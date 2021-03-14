РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10668 посетителей онлайн
Новости
59 957 288

"Зелёный был ошибкой!" - Дубинский разочарован увольнением из политсовета "Слуги народа"

Нардеп Александр Дубинский, отстраненный от руководства Киевской областной организацией "СН", повздорил в комментариях в социальной сети с заместителем главы Офиса Президента Украины Юрием Костюком.

Их переписку обнародовал эксперт по информационным технологиям, бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Внутрипартийная дискуссия между членом Национального совета общин и заместителем главы Офиса Президента Украины", - прокомментировал  Золотухин переписку Дубинского с Костюком.

Следует отметить, что Дубинский и Костюк не выбирали выражений в ходе переписки.

Зелёный был ошибкой! - Дубинский разочарован увольнением из политсовета Слуги народа 01

Как сообщалось, сегодня Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов данного решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого Дубинский обнародовал видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".

Автор: 

Золотухин Дмитрий (16) Слуга народа (2629) Костюк Юрий (14) Дубинский Александр (429)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+62
да какое там продолжение . нах пошли оба . только разными дорогами
показать весь комментарий
14.03.2021 17:41
+42
НХ - общение ылиты...
показать весь комментарий
14.03.2021 17:36
+40
Щурячя метушня !!! Заворушилось кубло гельмінтів !!!))))
показать весь комментарий
14.03.2021 17:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
показать весь комментарий
14.03.2021 21:35 Ответить
якщо повне нуль - слухай тільки Портнікова , й достатньо
показать весь комментарий
14.03.2021 19:06 Ответить
воно прикидаеться, кацапом від нього тхне
показать весь комментарий
14.03.2021 20:06 Ответить
я не умію їх вичисляти )
показать весь комментарий
14.03.2021 20:10 Ответить
що там вираховувати , приперлось перший раз на форум , адекватну думку закидає лайном = платне кацапське лайно
показать весь комментарий
15.03.2021 20:52 Ответить
Инет запахов не передает, это у тебя в компе мышь подохла.
показать весь комментарий
14.03.2021 21:37 Ответить
іди на чебурнет там тобі не заплатять , але будеш там з однодумцями.
показать весь комментарий
15.03.2021 20:54 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2021 21:08 Ответить
А перед цим рига.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:05 Ответить
Ашипка панимаешь... Это так преступление против страны зовется. Они де, ошиблись. Брехливое зеленое отребье, которому еще до зеленой каденции на пальцах показывали, чем для Украины обернется их "ошибка". Одно дело ошибаться, иное вовсю волочь телегу к пропасти, наплевав на все и вся, погоняя только своим "хочу". Пристрелить бы всю мразоту, а потом уж разбираться, кого по справедливости а кого по "ошибке".
показать весь комментарий
14.03.2021 18:37 Ответить
чого у множині, один же не задоволений лише.
показать весь комментарий
14.03.2021 18:53 Ответить
Помилкою є те, що не тільки з Дубіною в одній партії бути, а на одному гектарі сісти нужду справляти...?Напевно?
показать весь комментарий
15.03.2021 05:06 Ответить
Не надо "плакать", мама даст конфетку "Рошен" с ликёром.
показать весь комментарий
14.03.2021 18:38 Ответить
ви всі були зепомилкою
показать весь комментарий
14.03.2021 18:40 Ответить
Лучше уж быть зепомилкою, чем как ты ошибкой пьяного аккушера.
показать весь комментарий
14.03.2021 18:54 Ответить
Не беда,вступай до Петра в бпп.Возьмут
показать весь комментарий
14.03.2021 18:43 Ответить
у Дубіни тепер вовчий квиток
показать весь комментарий
14.03.2021 18:52 Ответить

