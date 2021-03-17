Аксенов обозвал назвавшего Путина "убийцей" Байдена "придурком и старым маразматиком"

Глава оккупационной администрации Крыма поделился мнением о высказывании президента Соединенных Штатов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Аксенов назвал высказывание Байдена в адрес Путина "свинством". И добавил, что, по его мнению, не стоит зацикливать внимание на высказывании "старого маразматика" и тем более ориентироваться "на всяких придурков".

Глава оккупационной администрации Крыма назвал Байдена "обыкновенным финансовым мошенником".

"Его претензии на Крым я могу сказать только одно: дырку он от бублика получит, а не Крым", - добавил Аксёнов.

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Также он добавил, что подобные выпады со стороны США требуют незамедлительных ответных шагов.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

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