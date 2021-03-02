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Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19:

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський вакцинувався проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський зробив щеплення на території військового мобільного госпіталю № 59 разом з військовими лікарями та захисниками, які виконують бойові завдання на передовій і вже проходять планову вакцинацію.

Військовослужбовці, з якими вакцинувався Президент, розповіли, що перед процедурою всім провели огляд – поміряли температуру, тиск та сатурацію. Після щеплення всі почувалися добре.

Перед щепленням Зеленський дав письмову згоду на отримання вакцини, а також йому повідомили про можливий побічний ефект – підвищення температури.

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Крім того, глава держави наголосив на важливості вакцинації проти COVID-19.

"Щеплення важливе. Я знаю, що таке COVID-19, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Незважаючи на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що вакцинація допоможе подолати пандемію та повернутися до звичайного способу життя.

"Я вважаю, що ця вакцина (Oxford/AstraZeneca (Covishield). – Ред.) якісна, вона одна з найкращих у світі. Побороти COVID-19 тільки засобами захисту остаточно неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина – це реальний шлях повернення до нормального життя", - підсумував Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Зеленський вакцинувався проти COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Не може бути низького рівня антитіл, вони або є в организмі і тоді щеплення робити не можна в жодному разі, або їх немає і потрібно робити щеплення. Якщо Зеленський заявив що в нього "низький рівень антитіл" це говорить про те що у самого Зеленського невисокий рівень підготовки, навіть брехати Зеленський не навчився. Отже ніякого коронавірусу у Зеленського в листопаді не було і все це було постановкою для лохів.
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02.03.2021 15:04
+16
... тварюка. Зеленский рассказал, почему привился от COVID-19: "Уровень антител очень низкий" - Цензор.НЕТ 1691

Зеленский рассказал, почему привился от COVID-19: "Уровень антител очень низкий" - Цензор.НЕТ 2135
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02.03.2021 14:52
+15
четырежды откосивший уклонист, зассавший поссать в баночку, героически колется в военном госпитале "на передовой". уклонист. на передовой. как же они уже за...бали
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02.03.2021 15:02
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Привился по приколу
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02.03.2021 14:50 Відповісти
На фотке ему просто ватку приложили к руке Зеленский рассказал, почему привился от COVID-19: "Уровень антител очень низкий" - Цензор.НЕТ 905 вислюк как всегда ссыт в глаза зебобикам Зеленский рассказал, почему привился от COVID-19: "Уровень антител очень низкий" - Цензор.НЕТ 1148
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02.03.2021 14:57 Відповісти
Не може бути низького рівня антитіл, вони або є в организмі і тоді щеплення робити не можна в жодному разі, або їх немає і потрібно робити щеплення. Якщо Зеленський заявив що в нього "низький рівень антитіл" це говорить про те що у самого Зеленського невисокий рівень підготовки, навіть брехати Зеленський не навчився. Отже ніякого коронавірусу у Зеленського в листопаді не було і все це було постановкою для лохів.
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02.03.2021 15:04 Відповісти
зеленский сам как то антитело. причем потерпевшее и принижень Украины он Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 252
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02.03.2021 15:05 Відповісти
Якщо в людини є антитіла то це щеплення просто непотрібне. Антитіла людини просто заблокують дію щеплення і ця доза буде марно витрачена, замість того щоб вакцинувати якогось бійця ЗСУ.
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02.03.2021 15:16 Відповісти
Ти в іншому коменті бив на сполох, що дуже небезпечне поєднання антитіл з вакцинацією. Зараз виявляється, що таке поєднання допустиме, але безглузде. То як насправді?
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02.03.2021 15:46 Відповісти
ради пиара и видосиков - вока-шмаркля сначало "переболелО", а потом - "вакцинировалось" Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 2426
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02.03.2021 15:31 Відповісти
ему шо пишут - то он и озвучивает Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 4027
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02.03.2021 15:19 Відповісти
Низький рівень інтелекту допомагав не помічати ідіотизму в текстах ще в часи КВН.
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02.03.2021 15:39 Відповісти
так він не сказав після якого разу , бо хворів двічі
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02.03.2021 16:48 Відповісти
Это он так руководит вакцинацией, хотя,если судить по экипировке врача,боятся от него подхватить что-то Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 7718
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02.03.2021 15:10 Відповісти
к тому же, зачем медсестру одевать так плотно, если всех проверили и все измерили?
Скорее всего, чтоб нельзя было узнать и расспросить подробнее.
Не удивлюсь, если это Мандель...
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02.03.2021 15:43 Відповісти
та да, усьо нізкоє.....
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02.03.2021 14:52 Відповісти
... тварюка. Зеленский рассказал, почему привился от COVID-19: "Уровень антител очень низкий" - Цензор.НЕТ 1691

