Комітет ВР протягнув послаблення податкового навантаження для грального бізнесу, - помічниця Южаніної Германова

У ході сьогоднішнього засідання Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики вніс зміни в законопроєкт №2713-д, які передбачають послаблення податкового навантаження на гральний бізнес.

Про це повідомила у своєму податковому блозі в соцмережі "Фейсбук" помічниця-консультантка народної депутатки Ніни Южаніної Ольга Германова, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки що на засіданні Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики був переглянутий законопроєкт №2713-д, а точніше протягнуто послаблення податкового навантаження для грального бізнесу:

- ставка податку на прибуток знижена до 10%;

- ПДФО і військовий збір стягуватимуть лише з виграшів у понад 8 мінімальних зарплат (на сьогодні це 48 000 гривень);

- плата за ліцензії зменшена втричі", - підкреслює експертка.

Комітет ВР рекомендує депутатам прийняти нову редакцію законопроєкту за основу і в цілому.

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Зазначимо, що депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев був власником акцій лотерейного оператора МСЛ, раніше в інтерв'ю ЗМІ він визнавав у себе наявність конфлікту інтересів у питанні грального бізнесу.

"Мої погляди на гральний бізнес сформувалися від імені одного з гравців ринку. Власне, тому в Зе-команді я утримуюся від участі в роботі над законопроєктом про гральний бізнес. У мене залишається певний конфлікт інтересів, який я не приховую", - повідомив Гетманцев.

Гетманцев був власником акцій лотереї МСЛ. Але зараз його зв'язок з МСЛ можна відстежити тільки завдяки Олені Полосенко, яка є співвласником МСЛ і одночасно юридичної фірми Гетманцева Jurimex. Зараз 99,96% МСЛ належать кіпрській Evolot Limited, решта - президенту компанії Георгію Ложенку.

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