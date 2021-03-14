УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5823 відвідувача онлайн
Новини
59 957 288

"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу"

Нардеп Олександр Дубінський, відсторонений від керівництва Київською обласною організацією "СН", посварився у коментарях в соціальній мережі з заступником голови Офісу Президента України Юрієм Костюком.

Їх листування оприлюднив експерт з інформаційних технологій, колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Внутрішня дискусія між членом Національної ради громад та заступником керівника Офісу Президента України", - прокоментував Золотухін переписку Дубинського з Костюком.

Слід зазначити, що Дубінський і Костюк не вибирали виразів під час листування.

Зелений був помилкою! - Дубінський розчарований звільненням із політради Слуги народу 01

Як повідомлялося, сьогодні Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського. Зі свого боку Дубінський назвав ініціаторів рішення аферистами і шахраями.

Крім цього Дубінський оприлюднив відео деякого засідання, на якому крім нього присутні ще три людини. Це зібрання він назвав позачерговою (екстреною) конференцією Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу".

Золотухін Дмитро (15) Слуга народу (2811) Костюк Юрій (12) Дубінський Олександр (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+62
да какое там продолжение . нах пошли оба . только разными дорогами
показати весь коментар
14.03.2021 17:41
+42
НХ - общение ылиты...
показати весь коментар
14.03.2021 17:36
+40
Щурячя метушня !!! Заворушилось кубло гельмінтів !!!))))
показати весь коментар
14.03.2021 17:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
показати весь коментар
14.03.2021 21:35 Відповісти
якщо повне нуль - слухай тільки Портнікова , й достатньо
показати весь коментар
14.03.2021 19:06 Відповісти
воно прикидаеться, кацапом від нього тхне
показати весь коментар
14.03.2021 20:06 Відповісти
я не умію їх вичисляти )
показати весь коментар
14.03.2021 20:10 Відповісти
що там вираховувати , приперлось перший раз на форум , адекватну думку закидає лайном = платне кацапське лайно
показати весь коментар
15.03.2021 20:52 Відповісти
Инет запахов не передает, это у тебя в компе мышь подохла.
показати весь коментар
14.03.2021 21:37 Відповісти
іди на чебурнет там тобі не заплатять , але будеш там з однодумцями.
показати весь коментар
15.03.2021 20:54 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2021 21:08 Відповісти
А перед цим рига.
показати весь коментар
14.03.2021 20:05 Відповісти
Ашипка панимаешь... Это так преступление против страны зовется. Они де, ошиблись. Брехливое зеленое отребье, которому еще до зеленой каденции на пальцах показывали, чем для Украины обернется их "ошибка". Одно дело ошибаться, иное вовсю волочь телегу к пропасти, наплевав на все и вся, погоняя только своим "хочу". Пристрелить бы всю мразоту, а потом уж разбираться, кого по справедливости а кого по "ошибке".
показати весь коментар
14.03.2021 18:37 Відповісти
чого у множині, один же не задоволений лише.
показати весь коментар
14.03.2021 18:53 Відповісти
Помилкою є те, що не тільки з Дубіною в одній партії бути, а на одному гектарі сісти нужду справляти...?Напевно?
показати весь коментар
15.03.2021 05:06 Відповісти
Не надо "плакать", мама даст конфетку "Рошен" с ликёром.
показати весь коментар
14.03.2021 18:38 Відповісти
ви всі були зепомилкою
показати весь коментар
14.03.2021 18:40 Відповісти
Лучше уж быть зепомилкою, чем как ты ошибкой пьяного аккушера.
показати весь коментар
14.03.2021 18:54 Відповісти
Не беда,вступай до Петра в бпп.Возьмут
показати весь коментар
14.03.2021 18:43 Відповісти
у Дубіни тепер вовчий квиток
показати весь коментар
14.03.2021 18:52 Відповісти

