25.02.2021 01:53 Відповісти
Я хочу задати питання , чому під час війни ватники занімаеться керуючі посади ??
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25.02.2021 01:58 Відповісти
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