Зеленский рассказал, почему привился от COVID-19: "Уровень антител очень низкий" - Цензор.НЕТ 2135
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02.03.2021 14:52 Відповісти
а нахера он разделся до пояса? Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 4371 "качок" мля Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 4604 мини-***** - торс засветил! Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 148
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02.03.2021 15:20 Відповісти
пиар.. видосик... вот только стерха найти не удалось - а то бы верхом на нем сфоткался))
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02.03.2021 15:32 Відповісти
гнида
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02.03.2021 14:54 Відповісти
клован брешет, никакой прививки ему ее делали
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02.03.2021 14:55 Відповісти
ну как Мультивитамины по любому вкололи Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 9527
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02.03.2021 15:18 Відповісти
ему укололи спец вакцину СOKS-SHIELD 43 я не лох
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02.03.2021 16:59 Відповісти
фiзраствор ввэли мабуть. Пфайзер вже е
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02.03.2021 14:55 Відповісти
Теперь можно недельку отлежаться на Карибах )
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02.03.2021 14:56 Відповісти
Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий Источник: https://censor.net/ru/n3250986
А балел ли мальчик??? Понты великая сила!!!
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02.03.2021 15:00 Відповісти
четырежды откосивший уклонист, зассавший поссать в баночку, героически колется в военном госпитале "на передовой". уклонист. на передовой. как же они уже за...бали
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02.03.2021 15:02 Відповісти
Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 1552
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02.03.2021 18:55 Відповісти
рівень антитіл дуже низький і не стоїть...
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02.03.2021 15:02 Відповісти
То есть про ковид он наврал . Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 9569
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02.03.2021 15:05 Відповісти
меньше надо нюхать колумбийские витамины
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02.03.2021 15:42 Відповісти
Зеленский сделал прививку на территории военного мобильного госпиталя № 59 вместе с военными врачами и защитниками, которые выполняют боевые задачи на передовой и уже проходят плановую вакцинацию. Источник: https://censor.net/ru/n3250986

Вова треба було миш`яку вколоти, зробив бі свято для Українців Зеленский рассказал, почему привился от COVID-19: "Уровень антител очень низкий" - Цензор.НЕТ 1890
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02.03.2021 15:02 Відповісти
Видно у долі зі Степановим за пропаганду шидла....
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02.03.2021 15:05 Відповісти
я взагалі-то за вакцинацію.Але не шидлом.
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02.03.2021 15:06 Відповісти
Петя назвал вакцину гавном. Зеля укололся вакциной и назвал её лучшей в мире. Помоему это разгром барыги.

Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 2455
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02.03.2021 15:07 Відповісти
сделал вид, что укололся, он в квартале и не такое чудил ...
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02.03.2021 15:08 Відповісти
Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 7765
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02.03.2021 15:09 Відповісти
Вся стрічка в зелених біцепсах- трицепсах. Огидно! Не державник, а самозакоханий ексгібіціоніст
Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 3393
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02.03.2021 15:11 Відповісти
Подбрился! Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 4655
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02.03.2021 15:15 Відповісти
для порно Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 231
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02.03.2021 15:16 Відповісти
- Який резус у вашого чоловіка?
- Сантиметрів 13.....
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02.03.2021 15:08 Відповісти
Кажуть шо ЗЕ привился Спутником .
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02.03.2021 15:08 Відповісти
Хороший стьоб...😂😂😂
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02.03.2021 16:55 Відповісти
Держим кулаки, вдруг вакцина с кокаином приводит к непоправимым результатам.
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02.03.2021 15:09 Відповісти
тем временем 19ти летний призывник погиб на дамбасе, записали, что сам виноват, коменты закрыли, , а, он же на контракте ...
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02.03.2021 15:09 Відповісти
у меня уровень антител IQ очень низкий", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3250986
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02.03.2021 15:09 Відповісти
сам просчитал видимо, 1 антитело, 2,3 ,4, 5 ...
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02.03.2021 15:12 Відповісти
Это антитело всегда было очень низким.
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02.03.2021 15:11 Відповісти
отличное новое погоняло для криворогого шлимазла - "антитело"! Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 5157 Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 9481
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02.03.2021 15:22 Відповісти
AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) или Covishield - Вакцина стабильна при температуре бытового холодильника и стоит от 3 до 4 долларов за дозу.

-------
вот почему ей и будут колоть, дешевле вакцину просто не найти.
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02.03.2021 15:11 Відповісти
"вакцина - это реальный путь возвращения к нормальной жизни"- це, дещо неточно. Вакцинація не знамає ні яких карантинних обмежень. В масках ходити доведеться і соціальну дистанцію тримати, оскільки 100% гарантії немає. То ж, нормальне життя не скоро.
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02.03.2021 15:12 Відповісти
да вакцинация не отменяет масочный режим и прочие прелести эпидемии.
вакцинированный человек может быть носителем КовиД-19, сам этого не замечая.
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02.03.2021 15:14 Відповісти
Вы интересный вопрос подняли. Люди, которые вакцинировались, отныне будут считать, что им маска не нужна. Во-первых, теперь в магазине (ресторане, выставке) продавец якобы не вправе будет требовать от кого-либо надеть маску. (Когда-то наступит время, когда можно без маски, но не сейчас.) Можно выдавать себя за вакцинированного, и маску не носить.
А между тем эффективность вакцины далеко не 100%...
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02.03.2021 15:29 Відповісти
хм.. а какой у тебя уровень IQ !? дай угадаю - тоже низкий !? Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 2683
"Вован все думал он кузнечик - а оказалось он говно!

Хотя в траве сидел зеленый, хотя и с мухами дружил!"
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02.03.2021 15:13 Відповісти
Попалось вот такое в ФБ...

