"Слуга народа" Гурин: "Приговор Стерненко не принесет пользы никому"
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Депутат СН Дмитрий Гурин побывал на акции протеста возле Офиса Президента и поделился впечатлениями.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу нардепа в Фейсбуке.
"Людей очень много и они злые. Я не видел такого настроения ни на одной акции за последний год. Приговор Стерненко не принесет пользы никому", - написал Гурин.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
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Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
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отам шьют ченуху- всё это объяснимо с точки зрения 25% которые понимали что зерро прос
то аферист......... и на счёт пользы никому - очень даже кому, это самоутверждение аппарата
и чиновничества это заявка на принадлежность власти не народу по коснтитуции а бюрократи
разных ветвей власти и они утверждают- реальная власть это мы и мы будем вас тупое стадо
крутить в бараний рог, мы есть закон и мы будем решать как крутить это дышло..... и к стати
Мзычко убили за то что он поднял руку на аппарат.
Вже приніс - хоча би тому ж Татарову, виправдальне рішення відносно якого у справі про топ-корупцію залишилося майже не поміченим.
Тому ж Портнову, який ще більше розігнав свій "авторитет" серед суддів.
Тому ж ведмудчуку, завданням якого від кремля є розхитування стабільності в Україні...
А ви завернули увагу, що ніхто в цій справі про "викрадення" не говорить про "спільників" Стерненка?
Викрадення дорослої людини - це ж не гаманець витягнути в трамваї у напівсліпої та напівглухої бабці. Це ж як мінімум 3 викрадача має бути: 1 за кермом та двоє надягають мішка на голову та тягнуть до машини...
То чому "спільники" нікого не цікавлять?
"Спільники" не настільки патріотичні та незручні для промосковської влади, як Сергій, а тому їми можна і не займатися?
Цей "нюанс" показує, наскільки вся справа є шитою білими нитками політично обумовлена.