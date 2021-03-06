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Украинский подросток, избитый в январе бандой в Париже, выписался из больницы

Украинский подросток, избитый в январе бандой в Париже, выписался из больницы

Подростка украинского происхождения, который в январе был жестоко избит группой лиц и получил тяжелые травмы, выписали из больницы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщила представительница украинской общины в Париже Мария Диамант.

"На данный момент состояние улучшается. Сегодня он вышел из больницы ", - сообщила Бриллиант.

Она отметила, что парень еще находится в сложном психологическом состоянии, но держится достойно.

Также Юрия по запросу адвоката, допросила полиция по делу его избиения.

"Юрчик был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время ", - рассказала Диамант.

Также читайте: Во Франции задержали девять подозреваемых в избиении украинского подростка. Все они члены одной банды

Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах был пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Некоторое время он находился в искусственной коме.

Президент Владимир Зеленский заявил, что избиение украинского подростка Юрия в Париже шокирует дикостью и ненавистью, и подчеркнул, что виновные должны быть наказаны. Он добавил, что уже есть "жесткая реакция" министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго.

Автор: 

избиение (9793) Париж (415) подростки (437)


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Топ комментарии
+41
Я от одного не розумію - постійно давлять на те, що він - українець... У мене великі сумніви в тому, що в сім"ї українки і араба росте українець... В сім"ях арабів - дрімучий патріархат... Там голова - батько. А він - не українець... Скоріш за все, синок не знає ні української мови, ні України - просто ще один босяк з французьської окраїни... А нас тут "на сльозу пробивають", з приводу проблем у "співвітчизника". Такі "співвітчизники" "срать хотіли" і на Україну і на українців - спитай його, що значить калина для українця, так він очі вилупить і "щирою французьською мовою" скаже, що не знає... А Шевченко у нього, в кращому випадку, може асоціюваться з футболом, а не з "Гайдамаками"...Вони згадують, що мають якийсь стосунок до України, лише тоді, коли потраплять у "задницю". Так чого ми повинні працювать "асенізаторами", вигрібаючи те лайно, яке наші колишні співвітчизники наклали по інших країнах? Я можу зрозуміть людину, що поїхала чесно "заробить копійку", бо вдома роботи немає, і там потрапила в біду, бо її обманули... Але тут не той випадок! Тим більше, що подібними обманами саме такі, як мати цього "українця", займаються...
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06.03.2021 02:07
+12
Ось таке малолітнє бидло і робить українцям рекламу в Європі.
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06.03.2021 01:50
+12
Ви праві, як завжди. Так, наскільки я пам'ятаю, то його матуся не лише за чорним чліном туди поїхала, вона ще торгівлею людьми займається. Дуже сподіваюсь, що цю сімейку поліція ще потрусить.
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06.03.2021 02:15
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Він - громадянин України.
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06.03.2021 09:00 Ответить
Апатрид -він , а не громадянин України..
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06.03.2021 09:33 Ответить
Подзвоніть послу України у Франції і скажіть, а то він не в курсі.
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06.03.2021 09:40 Ответить
Когда укакиваются то все вспоминают о гражданстве, он в военкомате был, приписное получил, мед. комиссию прошел? Или приедет теперь на Родину инвалидность оформлять и к службе не годен?
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06.03.2021 09:44 Ответить
Я ж написала іншому форумчанину: зателефонуйте послу України у Франції і запитайте - коли він виїхав з України, чи приїжджає щороку до батька (якщо він живий) та іншої рідні.

Для тих, хто в танку: є громадяни-нерезиденти.
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06.03.2021 09:51 Ответить
этот чмошник сам состоял в банде, жаль что не подох
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06.03.2021 10:08 Ответить
цікаво, як місцева зебілота зливається в екстазі із пригожинською кацапською мразотою, коли йдеться про життя і здоров'я українців.
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06.03.2021 10:11 Ответить
Коментарі страшно читати ! Яка різнця , звідки цей хлопчина , якого по звірячому побили ?
Правильно сказано , що не всі люди , Люди !
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06.03.2021 10:37 Ответить
а вы там в Антиколорадоса чего желали "зебилам" и как обзывали и проклинали когда Зеля обосрав вашего кумира? лицемер ты, Док....., док
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06.03.2021 15:04 Ответить
есть різниця!! если он кацап к примеру - то еще и мало получил.
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06.03.2021 17:59 Ответить
Как-то быстро выписали. В коме, с пробитым черепом и поломанными ребрами дольше обычно лечатся.
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06.03.2021 11:33 Ответить
Так, в Жашкові довше )
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06.03.2021 13:30 Ответить
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