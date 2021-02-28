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Зеленський завтра візьме участь у форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський завтра візьме участь у форумі

Президент України Володимир Зеленський 1 березня приєднається до Всеукраїнського форуму "Україна 30. Розвиток правосуддя".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Крім того, до заходу долучаться представники Офісу президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 і профільні експерти. Форум відбуватиметься у Києві 1-3 березня.

На полях форуму 1 березня також відбудеться підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками в межах державної програми "Доступна іпотека 7%".

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У заході візьмуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник із питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків і сім'ї-позичальники.

Зазначимо, всеукраїнський форум присвячено прийдешній 30-й річниці незалежності України. На ньому обговорюють питання і проблеми України на сучасному етапі.

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Топ коментарі
+17
Не забудьте запросити почесних гостей форуму: портнова, татарова, суддів вовків (обох) і прочую почесну юридичну тусовку яку зібрав під опікою клоун. Без них зібрання буде не повне
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28.02.2021 11:03
+12
Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" - Цензор.НЕТ 8170
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28.02.2021 10:58
+10
Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" - Цензор.НЕТ 6947После "дела"Стерненко и Шеремета?
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28.02.2021 10:57
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Зєля - хворумщик, та подивися що творять суддів Україні. Як в угоду твоїй владі приймають неправосудні рішення по ст. 130 КУпАПу. Головне для них не право, а палітічна коньюктура.
Так що, щоб ти так солодко незвіздів, а твій час втрачено. Твій поїзд вже пішов.
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28.02.2021 11:37 Відповісти
Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" - Цензор.НЕТ 6947После "дела"Стерненко и Шеремета?
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28.02.2021 10:57 Відповісти
Где осел оманский, а где правосудие! Гринпоц заботящийся о правосудии -это как убийца обеспокоенный здоровьем убиенного.
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28.02.2021 23:05 Відповісти
Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" - Цензор.НЕТ 8170
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28.02.2021 10:58 Відповісти
Зеленский примет участие, после того как примет причастие ( 2 дорожки кокса)
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28.02.2021 10:59 Відповісти
Он над нами издевался...
Ну сумасшедший - что возьмёшь!
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28.02.2021 11:03 Відповісти
Не забудьте запросити почесних гостей форуму: портнова, татарова, суддів вовків (обох) і прочую почесну юридичну тусовку яку зібрав під опікою клоун. Без них зібрання буде не повне
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28.02.2021 11:03 Відповісти
зеленский приймет участие в форуме, как обычно, в роли аниматора?
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28.02.2021 11:03 Відповісти
Форум з такою темою буде успішним, якщо зєлю і його кодло прямо з форуму потягнуть до СІЗО.
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28.02.2021 11:05 Відповісти
Мабуть вже вивчів слова нової ролі і дЄрмак дозволив випустити це на люди
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28.02.2021 11:06 Відповісти
Стерненко и Рифмастер пример твоего дебильного правосудия
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28.02.2021 11:07 Відповісти
еще военных генералов-рвазведчиков по миру пустил
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28.02.2021 12:28 Відповісти
...и наконец узнает,что это такое
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28.02.2021 11:11 Відповісти
ОН ПРИСОЕДИНИТСЯ, он должен получить указания лично.
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28.02.2021 11:11 Відповісти
Игрой на рояле порадует участников форума? Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" - Цензор.НЕТ 232
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28.02.2021 11:12 Відповісти
У ролі роялю виступають казкові свідки секти 8 відсотків!
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28.02.2021 11:23 Відповісти
розблокуйте роботу ВРП і ВККС і призначення/звільнення суддів спільно з громадськими організаціями!
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28.02.2021 11:30 Відповісти
портков з татарчиком будуть за кулісами суфлерами. а єрмак буде читати вголос детектив Ле Карре - "Шпион, вийди вон"
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28.02.2021 11:30 Відповісти
начинать нужно с кучмы...........
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28.02.2021 11:34 Відповісти
Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия"

та что там развивать? Юзика поставить верховным судьей с Ласточкиным. Они честные пацаны-все будет четко-зуб даю.
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28.02.2021 11:43 Відповісти
какое совпадение
я даже знаю про что будет вещать - про полную перезагрузку судебной системы путем назначения своих судей и взятие ее под контроль. тем более что "активисты" так сознательно ее требовали вчера. глас народа по расписанию
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28.02.2021 11:44 Відповісти
колыван сыграет на рояли ?
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28.02.2021 11:52 Відповісти
Тупицкого пригласили? И Кивалова. Очччень достойный человек, ага.
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28.02.2021 11:54 Відповісти
Жалкие потуги...
"Кроме того, на полях форума 1 марта состоится подписание первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" - и лично Леонид Ильич!
Ау!
Куда подевались сценаристы и режиссёры действительно талантливого шоу "Слуга народа" ??
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28.02.2021 11:57 Відповісти
Эх, если бы это помогло развитию правосудия! Впрочем, может услышит хоть часть правды. Уши то ему Ермак не закроет...
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28.02.2021 12:09 Відповісти
Зеленский это русская тварь на должности Президента Украины
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28.02.2021 12:16 Відповісти
"44. Шкодує, що судова влада все ще є однією з найменш довірених установ в Україні, і серйозно стурбована станом, в якому вона перебуває з жовтня 2019 року, яка призвела до демонтажу та реконструкції Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) у процесі переоцінки та набору суддів, які утримуються, тоді як близько 2000 суддів є вакантними; висловлює жаль з приводу того, що раніше ВККС не враховував думку Громадської ради доброчесності при переоцінці суддів, і закликає її робити це в майбутньому, щоб заповнити вакансії нижчих інстанцій суддями, які виконують етичні стандарти та норми доброчесності, які повністю відповідають Висновку No 969/2019 Венеціанської комісії; наполягає на якнайшвидшому відновленні ВККС на основі внесення змін до Закону № 3711 таким чином, що відповідає рішенню № 4-р / 2020 від 11 березня 2020 року Конституційного Суду України з метою створення незалежного ВККС на основі прозорого процедура відбору за участю міжнародних експертів; вважає, що уповноважений ВККС повинен мати можливість ефективно здійснювати відбір нових та перевіряти засідання суддів відповідно до правил та процедур, прийнятих самим ВККС, відповідно до його повноважень; наполегливо наполягає на перевірці доброчесності нереформованої Вищої ради юстиції (ВРЮ); закликає українську владу продовжувати та прискорювати реформу судової влади, щоб не підривати роботу новостворених антикорупційних установ,

45. Закликає Комісію розробити існуючі та нові інструменти у сфері верховенства права та належного врядування для моніторингу та оцінки прогресу в Україні, зокрема табло ЄС щодо правосуддя та механізму верховенства права, з метою забезпечення пильної перевірки поточні реформи та належне виявлення та виправлення можливих недоліків цих реформ;"

ЗВІТ про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС з Україною.
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28.02.2021 12:40 Відповісти
Спорим на 1000 баксов что на форуме не будет оппозиционных экспертов? Наверняка будут эксперты типа Венедиктовой, Геращенко, Арестовича, Мендель
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28.02.2021 15:44 Відповісти
Смешно...
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28.02.2021 21:39 Відповісти
Прозаседавшиеся! Одна болтовня и имитация деятельности.

30 форумов по 3 дня (90 дней!), на которых сидит правительство и пр. власть предержащие---у них на работу точно времени нет.
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28.02.2021 22:59 Відповісти
 
 