Да. Там один критерий отбора- при себе иметь ушат г... для Зе.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:15 Ответить
ЗЕпеттинг от ЗЕбилов.
показать весь комментарий
14.03.2021 21:45 Ответить
А в опзж - на ура! с кивой др@чить друг на друга
показать весь комментарий
15.03.2021 02:27 Ответить
"Зелёный был ошибкой!"(c) - так он "ошибкой" и остался. а кем был и остается дубинский?
показать весь комментарий
14.03.2021 18:47 Ответить
для козлов всегда кто-то виноват, только не они сами.
показать весь комментарий
14.03.2021 18:49 Ответить
Тролила жаба гадюку ...
показать весь комментарий
14.03.2021 18:50 Ответить
Всьо, тепер дубидло - герой порохоботів.
показать весь комментарий
14.03.2021 19:02 Ответить
Він тепер відпрацьоване ,нікому непотрібне лайно !!!))))
показать весь комментарий
14.03.2021 19:10 Ответить
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4505
показать весь комментарий
14.03.2021 19:10 Ответить
Гадюки по графіку?
показать весь комментарий
14.03.2021 19:12 Ответить
Был ошибкой?......хммм, но есть еще цвета. Пробовать надо другие и их сочетания. Нужный оттенок должен быть найден.
показать весь комментарий
14.03.2021 19:12 Ответить
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9846
показать весь комментарий
14.03.2021 19:14 Ответить
конкурирующая фирма
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 5467
показать весь комментарий
14.03.2021 19:30 Ответить
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2303
показать весь комментарий
14.03.2021 21:08 Ответить
Той випадок, коли згоден з цим жидівським ушльопком на ВСІ 100%.Тільки це була не помилка, а сон розуму.
показать весь комментарий
14.03.2021 19:50 Ответить
Спіраль історії. Таке було 1917-го в Росії.
показать весь комментарий
15.03.2021 11:58 Ответить
Як тільки когось з слуг народу починають пресовати і вилучати з посад, то вони одразу закидують какашками благодійника і кормільця Зеленського. Смішно. Слуги це не партія, це зброд бажаючих хапонуть щось на дурняка.
показать весь комментарий
14.03.2021 19:55 Ответить
Монозелень розкладається, як та купа гною...
показать весь комментарий
14.03.2021 20:00 Ответить
Собачья пасть диалогизирует с жабой...
показать весь комментарий
14.03.2021 20:00 Ответить
В светлый день и темную ночь ,не щадя живота своего, бьются Эвреи смертным боем за счастье Украины!
дайте им хоть медаль что ли ? или хоть мандель на недельку ?
показать весь комментарий
14.03.2021 20:09 Ответить
Причем тут евреи? А ты, наверное, "англичанин", раз из Англии строчишь?
показать весь комментарий
14.03.2021 20:37 Ответить
Евреи здесь действительно не при чём, вся проблема в жидах, которые в Украине, как мне кажется, становятся титульной нацией. Да и хрен как бы с ними, если хотя бы толк от них был, так ведь только же одни гадости. Везде повлезали, как тараканы, и гадят, воруют, разваливают ..., пора уже украинцам делать выводы, ху из ху, давно пора.
показать весь комментарий
15.03.2021 00:16 Ответить
Для меня не имеет никакого значения национальность в многонациональной Украине. И если еврей Зеленский сделает из Украины "лялю" (по причине того, что родился в этой стране и считает её своей Родиной), то честь и хвала ему. А вам, хохлам продажным (не путать с украинцами), 30 лет доящим эту несчастную страну, как собственную дойную корову,- стыд и позор. Всё просто.
показать весь комментарий
15.03.2021 00:27 Ответить
как тупой продажній клоун может сделать из Украины "лялю" ???
Это фантастика
показать весь комментарий
15.03.2021 07:38 Ответить
Треба ж було якось, вчергове, обісрати Україну й українців і лизнути орган гри на фортепіано жиду - президенту України, нажаль.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:04 Ответить
Вони узбеки?
показать весь комментарий
15.03.2021 11:53 Ответить
Там більше любітєлі "понюхать"...🤮💩🤡
показать весь комментарий
14.03.2021 20:45 Ответить
Не только эвреи... но и грузины, татары, пуштуны, армяне, азербайджанцы... не уверен, но думаю и зулусы так могут подтянуться, чтоб удачи попытать
показать весь комментарий
15.03.2021 00:02 Ответить
где закон про оп? какая их функция?
показать весь комментарий
14.03.2021 20:38 Ответить
Про ошибку ты должен был понять тогда,когда гетьманович заставил тебя голосовать за закон о кассаппаратах и стукачестве,а не тогда когда твоему заду дали пинок и выперли с влиятельной должности.
показать весь комментарий
14.03.2021 21:01 Ответить
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9108
показать весь комментарий
14.03.2021 21:07 Ответить
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6604
показать весь комментарий
14.03.2021 21:18 Ответить
Майдан, який ось-ось вибухне і який неодмінно очолить сивочолий гетман, знову відкладається?
показать весь комментарий
14.03.2021 21:28 Ответить
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 936
показать весь комментарий
14.03.2021 22:18 Ответить
Ни один майдан не включался по воле какго-то одного человека. Так было и так будет.
Никто не знает, когда случится майдан. Все может случится как с Каддафи или Чаушеску
показать весь комментарий
14.03.2021 23:02 Ответить
не расскрывай план для маскалей ... хотя они это всё равно не поймут)))
показать весь комментарий
15.03.2021 05:23 Ответить
Ти теж не ідеальна копія...)))
показать весь комментарий
14.03.2021 21:39 Ответить
ЖЕСТЬ!
Філософія управління московського уряду… А також аналог діяльності уряду Зеленського… Ментальність Х@луїв з яких, ще не вийшло просовється лайно…
УВАГА: Рекоменловано для перегляду бидломасі, яка проголосувала за клоуна (73%).
Дивитись восени 2021,- час, коли «зеленим» злодіям прийдеться розраховуватися з кредиторами!

