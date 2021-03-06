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Дуда співчуває у зв'язку із загибеллю українців у ДТП у Польщі

Дуда співчуває у зв'язку із загибеллю українців у ДТП у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян України в ДТП поблизу м. Кашіце в Польщі.

Співчуття українській стороні Дуда опублікував у твіттері,  інформує Цензор.НЕТ.

"Я глибоко засмучений жахливою новиною про катастрофу українського автобуса на A4 / біля Кашіце, в результаті якої загинули 6 осіб і кілька десятків зазнали травм.  Мої щирі співчуття сім'ям загиблих і всім нашим українським друзям", - зазначив Дуда.

Як повідомлялося раніше, в Польщі в ДТП потрапив рейсовий автобус Познань - Херсон. В результаті дорожньої аварії загинули шестеро українців. Ще 35 осіб мають травми.

За даними МЗС, консули виїхали на місце події, взаємодіють з місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям і з'ясування всіх обставин аварії.

Нагадаємо, свої співчуття з приводу смертельної аварії висловив сьогодні президент України Володимир Зеленський.

Також читайте: Водій не впорався із керуванням: стала відома попередня причина смертельної ДТП із українцями в Польщі

ДТП (4465) Польща (8489) смерть (6744) Дуда Анджей (771)


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Соболезную.
Не первая такая авария и не последняя. Украинцы обречены искать работу извне.
Помню в начале 90-х встречал отряды поляков-челноков на улицах, приставали чтобы у них купили тряпки. Сами скупали инструмент.
Поляки давно ушли вперед, мы топчемся на месте... часто на чужой земле.
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06.03.2021 12:54 Відповісти
Дуда висловив співчуття українцям.
ПреЗедент та його офіс, мендель мовчать.
В трансі відучора після санкцій для одного із їхніх ляльководів.
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06.03.2021 13:06 Відповісти
Шо ви хочете від кловуна із кварталу95?
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06.03.2021 13:46 Відповісти
Нехай піськограй хоч на роялі зіграє. Порадує своїх виборців
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06.03.2021 16:34 Відповісти
10:29
https://censor.net/ru/news/3251830/dtp_s_grajdanami_ukrainy_v_polshe_zelenskiyi_vyrazil_soboleznovaniya_semyam_pogibshih
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06.03.2021 14:09 Відповісти
Я не продивилась стрічку новин на початок дня.
Після того, як побачила новину про співчуття від Дуди, подивилась сторінку Зеленського у фейсбуку. Там на той момент не було нічого з цього приводу.
Варто давати заяви Зедента синхронно в різних соцмережах.
А то скачуть то в фейсбук, то на телеграм, то в твіттер.
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06.03.2021 14:19 Відповісти
У фейсбуку на його сторінці і на даний момент нічого немає про постраждалих в цій аварії.
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06.03.2021 14:21 Відповісти
Питання до тих хто контролює видачу посвідчень водіїв, а особливо водіїв автобусів: Як у нас вчать, що рівень аваріності найвищій у Європі?
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06.03.2021 14:41 Відповісти
 
 