Найближчими днями в кількох областях можуть встановити "червоний" рівень епіднебезпеки, - Ляшко
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Найближчими днями в кількох областях України можуть встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області перебувають у "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Тобто у цих областях також можуть найближчими днями запровадити "червоний" рівень", - уточнив Ляшко.
Він також повідомив, що ситуація в Чернівецькій області, де з 1 березня запроваджуються карантинні обмеження "червоного" рівня епідемічної небезпеки, залишається невтішною.
"Тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у "коронавірусних" лікарнях прискорилися з 15% до 25%. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50-60 відсотків більше пацієнтів, ніж виписують. Середня зайнятість всіх типів ліжок "коронавірусних" лікарень у Чернівецькій області становить 60%. Попри те, що забезпеченість ліжками в регіоні значно перевищує середній показник по країні, окремі типи ліжок, наприклад реанімаційні ліжка, зайнято наразі на 55% на рівні області", - уточнив Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Пандемия короновируса предоставила возможность осуществить так званую "великую перезагрузку" в целях становления новой общественной политики по контролю за людьми, экономикой и порядком посредством втягивания людей в конфликт друг с другом и запугивания людей в целях будущей вакцинации, чипизации… Распространение всякой волны об инфекционном заболевании обладает уникальной способностью вызывать у людей страх, тревогу, массовую истерию…, разобщая людей в обществе, бросая вызов социальной сплоченности среди населения и коллективной способности справляться с кризисом…
Например: "Социальная дистанция" (метр или метр и восемьдесят сантиметров) - это один из социальных экспериментов, проводимых сегодня, он относится к "шкале Богардуса", которая широко использовалась нацистами во время второй мировой войны. "Шкала социальной дистанции Богардуса" вызывает у людей негативные аффективные чувства, развивает ненависть среди людей. Это эксперимент, который проводится в Мире в настоящее время, разрушающий общество, делая коллектив разобщённым, борющимся за собственное выживание. А вынуждая носить маску, людей приучают молчать…
При этом нужно помнить, что нельзя достичь полного контроля пока у людей есть свой независимый доход, бизнес…, благодаря которому они обеспечивают себя и своих близких всем необходимым. Поэтому, для того чтобы попасть в зависимость от централизованной системы нужно предварительно уничтожать независимую экономику государств, обществ, семей, людей, при этом, убедившись в защите исключительно значительного бизнеса и в уничтожении исключительно малого.
Кризис экономики всегда открывает возможности новых видов контроля. Суть в том, что если люди не могут обеспечить себя базовым доходом, то правительство "с гуманных соображений" берет на себя обязанность обеспечить "базовим/социальным/минимальным доходом" каждого человека под условием, если исполните свой социальный долг (вакцинация, чипизация итдитп)…
думал все уже побеждено и повержено - трубы тогда накалились от поберных маршей,
а оно она как....
1,700,000 в среднем каждый день в штатах прививается.
J&J вроде завтра может получить сертификацию.
не знаю уже как ето все помогает, но вроде статистика по новым случаям заражения идет устойчиво вниз.
и да - конечно ни о какой индийской ширке не может быть и речи...
... ось так ШАНОВНІ придають ОЗНАКИ якоїсь гей-би законності в ТАКИХ чуттєвих питаннях .. в РУЧНОМУ режимі ... ні Рішення міської ні районної ні обласної РАД ні Верховної Ради.. ХТО уповноважував цих Клєрків обмежувати ПРАВА Громадян ХТО ... Де ЗАКОНОДАВЧА влада - що мовчимо ? ... ВСЕ заднім числом ... раніше це називалося МАХНОВЩИНА .. так нам нав"язують ХАОС замість Конституційного ладу ...спочатку понаставляли бронетехніки з бойовою зброєю ...хто це ЗРОБИВ вже 5 й день - який чи тверезий майор - НЕ законодавча влада а саме КЛЄРКИ якоїсь служби .... БУДЬТЕ пильні Люди ..критично оцінюймо ситуацію ... НЕ піддавайтеся плановому ПСИХОЗУ де-яких зацікавлених осіб ... перебісяться .. більше позитиву ..здорового глузду .. Будьте здорові
.Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД ..в РУЧНОМУ режимі якоїсь служби "протипожежної" - а НЕ в Законодавчому полі РАД . дивно самоусунулись -- буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені... далі дозволять зняти НАМОРДНИКИ і "щиро" посміхаючись скажуть - ТАК ВИ САМІ себе зробили - разом .. ...і НЕСВІДОМІ люди їм допомагають...