Да. Там один критерий отбора- при себе иметь ушат г... для Зе.
показати весь коментар
14.03.2021 20:15 Відповісти
ЗЕпеттинг от ЗЕбилов.
показати весь коментар
14.03.2021 21:45 Відповісти
А в опзж - на ура! с кивой др@чить друг на друга
показати весь коментар
15.03.2021 02:27 Відповісти
"Зелёный был ошибкой!"(c) - так он "ошибкой" и остался. а кем был и остается дубинский?
показати весь коментар
14.03.2021 18:47 Відповісти
для козлов всегда кто-то виноват, только не они сами.
показати весь коментар
14.03.2021 18:49 Відповісти
Тролила жаба гадюку ...
показати весь коментар
14.03.2021 18:50 Відповісти
Всьо, тепер дубидло - герой порохоботів.
показати весь коментар
14.03.2021 19:02 Відповісти
Він тепер відпрацьоване ,нікому непотрібне лайно !!!))))
показати весь коментар
14.03.2021 19:10 Відповісти
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4505
показати весь коментар
14.03.2021 19:10 Відповісти
Гадюки по графіку?
показати весь коментар
14.03.2021 19:12 Відповісти
Был ошибкой?......хммм, но есть еще цвета. Пробовать надо другие и их сочетания. Нужный оттенок должен быть найден.
показати весь коментар
14.03.2021 19:12 Відповісти
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9846
показати весь коментар
14.03.2021 19:14 Відповісти
конкурирующая фирма
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 5467
показати весь коментар
14.03.2021 19:30 Відповісти
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2303
показати весь коментар
14.03.2021 21:08 Відповісти
Той випадок, коли згоден з цим жидівським ушльопком на ВСІ 100%.Тільки це була не помилка, а сон розуму.
показати весь коментар
14.03.2021 19:50 Відповісти
Спіраль історії. Таке було 1917-го в Росії.
показати весь коментар
15.03.2021 11:58 Відповісти
Як тільки когось з слуг народу починають пресовати і вилучати з посад, то вони одразу закидують какашками благодійника і кормільця Зеленського. Смішно. Слуги це не партія, це зброд бажаючих хапонуть щось на дурняка.
показати весь коментар
14.03.2021 19:55 Відповісти
Монозелень розкладається, як та купа гною...
показати весь коментар
14.03.2021 20:00 Відповісти
Собачья пасть диалогизирует с жабой...
показати весь коментар
14.03.2021 20:00 Відповісти
В светлый день и темную ночь ,не щадя живота своего, бьются Эвреи смертным боем за счастье Украины!
дайте им хоть медаль что ли ? или хоть мандель на недельку ?
показати весь коментар
14.03.2021 20:09 Відповісти
Причем тут евреи? А ты, наверное, "англичанин", раз из Англии строчишь?
показати весь коментар
14.03.2021 20:37 Відповісти
Евреи здесь действительно не при чём, вся проблема в жидах, которые в Украине, как мне кажется, становятся титульной нацией. Да и хрен как бы с ними, если хотя бы толк от них был, так ведь только же одни гадости. Везде повлезали, как тараканы, и гадят, воруют, разваливают ..., пора уже украинцам делать выводы, ху из ху, давно пора.
показати весь коментар
15.03.2021 00:16 Відповісти
Для меня не имеет никакого значения национальность в многонациональной Украине. И если еврей Зеленский сделает из Украины "лялю" (по причине того, что родился в этой стране и считает её своей Родиной), то честь и хвала ему. А вам, хохлам продажным (не путать с украинцами), 30 лет доящим эту несчастную страну, как собственную дойную корову,- стыд и позор. Всё просто.
показати весь коментар
15.03.2021 00:27 Відповісти
как тупой продажній клоун может сделать из Украины "лялю" ???
Это фантастика
показати весь коментар
15.03.2021 07:38 Відповісти
Треба ж було якось, вчергове, обісрати Україну й українців і лизнути орган гри на фортепіано жиду - президенту України, нажаль.
показати весь коментар
31.03.2021 12:04 Відповісти
Вони узбеки?
показати весь коментар
15.03.2021 11:53 Відповісти
Там більше любітєлі "понюхать"...🤮💩🤡
показати весь коментар
14.03.2021 20:45 Відповісти
Не только эвреи... но и грузины, татары, пуштуны, армяне, азербайджанцы... не уверен, но думаю и зулусы так могут подтянуться, чтоб удачи попытать
показати весь коментар
15.03.2021 00:02 Відповісти
где закон про оп? какая их функция?
показати весь коментар
14.03.2021 20:38 Відповісти
Про ошибку ты должен был понять тогда,когда гетьманович заставил тебя голосовать за закон о кассаппаратах и стукачестве,а не тогда когда твоему заду дали пинок и выперли с влиятельной должности.
показати весь коментар
14.03.2021 21:01 Відповісти
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9108
показати весь коментар
14.03.2021 21:07 Відповісти
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6604
показати весь коментар
14.03.2021 21:18 Відповісти
Майдан, який ось-ось вибухне і який неодмінно очолить сивочолий гетман, знову відкладається?
показати весь коментар
14.03.2021 21:28 Відповісти
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 936
показати весь коментар
14.03.2021 22:18 Відповісти
Ни один майдан не включался по воле какго-то одного человека. Так было и так будет.
Никто не знает, когда случится майдан. Все может случится как с Каддафи или Чаушеску
показати весь коментар
14.03.2021 23:02 Відповісти
не расскрывай план для маскалей ... хотя они это всё равно не поймут)))
показати весь коментар
15.03.2021 05:23 Відповісти
Ти теж не ідеальна копія...)))
показати весь коментар
14.03.2021 21:39 Відповісти
ЖЕСТЬ!
Філософія управління московського уряду… А також аналог діяльності уряду Зеленського… Ментальність Х@луїв з яких, ще не вийшло просовється лайно…
УВАГА: Рекоменловано для перегляду бидломасі, яка проголосувала за клоуна (73%).
Дивитись восени 2021,- час, коли «зеленим» злодіям прийдеться розраховуватися з кредиторами!

