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"Слуга народу" Гурін: "Вирок Стерненку не принесе користі нікому"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Гурін: "Вирок Стерненку не принесе користі нікому"

Депутат СН Дмитро Гурін побував на акції протесту біля Офісу Президента і поділився враженнями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку нардепа у фейсбуці.

"Людей дуже багато і вони злі. Я не бачив такого настрою на жодній акції за останній рік. Вирок Стерненку не принесе користі нікому", - написав Гурін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Чернєв просить перевести Стерненка з одеського СІЗО до київського

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх. ФОТО

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Слуга народу Гурін: Вирок Стерненку не принесе користі нікому 01

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Топ коментарі
+27
Вова только поднял рейтинг на 1% с санкциями на каналы и тут же обрушил его на -100%
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24.02.2021 00:25
+24
Да уж, Зеленский снова обделался. И скоро он поймёт насколько сильно...
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24.02.2021 00:21
+18
Конечно не перенесет! Какая польза от его посадки? Он че олигарх? Продажный мусор? О даа, он намного хуже, он просвящяет ущербных, а это опасно для пылающих пердаков шария с портянкой. Посадки они обещали, жалкое зрелище. Раз сажают, значет во всем парняга разобрался и наступил на "правильный хвост"
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24.02.2021 00:22
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Мирослав Гай сказал что це тіки початок... "Слуга народа" Гурин: "Приговор Стерненко не принесет пользы никому" - Цензор.НЕТ 1105
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24.02.2021 00:57 Відповісти
Индюкович продержался 3 года Чувки "Слуга народа" Гурин: "Приговор Стерненко не принесет пользы никому" - Цензор.НЕТ 7276............
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24.02.2021 00:58 Відповісти
У индюковича было все, от слова совсем. Армия, МВД, суды (Портнов), партия регионов с ее антимайданом а у гринпоца и половины этого нет. Из 73% даже каждый сотый не выйдет его защищать.
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24.02.2021 09:55 Відповісти
"Слуга народа" Гурин: "Приговор Стерненко не принесет пользы никому" - Цензор.НЕТ 9444
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24.02.2021 01:04 Відповісти
гурин говно говноклована
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24.02.2021 01:17 Відповісти
"Моника, Моника, выходи из домика!... Наркологи пришли!" - скандували на Банковій.
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24.02.2021 01:24 Відповісти
убийц отпускают или дают возможность сбежать, куррупцию и воровство не замечают а патри
отам шьют ченуху- всё это объяснимо с точки зрения 25% которые понимали что зерро прос
то аферист......... и на счёт пользы никому - очень даже кому, это самоутверждение аппарата
и чиновничества это заявка на принадлежность власти не народу по коснтитуции а бюрократи
разных ветвей власти и они утверждают- реальная власть это мы и мы будем вас тупое стадо
крутить в бараний рог, мы есть закон и мы будем решать как крутить это дышло..... и к стати
Мзычко убили за то что он поднял руку на аппарат.
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24.02.2021 06:01 Відповісти
Он не просто аферист.....
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24.02.2021 08:15 Відповісти
Это еще цветочки, вы в двух отраслях (экология, энергетика) не платите по 2 месяца заработную плату, просто не подписали финансирование, в марте приедут еще люди не меньше злые. Назначьте еще Витренко, как он говорит что нужно закрыть предприятие, где 5 тыс. людей работает и пуская едут в Польшу работать, так мы вас всех в Польшу или под Ростов отправим. "Слуга народа" Гурин: "Приговор Стерненко не принесет пользы никому" - Цензор.НЕТ 8973
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24.02.2021 06:24 Відповісти
Выступил бы в Раде с "пламенным" призывом не злить людей. Не будьте как обезъяна с гранатой.
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24.02.2021 06:57 Відповісти
Писюпнист выступит и ты в восторге зарыдаешь?
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24.02.2021 08:14 Відповісти
И чего это "тыкать", повышайте культурный уровень, когда коменты пишите, даже если другие имеют иную точку зрения.
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24.02.2021 08:54 Відповісти
Люди туда шли в-основном по аллее Героев Небесной Сотни и потом по институтской, созерцая памятники убитым на каждом шагу, перед этим проходя на Майдане унылый проплаченный SaveФОП с их белыми флагами; и вот идешь и понимаешь, что зелёное говно не достойно управлять таким народом.
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24.02.2021 07:03 Відповісти
Ничем это не закончится....после "липовых" волонтёров, героев войны, найемов с шабунями и активистов, отжимающих долю малую для себя, людей не так уж и просто поднять...нужен повод повесомее. К сожалению.
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24.02.2021 07:11 Відповісти
Что еще не сделала эта банда?
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24.02.2021 08:12 Відповісти
Ну тут ещё не известно, может по итогу кто-то свалит в Ростов😁😁
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24.02.2021 09:12 Відповісти
чи ні ідіот отой з зеленої плесняви ? недолюдишки не второпали , що " за ними прийшли " та винесуть nach-ер ....
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24.02.2021 09:53 Відповісти
А мені здається, що цей вирок - це вирок новій шахрайській владі підсиленими портновими, татаровими, єрмаками і московією... Вони прийшли на брехні, але вони ненавидять Україну, їм всеодно де заробляти, а заробляти вони на патріотичній, українській темі не можуть, бо її не знають - вони малороси і совки. То ж їх шлях -московія і чим скоріше нарід опам'ятається, тим буде краще для всіх.
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24.02.2021 10:13 Відповісти
Як це "не принесе користі нікому"?
Вже приніс - хоча би тому ж Татарову, виправдальне рішення відносно якого у справі про топ-корупцію залишилося майже не поміченим.
Тому ж Портнову, який ще більше розігнав свій "авторитет" серед суддів.
Тому ж ведмудчуку, завданням якого від кремля є розхитування стабільності в Україні...
А ви завернули увагу, що ніхто в цій справі про "викрадення" не говорить про "спільників" Стерненка?
Викрадення дорослої людини - це ж не гаманець витягнути в трамваї у напівсліпої та напівглухої бабці. Це ж як мінімум 3 викрадача має бути: 1 за кермом та двоє надягають мішка на голову та тягнуть до машини...
То чому "спільники" нікого не цікавлять?
"Спільники" не настільки патріотичні та незручні для промосковської влади, як Сергій, а тому їми можна і не займатися?
Цей "нюанс" показує, наскільки вся справа є шитою білими нитками політично обумовлена.
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24.02.2021 11:26 Відповісти
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