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Новини Політика України
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Медведчук (1323) Порошенко (13231) Сурков (201)

Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ

Депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук не готовий підтвердити достовірність опублікованих Цензор.НЕТ записів із голосами, схожими на його голос і голос колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова. Водночас він стверджує, що в 2014 році за дорученням і за згодою тодішнього президента Петра Порошенка вів переговори з російською владою на теми, які звучать у цьому записі.

"Чи була така розмова, я не пам'ятаю, я стверджувати не можу. Але теми, які там лунають, - звичайно, я їх знаю. Запитайте мене, і я відповім", - сказав він, в інтерв'ю "BBC News Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Теми щодо електроенергії, щодо обміну - так, це було, і це було саме наприкінці 2014 року", - додав він.

При цьому Медведчук зазначив, що голос людини на записі дійсно схожий на його голос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова

"Так, справді мені було запропоновано Порошенком зайнятися обміном ... І я врегулював питання, і ми отримали більше, ніж розраховувала українська сторона, і цей обмін відбувся 26 грудня 2014 року", - заявив Медведчук.

У зазначений Медведчуком день відбувся "великий обмін" 146 українських військових на 222 найманців РФ.

"Щодо електроенергії теж було - він (Порошенко. - Ред.) мене просив, ми (Медведчук і Сурков. - Ред.) вели переговори, і на 2015 рік були укладені контракти з постачання. Російська компанія "Інтер РАО" та "Укрінтеренерго" підписали контракт на експорт електроенергії з Росії до України, а також сторони домовилися про забезпечення надійного і безперебійного енергопостачання Криму", - сказав Віктор Медведчук.

Медведчук додав, що в постачанні російської електроенергії до України немає нічого дивного, нагадавши, що такі поставки продовжуються і понині.

Також читайте: У Раді потрібно створити ТСК у зв'язку з можливими переговорами Медведчука і Суркова, - "слуга народу" Корнієнко

В опублікованому Цензор.НЕТ записі ймовірний Сурков скаржиться ймовірному Медведчуку на погане ставлення до себе з боку тодішнього президента України Петра Порошенка.

"Тебе пропонували влаштувати міністром внутрішніх справ в Україні, мені розповіли", - зі сміхом каже своєму співрозмовнику людина з голосом, схожим на голос Медведчук.

"Була справа. Скажи, що я готовий", - лунає відповідь, після чого обидва співрозмовники голосно сміються.

Віктор Медведчук у відповідь на прохання прокоментувати цей момент розмови розповів, що у Петра Порошенка "були якісь особливості" у відносинах з Владиславом Сурковим.

На питання, чи міг Порошенко запропонувати Суркову зайняти пост міністра внутрішніх справ України, Медведчук сказав: "Я цього не відкидаю. Може, це було жартома. Але відкидати це не можна", ще раз підкресливши, що він не був особисто присутній під час розмови, коли могла прозвучати така пропозиція.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.

