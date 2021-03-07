"Помаранчева" зона карантину в Києві буде протягом двох місяців, - Рубан

Київ опинився в "помаранчевій" зоні карантину, в якій може перебувати близько двох місяців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава Держпродпотребслужби в Києві Олег Рубан.

"Ця ситуація прогнозована, ми чекали її тиждень тому. Ми будемо спостерігати помаранчеву зону найближчі два місяці в Києві. Ця ситуація повністю нормальна для киян та гостей столиці. Посилюється контроль над суб’єктами господарювання всіх сфер бізнесу, у тому числі розважальних центрів, фітнес-клубів, вишів", — сказав він.

За словами Рубана, українці почали заражатися новим штамом COVID-19.

"В Україні циркулює новий вид – британський штам, який вражає перш за все молодь 20-40 років. Тому акцент щодо дотримання профілактичних протиепідемічних заходів буде робитись саме на ці категорії населення. Стосовно наступного тижня, щодо березневих свят – ми, на жаль, будемо заходи обмежувати", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що є ризик потрапляння Києва в "помаранчеву" зону.

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Головний санлікар Ляшко заявив, що Київ відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину, причин вводити обмеження "червоної" зони в столиці поки немає.