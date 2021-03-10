Інтернет-магазин зі збуту наркотиків ліквідовано в Києві: вартість вилученого майже 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Діяльність віртуального магазину поліцейські заблокували. Під час санкціонованих обшуків за місцем розташування "складу" магазину, правоохоронці вилучили наркотики, вартість яких за цінами "чорного" ринку становить понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Нацполіції.

"Працівники управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві під оперативним супроводом Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України отримали інформацію щодо збуту наркотиків та психотропів на території столиці. Слідчі Голосіївського управління поліції упродовж кількох місяців документували незаконну діяльність жінки, яка розповсюджувала наркотики через інтернет-магазин", - йдеться в повідомленні.

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Як розповіла старша слідча Голосіївського управління поліції майор поліції Вікторія Крижановська, мешканка Києва розповсюджувала пігулки екстазі, амфетамін, "Альфа PVP" та канабіс за схемою "з рук у руки" або надсилала поштою:

Під час санкціонованих обшуків за місцем розташування "складу" інтернет-магазину правоохоронці вилучили 10 кілограмів канабісу, понад 30 кущів рослин конопель, згортки з амфетаміном, сліп-пакети з пігулками екстазі, мобільні телефони, ґаджети, банківські картки.

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Речові докази направлено на проведення експертизи. За цінами "чорного" ринку, вартість вилучених наркотиків та психотропів становить понад 1 мільйон гривень.