Також дивіться: "Зробімо вже і будемо рухатися, бл#", - Сурков і Медведчук у 2014 році обговорюють поставки електроенергії до Криму та обмін полоненими на Донбасі. АУДIО+розшифровка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Медведчук прокомментировал запись вероятного разговора с Сурковым, которую опубликовал Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6666
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26.02.2021 15:07
+31
вот именно такое заявление говорит - пахнет руцкой провокацыей.
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26.02.2021 15:01
+29
Всё подделка! «Жму руку. Обнимаю»- подделка. «Ночные визиты Медведчука к Порошенко- подделка. Мозг в черепной коробке порохобота- подделка.
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26.02.2021 15:07
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Коли спонсор терористів буде давати інтерв'ю Баканову?
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26.02.2021 15:30 Відповісти
Если Медведчук в 2014 г вёл переговоры с Сурковым с ведома и по поручению Порошенко, то в этом нет криминала. Какие-то комариные укусы. Если хотят укусить по-настоящему то надо подбирать более весомые обвинения.
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26.02.2021 15:33 Відповісти
Медведчук может очень многое рассказать о реальных отношениях Кремля и Банковой в первые годы войны. Вопрос лишь в том, какой в этом интерес самого Медведчука.
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26.02.2021 15:40 Відповісти
Договорняк с Зелей.
Совместно топят ПП и делят власть между собой.
То, что спонсор террористов медведчук на свободе, не вызывается даже на допросы, санкции липовые, подтверждает эту версию.
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26.02.2021 15:47 Відповісти
Никакой реальной власти Медведчуку у Зеленского никто конечно же не предлагает. А договорняк теоретически возможен в плане того, что Медведчук топит Порошенко, а взамен СБУ ослабляет хватку на его балабонах.)
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26.02.2021 16:27 Відповісти
В чем проявляется хватка СБУ на данный момент?
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26.02.2021 16:31 Відповісти
Пока в санкциях. Что бы не переросло в криминальное дело могут принудить к сотрудничеству со следствием. Ну это всё предположения, ты ведь понимаешь?) Я не уверен в том, что скальп Порошенко прям на столько уж нужен Зеленскому. Да и закрыть Петра за госизмену крайне сложно. Политические статьи в его случае не подходят. Нужно искать экономический криминал. Но Пётр очень осторожен. На полноценное дело видимо наскрести обвинений не могут. Поэтому работают в репутационном направлении. Миф о гетьмане нужно развенчивать. Он не менее вреден для Украины, чем деятельность Медведчука.
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26.02.2021 16:47 Відповісти
В санкциях?
Сколько компаний, фирм задекларированы самим медведчуком в декларации и против скольких из них вели санкции?
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26.02.2021 16:49 Відповісти
Против 19-и компаний так или иначе аффилированных с Медведчуком. Сколько ещё у Вити активов я не изучал. Не особо интересно.
Я на экзамене?)) Цель допроса? Медведчук ещё никогда не чувствовал себя так плохо в Украине, как сейчас. Спорить с этим фактом может только порохобот или совсем уж упоротый конспиролог.)) Для объективных оценок этого громкого решения СНБО нужно проследить за развитием событий. А для этого нужно время. И точно не два дня.
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26.02.2021 17:08 Відповісти
Для заключения под стражу при имеющихся доказательствах совершенного преступления не нужно много времени.
В декларации Медведчука около ста компаній, фирм ( декларация в открытом доступе ).
Есть версия почему санкции коснулись такого малого количества его бизнесов?
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26.02.2021 17:31 Відповісти
Для заключения под стражу в правовом государстве порой уходят годы. Факт преступления должен быть безукоризненно доказан. К сожалению не всегда это легко сделать юридически. А если угомонить негодяя нужно срочно? Вот в СНБО и нашли решение. Гибридный конфликт, гибридные решения.)
Санкции коснулись тех компаний, которые сотрудничают с оккупационными администрациями. Для ареста других активов видимо нет таких оснований. У нас ведь не дикий запад. Плюс под санкции попал целый ряд контор с российскими корнями.
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26.02.2021 17:44 Відповісти
Новьій канал медведчука начинает вещать уже СЕГОДНЯ.

Как украинские санкции влияют на работу компаний медведчука, зарегистрированньіх и работающих в россии, например, "Донские угли" или "Новошахтинский завод нефтепродуктов", или "Сєвастопольский державний університет"?
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26.02.2021 18:35 Відповісти
Картиночка с частью принадлежащего медведчуку ( СПРАВА ) и подсанкционньіми активами ( СЛЕВА )

Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3157
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26.02.2021 18:37 Відповісти
Есть такая же картинка с перечнем подсанкционных активов Медведчука до 2019г? Выложи пожалуйста. Надо бы сравнить.))
Что пытаешься доказать? Мало санкций? Мало! Медведчука за граты? Обеими руками За! Санкции фикция? Преждевременное безосновательное умозаключение!
Спишемся через месяцок. Обсудим.
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26.02.2021 18:54 Відповісти
Других и не хвалили за "войну" с медведчуком.
А из Зели его придворньіе пропагандоньі лепят непримиримого борцуна с ним.
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26.02.2021 19:03 Відповісти
Не важно что они лепят. Пора бы уже выработать иммунитет против любой пропаганды. Анализировать нужно события и факты, а не декларации и заявления. Санкции- факт. Их влияние и КПД оценивать преждевременно. Увижу их никчёмность, первым кину в Зеленского «камень».)) Этим и отличается гражданское общество от секты зобированных фанатиков.
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26.02.2021 19:18 Відповісти
Гоніть бариг, колаборантів, корупціонерів через стадіон на Ростов , без батонів в трусах.
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26.02.2021 15:48 Відповісти
Так одного прогнали и тут же выбрали другого.)) А за ним психонули и выбрали юмориста. Оказывается мало просто гнать. Нужно ещё и на правильное менять.
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26.02.2021 16:30 Відповісти

Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran

Сьогодні три медведчуківські телеканали у заздалегідь (ще до санкцій) підготовленій студії виходять у ефір під новим брендом.
Бо ніхто ні Медведчуку, ні Козаку офіційних звинувачень так і не пред'явив.