- Нет никакого коронавируса, этапростогрипп, они бы и так умерли.
Власть нихера не делает. Больницы начинают заполняться.
- Аааа, операции откладывают, в больницах нет мест.
Власть вводит карантин, чтобы больницы справлялись с наплывом больных. Умный народ его не соблюдает.
- Аааа, не подготовились, суки, к наплыву больных.
В мире появляются первые разработки вакцины.
- Аааа, они их будут испытывать на нас. Нельзя так быстро разработать вакцину.
Первые вакцины испытывают на американцах, немцах и британцах. И разрешают их к применению.
Власть нихера не делает, вакцину не заказывает. Все едут в Буковель вместе с Вовой.
- Аааа, мудаки зелёные, вы всё ********! Весь мир вакцинируется. А мы?
Власть закупает вакцину в Индии.
- Аааа, не буду вакцинироваться индийской прививкой. Мы что, страна третьего мира?(а шо, не?)) Никто её больше не купил. Хочу Пфайзер! Пусть власть покажет пример, и сама провакцинируется этим говном. Боятся, суки!
Канада закупает эту же вакцину в Индии.
Степанов и Зеленский вакцинируются индийской вакциной.
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02.03.2021 15:17 Відповісти
Какой уровень антител у президента ?
общество должно это знать
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02.03.2021 15:18 Відповісти
Интересный вопрос. С одной стороны, общество должно знать о здоровье президента. Но насколько подробно? Ежедневно бюллетень вывешивать? С другой стороны, если общество так печётся о здоровье президента, то надо запретить ему посещать передовую и вообще напрягаться.
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02.03.2021 15:39 Відповісти
Интересный вопрос 😀😀😀
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02.03.2021 15:46 Відповісти
Богиня Селена(ЯшаУлуАна-Живи древняя мать,первые 2 слова ясаул) -ЛУНА.Сегодня она появилась в 3-й вторник(костер) гл.праздника из ИндоПэриджана кавказцев,славян,католиков и мусульман с наз-ми Ноуруз(Базанта),Масленница,рожд.Св Николая((Янах Ала(Улу)-Горящий древний с одэри=азэри)),Троянская битва,Магеррамлик.Немцы на парадах ходили с хорувием,где был орел и 5 кругов(5 вторников).Итак Солнце(1 втор),8 планет(2 втор.).Бакинская башня с 8 окнами(= одно фальшивое от Кремля сделанное) показывает расположение планет в начале созд.нашей солнечной системы и в конце миров,а выдвинутая часть -направление черной дыры,откуда они возможно появились.Следующий вторник будет посв.первой земле,где обитает Судьба(Бахт=Бакх=БахЭр смотрящий муж-Покровский собор).21 марта 5959г.от с.м.(( Успенские(УшБэй-Дух бек) и Знаменские(Аз ян-младший гори) соборы))Сегодня костры и свечи дома и замочить семена для травы.СЛАВА нашим общим праздникам, Дорогу им!
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02.03.2021 15:21 Відповісти
это даже прочитать не возможно, не то что понять Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 6798
про "семена для травы" только понял о чем это Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 8493
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02.03.2021 15:25 Відповісти
На столе набор сладостей -горький гогал(круглая гора смерти),шакербура(сладкая) похожая на луну прянасть(внутри размолотые орехи),пахлава(7 слоев-7 небес) и плюс эта трава. Прорастает трава к 21 марта если сейчас замочить ее семена.
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02.03.2021 15:39 Відповісти
Теперь все зебанаты, при вакцинации ,будут до трусрв раздеваться...бедные медики))))
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02.03.2021 15:23 Відповісти
От би можна було ще й мозок вколювати!(мрійливо)
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02.03.2021 15:25 Відповісти
это чучело реально продолжает думать шо оно мачо Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 7985 Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 7728
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02.03.2021 15:25 Відповісти
Он кучка говна. ЗЕленого. Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 9020
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02.03.2021 16:41 Відповісти
Оно еще и дохтур...надоело...
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02.03.2021 15:40 Відповісти
...зелюк, колись правильной вакциной, причем в голову... Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 9586
Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 5266
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02.03.2021 15:40 Відповісти
"Уровень антител очень низкий.... "
Про интеллектуальный мы даже и не спрашиваем !
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02.03.2021 15:51 Відповісти
А голый чего сидел? По ***** работал?
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02.03.2021 16:00 Відповісти
Может наше Верховное Потерпило имело ввиду свой рейтинг, а не уровень антител ?
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02.03.2021 16:48 Відповісти
Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 9602
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02.03.2021 17:19 Відповісти
Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 1620
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02.03.2021 18:41 Відповісти
Навіть антитіла утворюватися у цього нещастя не хочуть. Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький" - Цензор.НЕТ 8884
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03.03.2021 01:07 Відповісти
"зрада-зрада", вы фсё врётии.
короче, "ненавижу-ненавижу" и дайте мне соевый батончик.
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03.03.2021 04:01 Відповісти
 
 