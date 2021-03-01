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Снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По предварительным данным, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп во Львовской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу BIHUS.info.
"Вот как выглядела утренняя авария с участием нардепа Дубинского. ДТП произошло во Львовской области на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу и столкнулся с авто", - говорится в публикации.
Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский сегодня около 6:20 утра попал в ДТП во Львовской области.
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Буй у тебя не вырос меня учить.
Тойота та Джип Широкий ніхто не поступився шляхом.
22 декабря 2017 года
ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУСервис Центр:ТСЦ 8046, М. КИЇВ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, 104Марка Модель:TOYOTA LAND CRUISER 200Год выпуска:2017Цвет:ЧОРНИЙТип ТС:ЛЕГКОВИЙКузов:УНІВЕРСАЛ-BТопливо:ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВООбъем двигателя:4461 см³Вес без/с нагрузкой:2585 кг / 3350 кгАдрес регистрации:М.КИЇВ, РАЙОН ДАРНИЦЬКИЙ
Собственник:
у нас не полиция, а соплежуи какие-то.
и пойдет как небит некрашен еще поездит лет пять пока не проржавеет
Поэтому проще через Венгрию транзитом
а теперь (козлу как с гуся вода).. ваще расстроил..
https://www.google.com.ua/maps/@49.2686988,23.8728377,3a,52.3y,311.64h,78.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOJjhUn7WIWWP31vTYEEyjA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
Аналогічне запитання: що з водієм та пасажирами (якщо були) джипа ?
пока Дубинеску на свободе