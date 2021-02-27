"Слуга народу" Веніславський про запровадження санкцій проти чиновників часів Януковича: Ускладнили життя зрадникам, обмеживши доступ до ресурсів
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Санкції проти українських чиновників часів Віктора Януковича, підозрюваних у державній зраді, можуть ускладнити життя зрадникам і позбавити їх доступу до грошей.
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, коментуючи нові санкції Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
На запитання, наскільки складно притягнути до відповідальності за держзраду, Веніславський відповів: "За наявності складу злочину "державна зрада", за наявності особи, яка підозрюється у вчиненні державної зради, за великим рахунком, складнощів з точки зору кримінального процесуального законодавства у притягненні до відповідальності немає. Це абсолютно однаково, як і інші злочини".
З приводу рішення РНБО нардеп зазначив, що йдеться про "тих громадян України, які перейшли 2014 року на бік ворога, і яких фізично немає в Україні".
"Тобто йдеться про тих осіб, щодо яких кримінальне провадження розслідується, але проблема полягає в тому, що особи перебувають на території країни-агресора, і тому ці справи так тягнуться. А рішення РНБО має на меті якраз ускладнити життя зрадникам з точки зору можливості доступу до їхніх ресурсів, статків тощо", - пояснив Веніславський.
Нагадаємо, 26 лютого РНБО схвалив санкції щодо 10 колишніх посадових осіб, підозрюваних у державній зраді. Серед фігурантів списку - ексголова МВС Віталій Захарченко, ексголова СБУ Олександр Якименко, екскомандувач ВМС України Денис Березовський та інші.
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Зеленский выселил из дома и лишил охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов, - Бутусов
Президент Зеленский, издав приказ о выселении, таким образом сам задокументировал попытку оказать давление на ключевого свидетеля. То есть Офис президента показал, что несет ответственность за предательство и пытается замести следы преступления.
Об этом в "Фейсбуке" пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.
"26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Евгения Пригожина - владельца российской частной военной компании "Вагнер", которая фактически является террористической организацией, ведущей войну в Украине и других странах мира. США усиливают давление на режим Путина, и расследует деятельность "Вагнера".
А в Украине 22 февраля без предупреждения и оповещения семья генерал-полковника ГУР МО Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Бурбу, который обладает информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственной защитой является, на данный момент, машина, предоставленная посольством США.
По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский приказал заставить замолчать свидетелей провала спецоперации по захвату российских террористов "Вагнера", которую проводило Главное управление разведки Минобороны совместно со спецслужбами США и Турции в июле 2020-го года.
Это произошло вскоре после того, как экс-начальник ГУР МО, а также ряд других высокопоставленных офицеров военной разведки дали показания в Государственном бюро расследований и в Генеральной прокуратуре, и полностью подтвердили факт предательства и срыва спецоперации против террористов "Вагнера" после совещания в Офисе президента 24 июля.
По данным Цензор.Нет, накануне выселения из Конча-Заспы, с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем "Беллигнкэт" Христо Грозевым. В противном случае Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от такой позорной сделки. И первые угрозы были тотчас осуществлены.
Президент Зеленский, издав приказ о выселении, таким образом сам задокументировал попытку оказать давление на ключевого свидетеля. То есть Офис президента показал, что несет ответственность за предательство и пытается замести следы преступления.
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По данным источников Цензор.Нет, такой беспрецедентный шантаж связан со скорым выходом первой части расследования Христо Грозева о ЧВК "Вагнера" и, в частности, о провале спецоперации по захвату террористов. По данным наших источников, Грозеву звонил лично глава ОП Андрей Ермак, обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме. Его услышали, но на сроки выхода фильма это никак не повлияет.
Я общался с Грозевым, и по его словам, первая часть "Вагнергейта" выйдет в марте, а летом будет большой фильм. Выселение Бурбы и попытка скрыть следы предательства, мне кажется, станут тем очевидным фактам, который покажет каждому зрителю "Нетфликс" в США насколько адекватно президент Зеленский руководит вопросами национальной обороны.
И немного о морали. Бурба жил в том же поселке в Конча-Заспе, где уже 8 месяцев сам Зеленский "временно проживает" в госрезиденции в 2000 метров. Видимо, выселяя Бурбу, Зеленский думал, что Конча-Заспа - это такая привилегия, от которой отказаться невозможно. Какая унизительная мелочность... Вам может не нравиться Бурба, но ведь в интересах государства обеспечить ему охрану, он же секретоноситель по многим операциям, которые продолжаются в настоящее время, если не в курсе, так спросите, что там к нам недавно поступило... Парадокс. Безопасность экс-начальника военной разведки в Украине обеспечивают американцы, которые за это вообще не отвечают и просто проявляют добрую волю.
Напоминаю, что я давал показания в ДБР по делу об утечке информации о "Вагнергейте". Требую официального заявления следствия - так был провал спецоперации или нет? Я разглашал информацию о спецоперации или всех обманул? Вы же 6 месяцев изучаете дело, когда скажете обществу правду? Ну, давайте, пусть не лживые пиарщики из ОП, а руководство ДБР сделает официальное заключение - было или не было?
Предупреждаю президента о последствиях. После того как вы распорядились снять охрану с руководителей ГУР МО, которые работали по "вагнеровцам", вы их всех подставили под вероятные российские диверсии. Мне кажется, именно такого результата ожидает российский шпион и предатель Украины Руслан Демченко, которого президент назначил начальником комитета по разведке. Но если что-то с гуровцами произойдет, вся ответственность за их судьбы будет полностью на Зеленском. И демонстрация под Офисом будет, в таком случае, совсем не мирной. И вот тогда фильм про "Вагнергейт" с президентом Украины в главной роли посмотрит весь мир", - пишет Юрий Бутусов.
5 березня Рада Європейського Союзу ухвалила блокування коштів відстороненого Верховною Радою з посади Президента України Віктора Януковича, його синів Олександра і Віктора, екс-прем'єра Миколи Азарова і його сина Олексія, братів Андрія і Сергія Клюєвих, екс-генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, бізнесмена Сергія Курченка - загалом 17 осіб з числа колишніх урядовців та наближених до екс-президента Януковича, які підозрюються в незаконному використанні бюджетних коштів. Екс-голова МВС Віталій Захарченко також ввійшов в цей список
ШО НЕ ТАК З ЧОКОЛЯДНИМИ ПАТРІОТАМИ ?????
🤪😝😜😅🤣😂😄🙃
До списку потрапили усунений президент Віктор Янукович і двоє його синів, екс-голова МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка і його син Артем, екс-голова СБУ Олександр Якименко, екс-прем'єр Микола Азаров і його син Олексій, екс-голова АП Андрій Клюєв і його брат Сергій, екс-заступник голови АП Андрій Портнов, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-заступник МВС Віктор Ратушняк, бізнесмен Сергій Курченко, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, екс-голова мінохоронздоров'я Раїса Богатирьова та радник Віктора Януковича Ігор Калінін.
До таких,як у Медведчука ?
Теперь эти ресурсы справедливо перешли в руки "Слуг народа!"
забрали медальки-побрякушки, которые и так никому из них и нам не нужны? звания забрали? и все? в задницу засунуть их звания... Они им до сраки! А ресурсы их и их выбл.дков ГДЕ? Где бабло их и х родственников ВСЕХ в Украине? Аудит в этом имуществе проведен? Счета их и их родственников, счета связанных с ними лиц, фирмы, счета фирм, квартиры, дачи, земля, авто... ГДЕ ***? В ПИ.ДЕ... Эти санкции, как мертвому золотой гроб...