Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка. ДОКУМЕНТ

Одеський активіст Сергій Стерненко, який 23 лютого був засуджений до 7 років і 3 місяців позбавлення волі і конфіскації половини майна, обвинувачувався за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Про це йдеться в обвинувальному акті, передає Цензор.НЕТ.

У справі двоє фігурантів Сергій Стерненко і Руслан Демчук.

Прокуратура кваліфікувала дії Стерненка так:

- ч. 2 ст. 146 КК України за кваліфікуючими ознаками: "викрадення людини, незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, із застосуванням зброї, протягом тривалого часу";

- ч. 2 ст. 187 КК України за кваліфікуючими ознаками: "напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя і здоров'я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб";

- ч. 1 ст. 263 КК України за кваліфікуючими ознаками: "носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу".

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Далі наводимо версію прокуратури щодо того, що сталося:

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Щербич С.С. перебуває на посаді директора Фонтанського сільського будинку культури, є керівником громадської організації "Охорона громадського порядку державного кордону "Комітет. С." та являється членом Національної спілки журналістів України. 2 За результатами проведених місцевих виборів 06.04.2015, його як самовисуванця обрано депутатом Комінтернівської районної ради Одеської області та він приступив до здійснення своїх функціональних обов'язків.

Приблизно о 19.00 24.04.2015 на мобільний телефон, який належить Щербичу С.С., подзвонив Демчук Р.С. з номера мобільного телефону оператора мобільного зв'язку, яким він раніше користувався, і запропонував зустрітися з ним і Стерненком С.В. біля автозаправної станції "Тат нафта", з метою обговорення питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю. Щербич С.С., не сприймаючи можливу зустріч як загрозу його життю та здоров'ю з боку Стерненка С.В. і Демчука Р.С., оскільки вони були знайомі, погодився зустрітися і попрямував на належному йому автомобілі, до зазначеної автозаправної станції. В цей же день, приблизно о 19.30, приїхавши на місце зустрічі, Щербич С.С. підійшов до припаркованого на узбіччі дороги біля перукарні "У Лари" автомобіля марки "Opel" темно-зеленого кольору з прихованими реєстраційними номерами з написом "ПТНХ", що належить Демчуку Р.С., і сів на заднє сидіння салону автомобіля, в якому в той час на водійському сидінні був Демчук Р.С., а на передньому пасажирському сидінні Стерненко С.В.

Після нетривалої розмови на загальні теми з обох сторін автомобіля на заднє сидіння салону сіли двоє невстановлених осіб, тим самим обмеживши можливість пересування Щербича С.С. і можливість самостійно покинути автомобіль. Перебуваючи на задньому сидінні автомобіля, невстановлені особи за вказівкою Стерненка С.В. почали наносити удари по різних частинах тіла і по голові Щербича С.С., при цьому Демчук Р.С., який перебував за кермом, діючи згідно із заздалегідь обумовленим планом зі Стерненком С.В., почав рух автомобілю в напрямку с. Олександрівка Комінтернівського району Одеської області. Усвідомлюючи, що існує реальна загроза його життю і здоров'ю від осіб, які перебували в салоні автомобіля, Щербич С.С. намагався чинити опір і відкрити задні дверцята автомобіля, щоб покинути салон автомобіля. Під час руху автомобіля Стерненко С.В., намагаючись припинити опір з боку потерпілого і перебуваючи на передньому пасажирському сидінні, повернувся в сторону Щербича С.С., якого примусово утримували двоє невстановлених осіб і зробив по ньому три постріли зі зброї травматичної дії, тим самим спричинивши тілесні ушкодження у вигляді трьох вогнепальних сліпих поранень спини та правої нижньої кінцівки, які згідно з висновком судової експертизи, є легкими тілесними ушкодженнями, які призвели до короткочасного розладу здоров'я.

Далі, Демчук Р.С., керуючи автомобілем "Opel" темно - зеленого кольору з прихованими реєстраційними номерами за допомогою напису "ПТНХ", пройшов у двір будинків, розташованих по вул. Центральна, 39 в с. Фонтанка Комінтернівського району Одеської області, де зупинився. Після зупинки транспортного засобу, Стерненко С.В., діючи спільно з Демчуком Р.С. і невстановленими особами, продовжуючи здійснювати активні дії щодо Щербича С.С., примусово витягли останнього з салону автомобіля і продовжили завдавати тілесні ушкодження. В цей час до вказаного місця події під'їхав а/м Nissan - Maxima сірого кольору, з якого вийшли двоє невстановлених осіб, які спільно з Стерненком С.В., Демчуком Р.С. і двома невстановленими особами, завели руки потерпілому Щербичу С.С. за спину і зв'язали зап'ястя рук пластиковим затиском з фіксатором, тим самим спричинивши тілесні ушкодження у вигляді саден ділянок обох променезап'ясткових суглобів, які належать до легких тілесних ушкоджень. Продовжуючи свої злочинні дії, Стерненко С.В., Демчук Р.С. і невстановлені особи, заштовхали потерпілого на заднє сидіння салону автомобіля Opel, наділи на голову тканинний чорний мішок, при цьому обмотавши його липкою стрічкою типу "скотч", щоб уникнути запам'ятовування постраждалим напрямку руху транспортного засобу. Під час подальшого руху автомобіля в напрямку м. Одеса невстановлені особи, які перебували на задньому сидінні з обох сторін зі Щербичем С.С., продовжували наносити тілесні ушкодження руками і ногами останньому по різних частинах тіла, при цьому заволоділи його двома сімкартами.

