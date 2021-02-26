РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9930 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Оккупация Крыма
4 171 18
Зеленский (16530) Крым (26016) деоккупация (837)

Деоккупация Крыма - общая задача для мирового сообщества, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Деоккупация Крыма - общая задача для мирового сообщества, - Зеленский

В настоящее время власти Украины осуществляют конкретные шаги для деоккупации Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня День сопротивления оккупации Крыма. Впервые за годы после аннексии полуострова Украина делает конкретные шаги для возвращения захваченной территории. Деоккупация Крыма - это общая задача для мирового сообщества, которое объединяется на площадке Крымской платформы. Крым - это Украина!", - отметил глава государства.

Как сообщалось, МИД призывает международное сообщество усилить санкционное давление на РФ.

Читайте также: Порошенко об оккупации Крыма в феврале 2014: В заблокированном спецназом РФ аэропорту Симферополя меня впервые в жизни назвали бандеровцем

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
"Деоккупация Крыма - общая задача для мирового сообщества", - сказал Зеленский и ушел в короткий отпуск.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:28
+2
Ты по что Стерненка заспдил, членограй?!
показать весь комментарий
26.02.2021 11:17
+2
Это вместо того, чтоб устранить причину? А вiслюк-то стрелочник...
показать весь комментарий
26.02.2021 11:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ты по что Стерненка заспдил, членограй?!
показать весь комментарий
26.02.2021 11:17 Ответить
"Деоккупация Крыма - общая задача для мирового сообщества", - сказал Зеленский и ушел в короткий отпуск.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:28 Ответить
Деокупація Криму - спільне завдання для світової спільноти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 867
показать весь комментарий
26.02.2021 11:55 Ответить
Вкотре)
показать весь комментарий
26.02.2021 20:37 Ответить
Это вместо того, чтоб устранить причину? А вiслюк-то стрелочник...
показать весь комментарий
26.02.2021 11:28 Ответить
у поросянко забули спитати
показать весь комментарий
26.02.2021 11:38 Ответить
Та ішаки тільки маромойських не забувають спитати!
показать весь комментарий
26.02.2021 13:42 Ответить
о да, да да общая, конечно. Какие шаги, гавнокомандующий?
показать весь комментарий
26.02.2021 11:46 Ответить
"Делает конкретные шаги ... " А какие конкретно шаги? Тишина ...
показать весь комментарий
26.02.2021 13:03 Ответить
Правильно. А "я вам ничего должен".
Постановщик задач, бл...ь!
показать весь комментарий
26.02.2021 13:34 Ответить
"Впервые за годы после аннексии полуострова Украина делает конкретные шаги для возвращения захваченной территории."

Конченная мразь!
показать весь комментарий
26.02.2021 14:33 Ответить
а деоккупация кипра ?
показать весь комментарий
26.02.2021 19:13 Ответить
Пустозвон.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:04 Ответить
Ти ба...Він ще й доручення видає світовому співтоварицтву... Деокупація Криму - спільне завдання для світової спільноти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2135
показать весь комментарий
26.02.2021 22:42 Ответить
Мировое сообщество оно такое, ему никак без подсказки не обойтись, особенно из самой коррумпированной и отсталой страны.
показать весь комментарий
27.02.2021 07:41 Ответить
Нужно проголосовать в ООН на пленарной сессии о возврате Крыма Украине и москали уйдут. Еще и репарации выплатят!
показать весь комментарий
27.02.2021 08:20 Ответить
 
 