РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12610 посетителей онлайн
Новости Общество
920 3
дети (6026) самоубийство (861) Минобразования (1684)

В Минобразования разработали рекомендации по безопасности детей в Интернете

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Минобразования разработали рекомендации по безопасности детей в Интернете

Минобразования Украины разработало рекомендации по обеспечению безопасности детей в цифровом пространстве ввиду увеличения количества случаев опасного поведения детей, угрожающего их жизни и здоровью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет пресс-служба ведомства.

"В частности, речь идет о влиянии социальных сетей в Интернете. Для повышения осведомленности учителей, руководителей учебных заведений, родителей и их детей Минобразования разработало рекомендации для проведения дополнительных профилактических мер учебными заведениями среди детей и информирования родителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что привлечение родителей к образовательному процессу, налаживанию эффективных партнерских отношений будет способствовать не только эффективному достижению результатов обучения, но и формированию безопасного образовательной и семейной среды для ребенка. В пресс-службе также отметили, что предупреждение попадания детей в опасные ситуации и своевременное выявление таких случаев способствует позитивному общению между семьей и учебным заведением.

Таким образом, родителям при коммуникации с ребенком стоит говорить о безопасности в Интернете и помогать развивать критическое мышление, учить делать аргументированный выбор и нести ответственность за его результаты, строить открытые и доверительные отношения с ребенком и повышать его самооценку, позволять ребенку самостоятельно делать выбор и быть ответственным за него. Также рекомендуется формировать полезные навыки пользования гаджетами, устанавливать временные границы пользования ими, контролировать потребляемый контент, быть внимательными к признакам страха или тревоги, изменения поведения, режима сна и аппетита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14-летняя девочка выпрыгнула с 18-го этажа в Святошинском районе Киева (обновлено)

В случае обнаружения, что ребенок стал жертвой любых проявлений насилия, эксплуатации, вербовки или манипуляций в цифровом пространстве, стоит сразу обращаться в Национальную полицию и отправить сообщение о правонарушениях в департамент киберполиции, говорится в рекомендациях.

Психологическую помощь и поддержку можно получить по телефонам: Национальная горячая линия по вопросам противодействия насилию и защиты прав ребенка (пн - пт, с 12:00 до 16:00):

- 0800500225 (бесплатно со стационарных),

- 16 111 (бесплатно с мобильных)

- онлайн-консультация для подростков в Teenergizer;

- чатбот в Telegram и Viber поможет узнать, куда обращаться за помощью.

Как сообщалось ранее, вечером 9 марта в Святошинском районе Киева погибла несовершеннолетняя девочка, которая выпала с балкона многоэтажки.

18 февраля в столичной клиники "Охматдет" доставили 15-летнего киевлянина, который наглотался таблеток.

Также, в последние дни в Украине фиксируют увеличение количества случаев падения с высоты несовершеннолетних. В том числе 1 февраля во двух районах Киева выпали из окон многоэтажек две 16-летние девушки.

На следующий день, 2 февраля, погибла 17-летняя девочка в результате падения с балкона 17 этажа киевского дома.

16 февраля столичные правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели 13-летней девушки в результате падения с балкона 14 этажа жилого дома в Дарницком районе Киева.

17 февраля в этом районе с 16 этажа упала 15-летняя девушка.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все эти современные соцсети явление слишком динамическое, чтобы какие-либо инструкции за ними поспевали. Увы. Только наличие мозга.
показать весь комментарий
11.03.2021 14:25 Ответить
Розробили???
Дуже цікаво, зважаючи на те, що вже більше року на рівні ООН, Міжнародним Союзом Електрозв'язку такі рекомендації розроблені у трьох форматах: для батьків та вчителів, для урядових організаій і для виробників в ІТ-галузі. Більш того, в 2020 році, декілька он-лайн курсів спільних офіційно !!! проводились з цього приводу,а Україна, теж офіційно!!!, приймає участь у відповідних програмах ООН...
показать весь комментарий
11.03.2021 14:27 Ответить
захистіть іннет від ******** дітей
показать весь комментарий
11.03.2021 22:15 Ответить
 
 