https://www.youtube.com/watch?v=77wkDOTOG-E https://www.youtube.com/watch?v=77wkDOTOG-E
показать весь комментарий
14.03.2021 22:23 Ответить
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4268
показать весь комментарий
14.03.2021 22:48 Ответить
Уже становится похожим, но до "кондиции" может не дойти...
показать весь комментарий
14.03.2021 23:03 Ответить
партайгеноссы общаются.
высокие отношения !
показать весь комментарий
14.03.2021 22:52 Ответить
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3117
показать весь комментарий
14.03.2021 22:53 Ответить
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 5647
показать весь комментарий
14.03.2021 23:46 Ответить
Капец понавыбирали утырков (((((
показать весь комментарий
14.03.2021 23:58 Ответить
Якби худоба не зрадила власну країну на виборах то зараз можна би було реально отримати статус особливого союзника США, який має Австралія, Японія, Півд.Корея, та деякі інші країни.
А це навіть краще, надійніше і потужніше ніж бути просто членом НАТО.
А так барахтаємося в якомусь лайні холуїв кремля , яким начхати на Украіну , бо для них головне напхати кишені баблом і здриснути із країни !
показать весь комментарий
15.03.2021 00:16 Ответить
вбоге ЗеБільне лайно...))

це сране збіговисько провінційних малограмотних,але нахабних придурків,
шахраїв та аферистів вже починає жерти один одного...) ненадовго хватило зеленого лайна... СН-це партія)) насправді це поганий анекдот...
панове, хтось бачив програму цієї "партії", чув щось про її ідеологію?

проте мудрий нарід все ж проголосував за це збіговисько хуцпатих шахраїв... мудрий нарід...тому він саме так живе.
показать весь комментарий
15.03.2021 06:30 Ответить
Изучаем нравы шоукратии. Любопытно и поучительно. Хорошо бы их избиратели вникли. Впрочем, среди них, наверное, "дискуссии" проходят в подобной манере. Высокий стиль "высокой" культуры.
показать весь комментарий
15.03.2021 06:51 Ответить
зАХАРОВ теж працював на чечено-кремлівську мафію (навіть став героєм) та швидко пішов на вітер.....не дали покористуватись напрацьованим....дубінко-ти в опалі ,швидко поверни все 6о хазяї зроблять з тебе бузину.
показать весь комментарий
15.03.2021 07:08 Ответить
Можна і погодитися, не тільки його помилкою, а і помилкою виборців.
показать весь комментарий
15.03.2021 07:13 Ответить
Имитация противостояния слуг Коломойского. Мерзкие технологии управления сознанием людей. Исчезли они бы за границу вместе со своим Беней.
показать весь комментарий
15.03.2021 07:20 Ответить
выперли из зашкваренных за зашквар
показать весь комментарий
15.03.2021 08:29 Ответить
Пришло время пить кофе.
показать весь комментарий
15.03.2021 08:33 Ответить
и зеленый и бородатый и пархатый весь ваЗЕлиновский Сброд это биомусор для Украины!!!
показать весь комментарий
15.03.2021 08:39 Ответить
У тебя, троляцкое дерьмо, взорвался пукан???? Сочувствую. Хотя вру, не сочувствую, такие как ты вызывают редкое отвращение своим изуитским киздобольством . А пожеланию тебе уе... в свой мухосранск и там лизать пуйлу, что тебе предназначено судьбой!.
показать весь комментарий
15.03.2021 10:02 Ответить
Только в одном согласен с Дубинским - Зеленый был и есть грубейшей ошибкой украинцев! И он это доказывает всей своей бездарной тупой деятельностью...
показать весь комментарий
15.03.2021 10:03 Ответить
100%! За что мы заплатим дорогой ценой.
показать весь комментарий
15.03.2021 17:24 Ответить
Бородатую кончиту Дубину снова поставили в его любимую позу и натыкали в его тупой собачий рот)).
По сути: сам Дубина - это досадная ошибка природы) И наличие у него депутатского мандата вместо койки в СИЗО это тоже ошибка, временная)
показать весь комментарий
15.03.2021 10:14 Ответить
Дубинский больной на голову лицемер. Сам ежедневно критикует Слугу Народа и остается в партии.
показать весь комментарий
15.03.2021 10:43 Ответить
Дубинский может себя считать, вернее считал пупком планеты СН , читай территория узаконивания власти БЕ и иже с ним. И вдруг! Он оказался счетчиком Гейгера для определения токсичности и для дальнешей работоспособности монобольшинства в ВР , кто решится пойти сотрудничать в эту зону во благо спасения этой лЯдской власти. только Юля?
показать весь комментарий
15.03.2021 14:46 Ответить
Зелена інтелігенція...
показать весь комментарий
15.03.2021 11:04 Ответить
Ашыпка наїхала на ашыпку.
показать весь комментарий
15.03.2021 11:55 Ответить
"Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4573
показать весь комментарий
15.03.2021 15:38 Ответить
Оце так илита гербу "НХ"
Що це за герб такий. Геб Острозського знаю, Хмельницького знаю. А герба "НХ" не знаю. Може це герб Зелі Піяніста?
показать весь комментарий
15.03.2021 16:00 Ответить
та ви там усі зелені ...ДАРАСИ помилка не тільки дебілів, що вас обирали, а й помилка тих хомосовЄтікусів, що вас ушльопів зачали та висрали у цей світ!
показать весь комментарий
15.03.2021 16:32 Ответить
Ошибка резидента.
показать весь комментарий
15.03.2021 17:22 Ответить
Страница 3 из 3
 
 