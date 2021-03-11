У Міносвіти розробили рекомендації щодо безпеки дітей в інтернеті

Міносвіти України розробило рекомендації щодо безпеки дітей в цифровому просторі зважаючи на збільшення кількості випадків небезпечної поведінки дітей, що загрожує їхньому життю і здоров'ю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Зокрема, мова про вплив соціальних мереж в інтернеті. Для підвищення обізнаності вчителів, керівників навчальних закладів, батьків і їхніх дітей Міносвіти розробило рекомендації для проведення додаткових профілактичних заходів навчальними закладами серед дітей та інформування батьків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що залучення батьків до освітнього процесу, налагодження ефективних партнерських відносин сприятиме не лише ефективному досягненню результатів навчання, а й формуванню безпечного освітнього та родинного середовища для дитини. У пресслужбі також зазначили, що запобігання потраплянню дітей в небезпечні ситуації і своєчасне виявлення таких випадків сприяє позитивному спілкуванню між сім'єю і навчальним закладом.

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Таким чином, батькам під час комунікації з дитиною варто, зокрема: говорити з дитиною про безпеку в інтернеті та допомагати розвивати критичне мислення, вчити робити аргументований вибір та нести відповідальність за його результати; будувати відкриті та довірливі стосунки з дитиною; формувати корисні звички використання ґаджетів та цифрового середовища та підвищувати самооцінку дитини, дозволяти дитині самостійно робити вибір і бути відповідальною за це; заохочувати користуватися ґаджетами в зонах видимості дорослих; встановлювати часові межі користування ґаджетами та контролювати додатки, ігри, вебсайти та соціальні мережі, якими користується дитина, та їх відповідність віку дитини; бути уважними до ознак страху чи тривоги, зміни поведінки, режиму сну та апетиту.

У разі виявлення, що дитина стала жертвою будь-яких проявів насильства, експлуатації, вербування або маніпуляцій в цифровому просторі, варто відразу звертатися в Національну поліцію і відправити повідомлення про правопорушення в департамент кіберполіції, йдеться в рекомендаціях.

Психологічну допомогу та підтримку можна отримати за номерами телефонів:

Національна гаряча лінія з питань протидії насильству та захисту прав дитини (пн – пт, з 12:00 до 16:00):

- 0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних),

- 16 111 (безкоштовно з мобільних);

онлайн-консультація для підлітків у Teenergizer;

чатбот у Telegram і Viber допоможе дізнатися, куди звертатися по допомогу.

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Як повідомлялося раніше, увечері 9 березня в Святошинському районі Києва загинула неповнолітня дівчинка, яка випала з балкону багатоповерхівки.

18 лютого в столичну клініку "Охматдит" доставили 15-річного киянина, який наковтався таблеток.

Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. У тому числі 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

На наступний день, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка в результаті падіння з балкона 17 поверху київського будинку.

16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини в результаті падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.

17 лютого в цьому районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина.