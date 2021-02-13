Дубінського можуть позбавити статусу голови "слуг народу" Київщини, - Кирило Тимошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардепа Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США і був виключений з парламентської фракції "Слуга народу", можуть позбавити посади керівника осередку партії в Київській області.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В партії буде, я так розумію, у найближчі дні якесь зібрання з цього приводу, вони будуть вирішувати питання саме по очільнику Київського обласного осередку партії "Слуга народу"", - сказав Тимошенко.
Він уточнив, що партію збирають спеціально для вирішення цього питання.
"Тому саме і буде збиратися партія з цього приводу", - додав Тимошенко.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
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Нифига не умеют. Зебилы, мля
Ви справді трохи приморожені чи лише вдаєте? *****, спеціально для тих хто з рязані: Рошен повністю зупнив виробництво та складські операції у вас на Ліпєцку ще в 2017-м.
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И этим все сказано!
Sincerely yours
Joe Biden
А я думал , это стеб междусобойный.
Пардон за невежество...
Или наташа дубинская (витренко ныне) за своего родственника, горой стоит? Выгнали из "слуг урода" а оно оказывается ещё какой-то прыщ у них!!! =)))
язЕлох зачёт!!!
Классс...
блоху вшу*********. Этих кучм, зеленских, литвинов и прочих тимошенок у нас, как грязи.