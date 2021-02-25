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На сьогодні жоден виробник не продає вакцину комерційним організаціям, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

На сьогодні жоден виробник не продає вакцину комерційним організаціям, - Степанов

На сьогодні жоден виробник не продає вакцини проти коронавірусу комерційним організаціям.

В Україні також не існує комерційного ринку вакцин. Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас не існує поки комерційного ринку вакцин. У нас є чітке розуміння етапів вакцинації, які держава забезпечуватиме безкоштовно, а комерційного ринку вакцин немає. Офіційно жодна компанія виробник вакцин не продає їх комерційним організаціям. Потужностей катастрофічно не вистачає", - зазначив він.

Раніше також повідомлялося, що за прогнозами глави МОЗу, платна вакцинація в Україні почнеться не раніше літа.

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Топ коментарі
+12
И Хомчака. Он там сейчас пытается вакцинировать неизвестно чем солдат.
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25.02.2021 17:01
+9
Зеленского и Степанова на показательную вакцинацию !!!
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25.02.2021 16:59
+9
Та ти що???
А де гроші перераховані за китайський шмурдяк богатирьовській прокладці???
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25.02.2021 17:05
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Зеленского и Степанова на показательную вакцинацию !!!
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25.02.2021 16:59 Відповісти
И Хомчака. Он там сейчас пытается вакцинировать неизвестно чем солдат.
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25.02.2021 17:01 Відповісти
физраствором или глюкозой? ))) эти аферисты умеют обращаться с фото-видео аппаратурой
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25.02.2021 17:02 Відповісти
Даже до физраствора не снизошли. Боятся
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25.02.2021 17:04 Відповісти
Ага.До смертельного исхода.
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25.02.2021 19:13 Відповісти
[говорит с сожалением]
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25.02.2021 17:00 Відповісти
Та ти що???
А де гроші перераховані за китайський шмурдяк богатирьовській прокладці???
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25.02.2021 17:05 Відповісти
Та есть одна рифма...
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25.02.2021 17:06 Відповісти
Будь ласка озвучте... бо в мене окрім нецензуності нічого не припадає у висловах...
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25.02.2021 17:09 Відповісти
"бо в мене окрім нецензуності нічого не припадає" - аналогично.
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25.02.2021 17:11 Відповісти
но вы сможете ее перепродать, уже получив (купив) как государство... )))
я в вас верю! )))
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25.02.2021 17:00 Відповісти
Ну да, иначе повредить бизнесу госчиновникам. Китайскую вакцину за 3$ купить по 17$ и потом ещё не получить. Вот это по Степановски.
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25.02.2021 17:01 Відповісти
вот непруха у медбрата с крадуцким... и контору псевдоврача из Израиля накрыли...
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25.02.2021 17:05 Відповісти
Хомчак поехал проталкивать вакцинацию на передовой. Мужики, держитесь !
Берите пример с врачей - в Александровке во всем инфекционном отделении только два человека согласилось уколоться этим дерьмом

Зеленского и Степанова на показательную
вакцинацию !
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25.02.2021 17:05 Відповісти
Им если и вколят то водичку, с этикеткой препарата. И напечатанным на цветном принтере сертификатом.
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25.02.2021 17:11 Відповісти
Потому то вы и нашли того кто проадавал шмурдяк через прокладку - китайцев, да? А потом и индусов? А с пфайцером не получилось, да? Министр, тоже мне.
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25.02.2021 17:10 Відповісти
Смотрю на этого туриста из Индии и есть только одно желание - сдать его на анализы в ветлечебницу ! На сегодня ни один производитель не продает вакцину коммерческим организациям, - Степанов - Цензор.НЕТ 1018
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25.02.2021 17:10 Відповісти
Юлька Тімашонка зі своїм Таміфлю напевно всі нігті згризла, дивлячись на Степанова з вакциною На сегодня ни один производитель не продает вакцину коммерческим организациям, - Степанов - Цензор.НЕТ 7563
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25.02.2021 17:14 Відповісти
За виключенням Раїних прокладок...
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25.02.2021 17:15 Відповісти
Смешно. Пфайзер навеняка уже весь продали.
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25.02.2021 17:16 Відповісти
уберите сруля нарцисса
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25.02.2021 17:16 Відповісти
На сьогодні жоден виробник не продає вакцину комерційним організаціям, - Степанов - Цензор.НЕТ 2551 На сьогодні жоден виробник не продає вакцину комерційним організаціям, - Степанов - Цензор.НЕТ 8143
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25.02.2021 17:47 Відповісти
А как же "Лекхим", через который китайцы якобы требуют закупать вакцину, или они уже не коммерческая организация?
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25.02.2021 18:08 Відповісти
А как же твоя брехня про китайцев? Ты же рассказывал ,что они продают свою вакцину фирме прокладке от богатыревой ,и что это их условия? Брехуны зедебильные уже да же не помнят ,что они врали неделю назад.Или не задумываются лохи которые их избрали ,все равно все проглотят.
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25.02.2021 18:36 Відповісти
Если моча индусов считается вакциной то Степанову нужно срочно в сизо На сьогодні жоден виробник не продає вакцину комерційним організаціям, - Степанов - Цензор.НЕТ 7257
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25.02.2021 18:39 Відповісти
Ответьте мне.Вот на хрена этого идиота пиарят?
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25.02.2021 19:16 Відповісти
То есть ты сейчас степашка спалился, что знал о том что Лекхим тебе вакцины не продаст? А баблосы ты туда уже "подарил"?
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26.02.2021 11:47 Відповісти
 
 