https://www.youtube.com/watch?v=77wkDOTOG-E https://www.youtube.com/watch?v=77wkDOTOG-E
показати весь коментар
14.03.2021 22:23 Відповісти
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4268
показати весь коментар
14.03.2021 22:48 Відповісти
Уже становится похожим, но до "кондиции" может не дойти...
показати весь коментар
14.03.2021 23:03 Відповісти
партайгеноссы общаются.
высокие отношения !
показати весь коментар
14.03.2021 22:52 Відповісти
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3117
показати весь коментар
14.03.2021 22:53 Відповісти
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 5647
показати весь коментар
14.03.2021 23:46 Відповісти
Капец понавыбирали утырков (((((
показати весь коментар
14.03.2021 23:58 Відповісти
Якби худоба не зрадила власну країну на виборах то зараз можна би було реально отримати статус особливого союзника США, який має Австралія, Японія, Півд.Корея, та деякі інші країни.
А це навіть краще, надійніше і потужніше ніж бути просто членом НАТО.
А так барахтаємося в якомусь лайні холуїв кремля , яким начхати на Украіну , бо для них головне напхати кишені баблом і здриснути із країни !
показати весь коментар
15.03.2021 00:16 Відповісти
вбоге ЗеБільне лайно...))

це сране збіговисько провінційних малограмотних,але нахабних придурків,
шахраїв та аферистів вже починає жерти один одного...) ненадовго хватило зеленого лайна... СН-це партія)) насправді це поганий анекдот...
панове, хтось бачив програму цієї "партії", чув щось про її ідеологію?

проте мудрий нарід все ж проголосував за це збіговисько хуцпатих шахраїв... мудрий нарід...тому він саме так живе.
показати весь коментар
15.03.2021 06:30 Відповісти
Изучаем нравы шоукратии. Любопытно и поучительно. Хорошо бы их избиратели вникли. Впрочем, среди них, наверное, "дискуссии" проходят в подобной манере. Высокий стиль "высокой" культуры.
показати весь коментар
15.03.2021 06:51 Відповісти
зАХАРОВ теж працював на чечено-кремлівську мафію (навіть став героєм) та швидко пішов на вітер.....не дали покористуватись напрацьованим....дубінко-ти в опалі ,швидко поверни все 6о хазяї зроблять з тебе бузину.
показати весь коментар
15.03.2021 07:08 Відповісти
Можна і погодитися, не тільки його помилкою, а і помилкою виборців.
показати весь коментар
15.03.2021 07:13 Відповісти
Имитация противостояния слуг Коломойского. Мерзкие технологии управления сознанием людей. Исчезли они бы за границу вместе со своим Беней.
показати весь коментар
15.03.2021 07:20 Відповісти
выперли из зашкваренных за зашквар
показати весь коментар
15.03.2021 08:29 Відповісти
Пришло время пить кофе.
показати весь коментар
15.03.2021 08:33 Відповісти
и зеленый и бородатый и пархатый весь ваЗЕлиновский Сброд это биомусор для Украины!!!
показати весь коментар
15.03.2021 08:39 Відповісти
У тебя, троляцкое дерьмо, взорвался пукан???? Сочувствую. Хотя вру, не сочувствую, такие как ты вызывают редкое отвращение своим изуитским киздобольством . А пожеланию тебе уе... в свой мухосранск и там лизать пуйлу, что тебе предназначено судьбой!.
показати весь коментар
15.03.2021 10:02 Відповісти
Только в одном согласен с Дубинским - Зеленый был и есть грубейшей ошибкой украинцев! И он это доказывает всей своей бездарной тупой деятельностью...
показати весь коментар
15.03.2021 10:03 Відповісти
100%! За что мы заплатим дорогой ценой.
показати весь коментар
15.03.2021 17:24 Відповісти
Бородатую кончиту Дубину снова поставили в его любимую позу и натыкали в его тупой собачий рот)).
По сути: сам Дубина - это досадная ошибка природы) И наличие у него депутатского мандата вместо койки в СИЗО это тоже ошибка, временная)
показати весь коментар
15.03.2021 10:14 Відповісти
Дубинский больной на голову лицемер. Сам ежедневно критикует Слугу Народа и остается в партии.
показати весь коментар
15.03.2021 10:43 Відповісти
Дубинский может себя считать, вернее считал пупком планеты СН , читай территория узаконивания власти БЕ и иже с ним. И вдруг! Он оказался счетчиком Гейгера для определения токсичности и для дальнешей работоспособности монобольшинства в ВР , кто решится пойти сотрудничать в эту зону во благо спасения этой лЯдской власти. только Юля?
показати весь коментар
15.03.2021 14:46 Відповісти
Зелена інтелігенція...
показати весь коментар
15.03.2021 11:04 Відповісти
Ашыпка наїхала на ашыпку.
показати весь коментар
15.03.2021 11:55 Відповісти
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4573
показати весь коментар
15.03.2021 15:38 Відповісти
Оце так илита гербу "НХ"
Що це за герб такий. Геб Острозського знаю, Хмельницького знаю. А герба "НХ" не знаю. Може це герб Зелі Піяніста?
показати весь коментар
15.03.2021 16:00 Відповісти
та ви там усі зелені ...ДАРАСИ помилка не тільки дебілів, що вас обирали, а й помилка тих хомосовЄтікусів, що вас ушльопів зачали та висрали у цей світ!
показати весь коментар
15.03.2021 16:32 Відповісти
Ошибка резидента.
показати весь коментар
15.03.2021 17:22 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 