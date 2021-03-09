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Аслунд про конфлікт із Мендель: Вона отримала високу посаду, але не дуже добре знає, як робити таку роботу

Аслунд про конфлікт із Мендель: Вона отримала високу посаду, але не дуже добре знає, як робити таку роботу

Економіст, співробітник Атлантичної ради, колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці" Андерс Аслунд прокоментував конфлікт із прессекретаркою президента України Юлією Мендель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Ви прекрасно розумієте, це має не дуже серйозний вигляд. Ми взагалі не маємо жодних зв’язків з нею. Я її не бачив і не знаю", – сказав Аслунд

Економіст наголосив, що його не звільняли з Наглядової ради "Укрзалізниці": "Це я пішов через те, що український парламент і президент вважали, що не треба платити людям, які сидять у наглядових радах, що, звичайно, політика щодо боротьби з корупцією… І, врешті-решт, це прем’єр-міністр Денис Шмигаль це питання вирішив. Але це він зробив після того, що я зробив доволі багато галасу, коли я пішов. Тому що корпоративне управління на державних підприємствах не дуже добре працює…".

За його словами, він не очікує на вибачення з боку прессекретарки президента України Юлії Мендель, оскільки вона не є професіоналом.

"Я нічого не чекаю від неї. Я її не знаю. Ця молода дівчина. Вона отримала високу посаду. І, виявляється, що не дуже добре знає, як робити таку роботу", – додав Аслунд.

Нагадаємо, раніше Мендель посперечалася з економістом Аслундом через статтю про президента й олігархів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексголова Мінфіну Данилюк про звільнення Аслунда з "Укрзалізниці": Наглядова рада обходиться платникам податків в рази дешевше корупції

Автор: 

Аслунд Андерс (31) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+65
Недоумок оточив себе недоумками, а його обрали 73% недоумків. Ось така фігня малята.
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09.03.2021 09:17
+58
от клоунских шлюшек Украина получила невосполнимые репутационные потери
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09.03.2021 09:16
+44
К сожалению, большинству украинцев не знакомо такое понятие, как репутация. Иначе тупого ватного клоуна не выбрали б в президенты.
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09.03.2021 09:29
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Сторінка 3 з 3
да вы что ?!!! это вы сейчас про внешнее управление Украины говорите , как российские пропагандисты ? .... Дорогой, товарищ, вы слишком преувеличиваете значимость всяких аслундов ..... для контроля есть консулы стран-доноров ... а вот такие промокашки как Аслунд нужны коррумпированной власти в качестве ширмы
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09.03.2021 11:23 Відповісти
А для чого зеленій владі потрібні в УЗ такі промокашки, як Сірожа Лєщенко? Він кращий експерт за Аслунда?)))

Аслунд хоч мав совість сам піти, коли побачив, що його ніхто не слухай, а Сірожа досі в УЗ ніфіга не робить, зате 300 тис. зарплати щомісяця отримує! І це ж його не папередніки назначили, а зелені!
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09.03.2021 11:36 Відповісти
Аслунд и совесть? ... смешное сочетание )))))))
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09.03.2021 11:43 Відповісти
Ще раз питаю - назначений зеленими Лєщенко кращий?
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09.03.2021 11:49 Відповісти
конечно да ... Как не крутите, а персональный враг Ахметова , как минимум и товарища Порошенко явно лучше чем приспособленец и халявщик Аслунд
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09.03.2021 11:57 Відповісти
І що ж такого хорошо зробив Лєщ для УЗ?

P.S. Так смішно, коли неграмотні люди корчать із себе ікспердів і намагються повчати інших... Поняття пунктуації тобі взагалі не знайоме, я так бачу... Що за утворення в тебе?)))
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09.03.2021 12:09 Відповісти
Так яке утворення?)) Просто цікаво...

У мене червоний диплом кращого вузу України, я сам можу ярлики іншим навішати))
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09.03.2021 12:51 Відповісти
Важко сказати, яке утворення?)) Чи соромно просто?
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09.03.2021 13:07 Відповісти
А що зробив Аслунд для УЗ?
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10.03.2021 09:04 Відповісти
Хатку отримав)))) але то жінка на ді-джеї ла .... Подивись де вона цицьками трясе.... Лещ то латентний полу покер 🤫....
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09.03.2021 13:30 Відповісти
Ничего нового... зебылы продолжают позорить Украину....
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09.03.2021 10:07 Відповісти
Інтелігентна людина інтелігентно назвала вазеленську шмендель тупою вівцею, клюнутою скаженим півнем.
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09.03.2021 10:09 Відповісти
ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!! В ОП заявили про великі досягнення Зе в борьбі з корупцією . При чому тут ОП та наш Зе- президент ?. Про які конкретно дії Зе йдеться ?. Справу на 10 млрд проти коломойші своя в доску Венедиктова заблокувала. Мендель - середньостатистичний "кадр" Зе- команди . Профнепригодність -її головна якість .
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09.03.2021 10:16 Відповісти
шо ты мелеш?
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09.03.2021 10:28 Відповісти
страной рулят хамовитые неучи ... эпоха Достоинства в прошлом, добро пожаловать в эпоху зеленого днища.
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09.03.2021 10:17 Відповісти
В епоху Гідності ЛЮДИ віддавали своє життя заради країни, а теперішні щури (медведчуки,коломойські,зеленські...), віддадуть країну заради свого солодкого життя.
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09.03.2021 12:17 Відповісти
Так і припіздєнт, такий самий, як ця дурепа...
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09.03.2021 10:22 Відповісти
Культура не позволила Аслунду просто сказать "ТУПАЯ ОВЦА"
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09.03.2021 10:24 Відповісти
Идиот - человек с абсолютным отсутствием мотивации для дальнейшего развития своих интеллектуальных способностей. Классическим примером выступает зебил обыкновенный.

Дура - нечто, получившая высокую должность, но не очень хорошо знающая, как выполнять такую работу. Классика жанра - Мендель. У нее прекрасно получается доказывать истинность этого утверждения. Но по-моему ее уже замного. Пора АСТАНАВИТЬСЯ.
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09.03.2021 10:28 Відповісти
Достатньо дипломатична промова.
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09.03.2021 10:29 Відповісти
Ха-ха - зарвавшуюся жидовскую шлюху послали,туда откуда не слазит культурно и без мата.)))
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09.03.2021 10:34 Відповісти
щось занадто багато Мандель в ефірі, значить щось десь роблять в угоду КаламойшіАхмета чи Татарова. Клоуни просто так інформ простір гавном не закидають
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09.03.2021 10:47 Відповісти
ей дали должность не работу делать во благо народа Украины ,а для того,что бы ее пищеприемник похвальные "оды" пела про "зе"
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09.03.2021 10:51 Відповісти
- Юля! Чем отличается, Литва от Латвии?
- Владимир Александрович, а это разве не одно и то же?
- Вы приняты на работу 🤣🤣🤣
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09.03.2021 10:55 Відповісти
да гнать этого прокацапского холуя ссаными тряпками.
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09.03.2021 11:25 Відповісти
Да, Бубачку давно пора гнать.
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09.03.2021 13:53 Відповісти
ооо, ко всем названиям пьётра добавилось еще и "бубочка". Вообщето я имел ввиду Андерс Аслунда, бывшего советника премьер-министра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80 Егора Гайдара , комуняки Кучмы, и совкодрочера Акаева. Подмахивающего Пинчуку.
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09.03.2021 14:36 Відповісти
Сьогодні подружка уславлювача терористів Гордона, взяла в Юлі інтерв'ю як в однієї з найвпливовіших жінок країни, а Зеленський у своєму привітанні заявив, що без жінок, всі чоловіки - просто БІОЛОГІЧНІ СТВОРІННЯ 🤣🥶
Підозрюю, що таку "геніальну" просвітницьку думку йому теж написала Мендель.
Хоча він міг і сам, бо у випадку професіоналізму - вони таки на одному рівні.
Ось тут, уже знаєте, справжня гендерна рівність.
Тому з рівністю в нашій країні - все добре.
У нас от тільки з мізками останні два роки - туго 😏
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09.03.2021 11:26 Відповісти
Шмендель позорит всю Украину 😡
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09.03.2021 11:26 Відповісти
Що ж ви хочете?Проста єврейська дівчинка, а тут така висока посада, яка потребує певного розуму...
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09.03.2021 11:36 Відповісти
"Я ничего не жду от нее. Я ее не знаю. Эта молодая девушка. Она получила высокую должность. И, оказывается, не очень хорошо знает, как делать такую ​​работу", - добавил Аслунд Источник: https://censor.net/ru/n3252053

Я б сказав простіше - скоріш за все вона хвора на голову, таке буває
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09.03.2021 11:45 Відповісти
Дешевая, грязноротая, тупая шлюха.Получающая зарплату за наши налоги. Так вернее.73 процента могут гордиться.
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09.03.2021 12:09 Відповісти
Эта молодая девушка

