Український підліток, побитий у січні бандою в Парижі, виписався з лікарні

Підлітка українського походження, який у січні зазнав жорстокого нападу групи осіб та мав важкі травми, виписали із лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила представниця української громади в Парижі Марія Діамант.

"Наразі стан покращується. Сьогодні він вийшов з лікарні", - повідомила Діамант.

Вона відзначила, що хлопець ще перебуває у складному психологічному стані, але тримається гідно.

Також Юрія, на запит адвоката, допитала поліція щодо справи його побиття.

"Юрчик був серйозним і вистояв достойно. Але подальша ніч була пекельна: кошмари, страх, біль. Усе наклалося разом: і одночасно наслідки, і майбутнє, яке буде непростим для Юрія ще довгий час", - розповіла Діамант.

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Нагадаємо, 21 січня у Парижі жорстоко побили 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що побиття українського підлітка Юрія в Парижі шокує дикістю і ненавистю, і підкреслив, що винні мають бути покарані. Він додав, що вже є "жорстка реакція" міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена і мера Парижа Анн Ідальго.