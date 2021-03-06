Дуда соболезнует в связи с гибелью украинцев в ДТП в Польше

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины в ДТП вблизи г. Кашице в Польше.

Соболезнования украинской стороне Дуда опубликовал в Твиттере информирует Цензор.НЕТ.

"Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса на A4 / возле Кашице, в результате которой погибли 6 человек и несколько десятков получили травмы. Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - отметил Дуда.

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. В результате аварии погибли 6 граждан Украины.

Позже в министерстве уточнили, что количество пострадавших украинских граждан в результате аварии возросло до 35 человек.

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По данным МИД, консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

Напомним, свои соболезнования по поводу смертельной аварии высказал сегодня президент Украины Владимир Зеленский.