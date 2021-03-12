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Приватбанк (685) Антикорупційний суд (1104) запобіжний захід (368) Яценко Володимир (22)

Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту щодо скасування запобіжного заходу колишньому першому заступнику глави правління "Приватбанку" Яценку, - САП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту щодо скасування запобіжного заходу колишньому першому заступнику глави правління

12 березня 2021 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту про визнання незаконним затримання та скасування запобіжного заходу, обраного щодо одного з колишніх топчиновників ПАТ КБ "Приватбанк" - першого заступника голови правління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, відмовив стороні захисту у задоволенні апеляції та залишив без змін рішення слідчого судді ВАКС від 25 лютого 2021 року, за яким до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 52,210 млн гривень.

У САП також уточнили, що термін дії запобіжного заходу - до 22 квітня 2021 року.

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САП не повідомляє імені ексчиновника "Приватбанку". Однак відомо, що йдеться про Володимира Яценка.

25 лютого Вищий антикорупційний суд обрав експершому заступнику голови правління "Приватбанку" Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернативою триманню під вартою суд визначив заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень.

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

Автор: Наталя Джума
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Сегодня на УКРНЕТе увидел заголовок, что этот черт миллионы распределил и переписал на членов своей семейки. Даже не стал открывать новость... надоели подобные мерзкие новости.
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12.03.2021 12:09 Відповісти
Вчора на ЦН це теж було !!!)))
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12.03.2021 12:11 Відповісти
Ага! Почему-то прошло мимо меня... Ладно.
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12.03.2021 12:12 Відповісти
Ніяких завдатків , злодій має сидіти в СІЗО !!!!))))
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12.03.2021 12:10 Відповісти
 
 