Визнаю: це була ефектна рекламна кампанія від Зеленського путінських телепомийок.
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26.02.2021 15:41 Відповісти
вот гавнюк...
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26.02.2021 15:42 Відповісти
манера разговора кагалская
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26.02.2021 15:48 Відповісти
Есть смысл валить все на Пороха, оманский это оценит, может даже простит😁😁😁
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26.02.2021 15:49 Відповісти
В записях Медвечук говорит- "Позвонил президенту в Австралию".
Какой президент был в 2014 году в Австралии?
В среду, 10 декабря 2014 года(!)- Петр Порошенко впервые в истории Украины посетил Австралию с официальным визитом.


"Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года", - заявил Медведчук.

В указанный Медведчуком день прошел "большой обмен" 146 украинских военных на 222 наемников РФ.Источник: https://censor.net/ru/n3250340Т.е. Медведчук звонил именно Порошенко, а не путину, который тоже был в Австралии в 2014году, но в другое время (как пытаются всё перекрутить и оправдать своего "солнышко" некоторые порохоботы).
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26.02.2021 15:55 Відповісти
))))сам то понял ,что высрал полную муйню,дебилко?почему мертвечук,который занимался тогда обменом ,не мог звонить Порошенко...кацапье равно дегенерат
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26.02.2021 16:18 Відповісти
гав гав гав...хватит тяфкать то.
И почему все маленькие собачки такие агрессивные? Наверное, потому что маленькие...
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26.02.2021 17:30 Відповісти
может потому, что ты кусок гавна? Собачки не любят гавно
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26.02.2021 19:20 Відповісти
Может потому что ты - враг рода человеческого?
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26.02.2021 19:22 Відповісти
медведчук подтвердил свое холопское положение в разговорах с сурковым - разъвязный разговор барина с холопом, которому позволены некоторые вольности. с ролью и сущностью ущербного холопа мертвечук справился.
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26.02.2021 16:02 Відповісти
и Порох привычно всем срет в штаны ))
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26.02.2021 16:16 Відповісти
В першу чергу собі коханому сере в штани, тому і пролетів на виборах
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26.02.2021 16:48 Відповісти
Стерненко подтвердит, ага Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7144
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26.02.2021 18:08 Відповісти
и получил ты, лапоть, в замен тупого клована, полегчало ?
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26.02.2021 19:21 Відповісти
лапоть хитрый, из Германии, а поди ж ты.
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26.02.2021 19:25 Відповісти
Розкажи но менi ясновельможна рузгощелепна пані , а в чому хитрість тут
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26.02.2021 19:43 Відповісти
А просто в тому, що ТИ - ПОЦ (с) Лесь
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01.03.2021 12:02 Відповісти
Знаєш в чому основна різниця між людиною і табуретом ?) З людиною можна дискутувати, а табуретові лише монолог читати . Давайпака, це мій останній месєдж в твою сторону , тупий піпл мені не цікавий .
І до речі могла б не напружуватися, а писати кацапською мовою я розумію твій бидлячий изик )
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01.03.2021 15:08 Відповісти
В мене як була Меркель так і є ). А отримали це диво ви хлопці та дiвчата(!), поміняли шило на мило, ну це ваш вибір, живіть радійте
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26.02.2021 19:41 Відповісти
вот и славненько...теперь пеце поросю уже не за чью спину прятаться и придётся отвечать за коллаборационизм,сдачу национальных интересов агрессору и финансирование агрессии против Украины.точка. (А восклицательный знак поставит суд)
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26.02.2021 16:21 Відповісти
Ещё один придурок ждёт не дождётся суда. Узбагойтесь уже,ждуны.))
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26.02.2021 16:25 Відповісти
А зесрань в школе училась?может вам инвалидность умственную давать?ну нельзя же быть такими тупонаивными все таки))))))
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26.02.2021 16:28 Відповісти
ти кацапе мову вчи, чи настільки тупорилий, що не здужаєш
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26.02.2021 17:47 Відповісти
лапоть, висрався? Навіщо тобі мова, якщо твоєму грінпоцу: "какая разница"?
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26.02.2021 19:23 Відповісти
ДУРНЯ!
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26.02.2021 16:35 Відповісти
НАЧЕБ-ТО ДО ВИБОРІВ ІЩЕ ДАЛЕКО, А ЗЕЛЕНІ БОТОФЕРМИ НАБИРАЮТЬ ОБЕРТІВ
Головне бруд кинути у Пороха. От це одна з обласних таких Зе-ферм за гроші у якості реклами розповсюджують
Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7485

