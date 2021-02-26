Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ
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Депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук не готовий підтвердити достовірність опублікованих Цензор.НЕТ записів із голосами, схожими на його голос і голос колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова. Водночас він стверджує, що в 2014 році за дорученням і за згодою тодішнього президента Петра Порошенка вів переговори з російською владою на теми, які звучать у цьому записі.
"Чи була така розмова, я не пам'ятаю, я стверджувати не можу. Але теми, які там лунають, - звичайно, я їх знаю. Запитайте мене, і я відповім", - сказав він, в інтерв'ю "BBC News Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Теми щодо електроенергії, щодо обміну - так, це було, і це було саме наприкінці 2014 року", - додав він.
При цьому Медведчук зазначив, що голос людини на записі дійсно схожий на його голос.
"Так, справді мені було запропоновано Порошенком зайнятися обміном ... І я врегулював питання, і ми отримали більше, ніж розраховувала українська сторона, і цей обмін відбувся 26 грудня 2014 року", - заявив Медведчук.
У зазначений Медведчуком день відбувся "великий обмін" 146 українських військових на 222 найманців РФ.
"Щодо електроенергії теж було - він (Порошенко. - Ред.) мене просив, ми (Медведчук і Сурков. - Ред.) вели переговори, і на 2015 рік були укладені контракти з постачання. Російська компанія "Інтер РАО" та "Укрінтеренерго" підписали контракт на експорт електроенергії з Росії до України, а також сторони домовилися про забезпечення надійного і безперебійного енергопостачання Криму", - сказав Віктор Медведчук.
Медведчук додав, що в постачанні російської електроенергії до України немає нічого дивного, нагадавши, що такі поставки продовжуються і понині.
В опублікованому Цензор.НЕТ записі ймовірний Сурков скаржиться ймовірному Медведчуку на погане ставлення до себе з боку тодішнього президента України Петра Порошенка.
"Тебе пропонували влаштувати міністром внутрішніх справ в Україні, мені розповіли", - зі сміхом каже своєму співрозмовнику людина з голосом, схожим на голос Медведчук.
"Була справа. Скажи, що я готовий", - лунає відповідь, після чого обидва співрозмовники голосно сміються.
Віктор Медведчук у відповідь на прохання прокоментувати цей момент розмови розповів, що у Петра Порошенка "були якісь особливості" у відносинах з Владиславом Сурковим.
На питання, чи міг Порошенко запропонувати Суркову зайняти пост міністра внутрішніх справ України, Медведчук сказав: "Я цього не відкидаю. Може, це було жартома. Але відкидати це не можна", ще раз підкресливши, що він не був особисто присутній під час розмови, коли могла прозвучати така пропозиція.
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
Совместно топят ПП и делят власть между собой.
То, что спонсор террористов медведчук на свободе, не вызывается даже на допросы, санкции липовые, подтверждает эту версию.
Сколько компаний, фирм задекларированы самим медведчуком в декларации и против скольких из них вели санкции?
Я на экзамене?)) Цель допроса? Медведчук ещё никогда не чувствовал себя так плохо в Украине, как сейчас. Спорить с этим фактом может только порохобот или совсем уж упоротый конспиролог.)) Для объективных оценок этого громкого решения СНБО нужно проследить за развитием событий. А для этого нужно время. И точно не два дня.
В декларации Медведчука около ста компаній, фирм ( декларация в открытом доступе ).
Есть версия почему санкции коснулись такого малого количества его бизнесов?
Санкции коснулись тех компаний, которые сотрудничают с оккупационными администрациями. Для ареста других активов видимо нет таких оснований. У нас ведь не дикий запад. Плюс под санкции попал целый ряд контор с российскими корнями.
Как украинские санкции влияют на работу компаний медведчука, зарегистрированньіх и работающих в россии, например, "Донские угли" или "Новошахтинский завод нефтепродуктов", или "Сєвастопольский державний університет"?
Что пытаешься доказать? Мало санкций? Мало! Медведчука за граты? Обеими руками За! Санкции фикция? Преждевременное безосновательное умозаключение!
Спишемся через месяцок. Обсудим.
А из Зели его придворньіе пропагандоньі лепят непримиримого борцуна с ним.
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
Сьогодні три медведчуківські телеканали у заздалегідь (ще до санкцій) підготовленій студії виходять у ефір під новим брендом.
Бо ніхто ні Медведчуку, ні Козаку офіційних звинувачень так і не пред'явив.
Визнаю: це була ефектна рекламна кампанія від Зеленського путінських телепомийок.
Какой президент был в 2014 году в Австралии?
В среду, 10 декабря 2014 года(!)- Петр Порошенко впервые в истории Украины посетил Австралию с официальным визитом.
"Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года", - заявил Медведчук.
В указанный Медведчуком день прошел "большой обмен" 146 украинских военных на 222 наемников РФ.Источник: https://censor.net/ru/n3250340Т.е. Медведчук звонил именно Порошенко, а не путину, который тоже был в Австралии в 2014году, но в другое время (как пытаются всё перекрутить и оправдать своего "солнышко" некоторые порохоботы).
И почему все маленькие собачки такие агрессивные? Наверное, потому что маленькие...
І до речі могла б не напружуватися, а писати кацапською мовою я розумію твій бидлячий изик )
Головне бруд кинути у Пороха. От це одна з обласних таких Зе-ферм за гроші у якості реклами розповсюджують
Це тоді було, коли Бубочка шуткував з Москви "про отодвіганіє граніц"