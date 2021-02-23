"Слуга народу" Чернєв просить перевести Стерненка з одеського СІЗО до київського

Народний депутат СН Єгор Чернєв підписав заяву в СІЗО Одеси про переведення засудженого до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини активіста Сергія Стерненка в СІЗО Києва.

Про це Чернєв повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергія Стерненка має бути переведено до Київського слідчого ізолятора задля його безпеки. Разом з іншими депутатами звернувся до Одеського СІЗО з відповідною заявою. За три дні має бути ухвалено рішення", - написав він.

Чернєв назвав вирок Стерненку прикладом "гнилої судової та правоохоронної системи, яку треба міняти з коріння".

Також читайте: Стерненка немає в СІЗО Одеси, де він - невідомо, - адвокат Найєм

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.