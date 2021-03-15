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Українців можуть штрафувати за образу поліцейських, - законопроєкт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українців можуть штрафувати за образу поліцейських, - законопроєкт

За образу поліцейських при виконанні ними службових обов'язків можуть ввести адміністративну відповідальність - штраф від 340 до 680 грн або 20-30 годин громадських робіт.

Про це журналістам розповів "слуга народу", член парламентського комітету з правоохоронної діяльності В'ячеслав Медяник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Я та інші депутати зареєстрували законопроєкт №5050-1 від 24 лютого. Це проєкт закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні порушення щодо захисту честі та гідності громадян та працівників правоохоронних органів", - зазначив він.

За словами Медяника, метою законопроєкту є запровадження адміністративної відповідальності за образу поліцейських, прикордонників при виконанні ними службових обов'язків, а також членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

Разом з тим, відповідаючи на запитання щодо наслідування цим законопроєктом російської правової практики, коли за словесну образу поліцейського передбачена відповідальність, Медяник сказав: "Я думаю, що не дуже добре порівнювати диктаторську Росію і демократичну Україну".

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"Цей законопроєкт для того, щоб не було образ працівників правоохоронних органів. Бо є багато відео, де до прикордонників, поліцейських, працівників ДБР, прокуратури, СБУ ставляться негідно. До того ж, вже існує окрема стаття щодо образи суддів і працівників суду. Тому цей законопроєкт після його прийняття ставить всіх в рівні умови", - додав депутат.

Водночас, Медяник не відповів на запитання, в чому полягає рівність, коли за образу громадянином поліцейського передбачається відповідальність, а навпаки – ні.

"Я хочу сказати, що усі рівні перед законом. І коли працівники правоохоронних органів його порушують, то проти них теж є карні справи, і вони теж відповідають", - сказав депутат.

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Законопроєкт №5050-1 був зареєстрований 24 лютого. За публічну образу вищеперелічених осіб документом пропонується штрафувати від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн) або громадськими роботами від 20 до 30 годин.

8 лютого схожий законопроєкт №5050 зареєстрував депутат від фракції партії "Слуга народу" Володимир Крейденко. Зокрема, він пропонує розширити Кодекс України про адміністративні правопорушення поняттям "образа честі та гідності працівника Національної поліції України, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця", що передбачає умисні публічні дії, які ображають честь та гідність, виражені в непристойній формі, або осквернення однострою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
С какого перепуга ? Украинцев могут штрафовать за оскорбление полицейских, - законопроект - Цензор.НЕТ 1042Полиция это не институт благородных девиц ,ишь моду взяли целок из себя строить .... Украинцев могут штрафовать за оскорбление полицейских, - законопроект - Цензор.НЕТ 5331
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15.03.2021 16:39
+12
"...мусора - не люди!" (с) А. Б. Рюкзаков Украинцев могут штрафовать за оскорбление полицейских, - законопроект - Цензор.НЕТ 7655 Украинцев могут штрафовать за оскорбление полицейских, - законопроект - Цензор.НЕТ 7038
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15.03.2021 16:40
+12
Почему всегда законы направлены против простых людей?
Когда будут законы о охране людей от мусоров?

