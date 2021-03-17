Аксьонов обізвав Байдена, який назвав Путіна "вбивцею", "недоумком і старим маразматиком"
Глава окупаційної адміністрації Криму поділився думкою про висловлювання президента Сполучених Штатів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Аксьонов назвав висловлювання Байдена на адресу Путіна "свинством". І додав, що, на його думку, не варто зациклювати увагу на висловлюваннях "старого маразматика" і тим більше орієнтуватися "на всяких придурків".
Глава окупаційної адміністрації Криму назвав Байдена "звичайним фінансовим шахраєм".
"Щодо його претензій на Крим я можу сказати тільки одне: дірку він від бублика отримає, а не Крим", - додав Аксьонов.
Також він додав, що подібні випади з боку США вимагають негайних кроків у відповідь.
Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Пізніше Росія відкликала зі США посла для консультацій.
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Также он добавил, что подобные выпады со стороны США требуют незамедлительных ответных шагов.
Ух! и что ж ты сделаешь, запретишь Байдену посещать Оленевку или доллары сожжешь? Собака, действующая без приказа хозяина - плохая собака, Сережа. Не переусердствуй, а то грохнут как продавца курей и автомойщика.