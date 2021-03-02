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Главный санврач Ляшко вакцинировался от COVID-19: Показываю публично, что вакцина безопасная и эффективная

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Главный санврач Ляшко вакцинировался от COVID-19: Показываю публично, что вакцина безопасная и эффективная

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко вакцинировался от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Процесс вакцинации происходил в прямом эфире.

Заместитель главы Минздрава получил прививку вакциной Covishield (Oxford/AstraZenecа) индийского производства.

Вакцинация происходила 2 марта в одной из больниц Кагарлыка Киевской области.

Также читайте: За 2 дня вакцинированы от коронавируса свыше 1,3 тыс. человек в Украине, - Ляшко

"Это вакцина Covishield, произведенная по лицензии AstraZenecа на площадке индийского института. Я говорил, что буду вакцинироваться той же вакциной, которой прививаются наши медицинские работники. Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое, и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасная и эффективная", - рассказал Ляшко.

После процедуры Ляшко сказал, что чувствует себя нормально. Кроме того, он напомнил, что уже вакцинировался индийским препаратом, но это была вакцина против дифтерии и столбняка.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.

Президент Зеленский также вакцинировался с воинами в зоне проведения ООС.

Также читайте: Зеленский рассказал, почему привился от COVID-19: "Уровень антител очень низкий"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
зеленский ваще еще до сих пор анализы на наркотики не сдал. разве можно верить этим клованам?
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02.03.2021 17:10
+11
С чего ты взял, что индийская типа-вакцина безопасная? Физраствор, которым клоун ширнулся - да, безопасный. А про вакцину мы не знаем ничего.Кроме того, что фирмочка,у которой ее клоуны купили, торгует жратвой, барахлом, и на закуску - "вакциной от COVID|.
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02.03.2021 17:15
+9
чи ефективна, ще зарано казати. зараз основне, що безпечна.
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02.03.2021 17:04
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чи ефективна, ще зарано казати. зараз основне, що безпечна.
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02.03.2021 17:04 Ответить
зеленский ваще еще до сих пор анализы на наркотики не сдал. разве можно верить этим клованам?
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02.03.2021 17:10 Ответить
Можна вірити, що ТЕ, що вкололи Ляшку і Зєлєнскому - безпечне. Але що це іє та сама привезена Степанович вакцина - віри нема.
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02.03.2021 17:14 Ответить
Працюєш? )))
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02.03.2021 17:16 Ответить
А то! 😊Шукаєш роботу? Довбе жінка за відсутність кухні? 😊
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02.03.2021 17:22 Ответить
Щойно з роботи повернувся- ти ж в курсі, то чому дурню питаєш, бо звичка така?
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02.03.2021 17:46 Ответить
Ти мене попутав з кимось? 😊 Сам спитав - сам відповів. 😊Ти справді чудний, на мазохіста схожий. 😁
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02.03.2021 18:01 Ответить
Це для тебе і по тебе 😁 :https://youtu.be/gjiSQU4Jv00
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02.03.2021 18:02 Ответить
По помийках не лажу- ти вже сам якось...)))
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02.03.2021 18:04 Ответить
О! Ти знаєш, що таке помийки? 😁
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02.03.2021 18:09 Ответить
😁 Розкажи мені по помийки. Або про мій рот. Любиш роти, збоченець? 😁😜
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02.03.2021 18:13 Ответить
Парніга, у тебе така збочена фантазія! 😁 Дружна хоч знає, чим ти цікавишся? 😉 У твоєму поважному віці, та ще й після золотої шкільної медалі такі фантазії тримають при собі. Ти сміливий! 😉
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02.03.2021 18:20 Ответить
Може там не вакцина, а фізіологічний розчин. Він і безпечний. і ускладнень не дає.
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02.03.2021 17:22 Ответить
всё, что они показали публично - вытирание плеча ваткой со спиртом
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02.03.2021 20:06 Ответить
С чего ты взял, что индийская типа-вакцина безопасная? Физраствор, которым клоун ширнулся - да, безопасный. А про вакцину мы не знаем ничего.Кроме того, что фирмочка,у которой ее клоуны купили, торгует жратвой, барахлом, и на закуску - "вакциной от COVID|.
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02.03.2021 17:15 Ответить
а де в мене написане те, про що пишеш ти?
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02.03.2021 17:20 Ответить
ЗЕклоун ширнулся спецвакциной - COKS-KLOUN- 95 Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна - Цензор.НЕТ 6465
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02.03.2021 17:20 Ответить
дурню, у мене НЕ ствердження, у мене критерій оцінки запропоновано. на першому місці зараз безпечність. а ефективність буде видно за півроку. а він поперед батька в пекло вже і про ефективність меле. останнє слово ще зарано застосовувати. але усі кролики по першому і по другому критерію зараз. але таке в усьому світі було, є і буде.
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02.03.2021 17:24 Ответить
Пиши грамотно. Ты написал: "зараз основне, що безпечна". А нужно было: "зараз основне, чи безпечна". Тогда это был бы критерий оценки, а не утверждение.

