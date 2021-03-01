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Новости Происшествия ДТП
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ДТП (7443) Львовщина (2684) Дубинский Александр (413)

Снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

По предварительным данным, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу BIHUS.info.

"Вот как выглядела утренняя авария с участием нардепа Дубинского. ДТП произошло во Львовской области на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу и столкнулся с авто", - говорится в публикации.

Снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинского могут лишить статуса главы "слуг народа" Киевщины, - Кирилл Тимошенко

Снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области 02
Снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области 03
Снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области 04
Снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области 05

Также читайте: "Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский сегодня около 6:20 утра попал в ДТП во Львовской области.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+75
А де власне собачий ріт?
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01.03.2021 19:44
+75
Под намордником
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01.03.2021 19:47
+67
СМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 4140
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01.03.2021 19:48
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і всьо???
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01.03.2021 19:43 Ответить
На жаль все. СМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 532
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01.03.2021 19:58 Ответить
Почав "приводити" майновий стан у відповідності до декларації...
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01.03.2021 20:27 Ответить
А де власне собачий ріт?
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01.03.2021 19:44 Ответить
Под намордником
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01.03.2021 19:47 Ответить
СМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 4109
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01.03.2021 19:55 Ответить
так він дума, шо його собачому роду нема переводу))
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01.03.2021 19:53 Ответить
так вiн думав, а Господь вирішив по своєму
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01.03.2021 20:15 Ответить
Одне те, що дубінське почало думати, - вже нечуваний успіх!
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02.03.2021 16:01 Ответить
На автомойке отстируют от поноса.
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01.03.2021 20:19 Ответить
Так ріт чи рід? ЗМІ опублікували знімки Дубінського з місця ДТП у Львівській області - Цензор.НЕТ 8545
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01.03.2021 21:07 Ответить
Обидва варіанти правильні
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02.03.2021 01:49 Ответить
А що він там забув? Рішав питання з таможнею?
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01.03.2021 19:44 Ответить
А не в Румунію їхав?
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01.03.2021 19:56 Ответить
Чувак, лечись пока не поздно, а?
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01.03.2021 19:48 Ответить
У тебя пупок вылез? Ты его войлоком заткнул? Еще не заросло? Ну и вали кулем, масяня.

Буй у тебя не вырос меня учить. СМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 3403
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01.03.2021 19:50 Ответить
А номер 7805 что может означать?
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01.03.2021 19:53 Ответить
що ти зажав гроші на номер 9999
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01.03.2021 19:59 Ответить
Нічого СМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 9941
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01.03.2021 20:13 Ответить
Это не из той же оперы, шо и "башни-близнецы в Нью Йорке взорвала секта сатанистов-педофилов под руководством рептилоидов"?
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01.03.2021 20:19 Ответить
Два зебила - це сила!!!
Тойота та Джип Широкий ніхто не поступився шляхом.
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01.03.2021 19:46 Ответить
Номер Дубінського засвітили АА9955ХМ.

