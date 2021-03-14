"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу"
Нардеп Олександр Дубінський, відсторонений від керівництва Київською обласною організацією "СН", посварився у коментарях в соціальній мережі з заступником голови Офісу Президента України Юрієм Костюком.
Їх листування оприлюднив експерт з інформаційних технологій, колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Внутрішня дискусія між членом Національної ради громад та заступником керівника Офісу Президента України", - прокоментував Золотухін переписку Дубинського з Костюком.
Слід зазначити, що Дубінський і Костюк не вибирали виразів під час листування.
Як повідомлялося, сьогодні Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського. Зі свого боку Дубінський назвав ініціаторів рішення аферистами і шахраями.
Крім цього Дубінський оприлюднив відео деякого засідання, на якому крім нього присутні ще три людини. Це зібрання він назвав позачерговою (екстреною) конференцією Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу".
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Да. Там один критерий отбора- при себе иметь ушат г... для Зе.
дайте им хоть медаль что ли ? или хоть мандель на недельку ?
Это фантастика
Никто не знает, когда случится майдан. Все может случится как с Каддафи или Чаушеску
Філософія управління московського уряду… А також аналог діяльності уряду Зеленського… Ментальність Х@луїв з яких, ще не вийшло просовється лайно…
УВАГА: Рекоменловано для перегляду бидломасі, яка проголосувала за клоуна (73%).
Дивитись восени 2021,- час, коли «зеленим» злодіям прийдеться розраховуватися з кредиторами!
https://www.youtube.com/watch?v=77wkDOTOG-E https://www.youtube.com/watch?v=77wkDOTOG-E
высокие отношения !
А це навіть краще, надійніше і потужніше ніж бути просто членом НАТО.
А так барахтаємося в якомусь лайні холуїв кремля , яким начхати на Украіну , бо для них головне напхати кишені баблом і здриснути із країни !
це сране збіговисько провінційних малограмотних,але нахабних придурків,
шахраїв та аферистів вже починає жерти один одного...) ненадовго хватило зеленого лайна... СН-це партія)) насправді це поганий анекдот...
панове, хтось бачив програму цієї "партії", чув щось про її ідеологію?
проте мудрий нарід все ж проголосував за це збіговисько хуцпатих шахраїв... мудрий нарід...тому він саме так живе.
По сути: сам Дубина - это досадная ошибка природы) И наличие у него депутатского мандата вместо койки в СИЗО это тоже ошибка, временная)
Що це за герб такий. Геб Острозського знаю, Хмельницького знаю. А герба "НХ" не знаю. Може це герб Зелі Піяніста?