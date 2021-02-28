Зеленский завтра примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта присоединится к Всеукраинскому форуму "Украина 30. Развитие правосудия".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
Кроме того, к мероприятию присоединятся представители Офиса президента, правительства, парламента, дипломатического корпуса стран G7 и профильные эксперты. Форум будет проходить в Киеве 1-3 марта.
Кроме того, на полях форума 1 марта состоится подписание первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%".
В мероприятии примут участие министр финансов Сергей Марченко, его заместитель по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, руководители банков и семьи-заемщики.
Отметим, всеукраинский форум посвящен грядущей 30-й годовщине независимости Украины. На нем обсуждают вопросы и проблемы Украины на современном этапе.
Пожалуйста, подождите...
Так що, щоб ти так солодко незвіздів, а твій час втрачено. Твій поїзд вже пішов.
Ну сумасшедший - что возьмёшь!
та что там развивать? Юзика поставить верховным судьей с Ласточкиным. Они честные пацаны-все будет четко-зуб даю.
я даже знаю про что будет вещать - про полную перезагрузку судебной системы путем назначения своих судей и взятие ее под контроль. тем более что "активисты" так сознательно ее требовали вчера. глас народа по расписанию
"Кроме того, на полях форума 1 марта состоится подписание первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" - и лично Леонид Ильич!
Ау!
Куда подевались сценаристы и режиссёры действительно талантливого шоу "Слуга народа" ??
45. Закликає Комісію розробити існуючі та нові інструменти у сфері верховенства права та належного врядування для моніторингу та оцінки прогресу в Україні, зокрема табло ЄС щодо правосуддя та механізму верховенства права, з метою забезпечення пильної перевірки поточні реформи та належне виявлення та виправлення можливих недоліків цих реформ;"
ЗВІТ про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС з Україною.
30 форумов по 3 дня (90 дней!), на которых сидит правительство и пр. власть предержащие---у них на работу точно времени нет.