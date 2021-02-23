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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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Киев (24529) Одесса (7370) СИЗО (1352) Стерненко (384) Чернев (84)

"Слуга народа" Чернев просит перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат СН Егор Чернев подписал заявление в СИЗО Одессы о переводе приговоренного к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека активиста Сергея Стерненко в СИЗО Киева.

Об этом Чернев сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Стерненко должно быть переведен в Киевский следственный изолятор для его безопасности. Вместе с другими депутатами обратился в Одесское СИЗО с соответствующим заявлением. За три дня должно быть принято решение", - написал он.

Чернев назвал приговор Стерненко примером "гнилой судебной и правоохранительной системы, которую надо менять от корней".

Также на Цензор.НЕТ: Стерненко нет в СИЗО Одессы, где он - неизвестно, - адвокат Найем

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Также на Цензор.НЕТ: Пропагандист Шарий угрожает устроить нападение на Стерненко в тюрьме. СКРИНШОТ

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

Слуга народа Чернев просит перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
А в Одесское отправить Портнова вместе с его шлюхой Венедиктовой?
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23.02.2021 23:18
+9
"Слуга народа" Чернев просит перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское - Цензор.НЕТ 6450
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23.02.2021 23:20
+8
сжигать офисы всех пророссийских партий, и тех кто там будет внутри и откажется выйти. Если власть не может покончить с этим свиноруским шабашом - народ должен начинать делать это сам
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23.02.2021 23:26
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А в Одесское отправить Портнова вместе с его шлюхой Венедиктовой?
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23.02.2021 23:18 Ответить
А мене скурвлює від того Чєрньова. Це він про "прогнилу правоохоронну і судову систему"? Він? Який є у команді, яка цю гниль плодить, береже і розвиває. Чи я помиляюмя і Чєрньов уже в опозиції? А може вінз протестом поти цієї системи і її зеленого покровителя під ОПу прийшов? Скільки голосів оті Чєрньов Зєлжнскому на виборах принесли своєю присутністю у його команді? І замість каяття ми чуємо якусь чухню.
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23.02.2021 23:58 Ответить
Утопить в говне кацапотварь - это святая обязанность каждого ЧЕСТНОГО человека
Кацапня - народец тридварас и подлежит обязательноьму санитарному отстрелу
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23.02.2021 23:37 Ответить
боюсь у многих шариков домом скоро станет могила, если ситуация резко не поменяется
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23.02.2021 23:21 Ответить
русский, ты в своем хлеву на бутылке бомбишь?
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23.02.2021 23:21 Ответить
Твой флажок в точности твоя жопа....
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05.03.2021 20:54 Ответить
русский, твою жопу сколько раз в неделю латают? С бутылки тебя хоть на выходной отпускают?
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08.03.2021 19:47 Ответить
А зебіл вже якусь промову промямлив? Якось відреагував? Чи Мендель знову другий твіт готує?
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23.02.2021 23:18 Ответить
он дальше своего носа не видит, поэтому шо маємо, те маємо
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23.02.2021 23:22 Ответить
Всех судей уураины надо уврлить, ВСЕХ. Кроме КС. И нанят судей из других государств лет на 30.пока не подрастет 2 новых поколения.
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23.02.2021 23:19 Ответить
а вони ще і чималі пенсії і зарплати від народу України за кривосуддя отримують.
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23.02.2021 23:20 Ответить
Причем с конфискацией если были замечены в коррупции.
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23.02.2021 23:20 Ответить
Нарушение прав? Нарушение прав и свобод граждан идет уже которое десятилетие, ручные суды олигархов и криминала.
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23.02.2021 23:22 Ответить
краще вас усіх туди посадити.
як же я зараз ненавиджу зелену шушваль...
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23.02.2021 23:19 Ответить
За ночь события могут стать неуправляемыми.
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23.02.2021 23:20 Ответить
"Слуга народа" Чернев просит перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское - Цензор.НЕТ 6450
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23.02.2021 23:20 Ответить
Лава на лаву закончилась.
Обе команды отдыхают.
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23.02.2021 23:22 Ответить
"Слуга народа" Чернев просит перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское - Цензор.НЕТ 1992
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23.02.2021 23:24 Ответить
Москаль сказал, что к ОП не пойдёт. "Слуга народа" Чернев просит перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское - Цензор.НЕТ 4050
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23.02.2021 23:24 Ответить
сжигать офисы всех пророссийских партий, и тех кто там будет внутри и откажется выйти. Если власть не может покончить с этим свиноруским шабашом - народ должен начинать делать это сам
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23.02.2021 23:26 Ответить
С конфискацией половины майна))) как нас всех обосрали...
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23.02.2021 23:26 Ответить
З коріння? Менять Конституцию и добавлять права Зеленскому - это з коріння? Вы чего вытворяете, твари?
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23.02.2021 23:27 Ответить
"Язавтра снова в бой сорвусь,
Но я уверен, что вернусь,
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев..."
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23.02.2021 23:28 Ответить
на коленях просит? а то низачет
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23.02.2021 23:34 Ответить
Дякую,молодець !
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24.02.2021 00:45 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, попревичів, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.02.2021 01:12 Ответить
А почему именно в киевское? А именно для того чтобы под СИЗО устраивать митинги. Переведите его в Житомир или Винницу если Одесса не подходит и дело с концом.
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24.02.2021 13:15 Ответить
 
 