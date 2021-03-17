УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11843 відвідувача онлайн
Новини Події Репресії в окупованому Криму
7 126 10
журналістика (1617) затримання (4127) Крим (12749) ФСБ (1348) Єсипенко (41)

Затриманий ФСБ в окупованому Криму Єсипенко - журналіст-фрілансер

Новини Цензор.НЕТ Події

Затриманий ФСБ в окупованому Криму Єсипенко - журналіст-фрілансер

Уродженець Кривого Рогу Владислав Єсипенко, якого ФСБівці затримали в окупованому Криму після акції до дня народження Тараса Шевченка і звинуватили у виготовленні вибухівки, співпрацював зі ЗМІ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".

Затримання та арешт Єсипенка засудив президент "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флай.

"У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, нещодавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби Радіо Свобода, викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз'єднатися із сім'єю", - заявив Флай.

Також читайте: Затримання ФСБ "агента українських спецслужб" у Криму - пропагандистська акція напередодні річниці окупації, - СЗР

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі. 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
Мене, більше вього, "розбирає на сміх і матюки" поведінка деяких людей - вони пруться у природу, в ті місця, де царюють хижаки - акули, тигри, а потім здивовано стогнуть, коли вони стають "харчовим додатком" до їх раціону... Один "любитель природи", з США, доводив усім, що ведмеді - це ті ж люди, тільки одягнуті у звірячі шкури... В результаті від нього, в канадській тундрі рятувальники знайшли тільки порвану кігтями палатку...
Те ж саме стосується і подібних "фрилансерів"... Він що, не знав, чим закінчуються поїздки на окуповані території? Чи в ту ж Росію? Не "хлопчик" уже, повинна буть голова на плечах... А тепер "крикуни" будуть верещать про "узнкав совести", і вимагать обмінять його на чергового військового злочинця...
показати весь коментар
17.03.2021 04:58
+1
Он пытался изготовить взрывчатку которая рвёт ватные пердаки...
показати весь коментар
17.03.2021 06:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мене, більше вього, "розбирає на сміх і матюки" поведінка деяких людей - вони пруться у природу, в ті місця, де царюють хижаки - акули, тигри, а потім здивовано стогнуть, коли вони стають "харчовим додатком" до їх раціону... Один "любитель природи", з США, доводив усім, що ведмеді - це ті ж люди, тільки одягнуті у звірячі шкури... В результаті від нього, в канадській тундрі рятувальники знайшли тільки порвану кігтями палатку...
Те ж саме стосується і подібних "фрилансерів"... Він що, не знав, чим закінчуються поїздки на окуповані території? Чи в ту ж Росію? Не "хлопчик" уже, повинна буть голова на плечах... А тепер "крикуни" будуть верещать про "узнкав совести", і вимагать обмінять його на чергового військового злочинця...
показати весь коментар
17.03.2021 04:58 Відповісти
В Amnesty International недавно сказали Лексусу и Вовану, которые притворились Леонидом Волковым, что если журналист враг, он не заслуживает помощи. По сути они заявили что если страна дружит с Америкой, то власти могут делать с журналистами что захотят.

Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Есипенко - журналист-фрилансер - Цензор.НЕТ 9198
показати весь коментар
17.03.2021 06:19 Відповісти
Он пытался изготовить взрывчатку которая рвёт ватные пердаки...
показати весь коментар
17.03.2021 06:54 Відповісти
Миша Ходорковский ограбил РАБссию на миллиарды долларов и не сидит... Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Есипенко - журналист-фрилансер - Цензор.НЕТ 5797было 50 стало 60 ярдов и пеня капает каждый месяц... Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Есипенко - журналист-фрилансер - Цензор.НЕТ 5797
показати весь коментар
17.03.2021 06:57 Відповісти
Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Есипенко - журналист-фрилансер - Цензор.НЕТ 2500Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Есипенко - журналист-фрилансер - Цензор.НЕТ 732Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Есипенко - журналист-фрилансер - Цензор.НЕТ 859Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Есипенко - журналист-фрилансер - Цензор.НЕТ 6756Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Есипенко - журналист-фрилансер - Цензор.НЕТ 8406Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Есипенко - журналист-фрилансер - Цензор.НЕТ 6145
показати весь коментар
17.03.2021 07:18 Відповісти
Парень решил взять мазок на ковид в пасти тигра...
показати весь коментар
17.03.2021 08:29 Відповісти
Судя по камням с неба, мазок он брал совершенно в другой стороне. Затриманий ФСБ в окупованому Криму Єсипенко - журналіст-фрілансер - Цензор.НЕТ 2222
показати весь коментар
17.03.2021 08:56 Відповісти
кривой рог..- слов нет...(((
показати весь коментар
17.03.2021 18:40 Відповісти
Пусть сидит, если дурак...
показати весь коментар
17.03.2021 22:22 Відповісти
 
 