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Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский завтра примет участие в форуме

Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта присоединится к Всеукраинскому форуму "Украина 30. Развитие правосудия".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Кроме того, к мероприятию присоединятся представители Офиса президента, правительства, парламента, дипломатического корпуса стран G7 и профильные эксперты. Форум будет проходить в Киеве 1-3 марта.

Кроме того, на полях форума 1 марта состоится подписание первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организаторы акции выдвинули ряд требований под ОП: У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. ВИДЕО

В мероприятии примут участие министр финансов Сергей Марченко, его заместитель по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, руководители банков и семьи-заемщики.

Отметим, всеукраинский форум посвящен грядущей 30-й годовщине независимости Украины. На нем обсуждают вопросы и проблемы Украины на современном этапе.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+17
Не забудьте запросити почесних гостей форуму: портнова, татарова, суддів вовків (обох) і прочую почесну юридичну тусовку яку зібрав під опікою клоун. Без них зібрання буде не повне
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28.02.2021 11:03
+12
Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" - Цензор.НЕТ 8170
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28.02.2021 10:58
+10
Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" - Цензор.НЕТ 6947После "дела"Стерненко и Шеремета?
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28.02.2021 10:57
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Правила форума Совет форумчан
Зєля - хворумщик, та подивися що творять суддів Україні. Як в угоду твоїй владі приймають неправосудні рішення по ст. 130 КУпАПу. Головне для них не право, а палітічна коньюктура.
Так що, щоб ти так солодко незвіздів, а твій час втрачено. Твій поїзд вже пішов.
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28.02.2021 11:37 Ответить
Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" - Цензор.НЕТ 6947После "дела"Стерненко и Шеремета?
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28.02.2021 10:57 Ответить
Где осел оманский, а где правосудие! Гринпоц заботящийся о правосудии -это как убийца обеспокоенный здоровьем убиенного.
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28.02.2021 23:05 Ответить
Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" - Цензор.НЕТ 8170
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28.02.2021 10:58 Ответить
Зеленский примет участие, после того как примет причастие ( 2 дорожки кокса)
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28.02.2021 10:59 Ответить
Он над нами издевался...
Ну сумасшедший - что возьмёшь!
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28.02.2021 11:03 Ответить
Не забудьте запросити почесних гостей форуму: портнова, татарова, суддів вовків (обох) і прочую почесну юридичну тусовку яку зібрав під опікою клоун. Без них зібрання буде не повне
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28.02.2021 11:03 Ответить
зеленский приймет участие в форуме, как обычно, в роли аниматора?
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28.02.2021 11:03 Ответить
Форум з такою темою буде успішним, якщо зєлю і його кодло прямо з форуму потягнуть до СІЗО.
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28.02.2021 11:05 Ответить
Мабуть вже вивчів слова нової ролі і дЄрмак дозволив випустити це на люди
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28.02.2021 11:06 Ответить
Стерненко и Рифмастер пример твоего дебильного правосудия
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28.02.2021 11:07 Ответить
еще военных генералов-рвазведчиков по миру пустил
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28.02.2021 12:28 Ответить
...и наконец узнает,что это такое
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28.02.2021 11:11 Ответить
ОН ПРИСОЕДИНИТСЯ, он должен получить указания лично.
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28.02.2021 11:11 Ответить
Игрой на рояле порадует участников форума? Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" - Цензор.НЕТ 232
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28.02.2021 11:12 Ответить
У ролі роялю виступають казкові свідки секти 8 відсотків!
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28.02.2021 11:23 Ответить
розблокуйте роботу ВРП і ВККС і призначення/звільнення суддів спільно з громадськими організаціями!
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28.02.2021 11:30 Ответить
портков з татарчиком будуть за кулісами суфлерами. а єрмак буде читати вголос детектив Ле Карре - "Шпион, вийди вон"
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28.02.2021 11:30 Ответить
начинать нужно с кучмы...........
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28.02.2021 11:34 Ответить
Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия"

та что там развивать? Юзика поставить верховным судьей с Ласточкиным. Они честные пацаны-все будет четко-зуб даю.
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28.02.2021 11:43 Ответить
какое совпадение
я даже знаю про что будет вещать - про полную перезагрузку судебной системы путем назначения своих судей и взятие ее под контроль. тем более что "активисты" так сознательно ее требовали вчера. глас народа по расписанию
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28.02.2021 11:44 Ответить
колыван сыграет на рояли ?
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28.02.2021 11:52 Ответить
Тупицкого пригласили? И Кивалова. Очччень достойный человек, ага.
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28.02.2021 11:54 Ответить
Жалкие потуги...
"Кроме того, на полях форума 1 марта состоится подписание первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" - и лично Леонид Ильич!
Ау!
Куда подевались сценаристы и режиссёры действительно талантливого шоу "Слуга народа" ??
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28.02.2021 11:57 Ответить
Эх, если бы это помогло развитию правосудия! Впрочем, может услышит хоть часть правды. Уши то ему Ермак не закроет...
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28.02.2021 12:09 Ответить
Зеленский это русская тварь на должности Президента Украины
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28.02.2021 12:16 Ответить
"44. Шкодує, що судова влада все ще є однією з найменш довірених установ в Україні, і серйозно стурбована станом, в якому вона перебуває з жовтня 2019 року, яка призвела до демонтажу та реконструкції Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) у процесі переоцінки та набору суддів, які утримуються, тоді як близько 2000 суддів є вакантними; висловлює жаль з приводу того, що раніше ВККС не враховував думку Громадської ради доброчесності при переоцінці суддів, і закликає її робити це в майбутньому, щоб заповнити вакансії нижчих інстанцій суддями, які виконують етичні стандарти та норми доброчесності, які повністю відповідають Висновку No 969/2019 Венеціанської комісії; наполягає на якнайшвидшому відновленні ВККС на основі внесення змін до Закону № 3711 таким чином, що відповідає рішенню № 4-р / 2020 від 11 березня 2020 року Конституційного Суду України з метою створення незалежного ВККС на основі прозорого процедура відбору за участю міжнародних експертів; вважає, що уповноважений ВККС повинен мати можливість ефективно здійснювати відбір нових та перевіряти засідання суддів відповідно до правил та процедур, прийнятих самим ВККС, відповідно до його повноважень; наполегливо наполягає на перевірці доброчесності нереформованої Вищої ради юстиції (ВРЮ); закликає українську владу продовжувати та прискорювати реформу судової влади, щоб не підривати роботу новостворених антикорупційних установ,

45. Закликає Комісію розробити існуючі та нові інструменти у сфері верховенства права та належного врядування для моніторингу та оцінки прогресу в Україні, зокрема табло ЄС щодо правосуддя та механізму верховенства права, з метою забезпечення пильної перевірки поточні реформи та належне виявлення та виправлення можливих недоліків цих реформ;"

ЗВІТ про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС з Україною.
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28.02.2021 12:40 Ответить
Спорим на 1000 баксов что на форуме не будет оппозиционных экспертов? Наверняка будут эксперты типа Венедиктовой, Геращенко, Арестовича, Мендель
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28.02.2021 15:44 Ответить
Смешно...
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28.02.2021 21:39 Ответить
Прозаседавшиеся! Одна болтовня и имитация деятельности.

30 форумов по 3 дня (90 дней!), на которых сидит правительство и пр. власть предержащие---у них на работу точно времени нет.
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28.02.2021 22:59 Ответить
 
 