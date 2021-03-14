"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу"

Нардеп Олександр Дубінський, відсторонений від керівництва Київською обласною організацією "СН", посварився у коментарях в соціальній мережі з заступником голови Офісу Президента України Юрієм Костюком.

Їх листування оприлюднив експерт з інформаційних технологій, колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Внутрішня дискусія між членом Національної ради громад та заступником керівника Офісу Президента України", - прокоментував Золотухін переписку Дубинського з Костюком.

Слід зазначити, що Дубінський і Костюк не вибирали виразів під час листування.

Як повідомлялося, сьогодні Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського. Зі свого боку Дубінський назвав ініціаторів рішення аферистами і шахраями.

Крім цього Дубінський оприлюднив відео деякого засідання, на якому крім нього присутні ще три людини. Це зібрання він назвав позачерговою (екстреною) конференцією Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу".