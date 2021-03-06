Украинский подросток, избитый в январе бандой в Париже, выписался из больницы
Подростка украинского происхождения, который в январе был жестоко избит группой лиц и получил тяжелые травмы, выписали из больницы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщила представительница украинской общины в Париже Мария Диамант.
"На данный момент состояние улучшается. Сегодня он вышел из больницы ", - сообщила Бриллиант.
Она отметила, что парень еще находится в сложном психологическом состоянии, но держится достойно.
Также Юрия по запросу адвоката, допросила полиция по делу его избиения.
"Юрчик был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время ", - рассказала Диамант.
Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах был пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Некоторое время он находился в искусственной коме.
Президент Владимир Зеленский заявил, что избиение украинского подростка Юрия в Париже шокирует дикостью и ненавистью, и подчеркнул, что виновные должны быть наказаны. Он добавил, что уже есть "жесткая реакция" министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго.
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