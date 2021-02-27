На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців
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У Луганській області почали вакцинувати військовослужбовців проти коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці пресслужба Луганської облдержадміністрації.
В ОДА заявили, що першим вакцину проти COVID-19 отримав капітан медичної служби в/ч А0206 Іван Стаценко, який безпосередньо надає допомогу військовим, хворим на коронавірус.
За словами начальника 59-го військового мобільного госпіталю полковника медичної служби Андрія Телефанка, спочатку вакцинують військових медиків. Поступово будуть вакциновані всі представники силових відомств. Наразі 6 800 доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca) з 14 300, які отримала Луганська область, спрямовано саме для імунізації захисників України.
"Всі, хто виявив бажання вакцинуватися, проходять обстеження у лікаря. Їм вимірюють температуру тіла, артеріальний тиск, збирають дані анамнезу. Після цього визначається, чи є протипоказання. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції на компоненти вакцини", - розповів Телефанко.
Очільник Луганщини Сергій Гайдай особисто відвідав 59-й військовий мобільний госпіталь, на базі якого проводиться вакцинація військових, і перевірив організацію процесу.
"Всім, хто побоюється нової вакцини, зокрема літнім людям, я б радив подивитися на своє плече і побачити там нагадування про щеплення, які обов'язково всім їм робили в дитинстві. Слава Богу, всі здорові, а такі страшні хвороби, як віспа і поліомієліт, давно подолано", - прокоментував необхідність вакцинації Сергій Гайдай і додав, що обов'язково буде вакцинуватися, як тільки рівень антитіл у нього в крові стане нижчим норми. Нещодавно голова облдержадміністрації вже перехворів на коронавірус.
В ОДА нагадали, що в Луганській області перший етап вакцинації почався 25 лютого.
Як повідомлялося, станом на ранок 27 лютого в Україні провакциновано проти коронавірусу 3051 людину.
Будь ласка, зачекайте...
Редактор, писать надо правильно - на луганщине начались клинические испытания не сертефицированной индийской вакциной на военнослужащих ВСУ, завезённой в Украину ЗЕлёной властью и лично вором Степановым.
А в українців терпець уривається регулярно. Потім вони, українці, регулярно натягують очне яблуко на дупу тим, хто заївся і вважає себе паном або королем.
8 февраля 2021 года - 11:59
https://president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-yak-verhovnij-golovnokomanduvach-ya-budu-66401
Опять соврал, Вовочка ?
https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U
Ганьби та смерті зрадникам та москалям!
Шановні ВОЇНИ - нащадки незламних Духом захисників Добра і Правди - військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів - в стані Війни з агресором Росією...
Український народ складає Вам свою шану за вірність Батьківщині, стійкість, героїзм та волю ...Ми Громадяни України з Вами …
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
Конвенція
про захист прав і гідності людини
щодо застосування біології та медицини:
Конвенція про права людини
та біомедицину
. .Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#Text
яка проблема,любитель крику Розновець?
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
Да Вы мастер гадания на кофейной гуще!
Швейцария летальность ковида 9961*100/554932=1.79%
Украина 25893*100/1342016=1.93%
Не сказал бы, что летальность в разы выше.
померли від Ковід,чи вакцини?