Деокупація Криму - спільне завдання для світової спільноти, - Зеленський

Нині влада України здійснює конкретні кроки для деокупації Криму.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні День спротиву окупації Криму. Вперше за роки після анексії півострова Україна робить конкретні кроки для повернення захопленої території. Деокупація Криму - це спільне завдання для світової спільноти, яка об'єднується на майданчику Кримської платформи. Крим - це Україна!", - зазначив глава держави.

Як повідомлялося, МЗС закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ.

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