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Найближчими днями в кількох областях можуть встановити "червоний" рівень епіднебезпеки, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Курйози Суспільство

Найближчими днями в кількох областях можуть встановити

Найближчими днями в кількох областях України можуть встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області перебувають у "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Тобто у цих областях також можуть найближчими днями запровадити "червоний" рівень", - уточнив Ляшко.

Він також повідомив, що ситуація в Чернівецькій області, де з 1 березня запроваджуються карантинні обмеження "червоного" рівня епідемічної небезпеки, залишається невтішною.

"Тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у "коронавірусних" лікарнях прискорилися з 15% до 25%. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50-60 відсотків більше пацієнтів, ніж виписують. Середня зайнятість всіх типів ліжок "коронавірусних" лікарень у Чернівецькій області становить 60%. Попри те, що забезпеченість ліжками в регіоні значно перевищує середній показник по країні, окремі типи ліжок, наприклад реанімаційні ліжка, зайнято наразі на 55% на рівні області", - уточнив Ляшко.

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Топ коментарі
+7
Шмурдяк некуда девать?
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27.02.2021 12:22
+5
точнo, и откройте с кацапией - ото счастье нахлынет на горячие зеленые головы...
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27.02.2021 12:30
+4
Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области... З них лише одна область межує з ЄС! Зате дві межують з кацапами і Лугандоном!
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27.02.2021 12:32
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Шмурдяк некуда девать?
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27.02.2021 12:22 Відповісти
Короновирус-афёра планетарного масштаба.Умные люди написали для нас вот такой текст:

Пандемия короновируса предоставила возможность осуществить так званую "великую перезагрузку" в целях становления новой общественной политики по контролю за людьми, экономикой и порядком посредством втягивания людей в конфликт друг с другом и запугивания людей в целях будущей вакцинации, чипизации… Распространение всякой волны об инфекционном заболевании обладает уникальной способностью вызывать у людей страх, тревогу, массовую истерию…, разобщая людей в обществе, бросая вызов социальной сплоченности среди населения и коллективной способности справляться с кризисом…
Например: "Социальная дистанция" (метр или метр и восемьдесят сантиметров) - это один из социальных экспериментов, проводимых сегодня, он относится к "шкале Богардуса", которая широко использовалась нацистами во время второй мировой войны. "Шкала социальной дистанции Богардуса" вызывает у людей негативные аффективные чувства, развивает ненависть среди людей. Это эксперимент, который проводится в Мире в настоящее время, разрушающий общество, делая коллектив разобщённым, борющимся за собственное выживание. А вынуждая носить маску, людей приучают молчать…
При этом нужно помнить, что нельзя достичь полного контроля пока у людей есть свой независимый доход, бизнес…, благодаря которому они обеспечивают себя и своих близких всем необходимым. Поэтому, для того чтобы попасть в зависимость от централизованной системы нужно предварительно уничтожать независимую экономику государств, обществ, семей, людей, при этом, убедившись в защите исключительно значительного бизнеса и в уничтожении исключительно малого.
Кризис экономики всегда открывает возможности новых видов контроля. Суть в том, что если люди не могут обеспечить себя базовым доходом, то правительство "с гуманных соображений" берет на себя обязанность обеспечить "базовим/социальным/минимальным доходом" каждого человека под условием, если исполните свой социальный долг (вакцинация, чипизация итдитп)…
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27.02.2021 13:23 Відповісти
а етот как его, карантин выходного дня и с полуночи до двух ночи?
думал все уже побеждено и повержено - трубы тогда накалились от поберных маршей,
а оно она как....
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27.02.2021 12:24 Відповісти
Буковель через дупу выходить
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27.02.2021 12:28 Відповісти
точнo, и откройте с кацапией - ото счастье нахлынет на горячие зеленые головы...
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27.02.2021 12:30 Відповісти
Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области... З них лише одна область межує з ЄС! Зате дві межують з кацапами і Лугандоном!
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27.02.2021 12:32 Відповісти
Более дурацкого предложение еще не было... Может все границы закрыть: Так ведь надежнее....
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27.02.2021 15:12 Відповісти
Шмурдяк от московского улуса не пройдёт никогда.
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27.02.2021 12:31 Відповісти
Сегодня Южная Корея привила первые 18 000 своих граждан.Только сегодня.
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27.02.2021 12:32 Відповісти
у них дабл турбо режим потому шо.
1,700,000 в среднем каждый день в штатах прививается.
J&J вроде завтра может получить сертификацию.
не знаю уже как ето все помогает, но вроде статистика по новым случаям заражения идет устойчиво вниз.
и да - конечно ни о какой индийской ширке не может быть и речи...
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27.02.2021 12:44 Відповісти
33 нещастя покаталось на лижах і наробило біди.
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27.02.2021 12:43 Відповісти
ляшко, ізиді *****.
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27.02.2021 13:07 Відповісти
.
... ось так ШАНОВНІ придають ОЗНАКИ якоїсь гей-би законності в ТАКИХ чуттєвих питаннях .. в РУЧНОМУ режимі ... ні Рішення міської ні районної ні обласної РАД ні Верховної Ради.. ХТО уповноважував цих Клєрків обмежувати ПРАВА Громадян ХТО ... Де ЗАКОНОДАВЧА влада - що мовчимо ? ... ВСЕ заднім числом ... раніше це називалося МАХНОВЩИНА .. так нам нав"язують ХАОС замість Конституційного ладу ...спочатку понаставляли бронетехніки з бойовою зброєю ...хто це ЗРОБИВ вже 5 й день - який чи тверезий майор - НЕ законодавча влада а саме КЛЄРКИ якоїсь служби .... БУДЬТЕ пильні Люди ..критично оцінюймо ситуацію ... НЕ піддавайтеся плановому ПСИХОЗУ де-яких зацікавлених осіб ... перебісяться .. більше позитиву ..здорового глузду .. Будьте здорові



.Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД ..в РУЧНОМУ режимі якоїсь служби "протипожежної" - а НЕ в Законодавчому полі РАД . дивно самоусунулись -- буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені... далі дозволять зняти НАМОРДНИКИ і "щиро" посміхаючись скажуть - ТАК ВИ САМІ себе зробили - разом .. ...і НЕСВІДОМІ люди їм допомагають...
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27.02.2021 13:09 Відповісти
А я думав туди вакцину нормальну завезуть, а вони в розмальовки граються.
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27.02.2021 13:42 Відповісти
Смешно читать такие "приписи" МОЗ. Посмотрите вокруг... Полные магазины людей, полные троллейбусы, вагоны метро пассажиров с голыми(грязными) руками, но в масках, которые они надевают, входя в транспорт. Или длиннющие очереди возле метро людей без масок на морозе или на ветру, под дождем... Вы о чем, господа МОЗовцы, думаете? Не все имеют личные машины, чтобы по пробкам приехать на работу или передвиггаться по городам... Нужно не только требовать от людей выполнять меры предосторожности, но вам, прежде всего, правильно, грамотно и профессионально организовывать процессы обеспечения больниц для лечения больных не только ковидом (масса других болезней!). И ДОСТОЙНО финансировать лечение разных больных, а не только ковидных. А вы продожаете неустанно пиариться, запрещать прием плановых больных и привычно недоплачивать медикам... Скоро у нас и медиков не останется...или умр
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27.02.2021 15:09 Відповісти
ужас. Найближчими днями в кількох областях можуть встановити "червоний" рівень епіднебезпеки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9388
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27.02.2021 18:16 Відповісти
"Маски гэть, хотим болеть!" - девиз селян.
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28.02.2021 00:16 Відповісти
Все элементарно: от 30 до 50% маски не носят и карантин не блюдут. Или таскают одну маску неделями, изредка стирая. Потому как глубоко уверены что это дурость, их просто заставляют. А на самом деле маски бесполезны, а от короновируса лучше всего чеснок, сало и водка с перцем. Этот кретинизм невозможно победить, они обречены переболеть!
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28.02.2021 00:23 Відповісти
 
 