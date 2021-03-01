Знімки Дубінського з місця ДТП у Львівській області. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Події
За попередніми даними, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський виїхав на зустрічну смугу на трасі Київ-Чоп у Львівській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку BIHUS.info.
"Ось який вигляд мала ранкова аварія за участю нардепа Дубінського. ДТП сталося у Львівській області на трасі Київ-Чоп. За попередніми даними, автомобіль Дубінського виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з авто", - сказано в публікації.
Нагадаємо, виключений із фракції "слуг народу" нардеп Олександр Дубінський сьогодні близько 6:20 ранку потрапив у ДТП у Львівській області.
Топ коментарі
+75 Welt Schmerz
показати весь коментар01.03.2021 19:44
+75 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар01.03.2021 19:47
+67 саша паламарчук
показати весь коментар01.03.2021 19:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Буй у тебя не вырос меня учить.
Тойота та Джип Широкий ніхто не поступився шляхом.
22 декабря 2017 года
ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУСервис Центр:ТСЦ 8046, М. КИЇВ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, 104Марка Модель:TOYOTA LAND CRUISER 200Год выпуска:2017Цвет:ЧОРНИЙТип ТС:ЛЕГКОВИЙКузов:УНІВЕРСАЛ-BТопливо:ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВООбъем двигателя:4461 см³Вес без/с нагрузкой:2585 кг / 3350 кгАдрес регистрации:М.КИЇВ, РАЙОН ДАРНИЦЬКИЙ
Собственник:
у нас не полиция, а соплежуи какие-то.
и пойдет как небит некрашен еще поездит лет пять пока не проржавеет
Поэтому проще через Венгрию транзитом
а теперь (козлу как с гуся вода).. ваще расстроил..
https://www.google.com.ua/maps/@49.2686988,23.8728377,3a,52.3y,311.64h,78.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOJjhUn7WIWWP31vTYEEyjA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
Аналогічне запитання: що з водієм та пасажирами (якщо були) джипа ?
пока Дубинеску на свободе