Если мусор на тебя нападает, то ты должен иметь полное право, применить свой ЛЕГАЛЬНЫЙ короткоствол, на ПОРАЖЕНИЕ и тебе за это должна быть премия, за то что вскрыл консерву в пагонах
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15.03.2021 16:47
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С какого перепуга ? Украинцев могут штрафовать за оскорбление полицейских, - законопроект - Цензор.НЕТ 1042Полиция это не институт благородных девиц ,ишь моду взяли целок из себя строить .... Украинцев могут штрафовать за оскорбление полицейских, - законопроект - Цензор.НЕТ 5331
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15.03.2021 16:39 Відповісти
А по-моему этого мало 1-2 тыс грн ,может быть хватило.Мы хотим чтобы был порядок в стране ,а сами опускаем тех кто должен этот порядок обеспечивать ниже плинтуса .
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15.03.2021 17:25 Відповісти
Та не мы их опускаем а они сами себя опускают ,мы просто говорим то что думаем о них ,на что имеем полное право . Українців можуть штрафувати за образу поліцейських, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 2901
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15.03.2021 17:46 Відповісти
Так поліцаї самі себе вже опустили нижче плінтуса. Завжди дувуюсь де стільки набрали таких дебілів в поліцаї.
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15.03.2021 18:02 Відповісти
"...мусора - не люди!" (с) А. Б. Рюкзаков Украинцев могут штрафовать за оскорбление полицейских, - законопроект - Цензор.НЕТ 7655 Украинцев могут штрафовать за оскорбление полицейских, - законопроект - Цензор.НЕТ 7038
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15.03.2021 16:40 Відповісти
Ура, как в расеюшке
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15.03.2021 16:42 Відповісти
Нашим ************** лучче содрать у паРашки,
чим народити новий закон-не перший випадок..))
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15.03.2021 16:56 Відповісти
Торопитесь, граждане, отвести душу, пока ещё можно. Украинцев могут штрафовать за оскорбление полицейских, - законопроект - Цензор.НЕТ 2956
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15.03.2021 16:42 Відповісти
Зачем штрафовать? Давайте уже сразу убивать. Ух пущеглазые холопы, молитесь щучьи сыны
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15.03.2021 16:44 Відповісти
Мусора священные коровы?а за оскорбления к гражданам разрешено?:я тебя су..а пи..ар засажу попробуш вякни я зесь власть" и как доказать что какой-то мусор сорвавши мозги от власти не придумает на ровном месте и сказать придуманое:ты меня послал я тебя задерживаю,по моему Аваков давно переседел место министра
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15.03.2021 16:45 Відповісти
Правильно! будет.
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15.03.2021 16:45 Відповісти
Будет однобоко...Если бы менты вели себя достойно. А так будет повод для произвола.
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15.03.2021 16:45 Відповісти
Почему всегда законы направлены против простых людей?
Когда будут законы о охране людей от мусоров?

Если мусор на тебя нападает, то ты должен иметь полное право, применить свой ЛЕГАЛЬНЫЙ короткоствол, на ПОРАЖЕНИЕ и тебе за это должна быть премия, за то что вскрыл консерву в пагонах
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15.03.2021 16:47 Відповісти
Если закон примут, мусоров можно будет только киздить.. Украинцев могут штрафовать за оскорбление полицейских, - законопроект - Цензор.НЕТ 1748
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15.03.2021 16:49 Відповісти
Молча..))
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15.03.2021 16:51 Відповісти
Под комплименты ))
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15.03.2021 16:55 Відповісти
В ментовке из любого дурака сделают настоящего идиота.
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15.03.2021 16:50 Відповісти
А полицейские и депутаты имеют право оскорблять людей? что за перекос в правах?
Идем по стопам рашки? там тоже такой закон есть.
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15.03.2021 16:52 Відповісти
"Я хочу сказать, что все равны перед законом"(с) - это "обоснование".
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15.03.2021 16:55 Відповісти
Полиции нужно доверять, слушать и выполнять приказы, - Малюська.
https://censor.net.ua/video_news/3209027/politsii_nujno_doveryat_slushat_i_vypolnyat_prikazy_malyuska_video
🤣
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15.03.2021 17:01 Відповісти
Это как раз неравенство.

Особенно после Кагарлыка.
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15.03.2021 16:56 Відповісти
Возвращаемся во времена януковича
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15.03.2021 16:57 Відповісти
Мєлко копаєтє...нижче..
))
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15.03.2021 17:03 Відповісти
Идем. Наверное по-другому нельзя! Думаю, что не стоит опасаться тому, у кого в помыслах нету скотской привычки оскорблять других. А кто без этого не может- тому надо бояться. Ответка должна быть обязательной!
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15.03.2021 17:53 Відповісти
Ти видно сам поліцай авак'яна.
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15.03.2021 18:05 Відповісти
Ну и что? А ты кто?
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15.03.2021 18:19 Відповісти
Мда, граждане которые не оштрафованы это оскорбление для полицейского, немедленно штрафовать.
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15.03.2021 17:02 Відповісти
За оскорбление врачей, учителей, других специальностей, приносящих хоть какую то пользу, штрафовать не будут. А за тупых иждивенцев, да? Жрите зедебилы)))
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15.03.2021 17:04 Відповісти
Украина не Россия?