******
Аслунд оскорбіл єйо "дєвушкой". А це вже нєпрікритий сєксізЬм і угнєтєніє патріархатом!
За таке в прогрєсівних лібєральних європах бьють по шапці, і очінь больно.
Хотя, коли співають про "гендерні квоти", то чомусь теж дивляться поміж ноги. Дивно, - нє?
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09.03.2021 12:12 Відповісти
"Я ничего не жду от нее. Я ее не знаю. Эта молодая девушка. Она получила высокую должность. И, оказывается, не очень хорошо знает, как делать такую ​​работу" - очень деликатно и дипломатично дано определение... И не только Мендель, но и многая, многая...
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09.03.2021 12:16 Відповісти
Pravda !
Mendel-prosta;tupa kurka !
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09.03.2021 12:19 Відповісти
...tupa kurva !
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09.03.2021 12:23 Відповісти
Язиката ХВеська пішла по хутору.... І не має кому її ... попросити "закрить рот с той сторони"...
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09.03.2021 12:21 Відповісти
если такие вот меньдели будут рулить нашей вненей политикой то Украина (далеко пойдет). кто ей дал право выходить на международную арену и что то вякать. это работа дипломатов а она всего лиь вчерашняя студентка с нулевым опитом
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09.03.2021 12:34 Відповісти
Все ясно і зрозуміло.Якою хіба повинна бути прислуга в криворагульного гопника? Ото ж.
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09.03.2021 12:34 Відповісти
100% не готова та не знає як.
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09.03.2021 12:36 Відповісти
Да дура она круглая..хоть и еврейка))
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09.03.2021 12:38 Відповісти
Да дура она круглая..хоть и еврейка))/ На каждую дуру -еврейку и каждого придурка-еврея из правящей Украиной элиты наверняка приходятся десять гениальных евреек и десять гениальных евреев. Но они пока не известны.
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09.03.2021 12:56 Відповісти
А я и не спорю что есть гении
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09.03.2021 13:29 Відповісти
А я и не спорю что есть гении/ но не среди евреев ВР , министров, офиса Буратины несущего херню Коломойского . Там некого назвать просто умным.
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09.03.2021 13:44 Відповісти
Логічно же
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10.03.2021 09:23 Відповісти
Зеленое время отличается тем, что стало нормой не скрывать тупость, а, наоборот, гордиться и демонстрировать её... От главной зеленой шмаркли - до всех остальных ниже....
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09.03.2021 13:10 Відповісти
А чем пресс секретарь ОП Мендель отличается от секретаря ОП Ермака , ну кроме половых признаков , где и в каком законе это можно прочитать ?
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09.03.2021 13:11 Відповісти
"Вона отримала високу посаду. І, виявляється, що не дуже добре знає, як робити таку роботу", - додав Аслунд". - Це на 100% стосується і неЛоха.
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09.03.2021 13:14 Відповісти
Ох ця дипломатична мова ....Тупа вона пан Аслунд , просто ТУ-ПА. Фсьо
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09.03.2021 13:42 Відповісти
Ох же мені ці европейці... А міг би просто сказати- звичайна тупа п##да...
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09.03.2021 13:43 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26381057.html X-files офиса президента
Аслунд про конфлікт із Мендель: Вона отримала високу посаду, але не дуже добре знає, як робити таку роботу - Цензор.НЕТ 8874

Зеленский поздравил женщин с 8-мым марта : "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности".

Вот и открылась нам еще одна тайна Банковой. Как только Юличка Мендель выходит из кабинета вовы - вова тут же превращается в биологическое существо.

Позже, когда Мендель возвращается в кабинет вовы, и, допустим, приводит к нему какую-то зарубежную делегацию, так и представляет его : "Знакомьтесь, это владимир ссаныч - уже не биологическое существо, а Людь и Личность. Наівеличніша!"

P.S. Вобщем, надо чтоб с вовой постоянно кто-то был, чтоб он поменьше принимал облик биологического существа.

P.P.S. Казалось бы - всю жизнь человек на сцене, должен уметь говорить. Но нет. Даже играя роль Президента говорит о каких-то" терминаторах", "чужих" и прочих биологических существах.
https://www.facebook.com/100001551209111/posts/3982366371825030/ Nick Vest
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09.03.2021 14:11 Відповісти
Аслунд про конфлікт із Мендель: Вона отримала високу посаду, але не дуже добре знає, як робити таку роботу - Цензор.НЕТ 6386
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09.03.2021 15:21 Відповісти
Она получила высокую должность, но не очень хорошо знает, как делать такую работу - такая характеристика для всей зелешушеры.Проще сказать покажите во всей кучке зелёного гавна хоть одного умного или просто порядочного.(
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09.03.2021 14:13 Відповісти
Наверное найдется какой то гурман или садо-мазо на такой продукт
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09.03.2021 14:23 Відповісти
Корова менделіха за свою бубочку порве кого хочеш
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09.03.2021 14:38 Відповісти
ДУРОЧКА С ПЕРЕУЛОЧКА !)
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09.03.2021 15:02 Відповісти
"Она получила высокую должность. И, оказывается, не очень хорошо знает, как делать такую ​​работу" Вот неожиданность-то какая! надо быть иностранцем, чтобы сказать очевидное.
Скажу больше: "Она получила высокую должность. И, оказывается, тот, кто раздаёт должности не очень хорошо знает, как делать такую ​​работу"
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09.03.2021 15:06 Відповісти
"По его словам, он не ожидает извинений со стороны пресс-секретарь президента Украины Юлии Мендель, поскольку она не является профессионалом"
Источник: https://censor.net/ru/n3252053