22 декабря 2017 года
ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУСервис Центр:ТСЦ 8046, М. КИЇВ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, 104Марка Модель:TOYOTA LAND CRUISER 200Год выпуска:2017Цвет:ЧОРНИЙТип ТС:ЛЕГКОВИЙКузов:УНІВЕРСАЛ-BТопливо:ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВООбъем двигателя:4461 см³Вес без/с нагрузкой:2585 кг / 3350 кгАдрес регистрации:М.КИЇВ, РАЙОН ДАРНИЦЬКИЙ
Собственник:
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01.03.2021 19:53 Ответить
То не Джип Широкий, а дешевий Джип Компас...
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01.03.2021 19:57 Ответить
То я умовно вказав, тепер тому ждипу місце лише на звалищі, а дубу за нього платити.
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01.03.2021 19:58 Ответить
ему в карму плюс за уничтожение Компаса ЗМІ опублікували знімки Дубінського з місця ДТП у Львівській області - Цензор.НЕТ 1349 - позор для Джипа но хорошо что их прекратили делать
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01.03.2021 20:42 Ответить
Ну новий Компас нічо так, особливо Трейлхок (if you know what I mean)
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01.03.2021 21:03 Ответить
А Jeep як мав поступитись? Підскочити чи в кювет шуганути? Блін, цікаво, як ти поступишся, коли тобі таке дубінське в лобову вискочить.
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01.03.2021 20:14 Ответить
Можна було прибити цю скотину на місці, в моєму місті і така халява була. А що, фара розбита, а "мама любить швидкість" на смерть... Буває й таке
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01.03.2021 19:48 Ответить
СМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 4140
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01.03.2021 19:48 Ответить
Живий,падло? От мля...
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01.03.2021 19:48 Ответить
Ду.инский схематоз.растаможка каждому! Не нарушайте ст24 конституции. Права для всех одинаковы
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01.03.2021 19:49 Ответить
Фару, дверь под замену, ну и по мелочи.
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01.03.2021 19:50 Ответить
і прокладку також.
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01.03.2021 20:00 Ответить
куда же он лыжи так навострил чтобы нестись с Киева ночью и в 6:22 выехать на встречку во Львовской области в 120 км от границы?
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01.03.2021 19:51 Ответить
Стрийська траса - це дорога на Закарпаття.... до кордону ще з 200 км залишалося.... а можливо, це падло їхало в Славськ - там, конкуренти його бородатої бабусі, починають будувати новий гірсько лижний курорт (район Волосянки).... по прогнозах, Буковель каломойші понесе серйозні втрати після запуску цього проекту
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01.03.2021 20:01 Ответить
Так, у нинішньому сезоні там аншлаг и просто п*дць..Кому той Буковель буде потрібен, коли познімають карантинні обмеження на гірськолижних курортах Європи?.. Ось тоді і понесе серьозні втрати ) Так, хіба що вихідного дня курортик. Занадто дорогий до того ж.
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01.03.2021 20:43 Ответить
На присягу в Бухарест через Закарпатье
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01.03.2021 20:05 Ответить
#мамамилараму
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01.03.2021 19:51 Ответить
наверно мама уже не любит скорость,после того,как ее отдирали с сидения
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01.03.2021 20:17 Ответить
то есть как неоплаченные штрафы? он что, неподсуден или что?
у нас не полиция, а соплежуи какие-то.
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01.03.2021 19:52 Ответить
Вот что Джипу теперь делать? Там средней стойке капец, крышу, скорее всего, повело, задняя арка задета. Кроме того еще навесное - крыло, двери. Хрен еще мастера найдешь, который за такую работу возьмется.
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01.03.2021 19:52 Ответить
вырезать среднюю стойку поперек порогов до середины дна и крыши, переклеить таблички
и пойдет как небит некрашен ЗМІ опублікували знімки Дубінського з місця ДТП у Львівській області - Цензор.НЕТ 1932 еще поездит лет пять пока не проржавеет
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01.03.2021 20:51 Ответить
СМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 3673 Мама была за рулём, сто пудов.
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01.03.2021 19:52 Ответить
Судя по фото - не повезло. К сожалению, выжил.
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01.03.2021 19:53 Ответить
разочаровал, думал мозги на асфальте
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01.03.2021 19:55 Ответить
Не знаю что случилось,но думаю виноваты соросята.
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01.03.2021 19:55 Ответить
На крайняк порохоботи))
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01.03.2021 19:57 Ответить
румын дубинеску границу попутал?) ему в Черновцы нужно было ехать
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01.03.2021 19:56 Ответить
Там проезжать сложней, и если покажет приглашение на присягу, то погранцы могут поинтересоваться знанием румынского языка.

