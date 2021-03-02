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Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вакцинувався проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Процес вакцинації відбувався в прямому ефірі.

Заступник глави МОЗ отримав щеплення вакциною Covishield (Oxford / AstraZenecа) індійського виробництва.

Вакцинація відбувалася 2 березня в одній з лікарень Кагарлика Київської області.

"Це вакцина Covishield, вироблена за ліцензією AstraZenecа на майданчику індійського інституту. Я говорив, що буду вакцинуватися тієї ж вакциною, якою прищеплюються наші медичні працівники. Ми своїм прикладом показуємо, що не привезли щось інше, і не будемо завозити для себе щось інше. Показую публічно, чому потрібно вакцинуватися, що вакцина безпечна і ефективна", - розповів Ляшко.

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Після процедури Ляшко сказав, що відчуває себе нормально. Крім того, він нагадав, що вже вакцинувалася індійським препаратом, але це була вакцина проти дифтерії та правця.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно прищепився від коронавірусу в ході візиту в Олександрівську клінічну лікарню Києва.

Президент Зеленський також вакцинувалася з воїнами в зоні проведення ООС.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
зеленский ваще еще до сих пор анализы на наркотики не сдал. разве можно верить этим клованам?
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02.03.2021 17:10
+11
С чего ты взял, что индийская типа-вакцина безопасная? Физраствор, которым клоун ширнулся - да, безопасный. А про вакцину мы не знаем ничего.Кроме того, что фирмочка,у которой ее клоуны купили, торгует жратвой, барахлом, и на закуску - "вакциной от COVID|.
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02.03.2021 17:15
+9
чи ефективна, ще зарано казати. зараз основне, що безпечна.
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02.03.2021 17:04
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чи ефективна, ще зарано казати. зараз основне, що безпечна.
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02.03.2021 17:04 Відповісти
зеленский ваще еще до сих пор анализы на наркотики не сдал. разве можно верить этим клованам?
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02.03.2021 17:10 Відповісти
Можна вірити, що ТЕ, що вкололи Ляшку і Зєлєнскому - безпечне. Але що це іє та сама привезена Степанович вакцина - віри нема.
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02.03.2021 17:14 Відповісти
Працюєш? )))
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02.03.2021 17:16 Відповісти
А то! 😊Шукаєш роботу? Довбе жінка за відсутність кухні? 😊
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02.03.2021 17:22 Відповісти
Щойно з роботи повернувся- ти ж в курсі, то чому дурню питаєш, бо звичка така?
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02.03.2021 17:46 Відповісти
Ти мене попутав з кимось? 😊 Сам спитав - сам відповів. 😊Ти справді чудний, на мазохіста схожий. 😁
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02.03.2021 18:01 Відповісти
Це для тебе і по тебе 😁 :https://youtu.be/gjiSQU4Jv00
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02.03.2021 18:02 Відповісти
По помийках не лажу- ти вже сам якось...)))
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02.03.2021 18:04 Відповісти
О! Ти знаєш, що таке помийки? 😁
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02.03.2021 18:09 Відповісти
😁 Розкажи мені по помийки. Або про мій рот. Любиш роти, збоченець? 😁😜
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02.03.2021 18:13 Відповісти
Парніга, у тебе така збочена фантазія! 😁 Дружна хоч знає, чим ти цікавишся? 😉 У твоєму поважному віці, та ще й після золотої шкільної медалі такі фантазії тримають при собі. Ти сміливий! 😉
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02.03.2021 18:20 Відповісти
Може там не вакцина, а фізіологічний розчин. Він і безпечний. і ускладнень не дає.
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02.03.2021 17:22 Відповісти
всё, что они показали публично - вытирание плеча ваткой со спиртом
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02.03.2021 20:06 Відповісти
С чего ты взял, что индийская типа-вакцина безопасная? Физраствор, которым клоун ширнулся - да, безопасный. А про вакцину мы не знаем ничего.Кроме того, что фирмочка,у которой ее клоуны купили, торгует жратвой, барахлом, и на закуску - "вакциной от COVID|.
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02.03.2021 17:15 Відповісти
а де в мене написане те, про що пишеш ти?
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02.03.2021 17:20 Відповісти
ЗЕклоун ширнулся спецвакциной - COKS-KLOUN- 95 Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна - Цензор.НЕТ 6465
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02.03.2021 17:20 Відповісти
дурню, у мене НЕ ствердження, у мене критерій оцінки запропоновано. на першому місці зараз безпечність. а ефективність буде видно за півроку. а він поперед батька в пекло вже і про ефективність меле. останнє слово ще зарано застосовувати. але усі кролики по першому і по другому критерію зараз. але таке в усьому світі було, є і буде.
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02.03.2021 17:24 Відповісти
Пиши грамотно. Ты написал: "зараз основне, що безпечна". А нужно было: "зараз основне, чи безпечна". Тогда это был бы критерий оценки, а не утверждение.

