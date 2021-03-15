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Українська енергетика ризикує увійти в осінньо-зимовий період значно гірше підготовленою, - Буславець

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Українська енергетика ризикує увійти в осінньо-зимовий період значно гірше підготовленою, - Буславець

Ексміністр енергетики Ольга Буславець зазначає, що в українських реаліях фактично вже немає періоду року, який був би безпроблемним для режимів роботи вітчизняної енергосистеми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Буславець повідомила в Facebook.

За її словами, для збалансування режимів ОЕС України періодично залучалася аварійна допомога з енергосистеми Білорусі, імпорт електроенергії з РФ і РБ, а також більш дорогий природний газ на пиловугільних енергоблоках ПАТ "Центренерго" в періоди гострого дефіциту потужності.

"Протягом січня – лютого із РФ та РБ було імпортовано 549 млн кВтгод електричної енергії, за яку сплачено близько 866 млн. гривень (на підставі середньозваженої ціни на РДН). Тобто, 866 млн. гривень пішли не українським енергетикам та шахтарям, а російським і білоруським", - підкреслила Буславец.

Крім того, вона додала, що через спалювання дорогого природного газу в рамках діючих цінових обмежень на ринку електричної енергії, ПАТ "Центренерго" заборгував НАК "Нафтогаз" за спожитий природній газ майже мільярд гривеньІ адекватних джерел повного покриття цього дефіциту протягом найближчого часу - не існує.

"Я хочу донести ключову тезу – в українських реаліях фактично вже немає періоду року, який був би безпроблемним для режимів роботи вітчизняної енергосистеми. Якщо ще місяць назад стояла реальна загроза задіяння графіку обмеження потужності споживачів через брак генерації, то сьогодні ситуація протилежна. Як кажуть – із вогню та в полум’я…", - підкреслила ексміністр.

Буславець додала, що це тільки початок весни, попереду - кілька місяців збільшення генерації СЕС і зниження споживання електроенергії. А також - весняний паводок, в умовах якого ГЕС будуть працювати в базовому графіку і можливості, які їх регулюють, будуть знижені.

Також читайте: Відновлення імпорту електроенергії з Білорусі у перспективі поставить під загрозу енергетичну безпеку України, - Буславець

"Обмеження потужності відновлюваної енергетики - це найдорожчий спосіб збалансування енергосистеми. За чинним законодавством таким виробникам має бути сплачена компенсація за недовідпуск по "зеленому" тарифу відповідно до затвердженої НКРЕКП методики", - зазначила екс-міністр.

У той же час, Буславець розповіла, що уникнути обмеження можна двома шляхами:

  • знизити базову генерацію АЕС, замістивши її напівпіковими вугільними ТЕС. Це матиме негативні наслідки для екології та ціни на електричну енергію, в тому числі – для побутових споживачів. При зниженні відпуску НАЕК "Енергоатом" не зможе виконувати свої зобов’язання в рамках ПСО. Тобто, такий варіант є неприйнятним.
  • посилити гнучкість енергосистеми, залучивши інвестиції в будівництво високоманеврової генерації та системи накопичення електричної енергії.

Ексглава Міненергетики заявила, що необхідно:

- оптимізувати ремонтну кампанію генеруючих потужностей електростанцій на 2021/2022 роки. Перш за все - НАЕК "Енергоатом" для збільшення доступною потужності АЕС саме в зимовий період;

- оновити прогнозний баланс електричної енергії на 2021 рік, структуру палива та графік накопичення вугілля;

- заборонити імпорт електричної енергії з РФ та РБ. Адже в умовах зростання генерації з ВДЕ та зниження споживання, імпорт "дешевого" електроенергії російських і білоруської АЕС залишить без роботи не лише вітчизняну теплову генерацію, але й атомну.

- фінансово збалансувати ринок електричної енергії, забезпечити беззбиткову роботу ключових енергетичних підприємств. В першу чергу – переглянути ПСО. Адже при збереженні поточної редакції НАЕК "Енергоатом" до кінця року додатково отримає близько 10 млрд збитків.

- вирішити проблему балансуючого ринку, що потребує запровадження ефективних механізмів погашення безнадійної заборгованості ряду споживачів (переважно – державної форми власності), які й створюють основні небаланси (водоканали, державні шахти). Не може виробник, активуючи за командою диспетчера НЕК "Укренерго" дорогі резерви, по півроку чекати на сплату коштів за балансуючу енергію;

- залучити на конкурсних засадах інвестиції в розвиток генеруючих потужностей, необхідних енергосистемі (високоманеврової генерації, систем накопичення енергії).

