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Деокупація Криму - спільне завдання для світової спільноти, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Деокупація Криму - спільне завдання для світової спільноти, - Зеленський

Нині влада України здійснює конкретні кроки для деокупації Криму.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні День спротиву окупації Криму. Вперше за роки після анексії півострова Україна робить конкретні кроки для повернення захопленої території. Деокупація Криму - це спільне завдання для світової спільноти, яка об'єднується на майданчику Кримської платформи. Крим - це Україна!", - зазначив глава держави.

Як повідомлялося, МЗС закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ.

Також читайте: Як би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
"Деоккупация Крыма - общая задача для мирового сообщества", - сказал Зеленский и ушел в короткий отпуск.
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26.02.2021 11:28
+2
Ты по что Стерненка заспдил, членограй?!
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26.02.2021 11:17
+2
Это вместо того, чтоб устранить причину? А вiслюк-то стрелочник...
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26.02.2021 11:28
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Ты по что Стерненка заспдил, членограй?!
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26.02.2021 11:17 Відповісти
"Деоккупация Крыма - общая задача для мирового сообщества", - сказал Зеленский и ушел в короткий отпуск.
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26.02.2021 11:28 Відповісти
Деокупація Криму - спільне завдання для світової спільноти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 867
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26.02.2021 11:55 Відповісти
Вкотре)
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26.02.2021 20:37 Відповісти
Это вместо того, чтоб устранить причину? А вiслюк-то стрелочник...
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26.02.2021 11:28 Відповісти
у поросянко забули спитати
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26.02.2021 11:38 Відповісти
Та ішаки тільки маромойських не забувають спитати!
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26.02.2021 13:42 Відповісти
о да, да да общая, конечно. Какие шаги, гавнокомандующий?
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26.02.2021 11:46 Відповісти
"Делает конкретные шаги ... " А какие конкретно шаги? Тишина ...
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26.02.2021 13:03 Відповісти
Правильно. А "я вам ничего должен".
Постановщик задач, бл...ь!
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26.02.2021 13:34 Відповісти
"Впервые за годы после аннексии полуострова Украина делает конкретные шаги для возвращения захваченной территории."

Конченная мразь!
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26.02.2021 14:33 Відповісти
а деоккупация кипра ?
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26.02.2021 19:13 Відповісти
Пустозвон.
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26.02.2021 22:04 Відповісти
Ти ба...Він ще й доручення видає світовому співтоварицтву... Деокупація Криму - спільне завдання для світової спільноти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2135
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26.02.2021 22:42 Відповісти
Мировое сообщество оно такое, ему никак без подсказки не обойтись, особенно из самой коррумпированной и отсталой страны.
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27.02.2021 07:41 Відповісти
Нужно проголосовать в ООН на пленарной сессии о возврате Крыма Украине и москали уйдут. Еще и репарации выплатят!
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27.02.2021 08:20 Відповісти
 
 