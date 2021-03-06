Дуда співчуває у зв'язку із загибеллю українців у ДТП у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян України в ДТП поблизу м. Кашіце в Польщі.

Співчуття українській стороні Дуда опублікував у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я глибоко засмучений жахливою новиною про катастрофу українського автобуса на A4 / біля Кашіце, в результаті якої загинули 6 осіб і кілька десятків зазнали травм. Мої щирі співчуття сім'ям загиблих і всім нашим українським друзям", - зазначив Дуда.

Як повідомлялося раніше, в Польщі в ДТП потрапив рейсовий автобус Познань - Херсон. В результаті дорожньої аварії загинули шестеро українців. Ще 35 осіб мають травми.

За даними МЗС, консули виїхали на місце події, взаємодіють з місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям і з'ясування всіх обставин аварії.

Нагадаємо, свої співчуття з приводу смертельної аварії висловив сьогодні президент України Володимир Зеленський.

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