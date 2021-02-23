"Слуга народу" Чернєв просить перевести Стерненка з одеського СІЗО до київського
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Народний депутат СН Єгор Чернєв підписав заяву в СІЗО Одеси про переведення засудженого до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини активіста Сергія Стерненка в СІЗО Києва.
Про це Чернєв повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сергія Стерненка має бути переведено до Київського слідчого ізолятора задля його безпеки. Разом з іншими депутатами звернувся до Одеського СІЗО з відповідною заявою. За три дні має бути ухвалено рішення", - написав він.
Чернєв назвав вирок Стерненку прикладом "гнилої судової та правоохоронної системи, яку треба міняти з коріння".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапня - народец тридварас и подлежит обязательноьму санитарному отстрелу
як же я зараз ненавиджу зелену шушваль...
Обе команды отдыхают.
Но я уверен, что вернусь,
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев..."
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!