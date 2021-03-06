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Український підліток, побитий у січні бандою в Парижі, виписався з лікарні

Український підліток, побитий у січні бандою в Парижі, виписався з лікарні

Підлітка українського походження, який у січні зазнав жорстокого нападу групи осіб та мав важкі травми, виписали із лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила представниця української громади в Парижі Марія Діамант.

"Наразі стан покращується. Сьогодні він вийшов з лікарні", - повідомила Діамант.

Вона відзначила, що хлопець ще перебуває у складному психологічному стані, але тримається гідно.

Також Юрія, на запит адвоката, допитала поліція щодо справи його побиття.

"Юрчик був серйозним і вистояв достойно. Але подальша ніч була пекельна: кошмари, страх, біль. Усе наклалося разом: і одночасно наслідки, і майбутнє, яке буде непростим для Юрія ще довгий час", - розповіла Діамант.

Також читайте: Ще двох підозрюваних у побитті підлітка-українця затримали у Франції

Нагадаємо, 21 січня у Парижі жорстоко побили 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що побиття українського підлітка Юрія в Парижі шокує дикістю і ненавистю, і підкреслив, що винні мають бути покарані. Він додав, що вже є "жорстка реакція" міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена і мера Парижа Анн Ідальго.

побиття (931) Париж (214) підлітки (398)


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Топ коментарі
+41
Я от одного не розумію - постійно давлять на те, що він - українець... У мене великі сумніви в тому, що в сім"ї українки і араба росте українець... В сім"ях арабів - дрімучий патріархат... Там голова - батько. А він - не українець... Скоріш за все, синок не знає ні української мови, ні України - просто ще один босяк з французьської окраїни... А нас тут "на сльозу пробивають", з приводу проблем у "співвітчизника". Такі "співвітчизники" "срать хотіли" і на Україну і на українців - спитай його, що значить калина для українця, так він очі вилупить і "щирою французьською мовою" скаже, що не знає... А Шевченко у нього, в кращому випадку, може асоціюваться з футболом, а не з "Гайдамаками"...Вони згадують, що мають якийсь стосунок до України, лише тоді, коли потраплять у "задницю". Так чого ми повинні працювать "асенізаторами", вигрібаючи те лайно, яке наші колишні співвітчизники наклали по інших країнах? Я можу зрозуміть людину, що поїхала чесно "заробить копійку", бо вдома роботи немає, і там потрапила в біду, бо її обманули... Але тут не той випадок! Тим більше, що подібними обманами саме такі, як мати цього "українця", займаються...
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06.03.2021 02:07
+12
Ось таке малолітнє бидло і робить українцям рекламу в Європі.
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06.03.2021 01:50
+12
Ви праві, як завжди. Так, наскільки я пам'ятаю, то його матуся не лише за чорним чліном туди поїхала, вона ще торгівлею людьми займається. Дуже сподіваюсь, що цю сімейку поліція ще потрусить.
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06.03.2021 02:15
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Він - громадянин України.
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06.03.2021 09:00 Відповісти
Апатрид -він , а не громадянин України..
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06.03.2021 09:33 Відповісти
Подзвоніть послу України у Франції і скажіть, а то він не в курсі.
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06.03.2021 09:40 Відповісти
Когда укакиваются то все вспоминают о гражданстве, он в военкомате был, приписное получил, мед. комиссию прошел? Или приедет теперь на Родину инвалидность оформлять и к службе не годен?
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06.03.2021 09:44 Відповісти
Я ж написала іншому форумчанину: зателефонуйте послу України у Франції і запитайте - коли він виїхав з України, чи приїжджає щороку до батька (якщо він живий) та іншої рідні.

Для тих, хто в танку: є громадяни-нерезиденти.
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06.03.2021 09:51 Відповісти
этот чмошник сам состоял в банде, жаль что не подох
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06.03.2021 10:08 Відповісти
цікаво, як місцева зебілота зливається в екстазі із пригожинською кацапською мразотою, коли йдеться про життя і здоров'я українців.
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06.03.2021 10:11 Відповісти
Коментарі страшно читати ! Яка різнця , звідки цей хлопчина , якого по звірячому побили ?
Правильно сказано , що не всі люди , Люди !
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06.03.2021 10:37 Відповісти
а вы там в Антиколорадоса чего желали "зебилам" и как обзывали и проклинали когда Зеля обосрав вашего кумира? лицемер ты, Док....., док
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06.03.2021 15:04 Відповісти
есть різниця!! если он кацап к примеру - то еще и мало получил.
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06.03.2021 17:59 Відповісти
Как-то быстро выписали. В коме, с пробитым черепом и поломанными ребрами дольше обычно лечатся.
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06.03.2021 11:33 Відповісти
Так, в Жашкові довше )
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06.03.2021 13:30 Відповісти
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