Аслунд про конфлікт із Мендель: Вона отримала високу посаду, але не дуже добре знає, як робити таку роботу

Економіст, співробітник Атлантичної ради, колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці" Андерс Аслунд прокоментував конфлікт із прессекретаркою президента України Юлією Мендель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Ви прекрасно розумієте, це має не дуже серйозний вигляд. Ми взагалі не маємо жодних зв’язків з нею. Я її не бачив і не знаю", – сказав Аслунд

Економіст наголосив, що його не звільняли з Наглядової ради "Укрзалізниці": "Це я пішов через те, що український парламент і президент вважали, що не треба платити людям, які сидять у наглядових радах, що, звичайно, політика щодо боротьби з корупцією… І, врешті-решт, це прем’єр-міністр Денис Шмигаль це питання вирішив. Але це він зробив після того, що я зробив доволі багато галасу, коли я пішов. Тому що корпоративне управління на державних підприємствах не дуже добре працює…".

За його словами, він не очікує на вибачення з боку прессекретарки президента України Юлії Мендель, оскільки вона не є професіоналом.

"Я нічого не чекаю від неї. Я її не знаю. Ця молода дівчина. Вона отримала високу посаду. І, виявляється, що не дуже добре знає, як робити таку роботу", – додав Аслунд.

Нагадаємо, раніше Мендель посперечалася з економістом Аслундом через статтю про президента й олігархів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексголова Мінфіну Данилюк про звільнення Аслунда з "Укрзалізниці": Наглядова рада обходиться платникам податків в рази дешевше корупції