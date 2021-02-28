Зеленський завтра візьме участь у форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя"
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Президент України Володимир Зеленський 1 березня приєднається до Всеукраїнського форуму "Україна 30. Розвиток правосуддя".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.
Крім того, до заходу долучаться представники Офісу президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 і профільні експерти. Форум відбуватиметься у Києві 1-3 березня.
На полях форуму 1 березня також відбудеться підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками в межах державної програми "Доступна іпотека 7%".
У заході візьмуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник із питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків і сім'ї-позичальники.
Зазначимо, всеукраїнський форум присвячено прийдешній 30-й річниці незалежності України. На ньому обговорюють питання і проблеми України на сучасному етапі.
Будь ласка, зачекайте...
Так що, щоб ти так солодко незвіздів, а твій час втрачено. Твій поїзд вже пішов.
Ну сумасшедший - что возьмёшь!
та что там развивать? Юзика поставить верховным судьей с Ласточкиным. Они честные пацаны-все будет четко-зуб даю.
я даже знаю про что будет вещать - про полную перезагрузку судебной системы путем назначения своих судей и взятие ее под контроль. тем более что "активисты" так сознательно ее требовали вчера. глас народа по расписанию
"Кроме того, на полях форума 1 марта состоится подписание первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" - и лично Леонид Ильич!
Ау!
Куда подевались сценаристы и режиссёры действительно талантливого шоу "Слуга народа" ??
45. Закликає Комісію розробити існуючі та нові інструменти у сфері верховенства права та належного врядування для моніторингу та оцінки прогресу в Україні, зокрема табло ЄС щодо правосуддя та механізму верховенства права, з метою забезпечення пильної перевірки поточні реформи та належне виявлення та виправлення можливих недоліків цих реформ;"
ЗВІТ про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС з Україною.
30 форумов по 3 дня (90 дней!), на которых сидит правительство и пр. власть предержащие---у них на работу точно времени нет.