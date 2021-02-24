"Слуга народу" Гурін: "Вирок Стерненку не принесе користі нікому"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутат СН Дмитро Гурін побував на акції протесту біля Офісу Президента і поділився враженнями.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку нардепа у фейсбуці.
"Людей дуже багато і вони злі. Я не бачив такого настрою на жодній акції за останній рік. Вирок Стерненку не принесе користі нікому", - написав Гурін.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Будь ласка, зачекайте...
отам шьют ченуху- всё это объяснимо с точки зрения 25% которые понимали что зерро прос
то аферист......... и на счёт пользы никому - очень даже кому, это самоутверждение аппарата
и чиновничества это заявка на принадлежность власти не народу по коснтитуции а бюрократи
разных ветвей власти и они утверждают- реальная власть это мы и мы будем вас тупое стадо
крутить в бараний рог, мы есть закон и мы будем решать как крутить это дышло..... и к стати
Мзычко убили за то что он поднял руку на аппарат.
Вже приніс - хоча би тому ж Татарову, виправдальне рішення відносно якого у справі про топ-корупцію залишилося майже не поміченим.
Тому ж Портнову, який ще більше розігнав свій "авторитет" серед суддів.
Тому ж ведмудчуку, завданням якого від кремля є розхитування стабільності в Україні...
А ви завернули увагу, що ніхто в цій справі про "викрадення" не говорить про "спільників" Стерненка?
Викрадення дорослої людини - це ж не гаманець витягнути в трамваї у напівсліпої та напівглухої бабці. Це ж як мінімум 3 викрадача має бути: 1 за кермом та двоє надягають мішка на голову та тягнуть до машини...
То чому "спільники" нікого не цікавлять?
"Спільники" не настільки патріотичні та незручні для промосковської влади, як Сергій, а тому їми можна і не займатися?
Цей "нюанс" показує, наскільки вся справа є шитою білими нитками політично обумовлена.