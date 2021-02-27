"Слуга народу" Веніславський про запровадження санкцій проти чиновників часів Януковича: Ускладнили життя зрадникам, обмеживши доступ до ресурсів

Санкції проти українських чиновників часів Віктора Януковича, підозрюваних у державній зраді, можуть ускладнити життя зрадникам і позбавити їх доступу до грошей.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, коментуючи нові санкції Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, наскільки складно притягнути до відповідальності за держзраду, Веніславський відповів: "За наявності складу злочину "державна зрада", за наявності особи, яка підозрюється у вчиненні державної зради, за великим рахунком, складнощів з точки зору кримінального процесуального законодавства у притягненні до відповідальності немає. Це абсолютно однаково, як і інші злочини".

З приводу рішення РНБО нардеп зазначив, що йдеться про "тих громадян України, які перейшли 2014 року на бік ворога, і яких фізично немає в Україні".

"Тобто йдеться про тих осіб, щодо яких кримінальне провадження розслідується, але проблема полягає в тому, що особи перебувають на території країни-агресора, і тому ці справи так тягнуться. А рішення РНБО має на меті якраз ускладнити життя зрадникам з точки зору можливості доступу до їхніх ресурсів, статків тощо", - пояснив Веніславський.

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Нагадаємо, 26 лютого РНБО схвалив санкції щодо 10 колишніх посадових осіб, підозрюваних у державній зраді. Серед фігурантів списку - ексголова МВС Віталій Захарченко, ексголова СБУ Олександр Якименко, екскомандувач ВМС України Денис Березовський та інші.