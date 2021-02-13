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Новости Политика Украины
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Дубинского могут лишить статуса главы "слуг народа" Киевщины, - Кирилл Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинского могут лишить статуса главы

Попавшего под санкции США и исключенного из парламентской фракции "Слуга народа" нардепа Александра Дубинского могут лишить должности руководителя ячейки партии в Киевской области.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В партии будет, я так понимаю, в ближайшие дни какое-то собрание по этому поводу, они будут решать вопрос именно по главе Киевского областного отделения партии "Слуга народа"", - сказал Тимошенко.

Он уточнил, что партию собирают специально для решения этого вопроса.

"Именно и будет собираться партия по этому поводу", - добавил Тимошенко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Также на Цензор.НЕТ: Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Сходняк СН все время переносится. То погода, то просто страшно...
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12.02.2021 23:16
+5
сн то не партия то наскоро с дибилов сколоченная говняночка Дубинского могут лишить статуса главы "слуг народа" Киевщины, - Кирилл Тимошенко - Цензор.НЕТ 4127от и фсе
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12.02.2021 23:20
+4
Про всяк випадок

Дубинского могут лишить статуса главы "слуг народа" Киевщины, - Кирилл Тимошенко - Цензор.НЕТ 6986
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12.02.2021 23:22
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Сходняк СН все время переносится. То погода, то просто страшно...
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12.02.2021 23:16 Ответить
А он что до сих пор руководитель!? ГлавнІЙ ПО кИЕВУ?! Як то кажут: НА ТОБІ. Вср@вся!
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12.02.2021 23:20 Ответить
Дубинського й досі не позбавили статусу?! Що ж це робиться?!
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13.02.2021 09:43 Ответить
сн то не партия то наскоро с дибилов сколоченная говняночка Дубинского могут лишить статуса главы "слуг народа" Киевщины, - Кирилл Тимошенко - Цензор.НЕТ 4127от и фсе
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12.02.2021 23:20 Ответить
На з'їзді СН Миколи Тищенка офіційно відправили керувати закарпатської осередком СН і будувати аеропорт.

Дубинского могут лишить статуса главы "слуг народа" Киевщины, - Кирилл Тимошенко - Цензор.НЕТ 4251
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12.02.2021 23:24 Ответить
Уж, простите, но прочиталось немножко другое: "Дубинского могут лишить главы"...
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12.02.2021 23:21 Ответить
Он не много потеряет. По его выходкам не скажешь что имеет голову на плечах
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12.02.2021 23:36 Ответить
Дивлячись якої голови.
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12.02.2021 23:51 Ответить
Про всяк випадок

Дубинского могут лишить статуса главы "слуг народа" Киевщины, - Кирилл Тимошенко - Цензор.НЕТ 6986
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12.02.2021 23:22 Ответить
Созывать съезд из-за пенделя с вашингтонского обкома?
Дубинского могут лишить статуса главы "слуг народа" Киевщины, - Кирилл Тимошенко - Цензор.НЕТ 1291
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12.02.2021 23:22 Ответить
Учились бы у петр-иотов. Написали бы - съезд собирается с повесткой дня:
1. Обсуждение проведенных 1-75 ришучих реформ
2. Обсуждение внедрения 76-144 потужных реформ
3. Персональное дело обгадившегося члена партии бпп ...фамилия
Нифига не умеют. Зебилы, мля Дубинского могут лишить статуса главы "слуг народа" Киевщины, - Кирилл Тимошенко - Цензор.НЕТ 4959
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12.02.2021 23:27 Ответить
Дубінського можуть позбавити статусу голови "слуг народу" Київщини, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 4044 №31
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12.02.2021 23:29 Ответить
Porohobot TM. Тут тебе пятый и десятый поджопник просят передать
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12.02.2021 23:32 Ответить
ЗЕбанат, якщо тебе звуть порохоботом, то ти явно на правильній дорозі, а гасло - армія, мова, віра, не пусті слова. Ідея вільної України, ідея гідності і не залежності, яку ж знову, несе лиш одна партія - ЄС, є ідеєю і у нас порохоботів.
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12.02.2021 23:34 Ответить
Явно? Шо це за слово таке, пане Невман? Чи Не вман, раз "не залежність" окремо шкрябаєте?
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12.02.2021 23:36 Ответить
ЗЕбанат, ідивсраку.﻿

