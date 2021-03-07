"Помаранчева" зона карантину в Києві буде протягом двох місяців, - Рубан
Київ опинився в "помаранчевій" зоні карантину, в якій може перебувати близько двох місяців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава Держпродпотребслужби в Києві Олег Рубан.
"Ця ситуація прогнозована, ми чекали її тиждень тому. Ми будемо спостерігати помаранчеву зону найближчі два місяці в Києві. Ця ситуація повністю нормальна для киян та гостей столиці. Посилюється контроль над суб’єктами господарювання всіх сфер бізнесу, у тому числі розважальних центрів, фітнес-клубів, вишів", — сказав він.
За словами Рубана, українці почали заражатися новим штамом COVID-19.
"В Україні циркулює новий вид – британський штам, який вражає перш за все молодь 20-40 років. Тому акцент щодо дотримання профілактичних протиепідемічних заходів буде робитись саме на ці категорії населення. Стосовно наступного тижня, щодо березневих свят – ми, на жаль, будемо заходи обмежувати", — сказав він.
Раніше повідомлялося, що є ризик потрапляння Києва в "помаранчеву" зону.
Головний санлікар Ляшко заявив, що Київ відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину, причин вводити обмеження "червоної" зони в столиці поки немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Саме такий шлях обрала влада - вбити волю українців.
На фоне провала кампании по вакцинации ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. В красную зону карантина помимо Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой попала Закарпатская область. Туда уже останавливают продажу билетов на поезда.
Таким образом эпицентр коронавируса - снова на Западной Украине, как и в начале пандемии год назад. И не исключено, что такими темпами новый локдаун могут ввести и по всей стране. По крайней мере такую вероятность уже допустил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Об этом https://strana.ua/news/321481-vspyshka-epidemii-pochemu-na-zapadnoj-ukraine-snova-ukhudshilas-situatsija-s-koronavirusom.html говорится в сегодняшней статье издания «Страна».
«В коридоре не вылечишь»
Всплеск ковида на Западной Украине в первую волну объясняли, в частности, массовым возвращением заробитчан. Нынче же, как предполагают эксперты, причиной вспышки стал наплыв туристов на местные горнолыжные курорты и отголоски долгих зимних праздников, которые в западных областях «святкуют» почти всю зиму.
«Лыжникам, похоже, законы на писаны, горнолыжные курорты продолжают работать как ни в чем ни бывало. Маски там мало кто носит, на подъемники очереди без дистанций. И это касается как раскрученного «Буковеля», так и курортов Закарпатья. Конечно, коронавирус будет только множится, нас еще ждет пик, ведь лыжный сезон продолжается», - сказал нам на условиях анонимности главврач одной из Ивано-Франковских больниц.
По его словам, ситуация настолько критичная, что для новых больных давно нет мест, а они все поступают.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C.html Пациенты в коридорах и столовых: в больнице Ивано-Франковска кончились койки для больных коронавирусом
«В коридоре людей невозможно лечить. А мобильный госпиталь, который развернули в райцентре Богородчаны, - это фикция, пиар властей, на которой, видимо, кто-то захотел отмыть деньги. Он не приспособлен для приема больных», - говорит медик.
Очередь на койки
В Черновицкой и Закарпатской областях тоже аховая ситуация.
«За счет сокращения гинекологического отделения у нас появилось полтора десятка дополнительных коек для ковидных больных (всего 190 коек). Будем ставить кислородную станцию», - сказал нам директор Ужгородской городской клинической больницы Иван Курах.
Как нам стало известно от местных врачей, в центральной больнице Берегово, самом «венгерском» городке области, только в ночь с 5 на 6 марта было семь «ковид-трупов», в том числе 38-летний отец и молодая женщина (остальные - люди преклонного возраста).
Заведующая ковид-отделением Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака Оксана Цимбота назвала критической ситуацию с ковидом в области.
«Хочу обратиться к власти: у нас ситуация критическая. В нашем ковид-центре еще утром находилось 145 больных, уже поступило еще 10 человек. Эти все больные кислородзависимые. Кислорода и концентраторов уже не хватает. Пустые кровати есть только в коридорах, но они не имеют ничего, в том числе и медперсонала. В таком режиме медперсонал не может работать, люди просто «падают». Система не выдерживает: исчезает электричество, потому что сеть не рассчитана на напряжение, когда в палатах есть по 4 концентратора (неделю назад в ковид-больнице в Черновцах произошел взрыв, убивший двоих пациентов - по разным версиям, из-за неполадок с электрикой или кислородным баллоном, - ред.). Из 145 больных утром на кислороде находилось 120. Это все плохо кончится, потому что больные задыхаются на глазах. И мы не можем им помочь», - поделилась Цимбота ужасами, творящимися в закарпатских больницах.
Врач сетует, что люди, несмотря на серьезную вспышку коронавируса, и дальше продолжают массовые гуляния. Поэтому она пригласила скептиков на «экскурсию» в ковидное отделение больницы.
