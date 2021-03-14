"Зелёный был ошибкой!" - Дубинский разочарован увольнением из политсовета "Слуги народа"
Нардеп Александр Дубинский, отстраненный от руководства Киевской областной организацией "СН", повздорил в комментариях в социальной сети с заместителем главы Офиса Президента Украины Юрием Костюком.
Их переписку обнародовал эксперт по информационным технологиям, бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Внутрипартийная дискуссия между членом Национального совета общин и заместителем главы Офиса Президента Украины", - прокомментировал Золотухин переписку Дубинского с Костюком.
Следует отметить, что Дубинский и Костюк не выбирали выражений в ходе переписки.
Как сообщалось, сегодня Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов данного решения аферистами и мошенниками.
Кроме этого Дубинский обнародовал видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".
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Да. Там один критерий отбора- при себе иметь ушат г... для Зе.
дайте им хоть медаль что ли ? или хоть мандель на недельку ?
Это фантастика
Никто не знает, когда случится майдан. Все может случится как с Каддафи или Чаушеску
Філософія управління московського уряду… А також аналог діяльності уряду Зеленського… Ментальність Х@луїв з яких, ще не вийшло просовється лайно…
УВАГА: Рекоменловано для перегляду бидломасі, яка проголосувала за клоуна (73%).
Дивитись восени 2021,- час, коли «зеленим» злодіям прийдеться розраховуватися з кредиторами!
https://www.youtube.com/watch?v=77wkDOTOG-E https://www.youtube.com/watch?v=77wkDOTOG-E
высокие отношения !
А це навіть краще, надійніше і потужніше ніж бути просто членом НАТО.
А так барахтаємося в якомусь лайні холуїв кремля , яким начхати на Украіну , бо для них головне напхати кишені баблом і здриснути із країни !
це сране збіговисько провінційних малограмотних,але нахабних придурків,
шахраїв та аферистів вже починає жерти один одного...) ненадовго хватило зеленого лайна... СН-це партія)) насправді це поганий анекдот...
панове, хтось бачив програму цієї "партії", чув щось про її ідеологію?
проте мудрий нарід все ж проголосував за це збіговисько хуцпатих шахраїв... мудрий нарід...тому він саме так живе.
По сути: сам Дубина - это досадная ошибка природы) И наличие у него депутатского мандата вместо койки в СИЗО это тоже ошибка, временная)
Що це за герб такий. Геб Острозського знаю, Хмельницького знаю. А герба "НХ" не знаю. Може це герб Зелі Піяніста?