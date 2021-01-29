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Новости ПроисшествияЗа рубежом
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Еще двое подозреваемых в избиении подростка-украинца задержаны во Франции

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Еще двое подозреваемых в избиении подростка-украинца задержаны во Франции

Во Франции задержали еще двух подозреваемых в нападении на украинском подростка.

Об этом пишет со ссылкой на прокуратуру Парижа издание Franceinfo, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По данным издания, утром 29 января правоохранители задержали еще двух фигурантов. Всего на сегодня по этому делу задержаны 12 человек, включая 11 подростков и взрослого.

Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.

Читайте на Цензор.НЕТ: Избитый в Париже подросток-украинец был в банде, а его мать нанимала нелегалов, - СМИ

Посольство Украины обратилось в прокуратуру Франции, и сейчас это дело расследуют. О задержании первых 9 подозреваемых стало известно 28 января.

Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.

Це - брехня про членство в банді.
Я наводила посилання на французькі джерела і перекладала відповідні фрази.
Там такого нема.
Писали про те, що ВИВЧАЄТЬСЯ / ПРИПУСКАЄТЬСЯ, але ніхто нічого не стверджував.
Навпаки, говорилося про обережність щодо висновків.

Стидобище ! Таке ганебне спотворення інформації.
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29.01.2021 21:06
+3
Зеля взял на личный контроль, но как всегда - обосрался
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29.01.2021 17:34
+2
Історія про циганські разборки в Одесі мені відома,й вона не пов'язана з бандитизмом.І історію про бандитські розбірки -теж,позавчора,з французької преси Agression à Beaugrenelle : Yuriy avait été contrôlé sur la dalle
Підліток судимий ?-звісно ні.
Мав приводи в поліцію ? -ні
Проходив,як фігурант в кримінальній справі ?-невідомо.
Був членом банди-недоведено.
Тобто маємо інформацію,що нібито,з якихось джерел,Юрія знають,як пов'язаного з бандою«RD4»,що орудує в районі Beaugrenelle.Може бути.А може й ні.
Мені зрозумілий звязок між вкидом в пресу лайна на Юрія і його сім'ю і виступом міністра МВС перед депутатами,що змушені були реагувати на реакцію французів.В центрі Парижа безконтрольні банди вбивають підлітка ! А вам ?
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29.01.2021 18:52
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Так поляки по своєму телебаченню сказали що цей підліток сам був у якійсь банді а його мати займалась якимись мутними справами з мігрантами!
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29.01.2021 16:57 Ответить
Так в статті про це і написано.
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29.01.2021 16:59 Ответить
Значить,тим,хто йому череп проломив,-премію і додому відпустити.
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29.01.2021 17:13 Ответить
Так там всем премию нужно
Обычные бандитские разборки, не понимаю почему такое внимание ...
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29.01.2021 17:55 Ответить
Вы можете верить и хотеть верить во что хотите, особенно зелёному правительству.
Кацапские это слухи не кацапские, фантазируйте дальше .
Я оставляю вам ссылку на французскую газету, где конкретно сказано что он с банды, и были бандитские разборки.
Французский учить не нужно, воспользуетесь переводчиком , читайте новости в оригинале

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/agresse-sur-la-dalle-beaugrenelle-les-jours-du-*****-yuriy-ne-sont-plus-en-danger-1922017.html
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29.01.2021 19:48 Ответить
я не читаю бульварных газет.
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29.01.2021 21:01 Ответить
Читай зелёные тогда
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29.01.2021 21:09 Ответить
А-ну наведіть мені те =конкретне= твердження !
Я прочитала статтю, там близько такого нема.
Ви - брехун.
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29.01.2021 21:12 Ответить
Ні це значить що якщо ти сам бандит то будь готовий до того що і тобі хтось голову проломить.
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29.01.2021 17:58 Ответить
В 14 років вже пару ходок точно є.
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29.01.2021 18:01 Ответить
В Польщі десь місяць тому бандит якому ще не виповнилось 15 років вбив неповнолітню дівчину яка від нього завагітніла нанісши їй більше 10 ножових ран і заховав тіло так що шукали декілька днів - так що бандити різними бувають якщо ти того не знаєш. Я сказав те що сказали поляки не більше і не менше. https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-14/15-latek-przyznal-ze-zabil-13-latke-nie-podlega-odpowiedzialnosci-karnej/
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29.01.2021 18:07 Ответить
Історія про циганські разборки в Одесі мені відома,й вона не пов'язана з бандитизмом.І історію про бандитські розбірки -теж,позавчора,з французької преси Agression à Beaugrenelle : Yuriy avait été contrôlé sur la dalle
Підліток судимий ?-звісно ні.
Мав приводи в поліцію ? -ні
Проходив,як фігурант в кримінальній справі ?-невідомо.
Був членом банди-недоведено.
Тобто маємо інформацію,що нібито,з якихось джерел,Юрія знають,як пов'язаного з бандою«RD4»,що орудує в районі Beaugrenelle.Може бути.А може й ні.
Мені зрозумілий звязок між вкидом в пресу лайна на Юрія і його сім'ю і виступом міністра МВС перед депутатами,що змушені були реагувати на реакцію французів.В центрі Парижа безконтрольні банди вбивають підлітка ! А вам ?
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29.01.2021 18:52 Ответить
Це уже давно спростовано правоохоронними органами Франції, а Ви усе мелете хоть що-небудь.
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29.01.2021 21:39 Ответить
Пофиг как-то на бандитские разборки.
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29.01.2021 17:20 Ответить
З вигляду пацан циган або араб...Шкода,що він підліток,а то б наші зробили б з нього героя-атовця і купа народу кормилася б на ньому,визволяючи його,піарячись на ньому і безкоштовно приїзджаючи у Францію дивитись Ейфелеву вежу...
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29.01.2021 17:20 Ответить
говорил мне один негр в Филаделфии
лучше добить, чем потом лечить...
такие нравы в бандах
(а негр был из банды)..
многие даже и близко не понимают
что такое банды там
и у нас...
и не важно - европа америка или азия
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29.01.2021 17:25 Ответить
Зеля взял на личный контроль, но как всегда - обосрался
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29.01.2021 17:34 Ответить
Зеленскому нужен личный контроль над французскими разборками украинской группировки с негритянскими , или какие они там , ему в стране не чем заняться ? )))
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29.01.2021 17:56 Ответить
тут новость была - смертельно переживал и призывал поймать бандитов если шо.
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29.01.2021 18:20 Ответить
Тепер буде привід відзвітувати про успіх... Ще двох підозрюваних у побитті підлітка-українця затримали у Франції - Цензор.НЕТ 8818
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29.01.2021 18:22 Ответить
А папа этого подростка согласен , что сын украинец, а не араб или цыган....
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29.01.2021 18:30 Ответить
Правоохоронці Франції до нас приїдьте ,бо в нас Аваков нихрена не робить,а його тримають 15 років на посаді.
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29.01.2021 19:20 Ответить
Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.

Це - брехня про членство в банді.
Я наводила посилання на французькі джерела і перекладала відповідні фрази.
Там такого нема.
Писали про те, що ВИВЧАЄТЬСЯ / ПРИПУСКАЄТЬСЯ, але ніхто нічого не стверджував.
Навпаки, говорилося про обережність щодо висновків.

Стидобище ! Таке ганебне спотворення інформації.
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29.01.2021 21:06 Ответить
 
 