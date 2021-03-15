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Украинцев могут штрафовать за оскорбление полицейских, - законопроект

Украинцев могут штрафовать за оскорбление полицейских, - законопроект

За оскорбление полицейских при исполнении ими служебных обязанностей могут ввести административную ответственность - штраф от 340 до 680 грн или 20-30 часов общественных работ.

Об этом журналистам рассказал "слуга народа", член парламентского комитета по правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Мной и другими депутатами был зарегистрирован законопроект №5050-1 от 24 февраля. Это проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях по защите чести и достоинства граждан и сотрудников правоохранительных органов", - отметил он.

По словам Медяника, целью законопроекта является введение административной ответственности за оскорбление полицейских, пограничников при исполнении ими служебных обязанностей, а также членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы.

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Отвечая на вопрос журналистам о схожести этого законопроекта с правовой практикой РФ, где за словесное оскорбление полицейского предусмотрена ответственность, Медяник сказал: "Я думаю, что не очень хорошо сравнивать диктаторскую Россию и демократическую Украину".

"Этот законопроект для того, чтобы не было оскорблений работников правоохранительных органов. Потому что есть много видео, где к пограничникам, полицейским, работникам ГБР, прокуратуры, СБУ относятся недостойно. К тому же, уже существует отдельная статья об оскорблении судей и работников суда. Поэтому этот законопроект после его принятия ставит всех в равные условия", - добавил депутат.

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В то же время, Медяник не ответил на вопрос, в чем заключается равенство, когда за оскорбление гражданином полицейского предусматривается ответственность, а наоборот - нет.

"Я хочу сказать, что все равны перед законом. И когда работники правоохранительных органов его нарушают, то против них тоже есть уголовные дела, и они отвечают", - сказал депутат.

Законопроект №5050-1 был зарегистрирован 24 февраля. За публичное оскорбление вышеперечисленных лиц документом предлагается штрафовать от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 680 грн) или общественными работами от 20 до 30 часов.

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8 февраля похожий законопроект №5050 зарегистрировал депутат от фракции партии "Слуга народа" Владимир Крейденко. В частности, он предлагает расширить Кодекс Украины об административных правонарушениях понятием "оскорбление чести и достоинства сотрудника Национальной полиции Украины, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего", что предполагает умышленные публичные действия, оскорбляющие честь и достоинство, выраженные в неприличной форме, либо осквернение униформы.

Автор: 

законопроект (3220) оскорбление (98) Нацполиция (16437) штраф (1283) Медяник Вячеслав (19)


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Топ комментарии
+16
С какого перепуга ? Полиция это не институт благородных девиц ,ишь моду взяли целок из себя строить ....
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15.03.2021 16:39
+12
"...мусора - не люди!" (с) А. Б. Рюкзаков
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15.03.2021 16:40
+12
Почему всегда законы направлены против простых людей?
Когда будут законы о охране людей от мусоров?

