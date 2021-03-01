Знімки Дубінського з місця ДТП у Львівській області. ФОТОрепортаж

За попередніми даними, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський виїхав на зустрічну смугу на трасі Київ-Чоп у Львівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку BIHUS.info.

"Ось який вигляд мала ранкова аварія за участю нардепа Дубінського. ДТП сталося у Львівській області на трасі Київ-Чоп. За попередніми даними, автомобіль Дубінського виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з авто", - сказано в публікації.









Нагадаємо, виключений із фракції "слуг народу" нардеп Олександр Дубінський сьогодні близько 6:20 ранку потрапив у ДТП у Львівській області.

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