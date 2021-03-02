Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький"
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Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський вакцинувався проти коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський зробив щеплення на території військового мобільного госпіталю № 59 разом з військовими лікарями та захисниками, які виконують бойові завдання на передовій і вже проходять планову вакцинацію.
Військовослужбовці, з якими вакцинувався Президент, розповіли, що перед процедурою всім провели огляд – поміряли температуру, тиск та сатурацію. Після щеплення всі почувалися добре.
Перед щепленням Зеленський дав письмову згоду на отримання вакцини, а також йому повідомили про можливий побічний ефект – підвищення температури.
Крім того, глава держави наголосив на важливості вакцинації проти COVID-19.
"Щеплення важливе. Я знаю, що таке COVID-19, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Незважаючи на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький", – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що вакцинація допоможе подолати пандемію та повернутися до звичайного способу життя.
"Я вважаю, що ця вакцина (Oxford/AstraZeneca (Covishield). – Ред.) якісна, вона одна з найкращих у світі. Побороти COVID-19 тільки засобами захисту остаточно неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина – це реальний шлях повернення до нормального життя", - підсумував Зеленський.
Як повідомлялося раніше, Зеленський вакцинувався проти COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій.
Будь ласка, зачекайте...
Скорее всего, чтоб нельзя было узнать и расспросить подробнее.
Не удивлюсь, если это Мандель...
А балел ли мальчик??? Понты великая сила!!!
Вова треба було миш`яку вколоти, зробив бі свято для Українців
- Сантиметрів 13.....
антителIQ очень низкий", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3250986
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вот почему ей и будут колоть, дешевле вакцину просто не найти.
вакцинированный человек может быть носителем КовиД-19, сам этого не замечая.
А между тем эффективность вакцины далеко не 100%...
"Вован все думал он кузнечик - а оказалось он говно!
Хотя в траве сидел зеленый, хотя и с мухами дружил!"
- Нет никакого коронавируса, этапростогрипп, они бы и так умерли.
Власть нихера не делает. Больницы начинают заполняться.
- Аааа, операции откладывают, в больницах нет мест.
Власть вводит карантин, чтобы больницы справлялись с наплывом больных. Умный народ его не соблюдает.
- Аааа, не подготовились, суки, к наплыву больных.
В мире появляются первые разработки вакцины.
- Аааа, они их будут испытывать на нас. Нельзя так быстро разработать вакцину.
Первые вакцины испытывают на американцах, немцах и британцах. И разрешают их к применению.
Власть нихера не делает, вакцину не заказывает. Все едут в Буковель вместе с Вовой.
- Аааа, мудаки зелёные, вы всё ********! Весь мир вакцинируется. А мы?
Власть закупает вакцину в Индии.
- Аааа, не буду вакцинироваться индийской прививкой. Мы что, страна третьего мира?(а шо, не?)) Никто её больше не купил. Хочу Пфайзер! Пусть власть покажет пример, и сама провакцинируется этим говном. Боятся, суки!
Канада закупает эту же вакцину в Индии.
Степанов и Зеленский вакцинируются индийской вакциной.
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общество должно это знать
про "семена для травы" только понял о чем это
Про интеллектуальный мы даже и не спрашиваем !
короче, "ненавижу-ненавижу" и дайте мне соевый батончик.