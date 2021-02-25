На сьогодні жоден виробник не продає вакцину комерційним організаціям, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
На сьогодні жоден виробник не продає вакцини проти коронавірусу комерційним організаціям.
В Україні також не існує комерційного ринку вакцин. Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У нас не існує поки комерційного ринку вакцин. У нас є чітке розуміння етапів вакцинації, які держава забезпечуватиме безкоштовно, а комерційного ринку вакцин немає. Офіційно жодна компанія виробник вакцин не продає їх комерційним організаціям. Потужностей катастрофічно не вистачає", - зазначив він.
Раніше також повідомлялося, що за прогнозами глави МОЗу, платна вакцинація в Україні почнеться не раніше літа.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
А де гроші перераховані за китайський шмурдяк богатирьовській прокладці???
я в вас верю! )))
Берите пример с врачей - в Александровке во всем инфекционном отделении только два человека согласилось уколоться этим дерьмом
Зеленского и Степанова на показательную
вакцинацию !