Не скажите, не скажите.
Полагаю, что в определенных гхм... отраслях она не просто профессиональна, а даже, возможно, искусна, и весьма.
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09.03.2021 15:07 Відповісти
я думаю и ТАМ - все не очень хорошо .ТОМУ тоже надо учиться - а они все ленивые
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09.03.2021 15:10 Відповісти
А, знаете, может Вы и правы.
Неужто ее просто по родственным связям???
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09.03.2021 15:14 Відповісти
скорее, по запаху
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09.03.2021 15:18 Відповісти
Уровень коммуникации - базарная баба. Хотя нет, на базаре иногда такие остроумньіе базарньіе бабьі бьівают. А єта просто тупая.
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09.03.2021 15:15 Відповісти
ви уж извините ее вчера был день как это сказать это не ко всем женщинам а именно как она день проституток и она с бодуна не отошла потому что она начала отмечать еще с февраля-запой ***
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09.03.2021 15:30 Відповісти
мандель, ти у порівнянні з Аслундом - просто воша
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09.03.2021 15:31 Відповісти
вона в порівнянні навіть з вошою - найтупіша воша
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10.03.2021 01:13 Відповісти
Ну что вы хотели от этой ненормальной дебилки, на лучшее она не способна.
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09.03.2021 15:41 Відповісти
краще за класика не скажеш: "...ай Моська (Мендель)! знать она сільна, коль лаєт на Слона (Аслунда)!..."
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09.03.2021 16:40 Відповісти
Бачите, західний народ отримує зовсім іншу освіту, ніж в Україні чи на інших пост-радянських теренах. То ж зразу мітять в ціль, що є - то є.
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09.03.2021 17:06 Відповісти
Как,как власти зеленского удалось собрать столько тупых евреев в одной команде?
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09.03.2021 17:59 Відповісти
Тупа Мандель...
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09.03.2021 18:41 Відповісти
Срок правления Зеленского войдёт в учебники как правление самой некомпетентной и коррумпированной власти
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09.03.2021 21:40 Відповісти
Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон назвал главную ошибку президента Владимира Зеленского на посту главы государства. По его словам, Зеленский, формируя команду, составил ее из людей, которые слабее его интеллектуально.

https://www.dialog.ua/ukraine/225337_1615315125

Вот как уметь лизнуть и обосрать одновременно - для этого Алеська женушка и пытала эту дуру!!!
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09.03.2021 21:49 Відповісти
Комунікативні навички нинішньої влади - це рівень Мендель, яка на рівному місці спровокувала https://detector.media/infospace/article/185581/2021-03-07-mendel-posperechalasya-v-twitter-z-ekonomistom-aslundom-cherez-stattyu-pro-prezydenta-ta-oligarkhiv/ конфлікт з міжнародними експертами в дискусії чи справді Зеленський бореться з олігархами. Хамовита зверхність до Андерса Аслунда, який вказав на те що влада боїться вголос вимовити прізвище Коломойського, говорить, що на Банковій геть не розуміють наслідків псування таких стосунків. Адже, скажімо, у гучній публікації The Washington Post щодо відставки голови НБУ Смолія влітку минулого року резюмуюча фраза "слово Зеленського нічого не значить" https://www.radiosvoboda.org/a/30723082.html належить саме цьому відомому експерту, до якого звернулися за коментарем.
З іншого боку, вона не послала його подалі прямим текстом, як офіційна особа, радник глави офіса президента Арестович посилає коментаторів, і не пообіцяла втоптати Аслунда в землю, як робить він же.
І це вже хорошо
(іронія)Євген Булавка
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10.03.2021 01:11 Відповісти
Классная эта Мендель! Пара фраз, а жопы у Парахнявых горят два дня, как минимум!
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10.03.2021 01:40 Відповісти
Кто ты такой Аслунд, что лезешь к нам с советами и оскорбляешь молодую Даму, называя её девушкой. Что ты имеешь в виду под словом "Девушка!"
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10.03.2021 08:49 Відповісти
То что об Юлии Мендель так много говорят и пишут, указывают на то что это незаурядная особа!
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10.03.2021 08:52 Відповісти
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