Ви справді трохи приморожені чи лише вдаєте? *****, спеціально для тих хто з рязані: Рошен повністю зупнив виробництво та складські операції у вас на Ліпєцку ще в 2017-м.
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12.02.2021 23:47 Ответить
И это всего то через 3 (три) года после начала агрессии. Шумахер нервно курит от та ой такой скорости. Кстати, Не вман, а чего это ты про Липецку мануфактуру вспомнил? По Фрейду шоле?
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12.02.2021 23:52 Ответить
ЗЕбанат, про що взагалі йде мова? Це мокшанське гімно говорить кацапською говіркою і то є крапка в цій історії...
.
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12.02.2021 23:56 Ответить
Йди вчи відминки, йолопе ліПєцьке
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12.02.2021 23:59 Ответить
ти, мавпо колодязьна, хоч і пишеш українською, а через шви пацаком тхне.
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13.02.2021 00:02 Ответить
Ну а навіщо ж ти так широко ноги розставив, що трахають тебе то одні то інші.
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13.02.2021 00:25 Ответить
Кожного разу будеш отримувати по кумполу поки не доведеш що Порох мій.
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12.02.2021 23:40 Ответить
Та не він твій, порохоботе, а ти його Дубінського можуть позбавити статусу голови "слуг народу" Київщини, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 91
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12.02.2021 23:43 Ответить
Не, ну для зеленой слизи норм, когда киевским филиалом их шайки руководит агент вонючей русни.
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12.02.2021 23:32 Ответить
Ключевые слова "могут лишить"
И этим все сказано!
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12.02.2021 23:23 Ответить
Дубінського можуть позбавити статусу голови "слуг народу" Київщини, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 8269
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12.02.2021 23:29 Ответить
Зачотно
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12.02.2021 23:33 Ответить
Та еще один лозунг к месту. ,,Зачем ты связался с Беней ?.,,
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12.02.2021 23:39 Ответить
Почему этому зам главы ОП не зададут вопрос, какой он получил откат от "Большой стройки"?
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12.02.2021 23:30 Ответить
Имеется в виду, что счастье в виде "хатынки" привалило? Так может в лотерею выиграл.
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13.02.2021 07:58 Ответить
Дубінського можуть позбавити статусу голови "слуг народу" Київщини, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 7163
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12.02.2021 23:47 Ответить
No time to explain. Just fuck his stupid doggy mouth.

Sincerely yours
Joe Biden
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12.02.2021 23:58 Ответить
Гос\"Укрэксимбанк",кот\управляет кум прз ЗЕ-Евгений Мецгер Собирается реструктуризировать-простить долги пивовару Андрею Мацоле Сотни МЛН грн Мацола владеет пивзаводами"Радомышль","Первая приватная броварня" Друг ЗЕ,финанс\т\проекты на 1+1
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13.02.2021 00:02 Ответить
Дубінеску, ми чекаємо історій про віслюка ..)))))))
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13.02.2021 00:06 Ответить
А шо "слуги народа"-это партия ?
А я думал , это стеб междусобойный.
Пардон за невежество...
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13.02.2021 00:24 Ответить
со статуса главы понизят до статуса головки )
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13.02.2021 00:43 Ответить
Будуть думати і гадати яку іншу посаду цьому мужу(мудю) дати.
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13.02.2021 08:00 Ответить
Это что анекдот от 95-го??!
Или наташа дубинская (витренко ныне) за своего родственника, горой стоит? Выгнали из "слуг урода" а оно оказывается ещё какой-то прыщ у них!!! =)))
язЕлох зачёт!!!
Классс...
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13.02.2021 00:49 Ответить
пистить когда его уже будут??
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13.02.2021 02:48 Ответить
Какие же они многоликие, шпионы мокшанские? У каждого должностей здесь, как у собаки блох. Здорово же их ввинчивают в нашу политику. Вот в этом весь класс российской колониальной политики в Украине. Если уж отыщут какую-то гниду, то вырастят с нее настоящую блоху вшу *********. Этих кучм, зеленских, литвинов и прочих тимошенок у нас, как грязи.
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13.02.2021 04:46 Ответить
Театр абсурда и шоу фриков....Как же вы подза....и...
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13.02.2021 05:42 Ответить
Не пойму, почему этому придурку столько внимая сми, у нас что других проблем нет?
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13.02.2021 06:55 Ответить
Також такої думки, але не бачу великої різниці на якого ще придурка можна переключитися. Куди не кинь - всюду клин.
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13.02.2021 07:54 Ответить
Дубинского могут лишить .-интригует офис Буратины Коломойского. Это после миллионов долларов вбуханых Коломойским в квартиры и машины Дубинского? Да никогда.
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13.02.2021 09:19 Ответить
 
 