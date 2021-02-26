Деокупація Криму - спільне завдання для світової спільноти, - Зеленський
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Нині влада України здійснює конкретні кроки для деокупації Криму.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні День спротиву окупації Криму. Вперше за роки після анексії півострова Україна робить конкретні кроки для повернення захопленої території. Деокупація Криму - це спільне завдання для світової спільноти, яка об'єднується на майданчику Кримської платформи. Крим - це Україна!", - зазначив глава держави.
Як повідомлялося, МЗС закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ.
Топ коментарі
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