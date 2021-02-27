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На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У Луганській області почали вакцинувати військовослужбовців проти коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці пресслужба Луганської облдержадміністрації.

В ОДА заявили, що першим вакцину проти COVID-19 отримав капітан медичної служби в/ч А0206 Іван Стаценко, який безпосередньо надає допомогу військовим, хворим на коронавірус.

За словами начальника 59-го військового мобільного госпіталю полковника медичної служби Андрія Телефанка, спочатку вакцинують військових медиків. Поступово будуть вакциновані всі представники силових відомств. Наразі 6 800 доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca) з 14 300, які отримала Луганська область, спрямовано саме для імунізації захисників України.

"Всі, хто виявив бажання вакцинуватися, проходять обстеження у лікаря. Їм вимірюють температуру тіла, артеріальний тиск, збирають дані анамнезу. Після цього визначається, чи є протипоказання. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції на компоненти вакцини", - розповів Телефанко.

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Очільник Луганщини Сергій Гайдай особисто відвідав 59-й військовий мобільний госпіталь, на базі якого проводиться вакцинація військових, і перевірив організацію процесу.

"Всім, хто побоюється нової вакцини, зокрема літнім людям, я б радив подивитися на своє плече і побачити там нагадування про щеплення, які обов'язково всім їм робили в дитинстві. Слава Богу, всі здорові, а такі страшні хвороби, як віспа і поліомієліт, давно подолано", - прокоментував необхідність вакцинації Сергій Гайдай і додав, що обов'язково буде вакцинуватися, як тільки рівень антитіл у нього в крові стане нижчим норми. Нещодавно голова облдержадміністрації вже перехворів на коронавірус.

На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців 01

На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців 02
На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців 03
На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців 04
На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців 05
На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців 06

В ОДА нагадали, що в Луганській області перший етап вакцинації почався 25 лютого.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 лютого в Україні провакциновано проти коронавірусу 3051 людину.

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Топ коментарі
+9
Як піддослідних кролів українців вакцинують індійським шмурдяком, який навіть країни середнього достатку не беруть...безкоштовно.
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27.02.2021 12:31
+5
ПРОТЕСТУЮ!
Редактор, писать надо правильно - на луганщине начались клинические испытания не сертефицированной индийской вакциной на военнослужащих ВСУ, завезённой в Украину ЗЕлёной властью и лично вором Степановым.
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27.02.2021 12:36
+5
Йому мама не рАзрешила лайном вакцинуватися. Це "препарат" для "мудрого" наріду.
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27.02.2021 12:58
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Як піддослідних кролів українців вакцинують індійським шмурдяком, який навіть країни середнього достатку не беруть...безкоштовно.
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27.02.2021 12:31 Відповісти
Для военных это диверсия на уровне государственной измены.
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27.02.2021 12:40 Відповісти
+ если так пойдет дальше то можем остаться и без ВСУ и без врачей ...это диверсия !!!
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27.02.2021 12:56 Відповісти
Тут я полностью согласен на все 1000%. А говнокомандующий обещался вакцинироваться вмести с ними, но засцал гнида индийского шмурдяка для нищих.
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27.02.2021 12:58 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Редактор, писать надо правильно - на луганщине начались клинические испытания не сертефицированной индийской вакциной на военнослужащих ВСУ, завезённой в Украину ЗЕлёной властью и лично вором Степановым.
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27.02.2021 12:36 Відповісти
Терпите . Ещё три года ...
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27.02.2021 12:41 Відповісти
Терпят терпилы. Московиты, беларусы и т.д.
А в українців терпець уривається регулярно. Потім вони, українці, регулярно натягують очне яблуко на дупу тим, хто заївся і вважає себе паном або королем.
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27.02.2021 13:05 Відповісти
Владимир Зеленский: "Как Верховный Главнокомандующий я буду вакцинироваться от COVID-19 вместе с нашими военными"

8 февраля 2021 года - 11:59
https://president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-yak-verhovnij-golovnokomanduvach-ya-budu-66401

