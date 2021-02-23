"Слуга народа" Чернев просит перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское
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Народный депутат СН Егор Чернев подписал заявление в СИЗО Одессы о переводе приговоренного к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека активиста Сергея Стерненко в СИЗО Киева.
Об этом Чернев сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сергей Стерненко должно быть переведен в Киевский следственный изолятор для его безопасности. Вместе с другими депутатами обратился в Одесское СИЗО с соответствующим заявлением. За три дня должно быть принято решение", - написал он.
Чернев назвал приговор Стерненко примером "гнилой судебной и правоохранительной системы, которую надо менять от корней".
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
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Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.
Пожалуйста, подождите...
Кацапня - народец тридварас и подлежит обязательноьму санитарному отстрелу
як же я зараз ненавиджу зелену шушваль...
Обе команды отдыхают.
Но я уверен, что вернусь,
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев..."
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!