Це тоді було, коли Бубочка шуткував з Москви "про отодвіганіє граніц"
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26.02.2021 16:26 Відповісти
160 свяней погибли на ферме , а медведчук-нет.
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26.02.2021 16:27 Відповісти
Сдает сывочолого...
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26.02.2021 16:31 Відповісти
так оно и тебя сдаст
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26.02.2021 17:02 Відповісти
ВСЕ ВИГЛЯДАЄ ТАК , ЩО ЗЕ ТА МЕРТВЕЧУК РІШИЛИ опустить ПОРОХА цими плівками . Та тільки нічого з цього не получиться
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26.02.2021 16:38 Відповісти
Знал я что Пётр патриот....но что бы настолько !!!???
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26.02.2021 16:53 Відповісти
Зєлєнський зрадник продовжує справу зрадника Порошенко.
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26.02.2021 16:55 Відповісти
..он уже давно заслужил на "пожизненное" ,как один из приведших Украину к войне...Их "контингент" ,который стучал в Киеве касками ,сейчас убивает граждан Украины, защищающих свою страну от агрессора..."НОСЯТСЯ" с подонком,как с "писаной" торбой..
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26.02.2021 17:07 Відповісти
Ну уже понятно, от разговоров с сурком он не отказывается.
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26.02.2021 17:45 Відповісти
Запитання: Якщо події відбувалися 2014 році, чому плівка виплила тільки зараз? Де вона лежала всі ці роки? Чому Медведчук не заперечує (хоч і не підтверджує) що голос на плівці належить йому? Чому він мовчав про "причетність Порошенко" раніше? І на останок, кому все це вигідно? Чий рейтинг падає?
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26.02.2021 18:43 Відповісти
Та нема ніяких плівок . Плівки підробити на студії звукозапису , це зараз - що плюнути . Іде безкінечна , і безуспішна війна з Порошенком , з його ростучим рейтингом . Воюють всі , ***** , мудачук , зебіли , та інше лайно , всі в одній "упряжці " . Мудачук , щоб насолити Петру , ще й не таке розкаже . Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 346 .
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26.02.2021 19:02 Відповісти
одно время мертвячук не вылазил из АП, как раз в период с конца 2014-го по осень 2015-го. и все ночами шастал, а не днем. видимо романтика у них с пэтрухой была...
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26.02.2021 18:54 Відповісти
Ти мабуть цілодобово с конца 2014-го по осень 2015-го, сидів в кущах під АП , і все це бачив своми очима . ?? Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8751 .
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26.02.2021 19:06 Відповісти
без меня хватало желающих.
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27.02.2021 13:54 Відповісти
видно тебя эти двое любили в два смычка, раз ты такой сведущий
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26.02.2021 19:27 Відповісти
ты свои сексуальные фантазии на меня не проецируй, извращенец. они сами справлялись.
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27.02.2021 13:54 Відповісти
Слышь ты украъинская сторона. Вали накуй в рюцькую сторону и не возвращайся. .....или здесь закопаем.
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26.02.2021 19:20 Відповісти
Гнида ! Слизька мерзотна гнида!!!!
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26.02.2021 19:48 Відповісти
Велике цабе Медведчук почванився перед Сурковим, що зателефонував до Пьотр Алєксєіча в Австралію, щоб той пообідав з Путіним, якого всі проігнорували.
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27.02.2021 14:44 Відповісти
Коментар щодо одного, дуже примітивного, фейку.
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28.02.2021 14:14 Відповісти
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