Дубинского могут лишить статуса главы "слуг народа" Киевщины, - Кирилл Тимошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Попавшего под санкции США и исключенного из парламентской фракции "Слуга народа" нардепа Александра Дубинского могут лишить должности руководителя ячейки партии в Киевской области.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"В партии будет, я так понимаю, в ближайшие дни какое-то собрание по этому поводу, они будут решать вопрос именно по главе Киевского областного отделения партии "Слуга народа"", - сказал Тимошенко.
Он уточнил, что партию собирают специально для решения этого вопроса.
"Именно и будет собираться партия по этому поводу", - добавил Тимошенко.
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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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Нифига не умеют. Зебилы, мля
Ви справді трохи приморожені чи лише вдаєте? *****, спеціально для тих хто з рязані: Рошен повністю зупнив виробництво та складські операції у вас на Ліпєцку ще в 2017-м.
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И этим все сказано!
Sincerely yours
Joe Biden
А я думал , это стеб междусобойный.
Пардон за невежество...
Или наташа дубинская (витренко ныне) за своего родственника, горой стоит? Выгнали из "слуг урода" а оно оказывается ещё какой-то прыщ у них!!! =)))
язЕлох зачёт!!!
Классс...
блоху вшу*********. Этих кучм, зеленских, литвинов и прочих тимошенок у нас, как грязи.