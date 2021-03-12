Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту щодо скасування запобіжного заходу колишньому першому заступнику глави правління "Приватбанку" Яценку, - САП
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12 березня 2021 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту про визнання незаконним затримання та скасування запобіжного заходу, обраного щодо одного з колишніх топчиновників ПАТ КБ "Приватбанк" - першого заступника голови правління.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, відмовив стороні захисту у задоволенні апеляції та залишив без змін рішення слідчого судді ВАКС від 25 лютого 2021 року, за яким до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 52,210 млн гривень.
У САП також уточнили, що термін дії запобіжного заходу - до 22 квітня 2021 року.
САП не повідомляє імені ексчиновника "Приватбанку". Однак відомо, що йдеться про Володимира Яценка.
25 лютого Вищий антикорупційний суд обрав експершому заступнику голови правління "Приватбанку" Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернативою триманню під вартою суд визначив заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень.
Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.
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