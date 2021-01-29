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побиття (844) Париж (138) підлітки (333) українці (2380) Франція (1965)

Ще двох підозрюваних у побитті підлітка-українця затримали у Франції

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Ще двох підозрюваних у побитті підлітка-українця затримали у Франції

У Франції затримали ще двох підозрюваних у нападі на українського підлітка.

Про це пише з посиланням на прокуратуру Парижа видання Franceinfo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За даними видання, вранці 29 січня правоохоронці затримали ще двох фігурантів. Всього на сьогодні у цій справі затримано 12 осіб, зокрема 11 підлітків і дорослого.

Нагадаємо, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебував в штучній комі, але зараз потроху одужує.

Посольство України звернулося до прокуратури Франції, і зараз цю справу розслідують. Про затримання перших 9 підозрюваних стало відомо 28 січня.

Французькі ЗМІ стверджують, що підліток-українець був членом банди, на учасників якої напала конкуруюча банда.

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Топ коментарі
+5
Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.

Це - брехня про членство в банді.
Я наводила посилання на французькі джерела і перекладала відповідні фрази.
Там такого нема.
Писали про те, що ВИВЧАЄТЬСЯ / ПРИПУСКАЄТЬСЯ, але ніхто нічого не стверджував.
Навпаки, говорилося про обережність щодо висновків.

Стидобище ! Таке ганебне спотворення інформації.
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29.01.2021 21:06
+3
Зеля взял на личный контроль, но как всегда - обосрался
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29.01.2021 17:34
+2
Історія про циганські разборки в Одесі мені відома,й вона не пов'язана з бандитизмом.І історію про бандитські розбірки -теж,позавчора,з французької преси Agression à Beaugrenelle : Yuriy avait été contrôlé sur la dalle
Підліток судимий ?-звісно ні.
Мав приводи в поліцію ? -ні
Проходив,як фігурант в кримінальній справі ?-невідомо.
Був членом банди-недоведено.
Тобто маємо інформацію,що нібито,з якихось джерел,Юрія знають,як пов'язаного з бандою«RD4»,що орудує в районі Beaugrenelle.Може бути.А може й ні.
Мені зрозумілий звязок між вкидом в пресу лайна на Юрія і його сім'ю і виступом міністра МВС перед депутатами,що змушені були реагувати на реакцію французів.В центрі Парижа безконтрольні банди вбивають підлітка ! А вам ?
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29.01.2021 18:52
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Так поляки по своєму телебаченню сказали що цей підліток сам був у якійсь банді а його мати займалась якимись мутними справами з мігрантами!
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29.01.2021 16:57 Відповісти
Так в статті про це і написано.
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29.01.2021 16:59 Відповісти
Значить,тим,хто йому череп проломив,-премію і додому відпустити.
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29.01.2021 17:13 Відповісти
Так там всем премию нужно
Обычные бандитские разборки, не понимаю почему такое внимание ...
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29.01.2021 17:55 Відповісти
Вы можете верить и хотеть верить во что хотите, особенно зелёному правительству.
Кацапские это слухи не кацапские, фантазируйте дальше .
Я оставляю вам ссылку на французскую газету, где конкретно сказано что он с банды, и были бандитские разборки.
Французский учить не нужно, воспользуетесь переводчиком , читайте новости в оригинале

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/agresse-sur-la-dalle-beaugrenelle-les-jours-du-*****-yuriy-ne-sont-plus-en-danger-1922017.html
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29.01.2021 19:48 Відповісти
я не читаю бульварных газет.
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29.01.2021 21:01 Відповісти
Читай зелёные тогда
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29.01.2021 21:09 Відповісти
А-ну наведіть мені те =конкретне= твердження !
Я прочитала статтю, там близько такого нема.
Ви - брехун.
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29.01.2021 21:12 Відповісти
Ні це значить що якщо ти сам бандит то будь готовий до того що і тобі хтось голову проломить.
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29.01.2021 17:58 Відповісти
В 14 років вже пару ходок точно є.
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29.01.2021 18:01 Відповісти
В Польщі десь місяць тому бандит якому ще не виповнилось 15 років вбив неповнолітню дівчину яка від нього завагітніла нанісши їй більше 10 ножових ран і заховав тіло так що шукали декілька днів - так що бандити різними бувають якщо ти того не знаєш. Я сказав те що сказали поляки не більше і не менше. https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-14/15-latek-przyznal-ze-zabil-13-latke-nie-podlega-odpowiedzialnosci-karnej/
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29.01.2021 18:07 Відповісти
Історія про циганські разборки в Одесі мені відома,й вона не пов'язана з бандитизмом.І історію про бандитські розбірки -теж,позавчора,з французької преси Agression à Beaugrenelle : Yuriy avait été contrôlé sur la dalle
Підліток судимий ?-звісно ні.
Мав приводи в поліцію ? -ні
Проходив,як фігурант в кримінальній справі ?-невідомо.
Був членом банди-недоведено.
Тобто маємо інформацію,що нібито,з якихось джерел,Юрія знають,як пов'язаного з бандою«RD4»,що орудує в районі Beaugrenelle.Може бути.А може й ні.
Мені зрозумілий звязок між вкидом в пресу лайна на Юрія і його сім'ю і виступом міністра МВС перед депутатами,що змушені були реагувати на реакцію французів.В центрі Парижа безконтрольні банди вбивають підлітка ! А вам ?
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29.01.2021 18:52 Відповісти
Це уже давно спростовано правоохоронними органами Франції, а Ви усе мелете хоть що-небудь.
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29.01.2021 21:39 Відповісти
Пофиг как-то на бандитские разборки.
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29.01.2021 17:20 Відповісти
З вигляду пацан циган або араб...Шкода,що він підліток,а то б наші зробили б з нього героя-атовця і купа народу кормилася б на ньому,визволяючи його,піарячись на ньому і безкоштовно приїзджаючи у Францію дивитись Ейфелеву вежу...
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29.01.2021 17:20 Відповісти
говорил мне один негр в Филаделфии
лучше добить, чем потом лечить...
такие нравы в бандах
(а негр был из банды)..
многие даже и близко не понимают
что такое банды там
и у нас...
и не важно - европа америка или азия
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29.01.2021 17:25 Відповісти
Зеля взял на личный контроль, но как всегда - обосрался
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29.01.2021 17:34 Відповісти
Зеленскому нужен личный контроль над французскими разборками украинской группировки с негритянскими , или какие они там , ему в стране не чем заняться ? )))
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29.01.2021 17:56 Відповісти
тут новость была - смертельно переживал и призывал поймать бандитов если шо.
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29.01.2021 18:20 Відповісти
Тепер буде привід відзвітувати про успіх... Ще двох підозрюваних у побитті підлітка-українця затримали у Франції - Цензор.НЕТ 8818
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29.01.2021 18:22 Відповісти
А папа этого подростка согласен , что сын украинец, а не араб или цыган....
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29.01.2021 18:30 Відповісти
Правоохоронці Франції до нас приїдьте ,бо в нас Аваков нихрена не робить,а його тримають 15 років на посаді.
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29.01.2021 19:20 Відповісти
Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.

Це - брехня про членство в банді.
Я наводила посилання на французькі джерела і перекладала відповідні фрази.
Там такого нема.
Писали про те, що ВИВЧАЄТЬСЯ / ПРИПУСКАЄТЬСЯ, але ніхто нічого не стверджував.
Навпаки, говорилося про обережність щодо висновків.

Стидобище ! Таке ганебне спотворення інформації.
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29.01.2021 21:06 Відповісти
 
 