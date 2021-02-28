Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия"

Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта присоединится к Всеукраинскому форуму "Украина 30. Развитие правосудия".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Кроме того, к мероприятию присоединятся представители Офиса президента, правительства, парламента, дипломатического корпуса стран G7 и профильные эксперты. Форум будет проходить в Киеве 1-3 марта.

Кроме того, на полях форума 1 марта состоится подписание первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%".

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В мероприятии примут участие министр финансов Сергей Марченко, его заместитель по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, руководители банков и семьи-заемщики.

Отметим, всеукраинский форум посвящен грядущей 30-й годовщине независимости Украины. На нем обсуждают вопросы и проблемы Украины на современном этапе.

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