Поэтому проще через Венгрию транзитом
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01.03.2021 20:08 Ответить
Жаль. Живой, падла! СМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 2103
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01.03.2021 19:57 Ответить
Я б на месте гайцев набил бы ему рыло и списал на ДТП. Пусть попробует доказать.
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01.03.2021 20:01 Ответить
Выжил всё-таки убоюдок... Ну ничего,у этого недоноска впереди ещё много "приключений"...
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01.03.2021 20:01 Ответить
Ээээх ДУБИНУШКА УХНЕМ СМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 8304вот и УХНУЛ ,жаль что мало ... СМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 1516
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01.03.2021 20:03 Ответить
г*ндон ! сначала ДТП устроил...
а теперь (козлу как с гуся вода).. ваще расстроил..
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01.03.2021 20:07 Ответить
Головне,щоб люди не пострадали.Тупий собачий рот...То таке
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01.03.2021 20:11 Ответить
Там що, ні у кого дідівського "шмайсера" не знайшлосьСМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 2986
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01.03.2021 20:12 Ответить
Не дідівського, а дідового. То є різні поняття, до речі. В нас, наприклад, сьогодні влада дідівська, тобто, тупа і бездарна.
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01.03.2021 20:17 Ответить
"Шмайсерів" вистачає. Інша справа, що чоловік просто не сподівався такого щастя - за призначенням застосувати ту штуку.
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02.03.2021 16:07 Ответить
Життя пішло наперекосяк. Спочатку санкції, тепер аварія і можливо й далі буде. Карма за "собачий рот". Як кажуть "догавкався".
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01.03.2021 20:13 Ответить
яка то карма? От якби витребувати з нього всі штрафи, гроші на нову автівку цьому власнику (бо після подібної аварії машину можна викидати чи сдавати на розборку), тоді ще можна було б так вважати
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01.03.2021 20:36 Ответить
"Можливо й далі буде". Передбачаю різні варіанти.
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01.03.2021 22:02 Ответить
А їхав таки - до біндєровців , а не в свою ДиРу .!! Може хотів здатись в плєн . ? СМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 1664 .
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01.03.2021 20:18 Ответить
Повторю свій допис вранці:Ось і розвінчуються міфи про супер націоналістів нинішньої Галичини. В сорок п"єтому така гнида, як дупінській, без конвою супроводу проїхав би 5-10 кілометрів за Збруч до зустрічі з чергою з MG-42. А воно аж біля Стрия гасає, сволота, та ще й травмує галичан.
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01.03.2021 20:34 Ответить
Згодний . В 45 му , цей сраний малорос , на західній Україні , вже напевно годував би хробаків . Ех-х ,, не той тепер Миргород ,, Хорол - річка не та . ЗМІ опублікували знімки Дубінського з місця ДТП у Львівській області - Цензор.НЕТ 3692 .
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01.03.2021 20:55 Ответить
Заклинило...
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01.03.2021 21:24 Ответить
тю...... а гдэ мясо тушка ? ЗМІ опублікували знімки Дубінського з місця ДТП у Львівській області - Цензор.НЕТ 7956
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01.03.2021 20:28 Ответить
Живуче говеня...
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01.03.2021 20:37 Ответить
ось точка де саме це сталося. Там крутий поворот направо(Дуб їхав зі сторони Чопа) і він вискочив на зустрічку.
https://www.google.com.ua/maps/@49.2686988,23.8728377,3a,52.3y,311.64h,78.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOJjhUn7WIWWP31vTYEEyjA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
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01.03.2021 20:39 Ответить
Жаль, что не насмерть
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01.03.2021 21:09 Ответить
Де водій машини, постраждалої від Бєніного пса, як його самопочуття?
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01.03.2021 21:18 Ответить
Живуча зараза.
Аналогічне запитання: що з водієм та пасажирами (якщо були) джипа ?
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01.03.2021 21:27 Ответить
Никто не пострадал и слава Богу!
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01.03.2021 21:40 Ответить
Не інакше як мама за кемом була... І к гадалкє нє хаді ! Бо тільки вона "любіт скорасть " ! Знімки Дубинського з місця ДТП у Львівській області - Цензор.НЕТ 5857
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01.03.2021 21:54 Ответить
Очень жаль , что это зеленое падло не сдохло.
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01.03.2021 21:54 Ответить
АЖАЛЬ -НАДО БЫЛО ДОБИТЬ !
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01.03.2021 22:21 Ответить
Недолуге чмо цей тупинський, нащо на нього час марнувати...
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01.03.2021 22:57 Ответить
Мама уже не любит скорость.😜
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01.03.2021 23:33 Ответить
За создание аварийной ситуации сразу забирают права. У простых людей...
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02.03.2021 00:32 Ответить
І рот цілий? От засада! Невдобно як вийшло!
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02.03.2021 00:50 Ответить
Питар.
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02.03.2021 01:20 Ответить
страшно по дорогам ездить
пока Дубинеску на свободе
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02.03.2021 08:55 Ответить
Что этому уже голову пришили?
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02.03.2021 08:56 Ответить
да он же бухой
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02.03.2021 19:13 Ответить
 
 