Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, - МОЗ розвінчало фейк. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я спростувало фейк про ймовірність зараження коронавірусом у результаті вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, оскільки жодна з них не містить живого вірусу, здатного викликати хворобу", - зазначають у МОЗ.

У міністерстві пояснили, що вакцини "вчать" імунну систему розпізнавати і боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати певні симптоми, такі як лихоманка. Однак це нормальне явище, яке показує, що організм створює захист від вірусу.

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"Якщо незабаром після вакцинації ви все-таки отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані, але не знали про це", - зазначають у МОЗ.

Там зауважили, що вакцинація є найефективнішим елементом для подолання пандемії COVID-19.





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