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ВР (11730) гральний бізнес (215) лотерея (166) Южаніна (135) Гетманцев (430)

Комітет ВР протягнув послаблення податкового навантаження для грального бізнесу, - помічниця Южаніної Германова

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Комітет ВР протягнув послаблення податкового навантаження для грального бізнесу, - помічниця Южаніної Германова

У ході сьогоднішнього засідання Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики вніс зміни в законопроєкт №2713-д, які передбачають послаблення податкового навантаження на гральний бізнес.

Про це повідомила у своєму податковому блозі в соцмережі "Фейсбук" помічниця-консультантка народної депутатки Ніни Южаніної Ольга Германова, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки що на засіданні Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики був переглянутий законопроєкт №2713-д, а точніше протягнуто послаблення податкового навантаження для грального бізнесу:

- ставка податку на прибуток знижена до 10%;

- ПДФО і військовий збір стягуватимуть лише з виграшів у понад 8 мінімальних зарплат (на сьогодні це 48 000 гривень);

- плата за ліцензії зменшена втричі", - підкреслює експертка.

Комітет ВР рекомендує депутатам прийняти нову редакцію законопроєкту за основу і в цілому.

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Зазначимо, що депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев був власником акцій лотерейного оператора МСЛ, раніше в інтерв'ю ЗМІ він визнавав у себе наявність конфлікту інтересів у питанні грального бізнесу.

"Мої погляди на гральний бізнес сформувалися від імені одного з гравців ринку. Власне, тому в Зе-команді я утримуюся від участі в роботі над законопроєктом про гральний бізнес. У мене залишається певний конфлікт інтересів, який я не приховую", - повідомив Гетманцев.

Гетманцев був власником акцій лотереї МСЛ. Але зараз його зв'язок з МСЛ можна відстежити тільки завдяки Олені Полосенко, яка є співвласником МСЛ і одночасно юридичної фірми Гетманцева Jurimex. Зараз 99,96% МСЛ належать кіпрській Evolot Limited, решта - президенту компанії Георгію Ложенку.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
И это не удивительно.

Ведь самая нуждающаяся и самая социально ориентированная отрасль хозяйственной деятельности.

Это же не какие-то барыги-врачи или бездельники военные.
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25.02.2021 13:40
+8
Организаторы игорного бизнеса мафии Коломойского.Борис Баум. В Офисе президента подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум работал с российско-украинской группой VS Energy (Михаил Спектор ), партнером Игоря Коломойского.
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25.02.2021 13:37
+7
Ну, все, як завжди. Лібералізація економіки виключно для своїх. Зброя тільки для своїх. Земля тільки своїм. А платити за це свято мають лохи, яким на ньому немає місця.
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25.02.2021 13:40
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Разумков в доле
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25.02.2021 13:37 Відповісти
И это не удивительно.

Ведь самая нуждающаяся и самая социально ориентированная отрасль хозяйственной деятельности.

Это же не какие-то барыги-врачи или бездельники военные.
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25.02.2021 13:40 Відповісти
Организаторы игорного бизнеса мафии Коломойского.Борис Баум. В Офисе президента подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум работал с российско-украинской группой VS Energy (Михаил Спектор ), партнером Игоря Коломойского.
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25.02.2021 13:37 Відповісти
Ну, все, як завжди. Лібералізація економіки виключно для своїх. Зброя тільки для своїх. Земля тільки своїм. А платити за це свято мають лохи, яким на ньому немає місця.
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25.02.2021 13:40 Відповісти
Что там с рейтингом зели ?
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25.02.2021 13:42 Відповісти
Зебилята, вы счастливы?
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25.02.2021 13:43 Відповісти
Вопрос в никуда. Они или тупы, чтобы понять, или уперты, чтобы признать свои ошибки. Классический русский_мир.
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25.02.2021 13:54 Відповісти
Русский мир - неисправим и неизменяем. Но к сожалению, среди зебилят не только адепты русского мира, но и вполне украинцы тоже. И много. И если они хотят жить во вменяемой и адекватной стране, им придется и самим становиться вменяемыми и адекватными, придется думать и приходить в чувство. Выбора нет.
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25.02.2021 14:09 Відповісти
Тут ничего нового, кто в конверте или чемодане бабки занес в пользу тех законы и принимают, а кто не может, для тех налоги побольше, так и живем давно, чего тут удивляться.
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25.02.2021 13:51 Відповісти
З моєї точки зору, ваша концепція "рузьгемір" хибна тому, що ви ************** від національності. А якщо ви заміните "рузьгемір", наприклад, на "довбойоб", то одразу помітите, що це інтернаціональне явище. Тупе, байдуже, хитродупе створіння. Так що, зціпіть зуби та робіть своє - все буде Україна! Комітет ВР протягнув послаблення податкового навантаження для грального бізнесу, - помічниця Южаніної Германова - Цензор.НЕТ 7874
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25.02.2021 14:27 Відповісти
Ну все, теперь я за экономику Украины спокойна, выдюжит. Комітет ВР протягнув послаблення податкового навантаження для грального бізнесу, - помічниця Южаніної Германова - Цензор.НЕТ 7656
На игорном бизнесе хорошо подняться можно, а сколько денег можно отмыть - и не сосчитать.
Правда, сейчас китайские хай роллеры (ну те,которуые партийные деньги КПК отмывали) из-за ковида имеют проблемы на въезд в разные страны, но вы их не ограничивайте, право, не ограничивайте.

Ежкин кот, а ведь 30 лет назад Украина была ядерной державой.
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25.02.2021 14:35 Відповісти
Акуеть, интересно сколько миллионов рабочих мест приносит игорный бизнес? А сколько сот миллиардов они платят налогов? зебилы опять тупо трахают тупорылых лошар, которые сходили на выборы по-приколу
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25.02.2021 14:43 Відповісти
Наша пісня гарна й нова!!!
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25.02.2021 14:54 Відповісти
Урод Гетманцев старается для своего игорного бизнеса.
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25.02.2021 15:22 Відповісти
До заборони грального бізнесу в Україні в 2008 році ставка податку на прибуток була 75%. Зараз зробили 10%. Це для кого робиться?
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25.02.2021 17:06 Відповісти
 
 