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Аксенов обозвал назвавшего Путина "убийцей" Байдена "придурком и старым маразматиком"

Аксенов обозвал назвавшего Путина

Глава оккупационной администрации Крыма поделился мнением о высказывании президента Соединенных Штатов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Аксенов назвал высказывание Байдена в адрес Путина "свинством". И добавил, что, по его мнению, не стоит зацикливать внимание на высказывании "старого маразматика" и тем более ориентироваться "на всяких придурков".

Глава оккупационной администрации Крыма назвал Байдена "обыкновенным финансовым мошенником".

"Его претензии на Крым я могу сказать только одно: дырку он от бублика получит, а не Крым", - добавил Аксёнов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"

Также он добавил, что подобные выпады со стороны США требуют незамедлительных ответных шагов.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Также на Цензор.НЕТ: Пропагандисты ТАСС вместо слов Байдена о Путине-убийце дали новость с заголовком: "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга". СКРИНШОТ

Автор: 

Байден Джо (2786) путин владимир (31231) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+80
Аксенов обозвал назвавшего Путина "убийцей" Байдена "придурком и старым маразматиком" - Цензор.НЕТ 7090
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17.03.2021 22:40
+48
И стёр язык об анус путина
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17.03.2021 22:40
+41
Договориться, що і пристрелять десь.
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17.03.2021 22:39
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Новость из разряда "глава племени Нбембе высказал свое экспертное мнение по поводу президента США"
Также он добавил, что подобные выпады со стороны США требуют незамедлительных ответных шагов.

Ух! и что ж ты сделаешь, запретишь Байдену посещать Оленевку или доллары сожжешь? Собака, действующая без приказа хозяина - плохая собака, Сережа. Не переусердствуй, а то грохнут как продавца курей и автомойщика.
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18.03.2021 06:30 Ответить
Хочешь драться - дерись !....чё в жопу-то орать????!!!!
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18.03.2021 07:01 Ответить
Украина,почему за 7 прошедших лет,ваши предатели и изменники не в камере сидят,а дают интервью налево и направо? Если не знаете,что к чему,изучите и внедрите опыт Израиля!
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18.03.2021 07:22 Ответить
Проблема в том,что вначале изменников и агентов,нужно разоблачить внутри страны, а как это сделать? Если сами себя они разоблаблачать не хотят
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18.03.2021 08:33 Ответить
О как Гоблин за папку попку рвет..ну так вы тоже дырку от бублика получите, а не воду))
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18.03.2021 07:30 Ответить
Фраза "Глава окупаційної адміністрації Криму поділився думкою ......" - несумісна з цією твариною.
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18.03.2021 08:35 Ответить
Действительно не стоит обращать внимания на каких-то придурков, возомнивших себя чуть ли не руководителем государства.
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18.03.2021 08:51 Ответить
Кремлівська собака розгавкалась за поребриком.
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18.03.2021 08:58 Ответить
Гавкала російська собачка Морська на американського слона.... Російські окупанти позоряться в мільйонний раз.
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18.03.2021 09:14 Ответить
Обізвався бандит і вбивця із групіровки Крима під погянялом "Гоблін", який вбивав і тероризував народ. Ось все що потрібно знати про політиків Московії і їх прислужників-поліцаїв.
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18.03.2021 09:17 Ответить
тупе лайно
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18.03.2021 10:17 Ответить
Когда говорит Лев, Шакал должен молчать ...
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18.03.2021 11:05 Ответить
Ну кто шакал понятно, а.... лев-то кто?
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18.03.2021 16:19 Ответить
..что ."ху*ло",что эта тварь....Других пока не предвидится ...
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18.03.2021 12:24 Ответить
гопник обозвал политика, больше нечего добавить)))
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18.03.2021 16:04 Ответить
А вот кому я уж не завидую так это тем кто подставился Как в Крыму так и на лугандоне. Кто не попадёт в плен того сами комунофашисты живьём зароют или сожгут на вертеле. Суворов описывал этот процесс, да я и сам слыхивал о казни Пеньковского О.В.
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18.03.2021 16:23 Ответить
Моськи атакуют!
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20.03.2021 09:34 Ответить
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