Зеленский рассказал, почему привился от COVID-19: "Уровень антител очень низкий"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский сделал прививку на территории военного мобильного госпиталя № 59 вместе с военными врачами и защитниками, которые выполняют боевые задачи на передовой и уже проходят плановую вакцинацию.
Военнослужащие, с которыми вакцинировался Президент, рассказали, что перед процедурой всем провели осмотр – измерили температуру, давление и сатурацию. После прививки все чувствовали себя хорошо.
Перед прививкой Зеленский дал письменное согласие на получение вакцины, а также ему сообщили о возможном побочном эффекте - повышении температуры.
Кроме того, глава государства подчеркнул важность вакцинации от COVID-19.
"Прививка важна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что вакцинация поможет преодолеть пандемию и вернуться к обычному образу жизни.
"Я считаю, что эта вакцина (Oxford/AstraZeneca (Covishield). - Ред.) качественная, она одна из лучших в мире. Побороть COVID-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придется. Я считаю, что вакцина - это реальный путь возвращения к нормальной жизни", - подытожил Зеленский.
Как сообщалось ранее, Зеленский привился от COVID-19 вакциной Oxford/Astrazeneca на передовой.
Пожалуйста, подождите...
Скорее всего, чтоб нельзя было узнать и расспросить подробнее.
Не удивлюсь, если это Мандель...
А балел ли мальчик??? Понты великая сила!!!
Вова треба було миш`яку вколоти, зробив бі свято для Українців
- Сантиметрів 13.....
антителIQ очень низкий", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3250986
-------
вот почему ей и будут колоть, дешевле вакцину просто не найти.
вакцинированный человек может быть носителем КовиД-19, сам этого не замечая.
А между тем эффективность вакцины далеко не 100%...
"Вован все думал он кузнечик - а оказалось он говно!
Хотя в траве сидел зеленый, хотя и с мухами дружил!"
- Нет никакого коронавируса, этапростогрипп, они бы и так умерли.
Власть нихера не делает. Больницы начинают заполняться.
- Аааа, операции откладывают, в больницах нет мест.
Власть вводит карантин, чтобы больницы справлялись с наплывом больных. Умный народ его не соблюдает.
- Аааа, не подготовились, суки, к наплыву больных.
В мире появляются первые разработки вакцины.
- Аааа, они их будут испытывать на нас. Нельзя так быстро разработать вакцину.
Первые вакцины испытывают на американцах, немцах и британцах. И разрешают их к применению.
Власть нихера не делает, вакцину не заказывает. Все едут в Буковель вместе с Вовой.
- Аааа, мудаки зелёные, вы всё ********! Весь мир вакцинируется. А мы?
Власть закупает вакцину в Индии.
- Аааа, не буду вакцинироваться индийской прививкой. Мы что, страна третьего мира?(а шо, не?)) Никто её больше не купил. Хочу Пфайзер! Пусть власть покажет пример, и сама провакцинируется этим говном. Боятся, суки!
Канада закупает эту же вакцину в Индии.
Степанов и Зеленский вакцинируются индийской вакциной.
Вы находитесь здесь 🤔
общество должно это знать
про "семена для травы" только понял о чем это
Про интеллектуальный мы даже и не спрашиваем !
короче, "ненавижу-ненавижу" и дайте мне соевый батончик.