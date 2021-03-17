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Аксьонов обізвав Байдена, який назвав Путіна "вбивцею", "недоумком і старим маразматиком"

Аксьонов обізвав Байдена, який назвав Путіна

Глава окупаційної адміністрації Криму поділився думкою про висловлювання президента Сполучених Штатів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Аксьонов назвав висловлювання Байдена на адресу Путіна "свинством". І додав, що, на його думку, не варто зациклювати увагу на висловлюваннях "старого маразматика" і тим більше орієнтуватися "на всяких придурків".

Глава окупаційної адміністрації Криму назвав Байдена "звичайним фінансовим шахраєм".

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"Щодо його претензій на Крим я можу сказати тільки одне: дірку він від бублика отримає, а не Крим", - додав Аксьонов.

Також він додав, що подібні випади з боку США вимагають негайних кроків у відповідь.

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Пізніше Росія відкликала зі США посла для консультацій.

Автор: 

Байден Джо (2884) путін володимир (23780) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+80
Аксенов обозвал назвавшего Путина "убийцей" Байдена "придурком и старым маразматиком" - Цензор.НЕТ 7090
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17.03.2021 22:40
+48
И стёр язык об анус путина
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17.03.2021 22:40
+41
Договориться, що і пристрелять десь.
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17.03.2021 22:39
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Новость из разряда "глава племени Нбембе высказал свое экспертное мнение по поводу президента США"
Также он добавил, что подобные выпады со стороны США требуют незамедлительных ответных шагов.

Ух! и что ж ты сделаешь, запретишь Байдену посещать Оленевку или доллары сожжешь? Собака, действующая без приказа хозяина - плохая собака, Сережа. Не переусердствуй, а то грохнут как продавца курей и автомойщика.
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18.03.2021 06:30 Відповісти
Хочешь драться - дерись !....чё в жопу-то орать????!!!!
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18.03.2021 07:01 Відповісти
Украина,почему за 7 прошедших лет,ваши предатели и изменники не в камере сидят,а дают интервью налево и направо? Если не знаете,что к чему,изучите и внедрите опыт Израиля!
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18.03.2021 07:22 Відповісти
Проблема в том,что вначале изменников и агентов,нужно разоблачить внутри страны, а как это сделать? Если сами себя они разоблаблачать не хотят
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18.03.2021 08:33 Відповісти
О как Гоблин за папку попку рвет..ну так вы тоже дырку от бублика получите, а не воду))
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18.03.2021 07:30 Відповісти
Фраза "Глава окупаційної адміністрації Криму поділився думкою ......" - несумісна з цією твариною.
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18.03.2021 08:35 Відповісти
Действительно не стоит обращать внимания на каких-то придурков, возомнивших себя чуть ли не руководителем государства.
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18.03.2021 08:51 Відповісти
Кремлівська собака розгавкалась за поребриком.
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18.03.2021 08:58 Відповісти
Гавкала російська собачка Морська на американського слона.... Російські окупанти позоряться в мільйонний раз.
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18.03.2021 09:14 Відповісти
Обізвався бандит і вбивця із групіровки Крима під погянялом "Гоблін", який вбивав і тероризував народ. Ось все що потрібно знати про політиків Московії і їх прислужників-поліцаїв.
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18.03.2021 09:17 Відповісти
тупе лайно
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18.03.2021 10:17 Відповісти
Когда говорит Лев, Шакал должен молчать ...
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18.03.2021 11:05 Відповісти
Ну кто шакал понятно, а.... лев-то кто?
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18.03.2021 16:19 Відповісти
..что ."ху*ло",что эта тварь....Других пока не предвидится ...
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18.03.2021 12:24 Відповісти
гопник обозвал политика, больше нечего добавить)))
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18.03.2021 16:04 Відповісти
А вот кому я уж не завидую так это тем кто подставился Как в Крыму так и на лугандоне. Кто не попадёт в плен того сами комунофашисты живьём зароют или сожгут на вертеле. Суворов описывал этот процесс, да я и сам слыхивал о казни Пеньковского О.В.
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18.03.2021 16:23 Відповісти
Моськи атакуют!
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20.03.2021 09:34 Відповісти
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