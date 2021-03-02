Главный санврач Ляшко вакцинировался от COVID-19: Показываю публично, что вакцина безопасная и эффективная
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Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко вакцинировался от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Процесс вакцинации происходил в прямом эфире.
Заместитель главы Минздрава получил прививку вакциной Covishield (Oxford/AstraZenecа) индийского производства.
Вакцинация происходила 2 марта в одной из больниц Кагарлыка Киевской области.
"Это вакцина Covishield, произведенная по лицензии AstraZenecа на площадке индийского института. Я говорил, что буду вакцинироваться той же вакциной, которой прививаются наши медицинские работники. Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое, и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасная и эффективная", - рассказал Ляшко.
После процедуры Ляшко сказал, что чувствует себя нормально. Кроме того, он напомнил, что уже вакцинировался индийским препаратом, но это была вакцина против дифтерии и столбняка.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.
Президент Зеленский также вакцинировался с воинами в зоне проведения ООС.
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Так вот, еще раз: вакцина, купленная неизвестно у кого, не может быть безопасной. Те два индуса, которым степашка бюджетные деньги отдал, они ее что, проверяли? Или ты проверял, где они ее взяли? Те два индусы в помидорах разбираются - может быть. А может и нет. Степанов купил препарат неизвестного происхождения и неизвестно у кого.
- Лёва ! Маски - это прошлый век . Вакцину варим .
Он может колол глюкозу или вообще ничего не колол, кроме того есть индивидуальные свойства каждого организма и такие общие утверждения ни о чем не говорят.
и забыли свои сомнения по поводу того что жеж им там ширанули... на камеры...
а то фото с прижатой рукой не внушает доверия.