Прибувши до Приморського району м. Одеси за невстановленою слідством адресою, Стерненко С.В., діючи за попередньою змовою з Демчуком Р.С. та невстановленими особами, витягли Щербича С.С. з салону автомобілю та під час переміщення останнього до підвального приміщення продовжували наносити тілесні ушкодження руками і ногами по різних частинах тіла, при цьому погрожували вбивством та висловлювались нецензурною лайкою, що принижувало честь та гідність потерпілого. Доставивши Щербича С.С. до підвального приміщення за невстановленою слідством адресою та продовжуючи застосовувати фізичне і психічне насильство до потерпілого, Стерненко С.В., діючи за попередньою змовою з Демчуком Р.С. та невстановленими особами, вимагали від Щербича С.С. виконати їхні умови, які суперечать його волі, законним правам і інтересам, а саме добровільно скласти з себе депутатські повноваження та припинити будь-яку службову діяльність. Утримуючи Щербича С.С. в підвальному приміщенні протягом тривалого часу, понад п’яти годин, Стерненко С.В., діючи за попередньою змовою з Демчуком Р.С. та невстановленими особами, продовжили спричиняти фізичне і психічне насильство, що виразилося в демонстрації вогнепальної зброї та погрози її застосування, шляхом прикладання до голови Щербича С.С., в подальшому з метою залякування та підтвердження своїх злочинних намірів один із невстановлених слідством осіб зробив постріл поряд з головою потерпілого

Крім того, Стерненко С.В., діючи за попередньою змовою з Демчуком Р.С. та невстановленими особами, використовуючи наявні при собі плоскогубці, з метою спричинення фізичних страждань потерпілому, здійснили здавлювання пальця кисті правої руки Щербича С.С., внаслідок чого йому завдані тілесні ушкодження у вигляді закритого пошкодження зв'язкового апарату першого міжфалангового суглоба другого пальця правої кисті, які відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я

В ході примусового утримання, тривалих знущань та нанесення тілесних ушкоджень потерпілому, Стерненко С.В., діючи за попередньою змовою з Демчуком Р.С. та невстановленими особами, із корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, застосувавши насилля, небезпечне для життя та здоров’я Щербича С.С., шляхом обшуку речей та одягу останнього відкрито заволоділи банківською карткою, що не має матеріальної цінності, дозволом на носіння травматичного пістолета "Форд-12" та грошовими коштами в сумі 300 грн, тим самим спричинивши матеріальну шкоду Щербичу С.С. на вказану суму. Незаконні злочинні дії Стерненка С.В., Демчука Р.С. та невстановлених осіб, спрямовані на позбавлені волі та спричинення тілесних ушкоджень Щербичу С.С., припинені тільки після того, як стан здоров'я потерпілого погіршився внаслідок спричинених йому тілесних ушкоджень у вигляді закритої черепно-мозкової травми у формі струсу головного мозку, синців і саден обличчя, забитої-рваної рани крила носа, множинних саден сідниць, передньої поверхні правої гомілки, синців нижніх кінцівок. Ці ушкодження заподіяні ударною дією тупих, твердих предметів, якими могли бути стисла в кулак кисть, ноги взуття, предмети з подібними характеристиками, і за критерієм визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я

Надалі, Стерненко С.В., Демчук Р.С. та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, залишили в підвальному приміщенні потерпілого та повернувшись через невизначений проміжок часу, вивели його з підвального приміщення, перемістили до автомобілю та вивезли в невідомому для потерпілого напрямку. Після зупинення руху автомобіля невстановлені особи перемістили Щербича С.С. на територію Червоного скверу, розташованого по вул. Чорноморського козацтва, 68 в м. Одесі, та, погрожуючи, що в разі невиконання раніше висунутих ними вимог, а саме добровільного складання з себе депутатських повноважень та припинення будь-якої службової діяльності, до нього та членів його родини будуть застосовані більш жорстокі дії, направлені на спричинення фізичних страждань та позбавлення життя. З урахуванням координованості та злагодженості злочинних дій Стерненка С.В., Демчука Р.С. та невстановлених слідством осіб, випливає те, що вказані особи діяли за заздалегідь обумовленим планом, за попередньою змовою, ролі між якими були розподілені і доведені до кожного з учасників групи. Проте, розмежувати дії кожного в ході досудового слідства не представилося можливим, у зв'язку із застосуванням ними заходів конспірації, які виражалися в обмеженні візуального спостереження Щербича С.С. за навколишніми подіями, маршрутом його пересування, діями кожного із учасників групи та обставинами скоєного ними злочину".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.