Так вот, еще раз: вакцина, купленная неизвестно у кого, не может быть безопасной. Те два индуса, которым степашка бюджетные деньги отдал, они ее что, проверяли? Или ты проверял, где они ее взяли? Те два индусы в помидорах разбираются - может быть. А может и нет. Степанов купил препарат неизвестного происхождения и неизвестно у кого.
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02.03.2021 18:28 Відповісти
то ти для себе другий раз повторюєш вже раз написане?
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02.03.2021 18:43 Відповісти
Так а що він ще вміє?
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02.03.2021 17:04 Відповісти
А як ми дізнаємося , що вакцина ефективна і якою саме вас вакцинували ?
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02.03.2021 17:05 Відповісти
Кроме того, он напомнил, что уже вакцинировался индийским препаратом, но это была вакцина против дифтерии и столбняка. Источник: https://censor.net/ru/n3251027
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02.03.2021 17:13 Відповісти
В прямом эфире? Где запись этого прямого эфира? Почему анонса нигде не было?
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02.03.2021 17:07 Відповісти
- Яша ! Как ваши дела ? Всё маски шьёте
- Лёва ! Маски - это прошлый век . Вакцину варим .
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02.03.2021 17:08 Відповісти
Он давно привитый. В жопу.)))
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02.03.2021 17:09 Відповісти
А чего я должен ему верить, верить на слово незнакомому мне человеку?))
Он может колол глюкозу или вообще ничего не колол, кроме того есть индивидуальные свойства каждого организма и такие общие утверждения ни о чем не говорят. Главный санврач Ляшко вакцинировался от COVID-19: Показываю публично, что вакцина безопасная и эффективная - Цензор.НЕТ 3172
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02.03.2021 17:09 Відповісти
Укололи как зебилу и степану максимову - абичный физраствор...
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02.03.2021 17:09 Відповісти
Ладно безопасная. А как определил что эффективная???
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02.03.2021 17:11 Відповісти
По вавке от укола))))
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02.03.2021 17:12 Відповісти
всё норм , никаких побочных эффектов
Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна - Цензор.НЕТ 3750
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02.03.2021 17:12 Відповісти
..я не знаю всей правды, я не специалист, я не медик, я не отношусь предвзято к индийской вакцине, т.к. индийская фармацевтика наверное - мощь и лидер !!!. Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна - Цензор.НЕТ 2481 Просто учитывая все проиебы и профессионализм нынешней власти я просто им НЕ ВЕРЮ, что они могут сделать что-то толковое для Нас не через жоопу. Поэтому вакцинироваться не буду. Чего и Вам всем советую..
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02.03.2021 17:15 Відповісти
и только бубочка разделся до пояса...чтоб все отвлеклись на торсик комнатного херакла...
и забыли свои сомнения по поводу того что жеж им там ширанули... на камеры...
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02.03.2021 17:16 Відповісти
Почекаю трошки , а потім зареєструюсь в дії на вакцинацію . ) . ( Моя дружина - проти ) . ))
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02.03.2021 17:16 Відповісти
вообще то классный это мужик врач санитарный ЛЯШКО! простой.скромный, толковый, рассказывает так понятно и доступно всё на простом доступном языке. так подробно всё отвечает и рассказывает... лично я бы его поставил министром здравохранения страны!!!
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02.03.2021 17:17 Відповісти
ЇМ В ПЕРШУ ЧЕРУ ТРЕБА ВКОЛОТИ ВАКЦИНУ ВІД ТУПОСТІ.
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02.03.2021 17:18 Відповісти
Форумчане, не забывайте: Боррель обвинил Россию в распространении фейков о вакцинации
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02.03.2021 17:28 Відповісти
навіщо фейки, якщо за офіційною інформацією жодна вакцина не пройшла 3 фазу клінічних випробувань?
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02.03.2021 18:13 Відповісти
А тіні під очима Ляшку навели щоб вакцина сильніше подіяла?

Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна - Цензор.НЕТ 8249
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02.03.2021 17:29 Відповісти
Гадаю, що все таки "вакцинувався", а не "вакцинувалася". Виправте, будь ласка.
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02.03.2021 17:40 Відповісти
ляшко, тобі вже ніхто не віре. прізивавю не прізивать.
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02.03.2021 18:04 Відповісти
Кто сказал, что в шприце вакцина? Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна - Цензор.НЕТ 6776
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02.03.2021 18:06 Відповісти
а чого в футболці? Треба ж повністю роздітись як гідрант.
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02.03.2021 18:15 Відповісти
Трусы он снял....Зачем-то....
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02.03.2021 18:31 Відповісти
Ляшко рано радуется - медсестра ошиблась шприцем и случайно вместо договоренного физраствора вколола Ляшке чудо-вакцину индийского химкомбината... Последствия непредсказуемы....После этой публичной вакцинации живым санврача ещё никто не видел....
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02.03.2021 18:29 Відповісти
Ну, теперь внимательно наблюдаем за подопытными. Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна - Цензор.НЕТ 3913
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02.03.2021 19:00 Відповісти
А весь процесс на видео снять было нереально ?
а то фото с прижатой рукой не внушает доверия.
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02.03.2021 19:27 Відповісти
Рекламная кампания фуфловакцины прошла успешно
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02.03.2021 19:28 Відповісти
Що не кажіть, але це правильний вчинок вищого керівництва держави. Це, безумовно, збільшить кількість бажаючих вакціонуватися і зменшить недовіру до вакцини.
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02.03.2021 19:32 Відповісти
Вакцина безопасная и эффективная - сказал Ляшко почухивая копытом чешую под хвостом.
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02.03.2021 19:36 Відповісти
Безопасна ли и эффективна ли вакцина - это будет видно через несколько лет и не раньше.
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02.03.2021 21:31 Відповісти
Коперфильд нервно курит в сторонке. Такого шоу одурманивания масс лже прививками он себе не мог представить.
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02.03.2021 22:12 Відповісти
 
 