Дубінського можуть позбавити статусу голови "слуг народу" Київщини, - Кирило Тимошенко

Нардепа Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США і був виключений з парламентської фракції "Слуга народу", можуть позбавити посади керівника осередку партії в Київській області.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В партії буде, я так розумію, у найближчі дні якесь зібрання з цього приводу, вони будуть вирішувати питання саме по очільнику Київського обласного осередку партії "Слуга народу"", - сказав Тимошенко.

Він уточнив, що партію збирають спеціально для вирішення цього питання.

"Тому саме і буде збиратися партія з цього приводу", - додав Тимошенко.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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