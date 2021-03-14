"Зелёный был ошибкой!" - Дубинский разочарован увольнением из политсовета "Слуги народа"

Нардеп Александр Дубинский, отстраненный от руководства Киевской областной организацией "СН", повздорил в комментариях в социальной сети с заместителем главы Офиса Президента Украины Юрием Костюком.

Их переписку обнародовал эксперт по информационным технологиям, бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Внутрипартийная дискуссия между членом Национального совета общин и заместителем главы Офиса Президента Украины", - прокомментировал Золотухин переписку Дубинского с Костюком.

Следует отметить, что Дубинский и Костюк не выбирали выражений в ходе переписки.

Как сообщалось, сегодня Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов данного решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого Дубинский обнародовал видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".