Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ

Депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук не готовий підтвердити достовірність опублікованих Цензор.НЕТ записів із голосами, схожими на його голос і голос колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова. Водночас він стверджує, що в 2014 році за дорученням і за згодою тодішнього президента Петра Порошенка вів переговори з російською владою на теми, які звучать у цьому записі.

"Чи була така розмова, я не пам'ятаю, я стверджувати не можу. Але теми, які там лунають, - звичайно, я їх знаю. Запитайте мене, і я відповім", - сказав він, в інтерв'ю "BBC News Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Теми щодо електроенергії, щодо обміну - так, це було, і це було саме наприкінці 2014 року", - додав він.

При цьому Медведчук зазначив, що голос людини на записі дійсно схожий на його голос.

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"Так, справді мені було запропоновано Порошенком зайнятися обміном ... І я врегулював питання, і ми отримали більше, ніж розраховувала українська сторона, і цей обмін відбувся 26 грудня 2014 року", - заявив Медведчук.

У зазначений Медведчуком день відбувся "великий обмін" 146 українських військових на 222 найманців РФ.

"Щодо електроенергії теж було - він (Порошенко. - Ред.) мене просив, ми (Медведчук і Сурков. - Ред.) вели переговори, і на 2015 рік були укладені контракти з постачання. Російська компанія "Інтер РАО" та "Укрінтеренерго" підписали контракт на експорт електроенергії з Росії до України, а також сторони домовилися про забезпечення надійного і безперебійного енергопостачання Криму", - сказав Віктор Медведчук.

Медведчук додав, що в постачанні російської електроенергії до України немає нічого дивного, нагадавши, що такі поставки продовжуються і понині.

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В опублікованому Цензор.НЕТ записі ймовірний Сурков скаржиться ймовірному Медведчуку на погане ставлення до себе з боку тодішнього президента України Петра Порошенка.

"Тебе пропонували влаштувати міністром внутрішніх справ в Україні, мені розповіли", - зі сміхом каже своєму співрозмовнику людина з голосом, схожим на голос Медведчук.

"Була справа. Скажи, що я готовий", - лунає відповідь, після чого обидва співрозмовники голосно сміються.

Віктор Медведчук у відповідь на прохання прокоментувати цей момент розмови розповів, що у Петра Порошенка "були якісь особливості" у відносинах з Владиславом Сурковим.

На питання, чи міг Порошенко запропонувати Суркову зайняти пост міністра внутрішніх справ України, Медведчук сказав: "Я цього не відкидаю. Може, це було жартома. Але відкидати це не можна", ще раз підкресливши, що він не був особисто присутній під час розмови, коли могла прозвучати така пропозиція.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.

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