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021)УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти
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15.03.2021 17:09 Відповісти
ранше только дубинкой били а сейчас еще и штраф
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15.03.2021 17:13 Відповісти
Окей.Тогда введите закон каждый полицейский должен проходить полиграф каждые 3 месяца.С вопросами взятки брал ?закон нарушал?В полиции сейчас очеееееень много быдла которого выпустили из села оно людей увидело и строит из себя царька не зная ни законов ни обычной морали.И прежде чем принимать такой закон пусть сама полиция ведёт себя достойно !
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15.03.2021 17:14 Відповісти
Сколько тут вылезло из подворотни крутых пацанов в трениках!
Барцов с мусорами....
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15.03.2021 17:33 Відповісти
Аваков - чорт!
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15.03.2021 17:33 Відповісти
Почему не штрафуют полицейских, которые дают повод для оскорблений?
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15.03.2021 17:39 Відповісти
На самом деле пытаются по одному, потихоньку провести все те диктаторские законы январские, которые во времена революции народ отбил.
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15.03.2021 17:40 Відповісти
Диви як їх Врадіївка і Кагарлик засмутили...А цікаво,підпал відділку є образою особисто поліцейських???
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15.03.2021 17:46 Відповісти
Я считаю, за оскорбление надо штрафовать любого. Уже дети от горшка два вершка, а в лексиконе суцильный мат-перемат. А кто виноват? Мы, взрослые, родители и виноваты. Такое воспитание. С этим надо что то делать. Воспитывать. Как ? Рублем, т.е. гривной.
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15.03.2021 17:47 Відповісти
"Поэтому этот законопроект после его принятия ставит всех в равные условия" - ну она НЕ ставит ВСЕХ в равные условия, так как нет Закона запрещающим копам и другим лицам оскорблять например МЕНЯ !
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15.03.2021 17:50 Відповісти
это новая мусарня - очьень важьно?
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15.03.2021 17:53 Відповісти
-С вас двести за оскорбление полицейского!
-Так ментяра держи тысячу и слушай дальше..
Українців можуть штрафувати за образу поліцейських, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 4197
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15.03.2021 18:01 Відповісти
а если мусор оскорбит меня... какая статья?
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15.03.2021 18:12 Відповісти
А навпаки? Пам"ятаю, тут було відео, де поліцайська самка з матюками погналась за якимсь забулдигою, який її зачіпав. Кого будуть штрафувати в такому випадку?
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15.03.2021 18:43 Відповісти
Ну эта идея конечно же пошла от авакяна, сказал - авакян чёрт, плати штраф, косо посмотрел на мента - штраф, не уступил дорогу ему - штраф, ну и т.д и т.п.
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15.03.2021 19:02 Відповісти
....." есть много видео к полицейским, работникам ГБР, прокуратуры, СБУ относятся недостойно. К тому же, уже существует отдельная статья об оскорблении судей и работников суда. Поэтому этот законопроект после его принятия ставит всех в равные условия", -""
 ставит всех в равные условия- ВЫ ЭТО СЕРЬЁЗНО? При полной, плохо скрытой круговой порукой,привлечь мента сотрудника ментовки к ответственности-бред,полный бред. Есть масса аудио,видео примеров.....
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15.03.2021 19:07 Відповісти
Згоден, за згвалтування не завжди вдається, а по менше вже й нічого сказати
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15.03.2021 19:15 Відповісти
ЗЕбіли, це вже дно чи ще мають знизу постукати?
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15.03.2021 19:12 Відповісти
А менты будут нести ответственность за оскорбление и унижение? Только в три раза больше, так как наделены властью и используют ее.
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15.03.2021 19:15 Відповісти
В три рази, оте що ви сказали, вже є приниженням гідності працівників правоохоронних органів.

Вже пора задумуватись над тим що пишеш, говориш, а скоро вже мабуть і оглядатися буде потрібно.
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15.03.2021 19:27 Відповісти
Если все будут пугаться, пи...дец этой стране. Если серьёзно пишешь, нам не по пути.
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15.03.2021 22:21 Відповісти
Ч. 1: образа
Ч. 2: образа повторно
Ч. 3: вживання в присутності "водіїв хлібовозок" словосполучення "коктейль мол...това"
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15.03.2021 19:42 Відповісти
Найогиднформується каста недоторканих виродків!іші "орки" нашого суспільства ,нині,подалися у поліцію-
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15.03.2021 20:01 Відповісти
Авакята в більшості своїй хабарники і хами,треба почати карати авакят за безпричинні зупинки авто і не знання процедури.Чорт аваков провалив реформу.
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15.03.2021 21:01 Відповісти
 
 