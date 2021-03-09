Аслунд про конфлікт із Мендель: Вона отримала високу посаду, але не дуже добре знає, як робити таку роботу
Економіст, співробітник Атлантичної ради, колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці" Андерс Аслунд прокоментував конфлікт із прессекретаркою президента України Юлією Мендель.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".
"Ви прекрасно розумієте, це має не дуже серйозний вигляд. Ми взагалі не маємо жодних зв’язків з нею. Я її не бачив і не знаю", – сказав Аслунд
Економіст наголосив, що його не звільняли з Наглядової ради "Укрзалізниці": "Це я пішов через те, що український парламент і президент вважали, що не треба платити людям, які сидять у наглядових радах, що, звичайно, політика щодо боротьби з корупцією… І, врешті-решт, це прем’єр-міністр Денис Шмигаль це питання вирішив. Але це він зробив після того, що я зробив доволі багато галасу, коли я пішов. Тому що корпоративне управління на державних підприємствах не дуже добре працює…".
За його словами, він не очікує на вибачення з боку прессекретарки президента України Юлії Мендель, оскільки вона не є професіоналом.
"Я нічого не чекаю від неї. Я її не знаю. Ця молода дівчина. Вона отримала високу посаду. І, виявляється, що не дуже добре знає, як робити таку роботу", – додав Аслунд.
Нагадаємо, раніше Мендель посперечалася з економістом Аслундом через статтю про президента й олігархів.
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Аслунд хоч мав совість сам піти, коли побачив, що його ніхто не слухай, а Сірожа досі в УЗ ніфіга не робить, зате 300 тис. зарплати щомісяця отримує! І це ж його не папередніки назначили, а зелені!
P.S. Так смішно, коли неграмотні люди корчать із себе ікспердів і намагються повчати інших... Поняття пунктуації тобі взагалі не знайоме, я так бачу... Що за утворення в тебе?)))
У мене червоний диплом кращого вузу України, я сам можу ярлики іншим навішати))
Дура - нечто, получившая высокую должность, но не очень хорошо знающая, как выполнять такую работу. Классика жанра - Мендель. У нее прекрасно получается доказывать истинность этого утверждения. Но по-моему ее уже замного. Пора АСТАНАВИТЬСЯ.
- Владимир Александрович, а это разве не одно и то же?
- Вы приняты на работу 🤣🤣🤣
Підозрюю, що таку "геніальну" просвітницьку думку йому теж написала Мендель.
Хоча він міг і сам, бо у випадку професіоналізму - вони таки на одному рівні.
Ось тут, уже знаєте, справжня гендерна рівність.
Тому з рівністю в нашій країні - все добре.
У нас от тільки з мізками останні два роки - туго 😏
Я б сказав простіше - скоріш за все вона хвора на голову, таке буває
******
Аслунд оскорбіл єйо "дєвушкой". А це вже нєпрікритий сєксізЬм і угнєтєніє патріархатом!
За таке в прогрєсівних лібєральних європах бьють по шапці, і очінь больно.
Хотя, коли співають про "гендерні квоти", то чомусь теж дивляться поміж ноги. Дивно, - нє?
Mendel-prosta;tupa kurka !
Зеленский поздравил женщин с 8-мым марта : "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности".
Вот и открылась нам еще одна тайна Банковой. Как только Юличка Мендель выходит из кабинета вовы - вова тут же превращается в биологическое существо.
Позже, когда Мендель возвращается в кабинет вовы, и, допустим, приводит к нему какую-то зарубежную делегацию, так и представляет его : "Знакомьтесь, это владимир ссаныч - уже не биологическое существо, а Людь и Личность. Наівеличніша!"
P.S. Вобщем, надо чтоб с вовой постоянно кто-то был, чтоб он поменьше принимал облик биологического существа.
P.P.S. Казалось бы - всю жизнь человек на сцене, должен уметь говорить. Но нет. Даже играя роль Президента говорит о каких-то" терминаторах", "чужих" и прочих биологических существах.
https://www.facebook.com/100001551209111/posts/3982366371825030/ Nick Vest
Скажу больше: "Она получила высокую должность. И, оказывается, тот, кто раздаёт должности не очень хорошо знает, как делать такую работу"
Источник: https://censor.net/ru/n3252053
Не скажите, не скажите.
Полагаю, что в определенных гхм... отраслях она не просто профессиональна, а даже, возможно, искусна, и весьма.
Неужто ее просто по родственным связям???
https://www.dialog.ua/ukraine/225337_1615315125
Вот как уметь лизнуть и обосрать одновременно - для этого Алеська женушка и пытала эту дуру!!!
З іншого боку, вона не послала його подалі прямим текстом, як офіційна особа, радник глави офіса президента Арестович посилає коментаторів, і не пообіцяла втоптати Аслунда в землю, як робить він же.
І це вже хорошо
(іронія)Євген Булавка