«Я бы очень хотела, чтобы те, кто не верит в COVID-19, те, кто считает, что это все не так, пришли к нам. Мы их оденем и, чтобы они просто на минутку посмотрели, что здесь происходит», - говорит врач.
Она заявляет, что в медицинской системе наступает коллапс.
«Мы, врачи, уже в том состоянии, что готовы положить дипломы и уйти. Мы тоже люди и мы уже физически не выдерживаем. И это уже не говоря о моральной стороне, когда мы наблюдаем за смертями», - сказала Цимбота в видеообращении на своей странице в Facebook.
Нынешняя вспышка, по ее мнению, намного опаснее предыдущих.
«Больные «гаснут» на глазах. COVID-19 помолодел: сейчас им болеют очень много 40-летних людей. Если раньше болели пожилые люди с хроническими болезнями, то сейчас это молодые, не имеющие хронических заболеваний», - говорит Цимбота.
В центральной больнице Яремче, что в 40 км от горнолыжного курорта «Буковель», ковид-пациентами заняты все 70 коек - в инфекционном отделении и другом, переоборудованном из терапевтического. Свободных мест здесь нет уже больше месяца.
«Весь год эпидемии всегда были свободные места, чтобы положить несколько больных. А теперь нет. Пациенты устраивают скандалы, что мы не хотим их класть, но ведь просто некуда», - рассказывает заведующий терапевтическим отделением Ярослав Гундяк.
Чтобы попасть на стационарное лечение, больные становятся в очередь. Только освобождается место - его сразу занимает другой человек.
«Заразу разносит персонал курортов»
Многие доктора Западной Украины «рассадником» заразы считают горнолыжные курорты. И винят во вспышке власть, которая закрывает глаза на патовую ситуацию.
«Буковель продолжает работать на фоне того, что Ивано-Франковская область оказалась в состоянии чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Надо говорить как есть - за прибыль олигарха и его подручных украинцы платят жизнью и здоровьем.
Вопрос не в туристах, которые приехали и уехали, а в местных жителях из числа персонала. Которые подхватив заразу несут ее домой. Логично, что беда перекинулась на Буковину и Закарпатье, поскольку и из этих регионов в Буковеле есть наемные работники. Власть и Зеленский делают вид, будто ничего не происходит. Да, признали вспышку ковида и назвали его эпицентр. Но поднять руку на Коломойского, наказать виновных, закрыть этот чумной барак духа не хватает. Ведь надо же доработать сезон, не терять же деньги за то, что какие-то смерды инфицируются, а больницы не принимают больных, потому что койко-места закончились», - пишет в Facebook блогер Евгений Булавка.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7.html Зеленский подал пример: украинцы в разгар локдауна штурмуют Буковель. Фото и видео
С болями в желудке - в «отстойник» с ковидными
На Закарпатье, где вводят полный локдаун, возмущены избирательностью ограничительных мер.
«Школы и детские сады закрыли. А почему пиццерии, кафешки, рестораны и магазины с одеждой и все остальное не закрыли? Это надо было в первую очередь закрывать, оставить только продуктовые и с химией магазины открытыми», - говорит Яна Бабаев из Тячева.
Закарпатцы в беседе со «Страной» признаются, что часть людей давно «забила» на эпидемию.
«И как и в старые времена празднуют свадьбы по 250 человек. Без масок, конечно», - говорит нам Оксана Калабуха из Ужгорода.
Другие, наоборот, уверяют, что многие придерживаются мер безопасности и без полного локдауна, и возмущаются, почему закрывают «дальний Запад», а не крупные города. А также нарекают на медицинскую реформу, которая досталась в наследство от Супрун.
«Многие люди ходит в масках, в общественных местах реально уменьшилось людей. Посетителей стало вполовину меньше, персонал ходит в масках. В супермаркетах все в масках. У меня вопрос: откуда снова взялся вирус? Откуда такой прирост? Ведь весь год прожили в локдаунах и карантинах. Все просто. Дебильная система приема людей в больницу. Попал с болью в желудке или почке или повысился сахар? Так тебя кладут в так называемый «отстойник», пока не сделают ПЦР тест, где ты находишься с действительно больными ковид. После 3-5 дней пребывания там и ожидания результатов теста тебя переводят в другую палату, делают какие-то анализы и отпускают домой. После чего человек, попавший с гастритом и заразившийся в больнице ковидом, заражает всех дома или на работе. Сами виноваты в пандемии, которую поддерживают тупостью медицинской реформы. И еще - никогда не поверю, что в Киеве или Днепре, Харькове, где миллионное население и метро, меньше заболевших, чем в Закарпатье, где большинство людей живет в селе или в горах, у черта на куличках. Выйдите в Мукачево после шести вечера - так город почти пустой», - делится Владимир из Мукачево.