Комітет ВР протягнув послаблення податкового навантаження для грального бізнесу, - помічниця Южаніної Германова
Новини Цензор.НЕТ Економіка
У ході сьогоднішнього засідання Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики вніс зміни в законопроєкт №2713-д, які передбачають послаблення податкового навантаження на гральний бізнес.
Про це повідомила у своєму податковому блозі в соцмережі "Фейсбук" помічниця-консультантка народної депутатки Ніни Южаніної Ольга Германова, інформує Цензор.НЕТ.
"Тільки що на засіданні Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики був переглянутий законопроєкт №2713-д, а точніше протягнуто послаблення податкового навантаження для грального бізнесу:
- ставка податку на прибуток знижена до 10%;
- ПДФО і військовий збір стягуватимуть лише з виграшів у понад 8 мінімальних зарплат (на сьогодні це 48 000 гривень);
- плата за ліцензії зменшена втричі", - підкреслює експертка.
Комітет ВР рекомендує депутатам прийняти нову редакцію законопроєкту за основу і в цілому.
Зазначимо, що депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев був власником акцій лотерейного оператора МСЛ, раніше в інтерв'ю ЗМІ він визнавав у себе наявність конфлікту інтересів у питанні грального бізнесу.
"Мої погляди на гральний бізнес сформувалися від імені одного з гравців ринку. Власне, тому в Зе-команді я утримуюся від участі в роботі над законопроєктом про гральний бізнес. У мене залишається певний конфлікт інтересів, який я не приховую", - повідомив Гетманцев.
Гетманцев був власником акцій лотереї МСЛ. Але зараз його зв'язок з МСЛ можна відстежити тільки завдяки Олені Полосенко, яка є співвласником МСЛ і одночасно юридичної фірми Гетманцева Jurimex. Зараз 99,96% МСЛ належать кіпрській Evolot Limited, решта - президенту компанії Георгію Ложенку.
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Ведь самая нуждающаяся и самая социально ориентированная отрасль хозяйственной деятельности.
Это же не какие-то барыги-врачи или бездельники военные.
На игорном бизнесе хорошо подняться можно, а сколько денег можно отмыть - и не сосчитать.
Правда, сейчас китайские хай роллеры (ну те,которуые партийные деньги КПК отмывали) из-за ковида имеют проблемы на въезд в разные страны, но вы их не ограничивайте, право, не ограничивайте.
Ежкин кот, а ведь 30 лет назад Украина была ядерной державой.