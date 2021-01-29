Ще двох підозрюваних у побитті підлітка-українця затримали у Франції
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У Франції затримали ще двох підозрюваних у нападі на українського підлітка.
Про це пише з посиланням на прокуратуру Парижа видання Franceinfo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За даними видання, вранці 29 січня правоохоронці затримали ще двох фігурантів. Всього на сьогодні у цій справі затримано 12 осіб, зокрема 11 підлітків і дорослого.
Нагадаємо, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебував в штучній комі, але зараз потроху одужує.
Посольство України звернулося до прокуратури Франції, і зараз цю справу розслідують. Про затримання перших 9 підозрюваних стало відомо 28 січня.
Французькі ЗМІ стверджують, що підліток-українець був членом банди, на учасників якої напала конкуруюча банда.
Будь ласка, зачекайте...
Обычные бандитские разборки, не понимаю почему такое внимание ...
а цензору вибачитися
Посольство Украины во Франции со ссылкой на данные полиции отрицает информацию, которая распространялась рядом французских СМИ, о том, что избитый в Париже украинский подросток "был известен правоохранителям".
Кацапские это слухи не кацапские, фантазируйте дальше .
Я оставляю вам ссылку на французскую газету, где конкретно сказано что он с банды, и были бандитские разборки.
Французский учить не нужно, воспользуетесь переводчиком , читайте новости в оригинале
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/agresse-sur-la-dalle-beaugrenelle-les-jours-du-*****-yuriy-ne-sont-plus-en-danger-1922017.html
Я прочитала статтю, там близько такого нема.
Ви - брехун.
Підліток судимий ?-звісно ні.
Мав приводи в поліцію ? -ні
Проходив,як фігурант в кримінальній справі ?-невідомо.
Був членом банди-недоведено.
Тобто маємо інформацію,що нібито,з якихось джерел,Юрія знають,як пов'язаного з бандою«RD4»,що орудує в районі Beaugrenelle.Може бути.А може й ні.
Мені зрозумілий звязок між вкидом в пресу лайна на Юрія і його сім'ю і виступом міністра МВС перед депутатами,що змушені були реагувати на реакцію французів.В центрі Парижа безконтрольні банди вбивають підлітка ! А вам ?
лучше добить, чем потом лечить...
такие нравы в бандах
(а негр был из банды)..
многие даже и близко не понимают
что такое банды там
и у нас...
и не важно - европа америка или азия
Це - брехня про членство в банді.
Я наводила посилання на французькі джерела і перекладала відповідні фрази.
Там такого нема.
Писали про те, що ВИВЧАЄТЬСЯ / ПРИПУСКАЄТЬСЯ, але ніхто нічого не стверджував.
Навпаки, говорилося про обережність щодо висновків.
Стидобище ! Таке ганебне спотворення інформації.