Если мусор на тебя нападает, то ты должен иметь полное право, применить свой ЛЕГАЛЬНЫЙ короткоствол, на ПОРАЖЕНИЕ и тебе за это должна быть премия, за то что вскрыл консерву в пагонах
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15.03.2021 16:47
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Правила форума Совет форумчан
С какого перепуга ? Полиция это не институт благородных девиц ,ишь моду взяли целок из себя строить ....
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15.03.2021 16:39 Ответить
А по-моему этого мало 1-2 тыс грн ,может быть хватило.Мы хотим чтобы был порядок в стране ,а сами опускаем тех кто должен этот порядок обеспечивать ниже плинтуса .
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15.03.2021 17:25 Ответить
Та не мы их опускаем а они сами себя опускают ,мы просто говорим то что думаем о них ,на что имеем полное право .
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15.03.2021 17:46 Ответить
Так поліцаї самі себе вже опустили нижче плінтуса. Завжди дувуюсь де стільки набрали таких дебілів в поліцаї.
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15.03.2021 18:02 Ответить
"...мусора - не люди!" (с) А. Б. Рюкзаков
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15.03.2021 16:40 Ответить
Ура, как в расеюшке
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15.03.2021 16:42 Ответить
Нашим ************** лучче содрать у паРашки,
чим народити новий закон-не перший випадок..))
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15.03.2021 16:56 Ответить
Торопитесь, граждане, отвести душу, пока ещё можно.
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15.03.2021 16:42 Ответить
Зачем штрафовать? Давайте уже сразу убивать. Ух пущеглазые холопы, молитесь щучьи сыны
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15.03.2021 16:44 Ответить
Мусора священные коровы?а за оскорбления к гражданам разрешено?:я тебя су..а пи..ар засажу попробуш вякни я зесь власть" и как доказать что какой-то мусор сорвавши мозги от власти не придумает на ровном месте и сказать придуманое:ты меня послал я тебя задерживаю,по моему Аваков давно переседел место министра
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15.03.2021 16:45 Ответить
Правильно! будет.
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15.03.2021 16:45 Ответить
Будет однобоко...Если бы менты вели себя достойно. А так будет повод для произвола.
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15.03.2021 16:45 Ответить
Почему всегда законы направлены против простых людей?
Когда будут законы о охране людей от мусоров?

Если мусор на тебя нападает, то ты должен иметь полное право, применить свой ЛЕГАЛЬНЫЙ короткоствол, на ПОРАЖЕНИЕ и тебе за это должна быть премия, за то что вскрыл консерву в пагонах
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15.03.2021 16:47 Ответить
Если закон примут, мусоров можно будет только киздить..
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15.03.2021 16:49 Ответить
Молча..))
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15.03.2021 16:51 Ответить
Под комплименты ))
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15.03.2021 16:55 Ответить
В ментовке из любого дурака сделают настоящего идиота.
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15.03.2021 16:50 Ответить
А полицейские и депутаты имеют право оскорблять людей? что за перекос в правах?
Идем по стопам рашки? там тоже такой закон есть.
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15.03.2021 16:52 Ответить
"Я хочу сказать, что все равны перед законом"(с) - это "обоснование".
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15.03.2021 16:55 Ответить
Полиции нужно доверять, слушать и выполнять приказы, - Малюська.
https://censor.net.ua/video_news/3209027/politsii_nujno_doveryat_slushat_i_vypolnyat_prikazy_malyuska_video
🤣
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15.03.2021 17:01 Ответить
Это как раз неравенство.

Особенно после Кагарлыка.
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15.03.2021 16:56 Ответить
Возвращаемся во времена януковича
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15.03.2021 16:57 Ответить
Мєлко копаєтє...нижче..
))
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15.03.2021 17:03 Ответить
Идем. Наверное по-другому нельзя! Думаю, что не стоит опасаться тому, у кого в помыслах нету скотской привычки оскорблять других. А кто без этого не может- тому надо бояться. Ответка должна быть обязательной!
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15.03.2021 17:53 Ответить
Ти видно сам поліцай авак'яна.
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15.03.2021 18:05 Ответить
Ну и что? А ты кто?
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15.03.2021 18:19 Ответить
Мда, граждане которые не оштрафованы это оскорбление для полицейского, немедленно штрафовать.
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15.03.2021 17:02 Ответить
За оскорбление врачей, учителей, других специальностей, приносящих хоть какую то пользу, штрафовать не будут. А за тупых иждивенцев, да? Жрите зедебилы)))
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15.03.2021 17:04 Ответить
Украина не Россия?