Так вот, еще раз: вакцина, купленная неизвестно у кого, не может быть безопасной. Те два индуса, которым степашка бюджетные деньги отдал, они ее что, проверяли? Или ты проверял, где они ее взяли? Те два индусы в помидорах разбираются - может быть. А может и нет. Степанов купил препарат неизвестного происхождения и неизвестно у кого.
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02.03.2021 18:28 Ответить
то ти для себе другий раз повторюєш вже раз написане?
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02.03.2021 18:43 Ответить
Так а що він ще вміє?
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02.03.2021 17:04 Ответить
А як ми дізнаємося , що вакцина ефективна і якою саме вас вакцинували ?
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02.03.2021 17:05 Ответить
Кроме того, он напомнил, что уже вакцинировался индийским препаратом, но это была вакцина против дифтерии и столбняка. Источник: https://censor.net/ru/n3251027
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02.03.2021 17:13 Ответить
В прямом эфире? Где запись этого прямого эфира? Почему анонса нигде не было?
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02.03.2021 17:07 Ответить
- Яша ! Как ваши дела ? Всё маски шьёте
- Лёва ! Маски - это прошлый век . Вакцину варим .
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02.03.2021 17:08 Ответить
Он давно привитый. В жопу.)))
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02.03.2021 17:09 Ответить
А чего я должен ему верить, верить на слово незнакомому мне человеку?))
Он может колол глюкозу или вообще ничего не колол, кроме того есть индивидуальные свойства каждого организма и такие общие утверждения ни о чем не говорят. Главный санврач Ляшко вакцинировался от COVID-19: Показываю публично, что вакцина безопасная и эффективная - Цензор.НЕТ 3172
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02.03.2021 17:09 Ответить
Укололи как зебилу и степану максимову - абичный физраствор...
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02.03.2021 17:09 Ответить
Ладно безопасная. А как определил что эффективная???
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02.03.2021 17:11 Ответить
По вавке от укола))))
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02.03.2021 17:12 Ответить
всё норм , никаких побочных эффектов
Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна - Цензор.НЕТ 3750
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02.03.2021 17:12 Ответить
..я не знаю всей правды, я не специалист, я не медик, я не отношусь предвзято к индийской вакцине, т.к. индийская фармацевтика наверное - мощь и лидер !!!. Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна - Цензор.НЕТ 2481 Просто учитывая все проиебы и профессионализм нынешней власти я просто им НЕ ВЕРЮ, что они могут сделать что-то толковое для Нас не через жоопу. Поэтому вакцинироваться не буду. Чего и Вам всем советую..
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02.03.2021 17:15 Ответить
и только бубочка разделся до пояса...чтоб все отвлеклись на торсик комнатного херакла...
и забыли свои сомнения по поводу того что жеж им там ширанули... на камеры...
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02.03.2021 17:16 Ответить
Почекаю трошки , а потім зареєструюсь в дії на вакцинацію . ) . ( Моя дружина - проти ) . ))
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02.03.2021 17:16 Ответить
вообще то классный это мужик врач санитарный ЛЯШКО! простой.скромный, толковый, рассказывает так понятно и доступно всё на простом доступном языке. так подробно всё отвечает и рассказывает... лично я бы его поставил министром здравохранения страны!!!
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02.03.2021 17:17 Ответить
ЇМ В ПЕРШУ ЧЕРУ ТРЕБА ВКОЛОТИ ВАКЦИНУ ВІД ТУПОСТІ.
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02.03.2021 17:18 Ответить
Форумчане, не забывайте: Боррель обвинил Россию в распространении фейков о вакцинации
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02.03.2021 17:28 Ответить
навіщо фейки, якщо за офіційною інформацією жодна вакцина не пройшла 3 фазу клінічних випробувань?
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02.03.2021 18:13 Ответить
А тіні під очима Ляшку навели щоб вакцина сильніше подіяла?

Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна - Цензор.НЕТ 8249
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02.03.2021 17:29 Ответить
Гадаю, що все таки "вакцинувався", а не "вакцинувалася". Виправте, будь ласка.
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02.03.2021 17:40 Ответить
ляшко, тобі вже ніхто не віре. прізивавю не прізивать.
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02.03.2021 18:04 Ответить
Кто сказал, что в шприце вакцина? Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна - Цензор.НЕТ 6776
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02.03.2021 18:06 Ответить
а чого в футболці? Треба ж повністю роздітись як гідрант.
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02.03.2021 18:15 Ответить
Трусы он снял....Зачем-то....
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02.03.2021 18:31 Ответить
Ляшко рано радуется - медсестра ошиблась шприцем и случайно вместо договоренного физраствора вколола Ляшке чудо-вакцину индийского химкомбината... Последствия непредсказуемы....После этой публичной вакцинации живым санврача ещё никто не видел....
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02.03.2021 18:29 Ответить
Ну, теперь внимательно наблюдаем за подопытными. Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна - Цензор.НЕТ 3913
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02.03.2021 19:00 Ответить
А весь процесс на видео снять было нереально ?
а то фото с прижатой рукой не внушает доверия.
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02.03.2021 19:27 Ответить
Рекламная кампания фуфловакцины прошла успешно
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02.03.2021 19:28 Ответить
Що не кажіть, але це правильний вчинок вищого керівництва держави. Це, безумовно, збільшить кількість бажаючих вакціонуватися і зменшить недовіру до вакцини.
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02.03.2021 19:32 Ответить
Вакцина безопасная и эффективная - сказал Ляшко почухивая копытом чешую под хвостом.
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02.03.2021 19:36 Ответить
Безопасна ли и эффективна ли вакцина - это будет видно через несколько лет и не раньше.
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02.03.2021 21:31 Ответить
Коперфильд нервно курит в сторонке. Такого шоу одурманивания масс лже прививками он себе не мог представить.
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02.03.2021 22:12 Ответить
 
 