Читайте: Всі збиткові шахти України будуть закриті впродовж 10 років, - Буславець

"Якщо згаяти час і не почати реалізовувати їх зараз – будемо й далі платити за "повітря" і ризикуємо увійти в ОЗП 2021/2022 значно гірш підготовленими та без "подушки" у вигляді накопичених на складах ТЕС понад 2,6 млн тонн вугілля", - підсумувала Буславець.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Зелена пліснява, втілюючи в життя кремлівський сценарій розвитку України , послідовно нищит енергетіку України ,робить Україну енергозалежною від Московіі !!!))
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15.03.2021 15:32
+7
Украинская энергетика рискует войти в осенне-зимний период значительно хуже подготовленной, - Буславец - Цензор.НЕТ 6130 Украинская энергетика рискует войти в осенне-зимний период значительно хуже подготовленной, - Буславец - Цензор.НЕТ 3617
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15.03.2021 15:30
+3
Вот тебе, кремлевский холуй , и надо в первую очередь отключить все, и на хрен тебя в твой мухосранск
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15.03.2021 16:38
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Украинская энергетика рискует войти в осенне-зимний период значительно хуже подготовленной, - Буславец - Цензор.НЕТ 6130 Украинская энергетика рискует войти в осенне-зимний период значительно хуже подготовленной, - Буславец - Цензор.НЕТ 3617
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15.03.2021 15:30 Відповісти
Зелена пліснява, втілюючи в життя кремлівський сценарій розвитку України , послідовно нищит енергетіку України ,робить Україну енергозалежною від Московіі !!!))
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15.03.2021 15:32 Відповісти
Срочно вырубай комп, свет и холодильник. Сделай себя "енергонезалежним"
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15.03.2021 15:34 Відповісти
В мене електро з Ладижина,особисто проклав кабель !!!))))
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15.03.2021 15:36 Відповісти
Вот тебе, кремлевский холуй , и надо в первую очередь отключить все, и на хрен тебя в твой мухосранск
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15.03.2021 16:38 Відповісти
Терміново вирубай комп, не годуй країну-агресорку.
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16.03.2021 06:40 Відповісти
...подождем того момента, когда тебе понадобится аппарат ИВЛ, тогда и сделаем тебя "енергонезалежним" (с) Українська енергетика ризикує увійти в осінньо-зимовий період значно гірше підготовленою, - Буславець - Цензор.НЕТ 9382
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15.03.2021 17:02 Відповісти
И вам того же
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16.03.2021 06:39 Відповісти
...и не мечтай, плесень зеленая Українська енергетика ризикує увійти в осінньо-зимовий період значно гірше підготовленою, - Буславець - Цензор.НЕТ 4245
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16.03.2021 10:42 Відповісти
Ахметовская шавка переживает, что денежки проплывают мимо кармана ее хозяина.
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15.03.2021 15:32 Відповісти
А за що "переживает" зебіл ??)))
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15.03.2021 15:37 Відповісти
Что переживаешь за Петиного партнера по дерибану Рыжего Гудка?
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16.03.2021 06:41 Відповісти
Если клоуны прорвутся на второй срок, то дефицитом станет даже снег в зимнюю украинскую вьюгу.
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15.03.2021 15:36 Відповісти
И его надо будет закупать на хабе в Сахаре ++++
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15.03.2021 15:38 Відповісти
Через 15 енергетиці України буде повний кінець.Десь через стільки років атомні блоки вироблять свій повний ресурс.Чи є плани по добудові інших блоків?
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15.03.2021 15:39 Відповісти
очередная прозревшая после отлучения от корыта. В двух правительствах кодлана Коломойского самой умной и порядочной оказалась министр образования Новосад: Быстро наобещала Школа должна стать / будет / перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. И как только у Новосад «появилась» квартира сразу слиняла. Без шума и пыли. Её не ищут, нарами не грозят, ничего у неё не отбирают.
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15.03.2021 15:40 Відповісти
Вся Украина если не одумается и не примет меры(я имею в виду Нас - Народ) то к осени Мы все дружно войдем в такую ж.ооппу что уже наверное с нее и не выйдем... Украинская энергетика рискует войти в осенне-зимний период значительно хуже подготовленной, - Буславец - Цензор.НЕТ 9401
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15.03.2021 15:41 Відповісти
Понад 300 років Україна перебувала в тій опі,Російська імперія зветься !!!)))
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15.03.2021 15:57 Відповісти
вот именно туда и затягивают Нас.. правда транзитом через гулаг.. сумно ***...
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15.03.2021 16:05 Відповісти
Ризик звичайно є, але якщо посадити панянку Буславець років на 5 з конфіскацією або хоча б зняти її з посади - ризик зникне.
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15.03.2021 15:59 Відповісти
шмара охметовская - буславец
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15.03.2021 20:34 Відповісти
 
 