Опять соврал, Вовочка ?
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27.02.2021 12:39 Відповісти
Йому мама не рАзрешила лайном вакцинуватися. Це "препарат" для "мудрого" наріду.
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27.02.2021 12:58 Відповісти
Офигеть, кто такую вакцину закупал?
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27.02.2021 12:41 Відповісти
Вазеленський, степанов, радуцкій.
https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U
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27.02.2021 13:02 Відповісти
Те, кого выбрали 73%. Под девизом хуженебудет.
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27.02.2021 14:32 Відповісти
Министр Зеленского некто Степанов.
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27.02.2021 14:36 Відповісти
Здоров`я захисникам України!
Ганьби та смерті зрадникам та москалям!
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27.02.2021 12:44 Відповісти
водой из Ганга?...а чмо почему не укололось?
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27.02.2021 12:51 Відповісти
ВІТАЮ Всіх .. така ІНФА викликає потребу НЕГАЙНОГО захисту Наших ВОЇНІВ від УБЛЮДКІВ сіонітського ПЛЕМЕНІ = У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади...=
Шановні ВОЇНИ - нащадки незламних Духом захисників Добра і Правди - військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів - в стані Війни з агресором Росією...
Український народ складає Вам свою шану за вірність Батьківщині, стійкість, героїзм та волю ...Ми Громадяни України з Вами …
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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27.02.2021 12:54 Відповісти
..Шановні ВОЇНИ це ТРЕБА знати ..якщо Вам щось "нав"язують" -- для прикладу ВАКЦИНАЦІЯ .
Конвенція
про захист прав і гідності людини
щодо застосування біології та медицини:
Конвенція про права людини
та біомедицину

. .Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.

Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#Text
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27.02.2021 12:57 Відповісти
будь-хто,включно з військослужбовцями може відмовитись від вакцинації..
яка проблема,любитель крику Розновець?
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27.02.2021 20:18 Відповісти
Парламентська асамблея Ради Європи

Постанова No2361 (2021)

Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
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27.02.2021 12:59 Відповісти
На Луганщине начали COVID-вакцинацию военнослужащих - Цензор.НЕТ 6406
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27.02.2021 13:00 Відповісти
На Луганщине начали COVID-вакцинацию военнослужащих - Цензор.НЕТ 3343
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27.02.2021 13:04 Відповісти
Мои пацаны из 72-й , сей час под Авдеевкой стоят , послали на хер всех идиотов предлагающих им непонятную бормотуху.
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27.02.2021 13:29 Відповісти
В Швейцарии после вакцинации от Covid-19 умерли 16 человек
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27.02.2021 13:30 Відповісти
А в Швейцарии вакцинировали индийской мачмалой?
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27.02.2021 14:52 Відповісти
если бы индуской то вымерло бы полшвецарии и Швеция в придачу
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27.02.2021 15:27 Відповісти
голімий лахтінський пі...дьож.
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27.02.2021 20:12 Відповісти
«По состоянию на 24 февраля агентство Swissmedic проанализировало в общей сложности 364 заявления о предположительно нежелательных последствиях, имеющих отношение к вакцинации от Covid-19 в Швейцарии», - отметили в Swissmedic. Большинство этих уведомлений - соответственно 199 и 154 - касались вакцины Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, и вакцины американской компании Moderna. В 95 случаях речь шла о «серьезных» последствиях с медицинской точки зрения, которые потребовали, в частности, госпитализации вакцинированных. Это головная боль, вызываемое коронавирусом заболевание Covid-19 и аллергические реакции, включая анафилактический шок. В 16 из этих 95 случаев пациенты умерли «по прошествии более или менее длительного промежутка времени». Речь идет о людях, средний возраст которых составлял 86 лет. Большинство из них имели серьезные заболевания до прививки от коронавируса, в частности, сердечно-сосудистые и легочные.
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27.02.2021 16:11 Відповісти
если бы индуской то вымерло бы полшвецарии и Швеция в придачу
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27.02.2021 17:35 Відповісти
О да, от смертельного аденовируса? У которого нет участка, позволяющего его репликацию? Или от учачтка ДНК, кодирующего белок коронавируса? Который попадает в клетки каждого заболевшего коронавирусом?
Да Вы мастер гадания на кофейной гуще!
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27.02.2021 18:05 Відповісти
вот и иди накуй коли его себе сам пропагандон зэбыдлячий
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27.02.2021 18:24 Відповісти
Вы не первый кацап, ведущий на украинских ресурсах антиваксерскую пропаганду. Так что иди туда сам.
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27.02.2021 18:38 Відповісти
Небывалое событие - умерло 16 человек со средним возрастом 86 лет. У нас небывалое событие дожить до такого возраста.
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27.02.2021 16:20 Відповісти
в том то и дело что в Украине у людей здоровье намного хуже следовательно смертельные исходы будут на 15-25 лет моложе и это от качественной западной вакцыны а не от индуского дерьма от которого летальность будет в разы выше -не зря медики отказываются себе эту дрянь колот
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27.02.2021 17:38 Відповісти
Вранье. Например рассмотрим на таком примере

Швейцария летальность ковида 9961*100/554932=1.79%
Украина 25893*100/1342016=1.93%

Не сказал бы, что летальность в разы выше.
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27.02.2021 18:16 Відповісти
типова демагогія дурантинофілів.


померли від Ковід,чи вакцини?
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27.02.2021 20:14 Відповісти
ну дураку с фамилией дурда виднее
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27.02.2021 20:57 Відповісти
На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців - Цензор.НЕТ 4627
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27.02.2021 20:11 Відповісти
 
 