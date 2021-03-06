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Дуда соболезнует в связи с гибелью украинцев в ДТП в Польше

Дуда соболезнует в связи с гибелью украинцев в ДТП в Польше

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины в ДТП вблизи г. Кашице в Польше.

Соболезнования украинской стороне Дуда опубликовал в Твиттере информирует Цензор.НЕТ.

"Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса на A4 / возле Кашице, в результате которой погибли 6 человек и несколько десятков получили травмы. Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - отметил Дуда.

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. В результате аварии погибли 6 граждан Украины.

Позже в министерстве уточнили, что количество пострадавших украинских граждан в результате аварии возросло до 35 человек.

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По данным МИД, консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

Напомним, свои соболезнования по поводу смертельной аварии высказал сегодня президент Украины Владимир Зеленский.

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ДТП (7671) Польша (8405) смерть (9215) Дуда Анджей (755)


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Соболезную.
Не первая такая авария и не последняя. Украинцы обречены искать работу извне.
Помню в начале 90-х встречал отряды поляков-челноков на улицах, приставали чтобы у них купили тряпки. Сами скупали инструмент.
Поляки давно ушли вперед, мы топчемся на месте... часто на чужой земле.
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06.03.2021 12:54 Ответить
Дуда висловив співчуття українцям.
ПреЗедент та його офіс, мендель мовчать.
В трансі відучора після санкцій для одного із їхніх ляльководів.
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06.03.2021 13:06 Ответить
Шо ви хочете від кловуна із кварталу95?
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06.03.2021 13:46 Ответить
Нехай піськограй хоч на роялі зіграє. Порадує своїх виборців
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06.03.2021 16:34 Ответить
10:29
https://censor.net/ru/news/3251830/dtp_s_grajdanami_ukrainy_v_polshe_zelenskiyi_vyrazil_soboleznovaniya_semyam_pogibshih
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06.03.2021 14:09 Ответить
Я не продивилась стрічку новин на початок дня.
Після того, як побачила новину про співчуття від Дуди, подивилась сторінку Зеленського у фейсбуку. Там на той момент не було нічого з цього приводу.
Варто давати заяви Зедента синхронно в різних соцмережах.
А то скачуть то в фейсбук, то на телеграм, то в твіттер.
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06.03.2021 14:19 Ответить
У фейсбуку на його сторінці і на даний момент нічого немає про постраждалих в цій аварії.
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06.03.2021 14:21 Ответить
Питання до тих хто контролює видачу посвідчень водіїв, а особливо водіїв автобусів: Як у нас вчать, що рівень аваріності найвищій у Європі?
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06.03.2021 14:41 Ответить
 
 