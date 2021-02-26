Деоккупация Крыма - общая задача для мирового сообщества, - Зеленский
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В настоящее время власти Украины осуществляют конкретные шаги для деоккупации Крыма.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня День сопротивления оккупации Крыма. Впервые за годы после аннексии полуострова Украина делает конкретные шаги для возвращения захваченной территории. Деоккупация Крыма - это общая задача для мирового сообщества, которое объединяется на площадке Крымской платформы. Крым - это Украина!", - отметил глава государства.
Как сообщалось, МИД призывает международное сообщество усилить санкционное давление на РФ.
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