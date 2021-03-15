Украинцев могут штрафовать за оскорбление полицейских, - законопроект

За оскорбление полицейских при исполнении ими служебных обязанностей могут ввести административную ответственность - штраф от 340 до 680 грн или 20-30 часов общественных работ.

Об этом журналистам рассказал "слуга народа", член парламентского комитета по правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Мной и другими депутатами был зарегистрирован законопроект №5050-1 от 24 февраля. Это проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях по защите чести и достоинства граждан и сотрудников правоохранительных органов", - отметил он.

По словам Медяника, целью законопроекта является введение административной ответственности за оскорбление полицейских, пограничников при исполнении ими служебных обязанностей, а также членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы.

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Отвечая на вопрос журналистам о схожести этого законопроекта с правовой практикой РФ, где за словесное оскорбление полицейского предусмотрена ответственность, Медяник сказал: "Я думаю, что не очень хорошо сравнивать диктаторскую Россию и демократическую Украину".

"Этот законопроект для того, чтобы не было оскорблений работников правоохранительных органов. Потому что есть много видео, где к пограничникам, полицейским, работникам ГБР, прокуратуры, СБУ относятся недостойно. К тому же, уже существует отдельная статья об оскорблении судей и работников суда. Поэтому этот законопроект после его принятия ставит всех в равные условия", - добавил депутат.

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В то же время, Медяник не ответил на вопрос, в чем заключается равенство, когда за оскорбление гражданином полицейского предусматривается ответственность, а наоборот - нет.

"Я хочу сказать, что все равны перед законом. И когда работники правоохранительных органов его нарушают, то против них тоже есть уголовные дела, и они отвечают", - сказал депутат.

Законопроект №5050-1 был зарегистрирован 24 февраля. За публичное оскорбление вышеперечисленных лиц документом предлагается штрафовать от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 680 грн) или общественными работами от 20 до 30 часов.

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8 февраля похожий законопроект №5050 зарегистрировал депутат от фракции партии "Слуга народа" Владимир Крейденко. В частности, он предлагает расширить Кодекс Украины об административных правонарушениях понятием "оскорбление чести и достоинства сотрудника Национальной полиции Украины, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего", что предполагает умышленные публичные действия, оскорбляющие честь и достоинство, выраженные в неприличной форме, либо осквернение униформы.