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти
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15.03.2021 17:09 Ответить
ранше только дубинкой били а сейчас еще и штраф
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15.03.2021 17:13 Ответить
Окей.Тогда введите закон каждый полицейский должен проходить полиграф каждые 3 месяца.С вопросами взятки брал ?закон нарушал?В полиции сейчас очеееееень много быдла которого выпустили из села оно людей увидело и строит из себя царька не зная ни законов ни обычной морали.И прежде чем принимать такой закон пусть сама полиция ведёт себя достойно !
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15.03.2021 17:14 Ответить
Сколько тут вылезло из подворотни крутых пацанов в трениках!
Барцов с мусорами....
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15.03.2021 17:33 Ответить
Аваков - чорт!
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15.03.2021 17:33 Ответить
Почему не штрафуют полицейских, которые дают повод для оскорблений?
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15.03.2021 17:39 Ответить
На самом деле пытаются по одному, потихоньку провести все те диктаторские законы январские, которые во времена революции народ отбил.
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15.03.2021 17:40 Ответить
Диви як їх Врадіївка і Кагарлик засмутили...А цікаво,підпал відділку є образою особисто поліцейських???
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15.03.2021 17:46 Ответить
Я считаю, за оскорбление надо штрафовать любого. Уже дети от горшка два вершка, а в лексиконе суцильный мат-перемат. А кто виноват? Мы, взрослые, родители и виноваты. Такое воспитание. С этим надо что то делать. Воспитывать. Как ? Рублем, т.е. гривной.
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15.03.2021 17:47 Ответить
"Поэтому этот законопроект после его принятия ставит всех в равные условия" - ну она НЕ ставит ВСЕХ в равные условия, так как нет Закона запрещающим копам и другим лицам оскорблять например МЕНЯ !
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15.03.2021 17:50 Ответить
это новая мусарня - очьень важьно?
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15.03.2021 17:53 Ответить
-С вас двести за оскорбление полицейского!
-Так ментяра держи тысячу и слушай дальше..
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15.03.2021 18:01 Ответить
а если мусор оскорбит меня... какая статья?
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15.03.2021 18:12 Ответить
А навпаки? Пам"ятаю, тут було відео, де поліцайська самка з матюками погналась за якимсь забулдигою, який її зачіпав. Кого будуть штрафувати в такому випадку?
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15.03.2021 18:43 Ответить
Ну эта идея конечно же пошла от авакяна, сказал - авакян чёрт, плати штраф, косо посмотрел на мента - штраф, не уступил дорогу ему - штраф, ну и т.д и т.п.
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15.03.2021 19:02 Ответить
....." есть много видео к полицейским, работникам ГБР, прокуратуры, СБУ относятся недостойно. К тому же, уже существует отдельная статья об оскорблении судей и работников суда. Поэтому этот законопроект после его принятия ставит всех в равные условия", -""
 ставит всех в равные условия- ВЫ ЭТО СЕРЬЁЗНО? При полной, плохо скрытой круговой порукой,привлечь мента сотрудника ментовки к ответственности-бред,полный бред. Есть масса аудио,видео примеров.....
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15.03.2021 19:07 Ответить
Згоден, за згвалтування не завжди вдається, а по менше вже й нічого сказати
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15.03.2021 19:15 Ответить
ЗЕбіли, це вже дно чи ще мають знизу постукати?
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15.03.2021 19:12 Ответить
А менты будут нести ответственность за оскорбление и унижение? Только в три раза больше, так как наделены властью и используют ее.
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15.03.2021 19:15 Ответить
В три рази, оте що ви сказали, вже є приниженням гідності працівників правоохоронних органів.

Вже пора задумуватись над тим що пишеш, говориш, а скоро вже мабуть і оглядатися буде потрібно.
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15.03.2021 19:27 Ответить
Если все будут пугаться, пи...дец этой стране. Если серьёзно пишешь, нам не по пути.
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15.03.2021 22:21 Ответить
Ч. 1: образа
Ч. 2: образа повторно
Ч. 3: вживання в присутності "водіїв хлібовозок" словосполучення "коктейль мол...това"
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15.03.2021 19:42 Ответить
Найогиднформується каста недоторканих виродків!іші "орки" нашого суспільства ,нині,подалися у поліцію-
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15.03.2021 20:01 Ответить
Авакята в більшості своїй хабарники і хами,треба почати карати авакят за безпричинні зупинки авто і не знання процедури.Чорт аваков провалив реформу.
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15.03.2021 21:01 Ответить
 
 