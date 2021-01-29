Еще двое подозреваемых в избиении подростка-украинца задержаны во Франции
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Во Франции задержали еще двух подозреваемых в нападении на украинском подростка.
Об этом пишет со ссылкой на прокуратуру Парижа издание Franceinfo, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По данным издания, утром 29 января правоохранители задержали еще двух фигурантов. Всего на сегодня по этому делу задержаны 12 человек, включая 11 подростков и взрослого.
Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.
Читайте на Цензор.НЕТ: Избитый в Париже подросток-украинец был в банде, а его мать нанимала нелегалов, - СМИ
Посольство Украины обратилось в прокуратуру Франции, и сейчас это дело расследуют. О задержании первых 9 подозреваемых стало известно 28 января.
Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.
Пожалуйста, подождите...
Обычные бандитские разборки, не понимаю почему такое внимание ...
а цензору вибачитися
Посольство Украины во Франции со ссылкой на данные полиции отрицает информацию, которая распространялась рядом французских СМИ, о том, что избитый в Париже украинский подросток "был известен правоохранителям".
Кацапские это слухи не кацапские, фантазируйте дальше .
Я оставляю вам ссылку на французскую газету, где конкретно сказано что он с банды, и были бандитские разборки.
Французский учить не нужно, воспользуетесь переводчиком , читайте новости в оригинале
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/agresse-sur-la-dalle-beaugrenelle-les-jours-du-*****-yuriy-ne-sont-plus-en-danger-1922017.html
Я прочитала статтю, там близько такого нема.
Ви - брехун.
Підліток судимий ?-звісно ні.
Мав приводи в поліцію ? -ні
Проходив,як фігурант в кримінальній справі ?-невідомо.
Був членом банди-недоведено.
Тобто маємо інформацію,що нібито,з якихось джерел,Юрія знають,як пов'язаного з бандою«RD4»,що орудує в районі Beaugrenelle.Може бути.А може й ні.
Мені зрозумілий звязок між вкидом в пресу лайна на Юрія і його сім'ю і виступом міністра МВС перед депутатами,що змушені були реагувати на реакцію французів.В центрі Парижа безконтрольні банди вбивають підлітка ! А вам ?
лучше добить, чем потом лечить...
такие нравы в бандах
(а негр был из банды)..
многие даже и близко не понимают
что такое банды там
и у нас...
и не важно - европа америка или азия
Це - брехня про членство в банді.
Я наводила посилання на французькі джерела і перекладала відповідні фрази.
Там такого нема.
Писали про те, що ВИВЧАЄТЬСЯ / ПРИПУСКАЄТЬСЯ, але ніхто нічого не стверджував.
Навпаки, говорилося про обережність щодо висновків.
Стидобище ! Таке ганебне спотворення інформації.