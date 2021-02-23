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Новини Політика України Вирок Стерненку
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Київ (13826) Одеса (4014) СІЗО (688) Стерненко (374) Чернєв (99)

"Слуга народу" Чернєв просить перевести Стерненка з одеського СІЗО до київського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат СН Єгор Чернєв підписав заяву в СІЗО Одеси про переведення засудженого до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини активіста Сергія Стерненка в СІЗО Києва.

Про це Чернєв повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергія Стерненка має бути переведено до Київського слідчого ізолятора задля його безпеки. Разом з іншими депутатами звернувся до Одеського СІЗО з відповідною заявою. За три дні має бути ухвалено рішення", - написав він.

Чернєв назвав вирок Стерненку прикладом "гнилої судової та правоохоронної системи, яку треба міняти з коріння".

Також читайте: Стерненка немає в СІЗО Одеси, де він - невідомо, - адвокат Найєм

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Слуга народу Чернєв просить перевести Стерненка з одеського СІЗО до київського 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
А в Одесское отправить Портнова вместе с его шлюхой Венедиктовой?
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23.02.2021 23:18
+9
"Слуга народа" Чернев просит перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское - Цензор.НЕТ 6450
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23.02.2021 23:20
+8
сжигать офисы всех пророссийских партий, и тех кто там будет внутри и откажется выйти. Если власть не может покончить с этим свиноруским шабашом - народ должен начинать делать это сам
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23.02.2021 23:26
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А в Одесское отправить Портнова вместе с его шлюхой Венедиктовой?
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23.02.2021 23:18 Відповісти
А мене скурвлює від того Чєрньова. Це він про "прогнилу правоохоронну і судову систему"? Він? Який є у команді, яка цю гниль плодить, береже і розвиває. Чи я помиляюмя і Чєрньов уже в опозиції? А може вінз протестом поти цієї системи і її зеленого покровителя під ОПу прийшов? Скільки голосів оті Чєрньов Зєлжнскому на виборах принесли своєю присутністю у його команді? І замість каяття ми чуємо якусь чухню.
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23.02.2021 23:58 Відповісти
Утопить в говне кацапотварь - это святая обязанность каждого ЧЕСТНОГО человека
Кацапня - народец тридварас и подлежит обязательноьму санитарному отстрелу
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23.02.2021 23:37 Відповісти
боюсь у многих шариков домом скоро станет могила, если ситуация резко не поменяется
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23.02.2021 23:21 Відповісти
русский, ты в своем хлеву на бутылке бомбишь?
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23.02.2021 23:21 Відповісти
Твой флажок в точности твоя жопа....
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05.03.2021 20:54 Відповісти
русский, твою жопу сколько раз в неделю латают? С бутылки тебя хоть на выходной отпускают?
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08.03.2021 19:47 Відповісти
А зебіл вже якусь промову промямлив? Якось відреагував? Чи Мендель знову другий твіт готує?
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23.02.2021 23:18 Відповісти
он дальше своего носа не видит, поэтому шо маємо, те маємо
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23.02.2021 23:22 Відповісти
Всех судей уураины надо уврлить, ВСЕХ. Кроме КС. И нанят судей из других государств лет на 30.пока не подрастет 2 новых поколения.
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23.02.2021 23:19 Відповісти
а вони ще і чималі пенсії і зарплати від народу України за кривосуддя отримують.
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23.02.2021 23:20 Відповісти
Причем с конфискацией если были замечены в коррупции.
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23.02.2021 23:20 Відповісти
Нарушение прав? Нарушение прав и свобод граждан идет уже которое десятилетие, ручные суды олигархов и криминала.
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23.02.2021 23:22 Відповісти
краще вас усіх туди посадити.
як же я зараз ненавиджу зелену шушваль...
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23.02.2021 23:19 Відповісти
За ночь события могут стать неуправляемыми.
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23.02.2021 23:20 Відповісти
"Слуга народа" Чернев просит перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское - Цензор.НЕТ 6450
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23.02.2021 23:20 Відповісти
Лава на лаву закончилась.
Обе команды отдыхают.
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23.02.2021 23:22 Відповісти
"Слуга народа" Чернев просит перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское - Цензор.НЕТ 1992
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23.02.2021 23:24 Відповісти
Москаль сказал, что к ОП не пойдёт. "Слуга народа" Чернев просит перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское - Цензор.НЕТ 4050
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23.02.2021 23:24 Відповісти
сжигать офисы всех пророссийских партий, и тех кто там будет внутри и откажется выйти. Если власть не может покончить с этим свиноруским шабашом - народ должен начинать делать это сам
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23.02.2021 23:26 Відповісти
С конфискацией половины майна))) как нас всех обосрали...
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23.02.2021 23:26 Відповісти
З коріння? Менять Конституцию и добавлять права Зеленскому - это з коріння? Вы чего вытворяете, твари?
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23.02.2021 23:27 Відповісти
"Язавтра снова в бой сорвусь,
Но я уверен, что вернусь,
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев..."
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23.02.2021 23:28 Відповісти
на коленях просит? а то низачет
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23.02.2021 23:34 Відповісти
Дякую,молодець !
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24.02.2021 00:45 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, попревичів, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.02.2021 01:12 Відповісти
А почему именно в киевское? А именно для того чтобы под СИЗО устраивать митинги. Переведите его в Житомир или Винницу если Одесса не подходит и дело с концом.
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24.02.2021 13:15 Відповісти
 
 