Ще двох підозрюваних у побитті підлітка-українця затримали у Франції

У Франції затримали ще двох підозрюваних у нападі на українського підлітка.

Про це пише з посиланням на прокуратуру Парижа видання Franceinfo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За даними видання, вранці 29 січня правоохоронці затримали ще двох фігурантів. Всього на сьогодні у цій справі затримано 12 осіб, зокрема 11 підлітків і дорослого.

Нагадаємо, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебував в штучній комі, але зараз потроху одужує.

Посольство України звернулося до прокуратури Франції, і зараз цю справу розслідують. Про затримання перших 9 підозрюваних стало відомо 28 січня.

Французькі ЗМІ стверджують, що підліток-українець був членом банди, на учасників якої напала конкуруюча банда.

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