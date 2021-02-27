Найближчими днями в кількох областях можуть встановити "червоний" рівень епіднебезпеки, - Ляшко

Найближчими днями в кількох областях України можуть встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області перебувають у "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Тобто у цих областях також можуть найближчими днями запровадити "червоний" рівень", - уточнив Ляшко.

Він також повідомив, що ситуація в Чернівецькій області, де з 1 березня запроваджуються карантинні обмеження "червоного" рівня епідемічної небезпеки, залишається невтішною.

"Тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у "коронавірусних" лікарнях прискорилися з 15% до 25%. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50-60 відсотків більше пацієнтів, ніж виписують. Середня зайнятість всіх типів ліжок "коронавірусних" лікарень у Чернівецькій області становить 60%. Попри те, що забезпеченість ліжками в регіоні значно перевищує середній показник по країні, окремі типи ліжок, наприклад реанімаційні ліжка, зайнято наразі на 55% на рівні області", - уточнив Ляшко.

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